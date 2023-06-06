Підрив Каховської ГЕС - "новий вимір" війни, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав підрив Каховської ГЕС "новим виміром" війни РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За словами Шольца, підрив ГЕС – "вписується в те, як Путін веде цю війну".

Водночас, як зазначається, канцлер уникнув прямого покладання відповідальності за підрив на Росію, але вказав, що є ознаки російської причетності.

Шольц додав, що Росія завжди атакує цивільні об'єкти – міста, села, лікарні, школи, об'єкти інфраструктури.

"Ось чому так важливо, щоб ми підтримали Україну – фінансово, але також і поставками зброї", – наголосив він.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

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