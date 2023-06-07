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Частина тварин із затопленого зоопарку в Новій Каховці врятувалися. ВIДЕО

Частина тварин із зоопарку "Казкова Діброва" в Новій Каховці були вдома у співробітниці, вони живі.

Про це зоопарк повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі тварини не були на території Діброви, а перебували дома у Валі. Тому вони залишилися живі!" - йдеться у повідомленні.

Від потопу вбереглися папуги, білки-летяги, фретки, шиншили та морські свинки.

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Частина тварин із затопленого зоопарку в Новій Каховці врятувалися 01

Також у зоопарку припускають, що могли врятуватися собака і коти. Де вони зараз - невідомо. Містян закликають в разі, якщо вони побачать цих тварин, подзвонити чи написати у Viber за номером 066 073 19 04.


Частина тварин із затопленого зоопарку в Новій Каховці врятувалися 02

Також дивіться: Продовжують евакуйовувати тварин - на Херсонщині волонтери витягають собак з-під затоплених будинків. ВIДЕО

Нагадаємо, зоопарк "Казкова Діброва" в Новій Каховці було затоплено внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Адміністрація повідомила, що загинули близько 300 тварин. Вивезти їх було раніше неможливо - зоопарк було заміновано росіянами, всі дороги перекрито.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

Автор: 

тварини (465) зоопарк (63) Каховська ГЕС (566)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали
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07.06.2023 13:16 Відповісти
А енот ?
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07.06.2023 13:19 Відповісти
Кацапи спаслі і АсвАбаділі...
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07.06.2023 13:27 Відповісти
Думається мені що виконавці єкоциду, скоро опиняться або на Білгородщині або під Бахмутом і в обох випадках їх ліквідують в першу чергу, як було з бригадою бучанських катів.
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07.06.2023 13:47 Відповісти
Лет десять тому назад к нам в ворота постучались две сестрички, лет шесть- семь. " У нас улетели два попугайчика, мама и папа. У вас их нет?" Дети всегда надеются на чудо. И мы тоже.
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07.06.2023 17:23 Відповісти
 
 