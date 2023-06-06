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Підрив Каховської ГЕС - "новий вимір" війни, - Шольц

олаф,шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав підрив Каховської ГЕС "новим виміром" війни РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За словами Шольца, підрив ГЕС – "вписується в те, як Путін веде цю війну".

Водночас, як зазначається, канцлер уникнув прямого покладання відповідальності за підрив на Росію, але вказав, що є ознаки російської причетності.

Шольц додав, що Росія завжди атакує цивільні об'єкти – міста, села, лікарні, школи, об'єкти інфраструктури.

"Ось чому так важливо, щоб ми підтримали Україну – фінансово, але також і поставками зброї", – наголосив він.

Також читайте: Підрив Каховської ГЕС не вплине на позиції ЗСУ. Все за планом, - Маляр

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

Читайте: РФ непричетна до підриву Каховської ГЕС, всю відповідальність несе Україна, - Пєсков

Автор: 

Шольц Олаф (1136) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+27
Зброї різної давайте більше Україні, українцям, 11-тий пакет санкцій введіть, енергоатом та алмазний бізнес кацапів в ЕС прикрийте, хитрожопу мадярію на місце поставте щоб не купляла кацапські нафту, газ - паРаша )(уйло повинна здохнути !!!
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06.06.2023 13:21
+24
И теперь скажите что дед был не прав в январе 2019 года

Горбулин отметил, что президентство Зеленского может стать трагедией для Украины.

"Даже если я страшно ошибусь и это поставит крест на мне как на человеке, который умел прогнозировать, я не вижу Зеленского в президентах, это абсолютно виртуальный образ... Человек не знает, на что он идет", - заявил он.

"Мы и так не сильно организованная страна. Если мы потеряем скелет государственного управления, а это с Зеленским обязательно произойдет, кто бы и как бы с ним ни пришел, это будет трагедия для Украины. Больше я о нем ничего говорить не хочу, хотя я до того к нему как к представителю шоу-бизнеса относился с симпатией и уважением", - подытожил он.
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06.06.2023 13:36
+24
Та про це всі, у кого IQ вище плінтуса, казали.
Але в даному конкретному випадку все ж саме кацапи показали свою звірячу сутність.
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06.06.2023 13:38
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канцлер уникнув прямого покладання відповідальності за підрив на росію

