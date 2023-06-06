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У мережі показали перші супутникові знімки затоплених територій Херсона. ВIДЕО

"До" та "після": перші супутникові знімки затоплених територій Херсона показали в мережі. Можна побачити світлини Нової Каховки, села Кринки та Корсунки Херсонської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спутникові знімки опублікували журналісти "Схем".  

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жителі Херсона показали, як рятують цінні речі з будинків. ВIДЕО

Автор: 

Нова Каховка (181) супутник (295) Херсонська область (5786)


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Топ коментарі
+16
Разрушение плотин и затопление местности - типичный элемент рашистского "военного искуства"

Сталин взовал Запорожскую ГЭС при отступлении, затопил зимой всё подмосковье, когда немцы подошли к Москве. Погибло множество гражданских , но об этом савецкие историки умалчивают.
В целом, тот факт, что рашисты взовали плотину, говорит об их слабости в обороне, о том, что они собрались отступать.
И уничтожение Киева в 1941 при бегстве - не надо забывать.
Стиль не пропьешь!
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06.06.2023 22:23
+7
Наслідки доктрини відкритих дверей.
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06.06.2023 22:09
+4
Можливо, там не пісок, а мул.
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06.06.2023 22:20
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Наслідки доктрини відкритих дверей.
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06.06.2023 22:09 Відповісти
Но русло Днепра же стабилизируется обратно как было потом или будет в новых границах? Подтопленные территории будут пригодны для жизни или уже нет?
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06.06.2023 22:12 Відповісти
Що може вирости на піску, який нанесло за роки існування водосховища? Дніпро повернеться в старе русло, але навколо будуть не заливні луги, а піщана пустеля...
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06.06.2023 22:16 Відповісти
Можливо, там не пісок, а мул.
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06.06.2023 22:20 Відповісти
На відео я бачу лише пісок. Може мул, оскільки він важчий, лежить ближче до русла, а не на розливі? Не знаю... Але те, що бачу з відео - то саме піщана пустеля навколо річки... Дуже хочу помилятись...
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06.06.2023 22:31 Відповісти
Великий потік сильно розмиває береги. Пісок звідти.
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06.06.2023 22:42 Відповісти
А нанесені піски в акваторії водосховища Ви не враховуєте? І нанесення будо десятки років (разом з вимиванням плодорілного шару)... У мене, чомусь, пісемістичне бачення цієї ситуації.
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06.06.2023 22:46 Відповісти
Так. Наслідки будуть. І деякі назавжди. Навіть русло зміниться. Десь вимиє, кудись відкладе вимите.
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06.06.2023 22:53 Відповісти
Та ну слухайте - ну наскільки далеко розлився Дніпро? Ну хай навіть на 5 км від звичайного русла, а переважно набагато меньше, у межах кілометра. Це настільки несуттево... Та й вода там не потоком йшла, а повільно піднімалась.

Я родився в Бориславі Львівської області, то там Тисмениця раз на 10-15 років розливається так, що заливає всі певниці в домах. Нічого - через тиждень - півтора щось відкачають, щось само піде, люди підсушать фундаменти, та й живуть собі далі.

А от те, що щонайменьше 3 роки, і то в ліпшому випадку, допоки не збудують нову греблю, на всій Херсонщині і в Криму не буде зрошення з каналу - оце дуже серьозно!
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07.06.2023 00:15 Відповісти
Ну хз, много где пустыня вокруг и люди живут как-то. Ясно, что сельскому хозяйству региона там нанесён непоправимый удар, но я надеюсь, что люди там смогут жить дальше.
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06.06.2023 22:20 Відповісти
Якщо Ви про Єгипет (пустеля навкруги), то тоді в Європі з'явиться пустеля схожа на Сахару (а не просто Олешківськи піски) з єдиним можливим місцем життя - метрів 200 по обидва боки від старого русла Дніпра. Решта без води з каналів - загине. А далі вітер, малі опади... І пісок захоплює територію...
Може у професіоналів з комп'ютерним моделюванням будуть інші прогнози, але... "Готуйся до найгіршого, сподівайся на найкраще - і будеш готовий до всього" (с)
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06.06.2023 22:38 Відповісти
Десь,колись читала пророцтво про пустелю в Україні.
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06.06.2023 22:57 Відповісти
Залежить від того, яка глибина прориву дамби - якщо до дна , то намул понесе вниз, але далеко не весь. Тільки той, що опиниться в зоні прориву та підпаде під велику течію. А от заболочення буде значним. Тут тільки надія на сухе і жарке літо.
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06.06.2023 22:41 Відповісти
А скільки плодородного шару було змито за десятки років експлуатації цієї греблі? Скільки піску намило? До того ж, при швидкій течії, увесь мул осяде десь в акваторії Чорного моря в Миколаївській та Одеській областях.
Я можу помилятись, бо не маю всіх даних і не можу скласти модель, але, по інформації з відкритих джерел, складається саме таке враження.
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06.06.2023 22:51 Відповісти
Зараз подивився. там не буде дуже швидкої течії. Там перепад висот між зеркалом каховського моря і лиманом 15 метрів, а відстань коло 100 км. Зараз течія вже уповільнилась за рахунок наповнення заплави, а намул толком ще не потягнуло.
В Чорне море намул зовсім не попаде, в районі кінбурнської стріли досить хитрий водообмін
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06.06.2023 23:13 Відповісти
Водозаборы будут теперь по старому руслу расположены,водосток Днепра останется тем же.на полив хватит.
Можно было бы уже ГЭС не восстанавливать,зачем это каховское болото с зелёной водой?природа сама со времёнем восстановит плавни как возле Херсона.до 56 года как то без водохранилища обходились.
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06.06.2023 23:53 Відповісти
Разрушение плотин и затопление местности - типичный элемент рашистского "военного искуства"

Сталин взовал Запорожскую ГЭС при отступлении, затопил зимой всё подмосковье, когда немцы подошли к Москве. Погибло множество гражданских , но об этом савецкие историки умалчивают.
В целом, тот факт, что рашисты взовали плотину, говорит об их слабости в обороне, о том, что они собрались отступать.
И уничтожение Киева в 1941 при бегстве - не надо забывать.
Стиль не пропьешь!
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06.06.2023 22:23 Відповісти
24 ноября https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1941 года на Волоколамском направлении как одно из средств оперативных заграждений отступающими советскими войсками были частично взорваны водоспуски плотины имени Куйбышева Истринского водохранилища, в результате чего образовался водный поток высотой до 2,5 м на протяжении до 50 км к югу от водохранилища.
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06.06.2023 23:43 Відповісти
- А где савецкие люди?
- Они утонули!
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07.06.2023 01:15 Відповісти
 
 