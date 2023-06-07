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New York Times (54) Каховська ГЕС (565)

Вибух зсередини - найімовірніша причина руйнування ГЕС, - New York Times

гес,каховська

Найбільш імовірною причиною руйнування дамби Каховської ГЕС є спеціально влаштований вибух зсередини станції.

Такого висновку видання The New York Times дійшло, поговоривши з експертами, повідомляє Цензор.НЕТ.

Руйнування конструкції ГЕС або атака зовні є, на думку спеціалістів, набагато менш імовірними причинами руйнування дамби.

Експерти пояснили, що найбільшу шкоду дамбі міг би завдати вибух в замкнутому просторі - тоді вся енергія вибухівки була би спрямована на її конструкції. Навіть в такому разі для того, щоб підірвати дамбу, знадобилися б сотні фунтів вибухівки.

Читайте: "Я для себе знаю", - Зеленський про встановлення винних у здачі Півдня та захопленні Каховської ГЕС. ВIДЕО

Зовнішня детонація, спричинена бомбою чи ракетою, спрямувала би на руйнування лише незначну частину своєї сили. Для досягнення такого ж самого ефекту знадобилося би в декілька разів більше вибухівки, зауважує NYT.

"Ви обмежені тим, скільки вибухівки може нести боєголовка. Навіть цілеспраямований удар може не зруйнувати дамбу, адже для цього потрібна велика кількість енергії", - каже професор інженерії і експерт з вибухових речовин в Університеті Іллінойсу Нік Глумак.

NYT критично ставиться до версії, згідно з якої дамба могла впасти, не витримавши потоку воду після отриманих раніше пошкоджень.

Дивіться: Частина тварин із затопленого зоопарку в Новій Каховці врятувалися. ВIДЕО

"Дамби інколи руйнуються, це абсолютно можливо. Але коли я подивився на цей випадок, то сказав собі: Боже, а от це виглядає підозріло", - цитує видання слова слова професора інженерії в Університеті Меріленда і члена Національної академії інженерії Грегорі Б. Бехера.

Також видання наводить слова місцевих мешканців, які кажуть, що чули гучний вибух близько 2:50 ночі, коли дамба почала руйнуватися. І наголошує: фотографії та відеозаписи показують, що Каховська дамба була прорвана спочатку посередині, поруч з електростанцією, що примикає до берега, який перебуває під контролем Росії. Обидва кінці дамби спочатку здавалися неушкодженими, хоча протягом дня все більша частина дамби руйнувалася.

Також читайте: Підрив Каховської ГЕС: цей теракт Росія готувала довго, - ГУР МО

Навіть через пошкоджені раніше шлюзові затвори та високий рівень води, як підкреслює NYT, не очікувалося, що таку велику дамбу може розірвати на частини.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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Топ коментарі
+10
Украинцы это и так знают,а свинособак этим не переубедить. Разве что для остального цивилизованного мира лишнее доказательство мразотности недостраны росии.
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07.06.2023 13:26
+8
Одне і єдине запитання для тих , хто сумнівається в підриві кацапами
ГЕС ?

Для чого нам , украінцям руйнувати те , що роками будувалось ?

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07.06.2023 13:34
+8
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07.06.2023 13:44
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07.06.2023 13:25 Відповісти
Ще сумніваються
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07.06.2023 13:25 Відповісти
им надо объявить россию террористом после этого, а так не хочется....да и олимпиада на носу. Думаю, будут пару десятков лет расследовать, кто же ее подорвал
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08.06.2023 00:05 Відповісти
Украинцы это и так знают,а свинособак этим не переубедить. Разве что для остального цивилизованного мира лишнее доказательство мразотности недостраны росии.
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07.06.2023 13:26 Відповісти
Вибух зсередини - найімовірніша причина руйнування ГЕС, - New York Times Джерело: Але є також ймовірність, що ЗСУ скинули туди брудну нєйтронну бонбу з урановим сердечником.
Кажете де сердечник урановий знайшли? Так виколупали ж з британських танкових снарядів!
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07.06.2023 13:31 Відповісти
Та бліііін! Хто б не підірвав цю дамбу, цього не сталося б, якби кацапи не вторглися в Україну! Вже цього аргументу мало б бути достатньо для світового співтовариства, щоб чітко вказати на винного!
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07.06.2023 13:32 Відповісти
"Хто б не підірвав цю дамбу" - в таком ключе даже разговоры вести не нужно, чтобы не помогать кацапам утопить правду в потоке их лживых версий.
Подорвали кацапы и точка. Украина не имела ни возможности, ни намерений взрывать плотину и устраивать катастрофу невиданного масштаба на своей территории.
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07.06.2023 13:42 Відповісти
ці тільки касаби можуть знищувати все .. згорів сарай-гори і хата?
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07.06.2023 13:57 Відповісти
Оце так збирали радянський союз! Мільйонами жертв, руйнувань, голодоморів. Тільки тоді не було інтернету, телефонів! А люди не тоді не зараз не хотять ніяких союзів з цим скаженим маніяком рашкою. Самі ніколи добре не жили, і сусідам не дають.
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07.06.2023 14:28 Відповісти
Це не до мене. Я знаю, що підірвали кацапи. Це до західних партнерів. Козьма Прутков у таких випадках говорив :"Зрі в корєнь". Тобто якби не було кацапської агресії, то не було б руйнування дамби. Виясняти хто, чого для чого - то від лукавого і вже не має ніякого значення.
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07.06.2023 16:57 Відповісти
Кацапи - підАри, це аксіома!
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07.06.2023 13:33 Відповісти
Одне і єдине запитання для тих , хто сумнівається в підриві кацапами
ГЕС ?