Йолоп Шольц похоже гиркина читает.
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06.06.2023 13:21 Відповісти
О цей стратег навішує москалям як євро хунті в Києві нешкода жителів Херсонщини бо вони не тої етнічності, олух. Також різко переключився з контрнаступу де головний удар ще вчора в нього був на стик Запорізької і Донецької областей ( про який він вгадав ще давно, правда з його слів) на контрнаступ з правого берега на лівий вище Каховки, і то так впевнено що сам же пише що нефакт що так буде але факт що ми греблю зруйнували для цього. Оксюмірон ще той.
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06.06.2023 13:29 Відповісти
Дійсно, з військової точки зору для контрнаступу ЗСУ стало краще. Не треба орків вибивати з лівого берегу Дніпра, їх звідтіля змиє водою. Але це дуже велика шкода навколишньому середовищу ,майну і людям. Чи ми здатні на таке, навіть заради перемоги... По-друге, як Україна змогла б це зробити, якщо ****** була окупована рашистами і їми контролювалася?
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06.06.2023 13:42 Відповісти
Ваше по-друге це таки по-перше. І ми незнаємо точного розкладу сил на островах, десь вчора москалі в телеграмі вили що якісь їх підрозділи там заблоковані і немають можливості відступити. Тому можливо у нас була можливість для стрімкого форсування як частини загального контрнаступу за тактикою комариних укусів. І ми її зараз втратили. А через тиждень два можливо такі дії будуть неактуальні.
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06.06.2023 13:49 Відповісти
Тепер на островах в рашистів взагалі не буде ніяких сил, принаймі деякий час. Не треба форсувати, бо їх змиє, або вони втечуть.
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06.06.2023 14:00 Відповісти
Тут важливий момент. І можливості в даний момент. Москалі бачать що активізація бойових дій з нашого боку на даний момент немає чітко вираженого головного удару, а є сковуванням їх військ. І вони розуміють що резервів у них недостатньо, і розуміють що сковування це підготовка до головного удару в слабке місце яке буде знайдене, тому їм критично важливо мати резерв, зменшити лінію фронту яка виросла за рахунок білгородшини. Бо зі збільшенням лінії фронту і збільшилась потреба у підрозділах. Мобілізація могла би допомогти якби була в березні. Тому єдина можливість прикрити білгородщину і взагалі кордон це зняти війська з фронту, яеі пораховані і вільних немає. Тому саме затоплення берегової лінії дозволить їм це зробити і в той же час неослабити оборону. Правда гіркін про таке казати не буде.
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06.06.2023 14:27 Відповісти
Прочитайте мою відповідь нижче , я впевнений, ніхто не збирався саме форсувати Дніпро найближчим часом. Нема на чому і це призвело би до великих втрат.
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06.06.2023 14:12 Відповісти
Я вважаю що дії москалів з підривом це прикриття фронту який тепер можна оголити і небоятись форсування.
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06.06.2023 14:30 Відповісти
І це тож можливий логічний варіант. Побачимо, що буде відбуватися. Цей підрив греблі має свої плюси і минуси для обох сторін.
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06.06.2023 14:40 Відповісти
Чим краще? Вода зійде за пару днів, - нижче Каховки нічого не зміниться, а от вище де було плесо водосховища, по якому можна легко переправитись на човнах, тепер буде замулене болото.
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06.06.2023 13:55 Відповісти
Я впевенений на 95%, що ніхто не збирався форсувати Дніпро, принаймі найближчим часом. Які човни?) В нас немає достатьної кількості понтонів і паромів, щоб переправити бронетехніку і важке озброєння яке нам надали партнери. І ці переправи були би дуже вразливи для ворожої артилерії і авіації. Дуже багато би людей загинуло. А так просто орків з артилерією змило. Наступ якщо коли буде, то по суходолу, в першу чергу.
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06.06.2023 14:04 Відповісти
Погоджуюсь що вряд чи хтось збирався форсувати водосховище, але тепер це точно неможливо. Так що вигоди для ЗСУ від підриву дамби дуже сумнівні. Крім того - була маса повідомлень що кацапи відводять війська від Дніпра, тому "змита" артилерія це теж з області фантастики...
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06.06.2023 14:11 Відповісти
Нижче Каховки теж повинно змінитися. Гінбурзьку косу і острови підтопить, і орки повинні відійти звідти, або жити на деревах)
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06.06.2023 14:06 Відповісти
Підтопить, але вода спаде вже завтра і буде яке було.
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06.06.2023 14:13 Відповісти
там багнюка і трясовина ще кілька місяців тепер буде
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06.06.2023 14:18 Відповісти
Про що й мова. Багнюка і трясовина на два-три місяці убезпечать дніпровський фланг кацапів від можливих форсувань ЗСУ і вивільнить сили для сухопутної ділянки.
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06.06.2023 14:34 Відповісти
Форсувань не було би у будь-якому випадку. Дніпровський фланг тепер стане сірою зоною, нічійною. Зате рашисти зможуть звідти перекинути сили на інші напрямки.
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06.06.2023 14:37 Відповісти
Зброї різної давайте більше Україні, українцям, 11-тий пакет санкцій введіть, енергоатом та алмазний бізнес кацапів в ЕС прикрийте, хитрожопу мадярію на місце поставте щоб не купляла кацапські нафту, газ - паРаша )(уйло повинна здохнути !!!
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06.06.2023 13:21 Відповісти
Поки кремлівська мразота знаходиться в безпеці ,
Украіну очікують , різного роду акціі , які можна порівняти
з масовим знищенням украінськоі націі 😠
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06.06.2023 13:24 Відповісти
конкурс на пустозвонную болтовню продолжается. любые потуги практического давления будут нивелированы лизанием жопы орбана.
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06.06.2023 13:29 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4034483.html У терроРаші - руки зі сраки: планували підтоплення ЗСУ, а вляпались у величезні проблеми...

Дуже довгий, але неймовірно важливий текст.
Він мені пояснив деякі деталі, які через брак інформації, не складалися у моїй голові
Коротко: ймовірно, був план підірвати Каховську ГЕС ледь-ледь (щоб затопити наші позиції в Херсоні і завадити наступу через Дніпро), тому до ранку кацапи заперечували сам факт підриву, але московити є московити - руки зі сраки і дупа замість голови.
Фактично, вийшло як з МН17, коли хотіли завдати шкоди нам, а отримали такий бумеранг, що змінив хід війни.
Так буде і зараз.
О.Бригинець
___________________

Хронологія теракту від російських терористів.
Або як обісратись і розмазати гівно собі по обличчу.

