У мережі показали перші супутникові знімки затоплених територій Херсона. ВIДЕО

"До" та "після": перші супутникові знімки затоплених територій Херсона показали в мережі. Можна побачити світлини Нової Каховки, села Кринки та Корсунки Херсонської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спутникові знімки опублікували журналісти "Схем".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жителі Херсона показали, як рятують цінні речі з будинків. ВIДЕО