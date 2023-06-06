Каховська ГЕС до та після підриву російськими окупантами. СУПУТНИКОВІ ФОТО
У мережі опублікували супутникові фото Каховської ГЕС до та після підриву російськими загарбниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.
"На свіжих супутникових фото Planet Labs за 6 червня 2023 року видно наслідки підриву Каховської гідроелектростанції. У порівнянні зі знімком за 4 червня видно, що майже вся споруда гідроелектростанції була зруйнована", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.
Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.
За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.
За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею екоцид.
Президент України Володимир Зеленський вже провів термінове засідання РНБО у зв’язку із підривом окупантами Каховської ГЕС.
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Горбулин отметил, что президентство Зеленского может стать трагедией для Украины.
"Даже если я страшно ошибусь и это поставит крест на мне как на человеке, который умел прогнозировать, я не вижу Зеленского в президентах, это абсолютно виртуальный образ... Человек не знает, на что он идет", - заявил он.
"Мы и так не сильно организованная страна. Если мы потеряем скелет государственного управления, а это с Зеленским обязательно произойдет, кто бы и как бы с ним ни пришел, это будет трагедия для Украины. Больше я о нем ничего говорить не хочу, хотя я до того к нему как к представителю шоу-бизнеса относился с симпатией и уважением", - подытожил он.