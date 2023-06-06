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Данілов (1259) Каховська ГЕС (565)

Підрив Каховської ГЕС здійснила 205 мотострілецька бригада РФ, - Данілов

каховська

Україна не має жодного відношення до підриву Каховської ГЕС, цей терористичний акт здійснила 205-та мотострілецька бригада РФ, яка контролювала станцію.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не маємо жодного відношення до підриву, що б там на Кремлі не розповідали", - заявив Данілов у телемарафоні, коментуючи слова прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова про те, що нібито Україна сама влаштувала "диверсію" на Каховській ГЕС.

За словами секретаря РНБО, подібні звинувачення з боку РФ є не більш ніж спробою зняти з себе відповідальність за теракт та виправдати власні воєнні невдачі.

Дивіться: Через підрив Каховської ГЕС страждають і тварини: МВС закликає громадян подбати про улюбленців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Вони захлинаються від злості, бо не можуть вирішити питання військовим шляхом. Вигадують зараз різну дурницю, яка не має жодного підтвердження. По-перше, і на жаль, ГЕС була під контролем російських окупантів з березня минулого року, тому мені важко сказати, про що каже ця людина (Пєсков. - Ред.). Я вже звик, що ця людина з вусами розповідає якусь нісенітницю, щоб виправдати агресію, яку вони роблять щодо нашої країни. По-друге, нам було відомо, що восени минулого року вони робили там "закладки" і саме зараз вони вирішили їх використати, щоб завадити нашому контрнаступу", - сказав Данілов.

Водночас, він підтвердив інформацію з оперативного командування "Південь" про те, що теракт на Каховській ГЕС здійснила 205 мотострілецька бригада РФ.

"Саме вони перебували та контролювали ситуацію до 2.50 сьогоднішнього дня – того моменту, коли вони здійснили цей підрив. Це терористичний акт не лише щодо нашої країни, а й усього світу... Наслідки цієї катастрофи будуть вкрай складними", - зазначив секретар РНБО.

Відповідаючи на запитання, чи є підтвердження того, що підрив станції спочатку не планувався росіянами таким масштабним, Данілов наголосив, що коли йдеться про воду, спланувати щось неможливо в принципі.

"Коли йдеться про воду, тут вкрай складно спланувати, оскільки вода - це найбільш руйнівна сила на планеті. Робити якісь розрахунки - щодо води - це повна дурість, особливо в умовах, коли росіяни в цій "операції" використовували вибуховий пристрій. Це неможливі розрахунки. Це ще раз говорить про їхню дурість, яку вони здійснюють на території нашої країни", - резюмував він.

Дивіться також: Каховська ГЕС до та після підриву російськими окупантами. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею "екоцид".

Президент України Володимир Зеленський вже провів термінове засідання РНБО у зв’язку із підривом окупантами Каховської ГЕС.

Читайте: ОК "Південь" про затоплення Херсонщини: Лівий берег постраждав набагато більше, на правому критичних станів не зафіксовано, але вода піднімається

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Топ коментарі
+18
Та тут навіть останньому довбню зрозуміло - дамба підірвана орками щоби запобігти українському наступу.
Це черговий сигнал для Заходу - пора надавати літаки.
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06.06.2023 14:47
+18
Сраний гундос ((( Але тупа лошня обере ЦЕ на другий термін, повірте - відосіки ж гарні, навіщо ті мізки???
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06.06.2023 14:55
+15
Мушу замітити, що пан данілов трішечки пиз*ить; близько 11 години ранку 24 лютого 2022 року війська орків вже блокували Каховську ГЕС. Воно (данілов) тут нам вкручує цю брехню заради того, щоби обілити та виправдати владу про швидку, моментальну здачу півдня Країни окупантові.
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06.06.2023 14:49
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Перед ким ти виправдовуєшся?
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06.06.2023 14:40 Відповісти
Перед Шольцем, мабуть
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06.06.2023 14:42 Відповісти
Мабуть, таки перед москалями, що не змогли злити країну за 3 дні. ЗСУ завадили...
Слава ЗСУ, слава Україні!
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06.06.2023 14:51 Відповісти
Намана. Про це треба було сказати чітко і однозначно. Щоб всяким підарасам важче було розганяти про "нє всьо так однозначно".
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06.06.2023 14:48 Відповісти
не перед а за Арахамію перед ватою з Криму - Арахамія обіцяв як і багато інших з команди Зе-потвор дати воду до Криму - пам'ятаєш?

Тільки потужне обурення українців це зупинило.

А тепер після підриву вода фсе..
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06.06.2023 14:52 Відповісти
А ти забуло як електрику при Авакову давали ? Батальйон Донбас підірвав леп до Криму і Аваков надіслав спецназ на чолі з Ківою ...Цікаво справу закрито за підрив леп до Криму
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06.06.2023 14:56 Відповісти
а як підор Аваков може виправдати підора Зе?

