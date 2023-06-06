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Новини Відео Війна
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У Голій Пристані на Херсонщині масштабне підтоплення. ВIДЕО

У місті Гола Пристань, що на лівобережжі Херсонщини, після руйнування греблі Каховської ГЕС значно піднявся рівень води. Деякі ділянки повністю затоплено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ місцеві жителі знімають відео підтопленого міста.

Під водою опинилися прибережні території, також підтоплення спостерігають на вулицях Берегова, Санаторна, Лугова та Миколаївська. Люди зазначають, що швидкість, з якою прибуває вода, почала зменшуватись, але рівень ще підійматиметься.

По місту пересуваються військові автомобілі РФ та пропонують евакуацію, заклики лунають з гучномовців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У мережі показали перші супутникові знімки затоплених територій Херсона. ВIДЕО

Автор: 

евакуація (2318) Херсонська область (5786)


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Топ коментарі
+17
У людей горе через дебіла зеленського. "Надо просто пєрєстать стрєлять і пасматреть вглаза". А потім лижі, шашлики, гриби. В результаті розмінування кордонів, роззброєння армії, зупинка і блокування Укроборонпрому. Ще назвати першопричини цього горя?
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06.06.2023 23:35
+14
Хлопці з Хаймарсами! Там десь в протоці КРИМСЬКИЙ міст вже більше дня, як явно ЗАСТОЯВСЯ...
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06.06.2023 23:40
+13
Отака вона, Україна зеленського.
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06.06.2023 23:28
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06.06.2023 23:31 Відповісти
У людей горе через дебіла зеленського. "Надо просто пєрєстать стрєлять і пасматреть вглаза". А потім лижі, шашлики, гриби. В результаті розмінування кордонів, роззброєння армії, зупинка і блокування Укроборонпрому. Ще назвати першопричини цього горя?
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06.06.2023 23:35 Відповісти
Это не закончится уже никогда даже если произойдёт чудо и выйдем на границу 1991 года 50 ракет ежемесячно будет прилетать, да и @уйло будет править минимум ещё лет 15.
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06.06.2023 23:59 Відповісти
Розумный

"Росія все одно, колись би на нас напала. З 14го року вона напала. "

Так почему после 2019 не готовились?
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07.06.2023 01:22 Відповісти
Да, петров с башировым готовились.
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07.06.2023 03:36 Відповісти
Ти не віруй, а аналізуй, якщо маєш чим.
Бо з 14-го було куди простіше завоювати Україну. Але ненависний тобі барига вберіг країну, відбудував армію, ПВО, забезпечив міжнародну підтримку і довів ***** про наслідки його неадекватної поведінки.
А твій зелеклоун в очко дивився, посередині хотів зійтись і розводив війська і розміновував Чонгар і закривав ракетні програми відноввлегого ВПК. Але кому то говорити. Іди дивись зєблофон дегенератофон. Коломойша тобі там правду доносить.
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07.06.2023 06:44 Відповісти
Якби лишився Порошенко, москалі б не наважилися так відверто вторгатися. І навіть якби спробували то до каховської греблі б точно не дійшли б.
Це треба пояснювати лише дебілам.
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07.06.2023 08:12 Відповісти
Африка! Вам пиз-да! Бо чорнозем змитий....Занепокоюйтесь...
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07.06.2023 00:10 Відповісти
А в усьому повинні зайвенхромосоми! Як що би ви клопа *****, як ми праффесора бугая "хама", то зайвехромосоми і не ховались би від військкомату!
Забодав, своєю зайвою...
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07.06.2023 11:53 Відповісти
Все взаємопов'язане, і Порошенко, і всі попередні роки. Зе по суті побічний продукт історії незалежності. Жахливий… але закономірний….
Не шукайте винних серед простих людей (тим паче ви не знаєте за кого вони особисто голосували), «проблема» бере витоки ще з 91го…
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06.06.2023 23:37 Відповісти
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06.06.2023 23:22 Відповісти
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06.06.2023 23:24 Відповісти
Отака вона, Україна зеленського.
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06.06.2023 23:28 Відповісти
Ну да, не то что выгребная яма-404, моржовой звизды!!! Одни русофобы, сын боится матери, а мать сына, кто кого заложит? =)
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06.06.2023 23:42 Відповісти
Хлопці з Хаймарсами! Там десь в протоці КРИМСЬКИЙ міст вже більше дня, як явно ЗАСТОЯВСЯ...
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06.06.2023 23:40 Відповісти
Хімарси, нажаль не дістануть…
але є інші варіанти!
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06.06.2023 23:49 Відповісти
А Ви, в цьому впевнені?
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07.06.2023 11:58 Відповісти
То, все таки,прийнято називати Атакамс.))
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07.06.2023 12:58 Відповісти
 
 