Для чого нам , украінцям руйнувати те , що роками будувалось ?

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07.06.2023 13:34 Відповісти
Сумніваються тільки ті, хто або гроші за це отримав, або елементарно позбавлений здатності критично мислити
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07.06.2023 13:45 Відповісти
Згоден з Вами на всі 100%
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07.06.2023 14:01 Відповісти
як це ще какашенков не сказав шо то був підводний дрон ))) версія ж лежить на поверхні!
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07.06.2023 13:34 Відповісти
Чого зразу підводний. Могли ж і мавіком шарахнуть!
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07.06.2023 13:47 Відповісти
Йухяк, хлопок, замоскворєчьє, троє вєзлі хороніть одного ..
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07.06.2023 13:35 Відповісти
Західні журналісти "В Україні щось трапилось", "Дамба ймовірно не є цілою", "Вода можливо має властивість текучості"
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07.06.2023 13:41 Відповісти
В общем, как всегда, ссыкливость и продажность некоторых на Западе перед конченной московией затянет расследование на долгие годы. Повтор истории с малазийским боингом.
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07.06.2023 13:44 Відповісти
Це щось із тої історії про сручого Чуркіна і ООН.
- От жопа, от говно і його насрала Росія.
- Так, можливо це росія насрала на стіл - треба провести розслідування....
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07.06.2023 13:44 Відповісти
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07.06.2023 13:44 Відповісти
Без сліз неможливо дивитися на це страшне лихо , яке спіткало
навіть наших тварин 😕
ху@ ло - здохни
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07.06.2023 14:06 Відповісти
Все набагато простіше... причина - пуста квсапська башка... в голове его опилки - не беда, будет он касапом навсегда...
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07.06.2023 13:46 Відповісти
Это что, Washington Post вчера https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/06/06/nord-stream-pipeline-explosion-ukraine-russia/ статью тиснуло о взрывах на СП. Оказывается, что АП США за три месяца до взрыва получила информацию о том, что украинцы под непосредственным руководством Залужного планировали атаку на газопровод.
Washington Post https://www.svoboda.org/a/wp-rasskazala-o-dannyh-razvedki-ssha-o-gotovyascheysya-atake-kieva-na-severnyy-potok-/32448245.html пишет это со ссылкой на попавшие в сеть в ходе масштабной утечки документы Пентагона.
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07.06.2023 15:43 Відповісти
нет блин, ВСУ у носа у орков завезли 1000 кг взрывчатки и взорвали, что за дебильные версии вообще? Сколько еще нужно времени чтобы осознать что КАЦАПЫ ВСЕГДА ВРУТ? Сбитого боинга было недостаточно?
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07.06.2023 13:48 Відповісти
сбитый боинг еше надо хорошенько расследовать. Не все так однозначно
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08.06.2023 00:07 Відповісти
Кеп
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07.06.2023 14:04 Відповісти
Добрые человечные расейские миротворцы ооновцы, приглашённые мировым сообществом, чтобы бороться с нацистами Украины, взяли под контроль и охрану Каховскую ГЕС. Або.
Злочинне угрупування фашиста ***********, винищуючи усе на своєму шляху, захопило стратегічний об'єкт і створюючи загрозу техногенної катастрофи, замінувало греблю з планами підірвати її, що і зробило.
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07.06.2023 16:16 Відповісти
 
 