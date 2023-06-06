Підрив Каховської ГЕС здійснила 205 мотострілецька бригада РФ, - Данілов
Україна не має жодного відношення до підриву Каховської ГЕС, цей терористичний акт здійснила 205-та мотострілецька бригада РФ, яка контролювала станцію.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми не маємо жодного відношення до підриву, що б там на Кремлі не розповідали", - заявив Данілов у телемарафоні, коментуючи слова прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова про те, що нібито Україна сама влаштувала "диверсію" на Каховській ГЕС.
За словами секретаря РНБО, подібні звинувачення з боку РФ є не більш ніж спробою зняти з себе відповідальність за теракт та виправдати власні воєнні невдачі.
"Вони захлинаються від злості, бо не можуть вирішити питання військовим шляхом. Вигадують зараз різну дурницю, яка не має жодного підтвердження. По-перше, і на жаль, ГЕС була під контролем російських окупантів з березня минулого року, тому мені важко сказати, про що каже ця людина (Пєсков. - Ред.). Я вже звик, що ця людина з вусами розповідає якусь нісенітницю, щоб виправдати агресію, яку вони роблять щодо нашої країни. По-друге, нам було відомо, що восени минулого року вони робили там "закладки" і саме зараз вони вирішили їх використати, щоб завадити нашому контрнаступу", - сказав Данілов.
Водночас, він підтвердив інформацію з оперативного командування "Південь" про те, що теракт на Каховській ГЕС здійснила 205 мотострілецька бригада РФ.
"Саме вони перебували та контролювали ситуацію до 2.50 сьогоднішнього дня – того моменту, коли вони здійснили цей підрив. Це терористичний акт не лише щодо нашої країни, а й усього світу... Наслідки цієї катастрофи будуть вкрай складними", - зазначив секретар РНБО.
Відповідаючи на запитання, чи є підтвердження того, що підрив станції спочатку не планувався росіянами таким масштабним, Данілов наголосив, що коли йдеться про воду, спланувати щось неможливо в принципі.
"Коли йдеться про воду, тут вкрай складно спланувати, оскільки вода - це найбільш руйнівна сила на планеті. Робити якісь розрахунки - щодо води - це повна дурість, особливо в умовах, коли росіяни в цій "операції" використовували вибуховий пристрій. Це неможливі розрахунки. Це ще раз говорить про їхню дурість, яку вони здійснюють на території нашої країни", - резюмував він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.
Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.
За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.
За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею "екоцид".
Президент України Володимир Зеленський вже провів термінове засідання РНБО у зв’язку із підривом окупантами Каховської ГЕС.
Будь ласка, зачекайте...
Слава ЗСУ, слава Україні!
Тільки потужне обурення українців це зупинило.
А тепер після підриву вода фсе..
Вони обидва підори, ти це хотів сказати опудало?
Це черговий сигнал для Заходу - пора надавати літаки.
Якщо його не зупинити , то ваесь світ в небезпеці , бо його хвороба
прогресує 😡
i шо буде далi - ****** ЗАЕС чи хiмiчний завод Армянську? - i це ще квiточки.
ЗАЕС - 6 блоків - сила.
Жаль личинусів? Так заберіть їх від свиноматок та силою асимілюйте. Це абсолютна війна з геноцидом який робить РОСІЯ проти нас, і відповідь має бути симетрична та стократна, а не тріпання язиком і бавлення в ігри по безглуздих правилах.
А то лише коментарі на цензорі пишеш і розказуєш, що треба зробити.
Невже мені вже дали ліцензію на вбивства та застосування силовиків і силових методів, виділили бюджет? Ой цього не зробили.
А якщо я почну діяти сам, то потім невдячні виродки мене осудять та попробують посадити. Нехай кожен робить ту роботу на яку у нього є права. Дайте мені ліцензію, бюджет і я зжалюсь над вами бездарностями, генетичними дебілами та буду робити цю роботу. Немає? Ну так ідіть в яму з вапном.
Бюджет захотів. Ти що, ще один гетьман?
Гетьманів багато, а толку мало. Все лише чужими руками робити хочете. Ну то іди в своє вапно сам.
"Гетьманів багато, а толку мало" - хрюкнув недобиток який ніхера не робить і не хоче щоб інші мотивували його чи ще когось робити та діяти.
"Все лише чужими руками робити хочете" - фаршику тобі ж українською мовою написали давай ліцензію та бюджет, і люди з моральними цінностями які потрібні для захисту країну, будуть росіян на м'ясо забивати і перероблятимуть у міндобриво мільйонами. Це ж так просто. Не треба пригати голими грудьми на амбразуру коли можна застосувати диверсантів...
Але ж ти ментальна русня вдаєш що не бачиш... Висралось про контрнаступ і тим вдаєш що закрило питання та претензії до відсутності симетричних атак на ГЕС параші та асиметричних превентивних атак на АЕС параші поки вони ще не підірвали нашу ЗАЕС.
Бо якщо виберуть зелену плісняву вдруге,молодь і активна частина населення виїде і залише країну назавжди.Залишуться пенсіонери,інваліди,та недоумки,яким все пх,окрім,як випити.
Эй, повнимательней с клавиатурой!