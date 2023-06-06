Жителі Херсона показали, як рятують цінні речі з будинків. ВIДЕО
Жителі одного із затоплених населених пунктів Херсонщини показали, як рятують свої речі із будинків. Вода дійшла практично до стелі.
На відео видно, що під стелею плаває пральна машина, стіл та інші речі, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+24 Баритон Саша
показати весь коментар06.06.2023 20:08
+6 Nataliya Mischenko
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+3 Apa6ecka
показати весь коментар06.06.2023 20:06
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чи у вас у кацапії такий скудний словниковий запас...
до речі, а хто з родичів тебе гвалтував, що ти таке зацикленне?
мені для диссертацції..
високорозвинутий мікроорганізмколонія клітин, коли я тобі відповідаю, скільки тобі зараз рублів платять?
******** телевізор після декількох днів під водою
просто дистилятом
я вам телевізор не дав би