О другій годині ночі, росіяни підривають Каховську ГЕС, але не бачать наскільки сильно. Не дуже видно, а якщо підсвічувати - то від ЗСУ і прилетіти може.

1. Росіяни ще думають, що вони акуратно підірвали невелику частину ГЄС, і підтоплюють наших військових на островах.
Гауляйтер Нової Каховки Леонтьев о 6:06 ранку каже що підрив ГЄС - це бред. Ну, типа, "ми не знаємо, чого там піднялась вода". Ось посилання Ріа новості https://archive.is/aTyK8

2. Російське OSINT-розвідувальна спільнота Рибарь, підхоплює тезу і каже "підрив невеликого участка" о 6:51 Посилання https://archive.ph/flapa https://archive.ph/flap a

3. О 6:51 в новій Каховці бачать, що дамбі повна срака, і тут до кацапських мамкіних стратєгов починає доходити, що вони влипли.
Гауляйтер Нової Каховки різко змінює риторику і каже, що підрива не було, то вже був обстріл з боку ЗСУ. Посилання https://archive.ph/LFFKF

4. Але пропагандони, які ще не знають, що скоїлась срака, продовжують працювати по методичках і продовжують закидувати в інформпростір, про дамбу, які раніше обстрілювали, а потім вона сама трохи втомилась і трохи поламалась.
Ось пост пропагандиста Подолякі https://archive.ph/DgQIV .
І пропагандистського каналу війна з фейками https://archive.ph/GRN55

5. Інші телеграм-канали, що співпрацюють з військовими, радісно скачуть на одній ножці: "ура, через підрив каховської дамби позиції ЗСУ на островах підтоплює, ЗСУ намагаються евакуюватись і спаситись", далі публікують радісні відоси, як вони наносять ураження позицій наших хлопців на островах. 08:25 Посилання https://archive.ph/c0iHL

6. Тут потроху до кацапні доходить, що вони створили масштабну техногенну екологічну катастрофу, за обсягом майже як Чорнобиль.
І вони починають включати задню.
Російський вплив на інформпростір різко змінює тональність.
Вони миттєво переобуваються і починають звинувачувати українську сторону в провокаціях. Типа, це операція Банкової. Посилання на ту ж саму "войну з фейками", яка казала що дамба якось сама розрушилась.... https://archive.ph/x8uwT
Але навіть у своїх відмазках рашисти все одно налажали. То дамбу підірвали, то обстріляли з РЗСО Ольха.... https://archive.ph/uF0Xm
Хоча будь який спеціаліст саперної справи дасть стовідсоткову гарантію, що зовні неможливо зробити такі руйнування, тут пошкодження методом закладки вибухівки.

Ну і далі вони вже починають дотримуватись цієї тези, бо те що вони накоїли - це величезна міжнародна трагедія, особливо у екологічному сенсі.
К.Рыженко

...А, і ще одне: через підрив ГЕС, вода в Крим більше не подається.
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06.06.2023 13:30 Відповісти
Сопромат дебилам нужно было учить или спросить у специалистов как разрушаются конструкции, когда они находятся под колоссальным напряжением.
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06.06.2023 13:39 Відповісти
Когда мой отец учился в московском лесо-техническом институте - а этот институт, так уж вышло, в основном готовил инженеров для советской космической программы в расположенном через железную дорогу калининграде МО - на его курсе нормальный сопромат, с тензорами напряжения, заменили балками и тупыми формулами расчёта а-ля сено-солома. Это было в конце семидесятых. А вы хотите чтобы подрывники, а тем более их начальство, что-то понимало в сопромате.
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06.06.2023 13:50 Відповісти
Усе воно прекрасно розуміли, коли підривали к-ка тон вибухівки. Вибухотехніка - це точність і розрахунок.
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06.06.2023 14:53 Відповісти
Дякую за хронологію! Це важливо.
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06.06.2023 15:13 Відповісти
Уже эхо в Керчи отозвалось. Вода в кранах увяла. Канал обмелел уже к 10 утра. Если придерживать выше водосбросы---пить крыму привозную воду. тем более летом. И даже оставить сброс---летом будет замуление, дополнительно отстаивать, дозировать норму подачу как с куста. Идиоты. В Зиму бы было логичней и страшней по потерям в мороз. Знать бы данные по всей реке---но уровень спадет через двое суток. Даже если дожди. Они себе насрали на комуникации. Ударить бы через дня 4, утонут в грязи техникой. Но и наступать сложно будет. Тут только авиацией затерзать кретинов. Но и её нет.
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06.06.2023 16:14 Відповісти
***** знову всіх переграв. Вже сьогодні це буде в усіх новинах. Якшо українські журналісти підсуєтяться, то навіть з фотками втоплених тварин. А вже завтра піде новий виток допомоги, як військової так і цивільної.
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06.06.2023 13:35 Відповісти
* "переграв" - звичайно в лапках.
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06.06.2023 13:37 Відповісти
Пока я вижу наша зеленая власть просырает такой повод в очередной раз.
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06.06.2023 13:37 Відповісти
И теперь скажите что дед был не прав в январе 2019 года

