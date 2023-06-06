У Голій Пристані на Херсонщині масштабне підтоплення. ВIДЕО

У місті Гола Пристань, що на лівобережжі Херсонщини, після руйнування греблі Каховської ГЕС значно піднявся рівень води. Деякі ділянки повністю затоплено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ місцеві жителі знімають відео підтопленого міста.

Під водою опинилися прибережні території, також підтоплення спостерігають на вулицях Берегова, Санаторна, Лугова та Миколаївська. Люди зазначають, що швидкість, з якою прибуває вода, почала зменшуватись, але рівень ще підійматиметься.

По місту пересуваються військові автомобілі РФ та пропонують евакуацію, заклики лунають з гучномовців.

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