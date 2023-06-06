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екологія (1325) Каховська ГЕС (565)

Наслідками підриву Каховської ГЕС може бути осушення водосховища, зараження води та зникнення флори і фауни, - науковець

гес,каховська

Науковці кафедри водних біоресурсів та аквакультури Херсонського державного аграрно-економічного університету провели попередні розрахунки наслідків руйнації дамби Каховської ГЕС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це розповів старший науковий співробітник вишу Євген Коржов.

За словами науковця, площа затоплення внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС становитиме близько 100 квадратних кілометрів: від Нової Каховки до Кізомису.

"Однак за попередніми розрахунками, максимальний рівень води підніметься на 1,6 метра у верхніх частинах пониззя Дніпра (Нова Каховка, Дніпряни, до селища Львового). Нижче рівень буде підійматися до метра висоти від теперішнього нині і далі буде пів метра до 0,3 в районі Кізомиса. Для пониззя Дніпра така ситуація не є небезпечною, оскільки підняття рівня буде короткочасним, не більше як тиждень. І які наслідки: вода з Каховського водосховища промиє усі низинні ділянки прибережних смуг пониззя Дніпра і потече собі далі", - пояснив Коржов.

Більше наслідків для екології регіону матиме осушування водосховища, продовжив науковець.

"Осушення саме Каховського водосховища, оголення багатолітніх мулових накопичень і всієї флори, фауни, що там міститься, призведе до зараження води, падіння рівня Каховського водосховища нижче відмітки 12,7 метра Балтійської системи. Впливатиме на роботу атомної електростанції", - додав Коржов.

Щоб визначити всі загрози, потрібно більше оперативної інформації.

Читайте: Підрив Каховської ГЕС - "новий вимір" війни, - Шольц

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

Дивіться: РФ непричетна до підриву Каховської ГЕС, всю відповідальність несе Україна, - Пєсков. ВIДЕО