Горбулин отметил, что президентство Зеленского может стать трагедией для Украины.

"Даже если я страшно ошибусь и это поставит крест на мне как на человеке, который умел прогнозировать, я не вижу Зеленского в президентах, это абсолютно виртуальный образ... Человек не знает, на что он идет", - заявил он.

"Мы и так не сильно организованная страна. Если мы потеряем скелет государственного управления, а это с Зеленским обязательно произойдет, кто бы и как бы с ним ни пришел, это будет трагедия для Украины. Больше я о нем ничего говорить не хочу, хотя я до того к нему как к представителю шоу-бизнеса относился с симпатией и уважением", - подытожил он.
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06.06.2023 13:36 Відповісти
Та про це всі, у кого IQ вище плінтуса, казали.
Але в даному конкретному випадку все ж саме кацапи показали свою звірячу сутність.
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06.06.2023 13:38 Відповісти
Когда подбили итоги президентских выборов, я сказал себе - это катастрофа для страны.
Оказывается, были люди, возможно, 25%, которые понимали всю трагичность ситуации.
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06.06.2023 14:06 Відповісти
Пан В. Горбулін завжди був та залишається далекозорим політиком; нажаль, незатребуваним різною владою країни.
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06.06.2023 14:27 Відповісти
Ну, Кучма его иногда ценил. Особенно после его советов во время кризиса с Тузлой. С порохом они вроде сработались и он был у него советником, хоть иногда между ними и искрило. Все-таки два характера еще те и Горбулин любил говорить все прямо.
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06.06.2023 14:32 Відповісти
Кіссінджер і Сорос створили в Україні охлократію. А Горбулін створив генерала Кравченко. Система масового промивання мізків перемогла кадри.
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06.06.2023 14:49 Відповісти
Кравченко замочив Гонгадзе і годує хробаків. Аваков замочив Бузину і гріє свій анус на лазурових берегах. У Мальтійського ордена більший досвід у випасанні отари.
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06.06.2023 15:11 Відповісти
Горбулін попереджав про небезпеку для України, що принесе Зеленський.
Червінський після зливу "Вагнергейта" попереджав про небезпеку для держави, що принесе Єрмак.
Як у воду дивились!
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06.06.2023 15:24 Відповісти
Ну может хоть теперь по территории ********* разрешат бить наконец? Или опять осуждения только?
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06.06.2023 13:36 Відповісти
так никто не запрещает... не дают дальнобойное оружие и слегка "обеспокоены" бавовною на территории оркостана
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06.06.2023 13:41 Відповісти
НИ КАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ ИЛИ ЗАПРЕТОВ не слушать , и не заботится о том , что подумает запад , Европа уже поняла , что если Украина отступит , то то-же самое ждет европу , при таких раскладах просто НЕОБХОДИМО !!!!! ******* русню на их территории , ******* их города , села , заводы , фабрики , .........равнять с землей всю территорию куда можно достать , .........и ни кто ни чего не скажет , ******** немного и начнут давать вооружений еще больше , потому что сами жить хотят , а пока параша дышит - весь мир в опасности , парашники ******** на всю голову , и весь мир это уже понял давно.
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06.06.2023 13:46 Відповісти
Боюся, для Заходу цей факт нічого не вирішує. Самі бачите, як Шольц на це кволо зреагував.
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06.06.2023 14:22 Відповісти
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06.06.2023 13:38 Відповісти
"все с нами" - і дікаабрази с намі? ти думаєш, що пишеш?
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06.06.2023 13:43 Відповісти
За кого голосовал?
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06.06.2023 13:47 Відповісти
Між Порошенком та Зеленським за Порошенка. До того за Порошенка. До того - за Ющенка, у другому між Тимошенко та Януковичем проти всіх. До того - між Симоненко та Кучмою за Кучму. До того - між Кравчуком та Кучмою за Кравчука. До того - між Кравчуком та Чорноволом за Чорновола. А ти?
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06.06.2023 14:00 Відповісти
Москвороті найчастіше голосують зажопу і т.п. херню, бо в їхній макітрі пріоритети переплутані за визначенням.
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06.06.2023 21:12 Відповісти
НАТО пора бы уже всерьез заняться кацапами, а то дождутся что кацапы ЗАЭС взорвут
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06.06.2023 13:43 Відповісти
следующий на очереди припортовый завод в одесской области ...................
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06.06.2023 13:49 Відповісти
Водночас, як зазначається, канцлер уникнув прямого покладання відповідальності за підрив на Росію, але вказав, що є ознаки російської причетності. Джерело: https://censor.net/ua/n3422954

