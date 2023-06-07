Вибух зсередини - найімовірніша причина руйнування ГЕС, - New York Times

Найбільш імовірною причиною руйнування дамби Каховської ГЕС є спеціально влаштований вибух зсередини станції.

Такого висновку видання The New York Times дійшло, поговоривши з експертами, повідомляє Цензор.НЕТ.

Руйнування конструкції ГЕС або атака зовні є, на думку спеціалістів, набагато менш імовірними причинами руйнування дамби.

Експерти пояснили, що найбільшу шкоду дамбі міг би завдати вибух в замкнутому просторі - тоді вся енергія вибухівки була би спрямована на її конструкції. Навіть в такому разі для того, щоб підірвати дамбу, знадобилися б сотні фунтів вибухівки.

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Зовнішня детонація, спричинена бомбою чи ракетою, спрямувала би на руйнування лише незначну частину своєї сили. Для досягнення такого ж самого ефекту знадобилося би в декілька разів більше вибухівки, зауважує NYT.

"Ви обмежені тим, скільки вибухівки може нести боєголовка. Навіть цілеспраямований удар може не зруйнувати дамбу, адже для цього потрібна велика кількість енергії", - каже професор інженерії і експерт з вибухових речовин в Університеті Іллінойсу Нік Глумак.

NYT критично ставиться до версії, згідно з якої дамба могла впасти, не витримавши потоку воду після отриманих раніше пошкоджень.

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"Дамби інколи руйнуються, це абсолютно можливо. Але коли я подивився на цей випадок, то сказав собі: Боже, а от це виглядає підозріло", - цитує видання слова слова професора інженерії в Університеті Меріленда і члена Національної академії інженерії Грегорі Б. Бехера.

Також видання наводить слова місцевих мешканців, які кажуть, що чули гучний вибух близько 2:50 ночі, коли дамба почала руйнуватися. І наголошує: фотографії та відеозаписи показують, що Каховська дамба була прорвана спочатку посередині, поруч з електростанцією, що примикає до берега, який перебуває під контролем Росії. Обидва кінці дамби спочатку здавалися неушкодженими, хоча протягом дня все більша частина дамби руйнувалася.

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Навіть через пошкоджені раніше шлюзові затвори та високий рівень води, як підкреслює NYT, не очікувалося, що таку велику дамбу може розірвати на частини.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.