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Топ коментарі
+22
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06.06.2023 13:33
+19
Як говорив Чорновіл-" ...вибір 2019 Україна ще довго буде відхаркувати....кровю....."
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06.06.2023 13:37
+18
та ні. вибором 2010-го Україна то все почала відхаркувати. після Помаранчевої революції слід було продовжувати проєвропейський рух України. проте бидло захотіло знову в тайожний союз і вибрало зека замість нормального проєвропейського демократичного кандидата.
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06.06.2023 13:43
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06.06.2023 13:33 Відповісти
вона як раз зникла після побудови каскаду гес, якщо цей науковець не в курсі.
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06.06.2023 13:36 Відповісти
Ви праві, але тепер інша реальність і інша була флора і фауна яку знищено. Плюс, господарства і фермери регіону залишаться без води яка йшла каналами.
Податки, окупація, міни, тепер ще + посуха
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06.06.2023 13:41 Відповісти
у войні нє женскоє ліцо
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06.06.2023 15:35 Відповісти
все так але маштаб трохи різний, зараз фактично знищена фауна що жила нижче дамби і саме каховське море перетвориться на пустелю з численними болотами.
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06.06.2023 13:52 Відповісти
Та да. Благодаря воде в каналах был высажен самый большой рукотворный лес в Европе, остановлена и почти на две трети засажена лесом самая большая пустыня Европы - Олешковские пески. Про северный Крым даже можно и не вспоминать.
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06.06.2023 14:01 Відповісти
Тепер Олешківська пустеля стане квітучим болотом?
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06.06.2023 14:17 Відповісти
Як говорив Чорновіл-" ...вибір 2019 Україна ще довго буде відхаркувати....кровю....."
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06.06.2023 13:37 Відповісти
та ні. вибором 2010-го Україна то все почала відхаркувати. після Помаранчевої революції слід було продовжувати проєвропейський рух України. проте бидло захотіло знову в тайожний союз і вибрало зека замість нормального проєвропейського демократичного кандидата.
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06.06.2023 13:43 Відповісти
100%. Точка біфуркації, яка привела до сьогоднішніх подій, були вибори Януковича в 2010.
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06.06.2023 14:00 Відповісти
Але тоді в 2010-му це було не так очевидно як в 2019-му... Але бидло на то воно і бидло...
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06.06.2023 16:23 Відповісти
та і тоді все було очевидно. лднр ще ж у 2009-му створили. і спала ця ячейка до кращих часів.
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06.06.2023 17:39 Відповісти
Створювали ще 2005-му. В 2006-му вже відкрито і є безліч фоток. Але загрозу в цьому тоді бачили максимум 1%.
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06.06.2023 19:37 Відповісти
Медведчук почав так говорити тільки після того як "ваінсвующєє мєньшєнство" почало успішно заважати Блазню дивитися в очі *****.
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06.06.2023 16:29 Відповісти
Давай процитуєм щєлю: какая разніца, сайдьомся па сєрєдінє. Так норм?
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06.06.2023 16:43 Відповісти
А хто такий той Чорновіл? Відхаркачка овоча?
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06.06.2023 14:44 Відповісти
Ой, кажись бубачку абідєлі!
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06.06.2023 16:42 Відповісти
Та мені твоя бубочка до пиз…ки 🍢
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06.06.2023 17:23 Відповісти
цей вибір був ще у 1918 році, коли колаборант Махно та його неосвічені ідіоти допомогли окупувати більшовикам всю Тавриду й причерномор'я.
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06.06.2023 15:38 Відповісти
Та й корисні ідіоти - грушевські, винниченки, петлюри постаралися...
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06.06.2023 17:43 Відповісти
А без води і ні туди і ні сюди .
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06.06.2023 13:38 Відповісти
Головне, що кацапи іпануті на всю свою макітру - вони підірвали ГЕС, яка знаходиться (по конституції) на теріторії рф !
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06.06.2023 13:41 Відповісти
Уже поднялось на 16 метров. Вода полностью закрыла острова на Днепре и кое-где только видно верхушки самых высоких деревьев. Там все погибло. Ученый ....
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06.06.2023 13:41 Відповісти
Поний PZDC, Зефіли радіють свому вибору у 2019му
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06.06.2023 13:50 Відповісти
Схоже, що радієш ти
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06.06.2023 14:57 Відповісти
Хрестись як що здається і як що ти Зефіл.
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06.06.2023 16:38 Відповісти
Короче, Украина превращается обратно в Дикое поле. Обезлюживание, осушение степей, набеги ордынцев...
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06.06.2023 13:42 Відповісти
Джавелін тобі в дупу
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06.06.2023 14:56 Відповісти
все зло сидит в кремле а это последствия...
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06.06.2023 13:46 Відповісти
Краще б це було кихвське море, там завдяки багаторічним замуленням весь осад після Чорнобилю вже глибоко під грунтами
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06.06.2023 13:49 Відповісти
А як же все красиво починалося: клоун президент, оманський договорняк, розмінування Чонгару...хужє нє будєт. Хоть паржом
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06.06.2023 13:55 Відповісти
Суми Чернігов Харьків ніхто не мінував взагалі там таможня навіть робила і можна було їздити туди-сюди..Ні не знало ? А кацапи тільки в Чонгар полізли ?
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06.06.2023 14:36 Відповісти
Зранку 24.02 рашисти вже заїжджали у Херсон.