Якщо не дай боже рване ЗАЕС здається теж буде така реакція. А все починалось коли орківська ракета впала на Польшу. НАТО теж всялась і все звернула на Україну. Тепер вони бояться сказати правду про Каховську ГЕС хоча їм і так ясно хто її підірвав. А раптом скажуть та щось не дай боже зроблять а це приведе до збільшення ескалації у війні. А звідси і відмазка піськова що во всьому винувата Україна. путін вже давно діє нахабно знаючи про боязгливість Западу.
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06.06.2023 13:48 Відповісти
вот и возникает вопрос - а ***** нам та ната ? ...........иногда возникает дикое желание ( из разряда фентези ) , сложить оружие , развернутся , и просто оставить все , эмигрировав на запад , а кацапам дать шанс пойти войной на европу , вот тогда бы мы и увидели реальную возможность наты защищать себя , .................у наты тоже не мало понтов , но такого колличества ******** с оружием как у параши у них нет , вот и вся правда , .........ната и запад сцыкливые особи , если бы параша пошла на европу , они бы сложили лапки и забившись в креслах оон ооооооочень озабоченно осуждали акт агрессии ...............не надейся на нату .
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06.06.2023 13:57 Відповісти
Вот і путін гаваріт - а ***** вам та ната ? ..........
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06.06.2023 14:17 Відповісти
Лише кацап може так наплювати на Україну.
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06.06.2023 21:16 Відповісти
мля ск можна ходити полуобісьцяними , Шольц ???
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06.06.2023 14:00 Відповісти
Чувак с отложенным расчехлением.

Якби відразу дав 150 леопардів-2, а не 30, то армія ********* була б вже розбита, і не було б проблем з Каховською ГЕС, а в перспективі - із ЗАЕС.
А вітер-то ближчими днями на Німеччину...
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06.06.2023 14:01 Відповісти
А скільки у нього всього Леопардів-2? 250?? Віддати 150 з 250??
У Штатів 5000 Абрамсів - от вони б могли надати й 150, а Німеччина - ні.
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06.06.2023 15:27 Відповісти
''Кацапи винні але не зовсім'' . Між крапельками-як колись Кравчук.
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06.06.2023 14:04 Відповісти
Мабудб Шольц забув , чи прикидається що забув , хто така русня і що вони робили у 45 з німецькими жінками і дітьми !!! Цю націю повинно повністю винищити , це нація варварів і середньовічного падла. Фамілія Шольц ніби німецька , а дії трусливого жида !!!
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06.06.2023 14:06 Відповісти
"...є ознаки російської причетності"? Та невже, гєр Шольц? Бути такого не може!
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06.06.2023 14:15 Відповісти
"Та невже"
Так а шо, він вам має стати, на всі четвереньки, та почати гавкати, як то тут робить деяке бидло в коментах?
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06.06.2023 14:44 Відповісти
Навіщо називати планувальників знелюднення причорномор'я. Толерантність вона така солодка, неможливо відсмоктатись.
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06.06.2023 14:20 Відповісти
...ввечері 18 серпня 1941 року, було підірвано греблю ДніпроГЕСу...
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06.06.2023 14:21 Відповісти
росіни, рашисти... Невже так тяжко нзивати клятих москалів просто москалями чи то кацапами (жорстокими вбивцями) з Московії? угро-фни так до стану єволпейців і не дотягують, найгірша дика вітка азіатів, вихідців з Малайзії...
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06.06.2023 16:15 Відповісти
Единственным адекватным ответом на этот подрыв может быть только быстрое уничтожение Керченского моста, по которому каждый день идет снабжение оккупантов!
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06.06.2023 16:22 Відповісти
Немцам очень страшно.
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06.06.2023 16:52 Відповісти
 
 