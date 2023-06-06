Наслідками підриву Каховської ГЕС може бути осушення водосховища, зараження води та зникнення флори і фауни, - науковець

Науковці кафедри водних біоресурсів та аквакультури Херсонського державного аграрно-економічного університету провели попередні розрахунки наслідків руйнації дамби Каховської ГЕС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це розповів старший науковий співробітник вишу Євген Коржов.

За словами науковця, площа затоплення внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС становитиме близько 100 квадратних кілометрів: від Нової Каховки до Кізомису.

"Однак за попередніми розрахунками, максимальний рівень води підніметься на 1,6 метра у верхніх частинах пониззя Дніпра (Нова Каховка, Дніпряни, до селища Львового). Нижче рівень буде підійматися до метра висоти від теперішнього нині і далі буде пів метра до 0,3 в районі Кізомиса. Для пониззя Дніпра така ситуація не є небезпечною, оскільки підняття рівня буде короткочасним, не більше як тиждень. І які наслідки: вода з Каховського водосховища промиє усі низинні ділянки прибережних смуг пониззя Дніпра і потече собі далі", - пояснив Коржов.

Більше наслідків для екології регіону матиме осушування водосховища, продовжив науковець.

"Осушення саме Каховського водосховища, оголення багатолітніх мулових накопичень і всієї флори, фауни, що там міститься, призведе до зараження води, падіння рівня Каховського водосховища нижче відмітки 12,7 метра Балтійської системи. Впливатиме на роботу атомної електростанції", - додав Коржов.

Щоб визначити всі загрози, потрібно більше оперативної інформації.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

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