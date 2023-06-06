У мережі показали перші супутникові знімки затоплених територій Херсона. ВIДЕО
"До" та "після": перші супутникові знімки затоплених територій Херсона показали в мережі. Можна побачити світлини Нової Каховки, села Кринки та Корсунки Херсонської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, спутникові знімки опублікували журналісти "Схем".
Топ коментарі
+16 Mod Dom
показати весь коментар06.06.2023 22:23
+7 CrossFirenko
показати весь коментар06.06.2023 22:09
+4 MsSkifia #566162
показати весь коментар06.06.2023 22:20
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Я родився в Бориславі Львівської області, то там Тисмениця раз на 10-15 років розливається так, що заливає всі певниці в домах. Нічого - через тиждень - півтора щось відкачають, щось само піде, люди підсушать фундаменти, та й живуть собі далі.
А от те, що щонайменьше 3 роки, і то в ліпшому випадку, допоки не збудують нову греблю, на всій Херсонщині і в Криму не буде зрошення з каналу - оце дуже серьозно!
Може у професіоналів з комп'ютерним моделюванням будуть інші прогнози, але... "Готуйся до найгіршого, сподівайся на найкраще - і будеш готовий до всього" (с)
Я можу помилятись, бо не маю всіх даних і не можу скласти модель, але, по інформації з відкритих джерел, складається саме таке враження.
В Чорне море намул зовсім не попаде, в районі кінбурнської стріли досить хитрий водообмін
Можно было бы уже ГЭС не восстанавливать,зачем это каховское болото с зелёной водой?природа сама со времёнем восстановит плавни как возле Херсона.до 56 года как то без водохранилища обходились.
Сталин взовал Запорожскую ГЭС при отступлении, затопил зимой всё подмосковье, когда немцы подошли к Москве. Погибло множество гражданских , но об этом савецкие историки умалчивают.
В целом, тот факт, что рашисты взовали плотину, говорит об их слабости в обороне, о том, что они собрались отступать.
И уничтожение Киева в 1941 при бегстве - не надо забывать.
Стиль не пропьешь!
- Они утонули!