У Голій Пристані на Херсонщині масштабне підтоплення. ВIДЕО
У місті Гола Пристань, що на лівобережжі Херсонщини, після руйнування греблі Каховської ГЕС значно піднявся рівень води. Деякі ділянки повністю затоплено.
Як повідомляє Цензор.НЕТ місцеві жителі знімають відео підтопленого міста.
Під водою опинилися прибережні території, також підтоплення спостерігають на вулицях Берегова, Санаторна, Лугова та Миколаївська. Люди зазначають, що швидкість, з якою прибуває вода, почала зменшуватись, але рівень ще підійматиметься.
По місту пересуваються військові автомобілі РФ та пропонують евакуацію, заклики лунають з гучномовців.
Топ коментарі
+17 Павло Павлович Хмарний
показати весь коментар06.06.2023 23:35
+14 Игорь Голыш
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+13 Grigor Sten
показати весь коментар06.06.2023 23:28
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"Росія все одно, колись би на нас напала. З 14го року вона напала. "
Так почему после 2019 не готовились?
Бо з 14-го було куди простіше завоювати Україну. Але ненависний тобі барига вберіг країну, відбудував армію, ПВО, забезпечив міжнародну підтримку і довів ***** про наслідки його неадекватної поведінки.
А твій зелеклоун в очко дивився, посередині хотів зійтись і розводив війська і розміновував Чонгар і закривав ракетні програми відноввлегого ВПК. Але кому то говорити. Іди дивись зєблофон дегенератофон. Коломойша тобі там правду доносить.
Це треба пояснювати лише дебілам.
Забодав, своєю зайвою...
Не шукайте винних серед простих людей (тим паче ви не знаєте за кого вони особисто голосували), «проблема» бере витоки ще з 91го…
але є інші варіанти!