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Продовжують евакуйовувати тварин - на Херсонщині волонтери витягають собак з-під затоплених будинків. ВIДЕО

Внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули тисячі домашніх та диких тварин. Також затоплено зоопарк у Новій Каховці "Казкова діброва": через це загинуло близько 300 тварин. Міністерство внутрішніх справ нагадує мешканцям подбати про своїх домашніх улюбленців: відпустити з ланцюгів, випустити з кліток або, за можливості, взяти із собою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, волонтери продовжують евакуйовувати тварин з будинків.На надувних човнах українці рятують собак на Херсонщині.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Голій Пристані на Херсонщині масштабне підтоплення. ВIДЕО

Автор: 

тварини (465) евакуація (2318) Херсонська область (5786)


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Топ коментарі
+31
Доводиться рятувати українських людей і тварин від скажених рашистів.
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06.06.2023 23:56
+31
Кацапські нелюди, мразота якої світ не знав з часів 2ї світової .
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07.06.2023 00:03
+24
і треба прикласти максимум зусиль щоб люди Світу побачили різницю між нами та ними, як би це цинічно не звучало. БО кадри з рятуванням тварин проймуть західного споживача краще за хіхікання Латиніної.
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07.06.2023 00:09
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Хуже не будет!
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06.06.2023 23:52 Відповісти
Доводиться рятувати українських людей і тварин від скажених рашистів.
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06.06.2023 23:56 Відповісти
Кацапські нелюди, мразота якої світ не знав з часів 2ї світової .
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07.06.2023 00:03 Відповісти
і треба прикласти максимум зусиль щоб люди Світу побачили різницю між нами та ними, як би це цинічно не звучало. БО кадри з рятуванням тварин проймуть західного споживача краще за хіхікання Латиніної.
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07.06.2023 00:09 Відповісти
Наша человечность и отличает нас от кацапов. К сожалению на оккупированной части херсонщины погибли животные из зоопарка, их никто не спасал, кацапские твари даже не выпустили их из клеток.
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07.06.2023 00:23 Відповісти
Думаю, добре що це трапилось влітку. Навіть не уявляю яким чином люди б повзали у холодній зимовій воді.
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07.06.2023 00:25 Відповісти
Просто Люди. с большой буквы.
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07.06.2023 00:29 Відповісти
Краще б спершу котів рятували - собаки хоч плавати вміють, а коти якщо встигли залізти на дерева чи дахи вмиратимуть з голоду бо бояться води. Крім того, на відміну від собак котики не є небезпечними і не збираються в зграї та не нападають на людей.
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07.06.2023 01:09 Відповісти
Котів теж рятують, але, на відміну від собак, вони вміють добре стрибати та залазити на дахи, дерева, тощо.
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07.06.2023 01:33 Відповісти
Спасать нужно не кому лучше , а кому хуже. И коты тоже плавают. А ещё лучше не бросать своих животных. Кота в переноске можно было легко взять с собой.
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07.06.2023 09:33 Відповісти
А не виникає питання ; звідкі на вулицях укоаїнських міст та містечок , сел з'являються зграї собак ! ? Може двуногі поняття не хочуть мати що таке стерилізація ? Може не потреба плодити та викидати цуценята на всі смітнику та лісосмуги ? Егей ! Європейці ! Де ви таке в Європі бачили ? Мозок вже треба вмикати і не винуватими тварин шо вони народжуються. В оцьому винні тількі двуногі. !!
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07.06.2023 10:36 Відповісти
А котів? Візьму собаку і кота
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07.06.2023 01:30 Відповісти
Ви я якого міста ?
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07.06.2023 10:37 Відповісти
Нажаль, далеко. Київська обл по одеському шосе
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07.06.2023 15:18 Відповісти
Може, щось придумаєте. Ні машини, ні друзів з машиною не маю.
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07.06.2023 15:21 Відповісти
Обоатитесь в UA Animals. Отовсюду поехали за животными и активно ищут приемные семьи.
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07.06.2023 17:19 Відповісти
Дякую
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07.06.2023 18:36 Відповісти
Звернулась. Як в пенсійний, задовбали
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07.06.2023 23:42 Відповісти
Легше записатись в оп, ніж поспілкуватись з цимм
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08.06.2023 14:16 Відповісти
Молодці.
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07.06.2023 12:05 Відповісти
кацапи - підари! щоб ви всі виздихали!
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07.06.2023 13:55 Відповісти
Душевно, але не результативно
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08.06.2023 14:17 Відповісти
 
 