Вони обидва підори, ти це хотів сказати опудало?
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06.06.2023 15:03 Відповісти
Так карышнивый ссаяс, каторый дал ******* сабакяну.
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06.06.2023 16:10 Відповісти
Глава РНБО , а чому вони там були чз сутки після початку вторгнення??? я к там челноки на крим , ходють ????
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06.06.2023 14:47 Відповісти
Та тут навіть останньому довбню зрозуміло - дамба підірвана орками щоби запобігти українському наступу.
Це черговий сигнал для Заходу - пора надавати літаки.
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06.06.2023 14:47 Відповісти
скоріше це сигнал шо язикатим зеленим довбо"бам надавати нічого не можна , бо все просруть без бою на "марафонах"...
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06.06.2023 14:58 Відповісти
https://youtu.be/lwCDr2YDHT4 підрив ГЕС
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06.06.2023 14:48 Відповісти
У кремлівського фашиста агонія 😠
Якщо його не зупинити , то ваесь світ в небезпеці , бо його хвороба
прогресує 😡
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06.06.2023 14:49 Відповісти
Мушу замітити, що пан данілов трішечки пиз*ить; близько 11 години ранку 24 лютого 2022 року війська орків вже блокували Каховську ГЕС. Воно (данілов) тут нам вкручує цю брехню заради того, щоби обілити та виправдати владу про швидку, моментальну здачу півдня Країни окупантові.
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06.06.2023 14:49 Відповісти
дурiсть на територiї нашої країни здiйснює зелена зграя мародерiв, в тому числi п#здюк данiлов.
i шо буде далi - ****** ЗАЕС чи хiмiчний завод Армянську? - i це ще квiточки.
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06.06.2023 14:49 Відповісти
Кримський "Титан" то фігня.
ЗАЕС - 6 блоків - сила.
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06.06.2023 14:53 Відповісти
пiдпиши вiдрядження i поки всю ту "фiгню" не винюхаєш не повертайся. а тодi розкажеш.
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06.06.2023 14:57 Відповісти
Я не нюхаю. Не треба проекувати свій досвід на інших і думати, що всі роблять те саме, що й ти.
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06.06.2023 16:01 Відповісти
Це не дурість; це--зрада. І відповідальність за те, шо накоїли в Україні москалі, повинні нести також і ті таваріщі з вищого керівництва Державою, хто інкогніто "відпочивав" в Омані у січні 20-го року.
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06.06.2023 15:05 Відповісти
Неверна той каторый на мальдивах у 15.
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06.06.2023 16:12 Відповісти
Підрив зробили росіяни і покарані мають бути всі росіяни та їх діти. Не треба зменшувати вину всіх росіян. Відповідати здоров'ям та життям мають всі росіяни не зважаючи на їх вік чи стать. Тому що їх не покарані свиноматки будуть продовжувати личинусів росіян, а не покарані личинуси виростатимуть та приходитимуть за наказом царя нас вбивати.

Жаль личинусів? Так заберіть їх від свиноматок та силою асимілюйте. Це абсолютна війна з геноцидом який робить РОСІЯ проти нас, і відповідь має бути симетрична та стократна, а не тріпання язиком і бавлення в ігри по безглуздих правилах.
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06.06.2023 14:50 Відповісти
Ну так іди і забери вже нарешті!
А то лише коментарі на цензорі пишеш і розказуєш, що треба зробити.
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06.06.2023 14:55 Відповісти
"іди і забери" - а це є зоною моєї відповідальності? Невже за мене люди проголосували і я це не замітив?

Невже мені вже дали ліцензію на вбивства та застосування силовиків і силових методів, виділили бюджет? Ой цього не зробили.

А якщо я почну діяти сам, то потім невдячні виродки мене осудять та попробують посадити. Нехай кожен робить ту роботу на яку у нього є права. Дайте мені ліцензію, бюджет і я зжалюсь над вами бездарностями, генетичними дебілами та буду робити цю роботу. Немає? Ну так ідіть в яму з вапном.
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06.06.2023 15:09 Відповісти
Тебе ж президент кличе в контрнаступ, а ти шлангуєшся і кажеш, що це не твоя зона. Ти лише коменти писати хочеш, бо обрав собі таку зону відповідальності - давати поради в інтернеті.
Бюджет захотів. Ти що, ще один гетьман?
Гетьманів багато, а толку мало. Все лише чужими руками робити хочете. Ну то іди в своє вапно сам.
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06.06.2023 15:34 Відповісти
"шлангуєшся""давати поради в інтернеті" - худобо у нас вільна країна вільних людей. І я та інші вправі вимагати щоб відповідальні люди, які отримали свої посади шляхом виборів, робили свою роботу при чому робили якісно.

"Гетьманів багато, а толку мало" - хрюкнув недобиток який ніхера не робить і не хоче щоб інші мотивували його чи ще когось робити та діяти.

