Продовжують евакуйовувати тварин - на Херсонщині волонтери витягають собак з-під затоплених будинків. ВIДЕО
Внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули тисячі домашніх та диких тварин. Також затоплено зоопарк у Новій Каховці "Казкова діброва": через це загинуло близько 300 тварин. Міністерство внутрішніх справ нагадує мешканцям подбати про своїх домашніх улюбленців: відпустити з ланцюгів, випустити з кліток або, за можливості, взяти із собою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, волонтери продовжують евакуйовувати тварин з будинків.На надувних човнах українці рятують собак на Херсонщині.
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