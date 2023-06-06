Підрив Каховської ГЕС - "новий вимір" війни, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав підрив Каховської ГЕС "новим виміром" війни РФ проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За словами Шольца, підрив ГЕС – "вписується в те, як Путін веде цю війну".
Водночас, як зазначається, канцлер уникнув прямого покладання відповідальності за підрив на Росію, але вказав, що є ознаки російської причетності.
Шольц додав, що Росія завжди атакує цивільні об'єкти – міста, села, лікарні, школи, об'єкти інфраструктури.
"Ось чому так важливо, щоб ми підтримали Україну – фінансово, але також і поставками зброї", – наголосив він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.
Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.
За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.
Будь ласка, зачекайте...
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Йолоп Шольц похоже гиркина читает.
Украіну очікують , різного роду акціі , які можна порівняти
з масовим знищенням украінськоі націі 😠
Дуже довгий, але неймовірно важливий текст.
Він мені пояснив деякі деталі, які через брак інформації, не складалися у моїй голові
Коротко: ймовірно, був план підірвати Каховську ГЕС ледь-ледь (щоб затопити наші позиції в Херсоні і завадити наступу через Дніпро), тому до ранку кацапи заперечували сам факт підриву, але московити є московити - руки зі сраки і дупа замість голови.
Фактично, вийшло як з МН17, коли хотіли завдати шкоди нам, а отримали такий бумеранг, що змінив хід війни.
Так буде і зараз.
О.Бригинець
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Хронологія теракту від російських терористів.
Або як обісратись і розмазати гівно собі по обличчу.
О другій годині ночі, росіяни підривають Каховську ГЕС, але не бачать наскільки сильно. Не дуже видно, а якщо підсвічувати - то від ЗСУ і прилетіти може.
1. Росіяни ще думають, що вони акуратно підірвали невелику частину ГЄС, і підтоплюють наших військових на островах.
Гауляйтер Нової Каховки Леонтьев о 6:06 ранку каже що підрив ГЄС - це бред. Ну, типа, "ми не знаємо, чого там піднялась вода". Ось посилання Ріа новості https://archive.is/aTyK8
2. Російське OSINT-розвідувальна спільнота Рибарь, підхоплює тезу і каже "підрив невеликого участка" о 6:51 Посилання https://archive.ph/flapa https://archive.ph/flap a
3. О 6:51 в новій Каховці бачать, що дамбі повна срака, і тут до кацапських мамкіних стратєгов починає доходити, що вони влипли.
Гауляйтер Нової Каховки різко змінює риторику і каже, що підрива не було, то вже був обстріл з боку ЗСУ. Посилання https://archive.ph/LFFKF
4. Але пропагандони, які ще не знають, що скоїлась срака, продовжують працювати по методичках і продовжують закидувати в інформпростір, про дамбу, які раніше обстрілювали, а потім вона сама трохи втомилась і трохи поламалась.
Ось пост пропагандиста Подолякі https://archive.ph/DgQIV .
І пропагандистського каналу війна з фейками https://archive.ph/GRN55
5. Інші телеграм-канали, що співпрацюють з військовими, радісно скачуть на одній ножці: "ура, через підрив каховської дамби позиції ЗСУ на островах підтоплює, ЗСУ намагаються евакуюватись і спаситись", далі публікують радісні відоси, як вони наносять ураження позицій наших хлопців на островах. 08:25 Посилання https://archive.ph/c0iHL
6. Тут потроху до кацапні доходить, що вони створили масштабну техногенну екологічну катастрофу, за обсягом майже як Чорнобиль.
І вони починають включати задню.
Російський вплив на інформпростір різко змінює тональність.
Вони миттєво переобуваються і починають звинувачувати українську сторону в провокаціях. Типа, це операція Банкової. Посилання на ту ж саму "войну з фейками", яка казала що дамба якось сама розрушилась.... https://archive.ph/x8uwT
Але навіть у своїх відмазках рашисти все одно налажали. То дамбу підірвали, то обстріляли з РЗСО Ольха.... https://archive.ph/uF0Xm
Хоча будь який спеціаліст саперної справи дасть стовідсоткову гарантію, що зовні неможливо зробити такі руйнування, тут пошкодження методом закладки вибухівки.
Ну і далі вони вже починають дотримуватись цієї тези, бо те що вони накоїли - це величезна міжнародна трагедія, особливо у екологічному сенсі.
К.Рыженко
...А, і ще одне: через підрив ГЕС, вода в Крим більше не подається.
Горбулин отметил, что президентство Зеленского может стать трагедией для Украины.
"Даже если я страшно ошибусь и это поставит крест на мне как на человеке, который умел прогнозировать, я не вижу Зеленского в президентах, это абсолютно виртуальный образ... Человек не знает, на что он идет", - заявил он.
"Мы и так не сильно организованная страна. Если мы потеряем скелет государственного управления, а это с Зеленским обязательно произойдет, кто бы и как бы с ним ни пришел, это будет трагедия для Украины. Больше я о нем ничего говорить не хочу, хотя я до того к нему как к представителю шоу-бизнеса относился с симпатией и уважением", - подытожил он.
Але в даному конкретному випадку все ж саме кацапи показали свою звірячу сутність.
Оказывается, были люди, возможно, 25%, которые понимали всю трагичность ситуации.
Червінський після зливу "Вагнергейта" попереджав про небезпеку для держави, що принесе Єрмак.
Як у воду дивились!
Якщо не дай боже рване ЗАЕС здається теж буде така реакція. А все починалось коли орківська ракета впала на Польшу. НАТО теж всялась і все звернула на Україну. Тепер вони бояться сказати правду про Каховську ГЕС хоча їм і так ясно хто її підірвав. А раптом скажуть та щось не дай боже зроблять а це приведе до збільшення ескалації у війні. А звідси і відмазка піськова що во всьому винувата Україна. путін вже давно діє нахабно знаючи про боязгливість Западу.
Якби відразу дав 150 леопардів-2, а не 30, то армія ********* була б вже розбита, і не було б проблем з Каховською ГЕС, а в перспективі - із ЗАЕС.
А вітер-то ближчими днями на Німеччину...
У Штатів 5000 Абрамсів - от вони б могли надати й 150, а Німеччина - ні.
Так а шо, він вам має стати, на всі четвереньки, та почати гавкати, як то тут робить деяке бидло в коментах?