"Все лише чужими руками робити хочете" - фаршику тобі ж українською мовою написали давай ліцензію та бюджет, і люди з моральними цінностями які потрібні для захисту країну, будуть росіян на м'ясо забивати і перероблятимуть у міндобриво мільйонами. Це ж так просто. Не треба пригати голими грудьми на амбразуру коли можна застосувати диверсантів...

Але ж ти ментальна русня вдаєш що не бачиш... Висралось про контрнаступ і тим вдаєш що закрило питання та претензії до відсутності симетричних атак на ГЕС параші та асиметричних превентивних атак на АЕС параші поки вони ще не підірвали нашу ЗАЕС.
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06.06.2023 23:46 Відповісти
Да действительно эти могут посадить как Червинского, как того генерала, который разлил масло когда блокировал аэропорт. И так далее.
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06.06.2023 23:52 Відповісти
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06.06.2023 14:51 Відповісти
Сраний гундос ((( Але тупа лошня обере ЦЕ на другий термін, повірте - відосіки ж гарні, навіщо ті мізки???
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06.06.2023 14:55 Відповісти
Для цього ми,та невелика кількість журналістів,яких до речі,зі святом,щоб цього не сталось.
Бо якщо виберуть зелену плісняву вдруге,молодь і активна частина населення виїде і залише країну назавжди.Залишуться пенсіонери,інваліди,та недоумки,яким все пх,окрім,як випити.
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06.06.2023 15:02 Відповісти
Не у втарой серии он у тюрьме.
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06.06.2023 16:14 Відповісти
dumati treba mensh a soobrazhati bilshe 🤬
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06.06.2023 14:56 Відповісти
Підрив здійснило штучне утворення під назвою "Какцапсь підерація", ТОМУ ВОНО МАЄ БУТИ ЗНИЩЕНЕ!!! Людей жаль, але тваринок (і свійських, і диких) не менше... Хай тварюки мацкальські не просто здохнуть, а здохнуть у муках та стражданнях!!! Від мене прокльон на сволоту та їхніх близьких виродків, персональний!!! Щоб здихали, але довго!
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06.06.2023 14:52 Відповісти
*****, аж "полєгчало" всім , коли дізналися хто підірвав , це ж треба , млять, як неочікувано...
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06.06.2023 14:56 Відповісти
Я так дивлюсь нову методичку строчать "Зе+Каховська ГЕС"..Повна дурня ..На Ютубі відео камер спостереження де видно як ГЕС підірвали з середини ..Гугл помніт фсєєє
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06.06.2023 14:59 Відповісти
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06.06.2023 15:04 Відповісти
оце от наказало підірвати Каховську ГЕС https://t.me/hueviy_kherson/1108
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06.06.2023 15:59 Відповісти
Яка різниця, яка саме бригада? Команди звідки йдуть? Керує всім хто? А обрав це огидне плешиве параноїдальне чмо - хто? От саме тому цієї недодержави просте не повинно існувати!!! Чи ми воюєм з конкретними бригадами та людьми? Ідіотизм якийсь... Та там майже поголовно всі САДИСТИ, ВБИ ВЦІ та ГВАЛТІВНИКИ. Мені от не пощастило жити в Мурманську в період з 5 до 9 років. Знаєте яка розвага какцаподіток??? ВІШАЛИ КІШОК!!! Я не брешу, готовий на детекторі брехні це підтвердити...
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06.06.2023 15:08 Відповісти
так и казе понятно - чтобы подорвать такую плотину нужно десятки тонн взрывчатки
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06.06.2023 15:09 Відповісти
https://youtu.be/lwCDr2YDHT4 Підрив греблі Каховської ГЕС, здійснений російськими окупантами.
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06.06.2023 15:11 Відповісти
205 МОТОСТРЕЛЕЦКАЯ??????
Эй, повнимательней с клавиатурой!
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06.06.2023 15:14 Відповісти
Клава сама знает что ей надо
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06.06.2023 15:15 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/13-%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) стрілецька дивізія (СРСР)
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06.06.2023 15:18 Відповісти
это украинское слово рускими буквами
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06.06.2023 15:20 Відповісти
сразу видно что ты лапоть , скажи паляниця
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06.06.2023 15:22 Відповісти
Дебилоид, ты не всасываешь - в тексте на кацапском вставлено слово украинской.
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06.06.2023 15:56 Відповісти
Паляныця ат мардовского пал - печка, лущее дзюрить.
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06.06.2023 16:17 Відповісти
Не виправдовуватися треба, а відповідати, трепачі *****
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06.06.2023 15:16 Відповісти
Konchene. Na njomu krow desjatkiw tysjach ukrainziw, a wy jogo Gerchil suchasnosti. Win tam i blysko ne stojaw.
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06.06.2023 16:14 Відповісти
в плен не брать, топить раССеянопидаров в ведре с водой... андрофаги-черти - не люди,а стадо сатаны - КОЗЛИЩА. Для проклятых все-равно жизни не будет...
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06.06.2023 18:45 Відповісти
 
 