Нагадай, якого числа рашисти заїхали у Харків, Суми, Чернігів?!
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06.06.2023 14:43 Відповісти
То втходить таки лох? +Ой як невдобно получилось))
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06.06.2023 16:46 Відповісти
Науковець кончений
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06.06.2023 14:02 Відповісти
«Цей вибір 2019р. ми будемо вихаркувати кров'ю не один рік.»
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06.06.2023 14:05 Відповісти
Просчитывать последствия конечно нужно. Но может сейчас важнее экстренно рассмотреть варианты аварийного заваливавания этой дыры валунами, щебнем и т.п.? Ну чтобы не произошло осушения.
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06.06.2023 14:07 Відповісти
Асушєніє ужє праізошло. Дирку заткнуть не вийде, бо потік руйнує рештки конструкції. Але все не виллється бо там є кілька метрів природної глибини.
Подякуйте кацапам, що не зробили цунамі. Вони трохи рукожопі, тому навіть у деструктивних діях вони не можуть все зробити так, як їм того хочеться.
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06.06.2023 14:13 Відповісти
Де ви цих "науковців" знаходите?
Просто промиє ділянки Херсонської області? Він ідіот?
Навіщо публікувати п'яну маячню якогось некомпетента?
А чому мовчить міністр охорони здоров'я?
Чи він продовжує з клвідом боротись?
Якщо там нічого не вдіють з питною водою, то на південь мешканціа чекає холера.
Ладно, кого я вчу, тут же всі гетьмани. Самі все знають...
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06.06.2023 14:09 Відповісти
не кажіть дурні- водозабор у Миколаїв усе життя був з правого берегу біля Херсону, Херсон споживає питну воду виключно з свердловин (де речі єдине місто в Европі), стосовно Кривого Рогу не буду казати але я так думаю що там основний істочник це Інгулець, а от радіонукліди які після Чернобилю осіли у мулі на мелководі це так це покруче Хиросіми буде
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06.06.2023 14:17 Відповісти
Немає там радіонуклідів вже давно, навіть в Припяті місцеві спокійно купаються, ловлять рибу та пьють воду з Затону, причому не просто так а тому що обізнані з ситуацією.
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06.06.2023 14:59 Відповісти
читай літературу бездарь по цьому питанню, поки усе що текло після Чернобилю після опадів (а саме важкі метали) осіло у мелководді Каховського моря на дні, і доки воно було під шаром води то спокійнісінько проходило свій період полурозпаду, але у звязку з пониженням рівня води увесь цей мул буде на поверхні і буде висушиватися під соняцем а потім розноситися вітром у вигляді пилу...... дивно що дорослі люди ніколи не чули про таку проблему.....
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07.06.2023 08:50 Відповісти
Я якраз в темі.
"Вы, Шариков, чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно."
Нуклиды знаходяться під таким шаром мулу, що будь-яке рознесення вітром абсолютно виключено. Саме після вивчення цього питання було прийняте рішення про спуск води та осушення ставка-охолоджувача при ЧАЕС, він осушений вже років 7, не віриш - почитай літературу та подивись Гугл-карти. А нуклідів там, як ти міг би здогадатись, на пару порядків більше.
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07.06.2023 09:26 Відповісти
Тобто якщо тобі в свердловину заллє воду після потопу з холерною паличкою, то ти вип'єш і навіть не здригнешся, бо це ж вода із свердловини?
Чи ти просто тупий теоретик, який думає, що вода потрапляє в кран із герметичного підземного артезіанського водозабору, де чарівні гноми все стерилізують і насосами качають тобі на 5-й поверх?
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06.06.2023 15:41 Відповісти
боже ну що ж ви таке тупе? будь яка скважина має конструкцію "обсадної труби" між стінками виконується тампонаж з глини, це по перше, по друге вода у скважин для питної води береться не з верхнього шару так званої верховодки а з сарматних горизонтів вапняка (в Херсоні розташовані на глибині більш ніж 40 метрів) які зверху природно захищені 8 метровим шаром пісків і прошарку глини. Ці шари діють як природний фільтр. Я часто дивуюся деяким дебілам які пишуть на форумах усяху муйню не маючи жодного уявлення про питання. Ну яким же треба бути дебілом щоб таке писати про "герметичний підземний артезіанский водозабор".... чудило ти хоч розуміешь як вода попадає до водоносного горизонуту? як вона там рухається..... О БОЖЕ ДАЙ МЕНІ СИЛИ
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07.06.2023 08:45 Відповісти
тупидло подивись карту вона є в інеті куди максимально віднесло радіактивні продукти після вибуху, дурко у Каховському водосховищі 70 років осідали усі стоки з Нікополя, Дніпродзержинска, Запоріжжя, Дніпра, пестициди з полів Херсонської, Миколаївської, Запоріжської областей. Під шаром мулу це ж надо бути таким тупим- так про це ж і йде мова цо мул буде висихати і розноситися вітром. Стосовно конкретно Херсону, якщо цікаво і вмієшь читати, довбень, почитай за посиланням http://mycity.kherson.ua/journal/letopis5/vodoprovod.html у Херсоні діяли до війни 370 скважин питної води з сарматського горизонту зараз затоплено десь 30 інші знаходяться на горі, зараз максимальний рівень води по вул. Дорофеева на МКР Корабел, десь під верх дорожніх знаків. А взагалі я не дивуюся лінощі, недосвідченість, природна тупість на жаль стали превалювати у нашому суспільстві (мабуть ти теж з тих 73% які голосували у 2019 році)
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08.06.2023 10:36 Відповісти
Цікаво що скажуть самі жителі Каховки про ГЕС
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06.06.2023 14:37 Відповісти
Росіяни хочуть залишити після себе випалену землю. Але в них не вийде. Зникне росія, а не Україна
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06.06.2023 14:48 Відповісти
Каховське море затопило родючі землі,плавні,села і козацькі історічні місця і все за ради води до грьобаного криму.Може і добре що її зруйнували .Життя покаже чи потрібна вона в байбутньому чи ні.
Як для мене,то краще відновити природу що затопило це довбане море.
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06.06.2023 16:09 Відповісти
 
 