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Жителі Херсона показали, як рятують цінні речі з будинків. ВIДЕО

Жителі одного із затоплених населених пунктів Херсонщини показали, як рятують свої речі із будинків. Вода дійшла практично до стелі.

На відео видно, що під стелею плаває пральна машина, стіл та інші речі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Греби, братан, там люди!": українці на гумовому човні під обстрілами допомагають евакуювати людей на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

евакуація (2318) Каховська ГЕС (566) Херсонська область (5786)


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Топ коментарі
+24
***** кацапи, коли ви вже повиздихаєте?
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06.06.2023 20:08
+6
Просто жах!
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06.06.2023 20:21
+3
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06.06.2023 20:06
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06.06.2023 20:06 Відповісти
***** кацапи, коли ви вже повиздихаєте?
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06.06.2023 20:08 Відповісти
пусть зенька откроет границы. мужики с удовольствием поедут в Труцию резать москалей на ремни, а их женам и личинкам перерезать глотки ржавой ножовкой и тупым гвоздем.
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06.06.2023 20:18 Відповісти
Дурість
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06.06.2023 21:32 Відповісти
Ну хоть что-то
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06.06.2023 21:36 Відповісти
Ну дипломати то таке, а от їх діток по куршавелях усіляких і монако можна було б в заручники брати - все одно там поліція - що весільні генерали...
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06.06.2023 20:22 Відповісти
якийсь кінець травня багатий на реєстрації..іди зі своїми кацапськими методами в спам
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06.06.2023 20:32 Відповісти
то ти кацап ще й бидло...а іди на хєр
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06.06.2023 21:18 Відповісти
а інші слова ти знаєш?
чи у вас у кацапії такий скудний словниковий запас...
до речі, а хто з родичів тебе гвалтував, що ти таке зацикленне?
мені для диссертацції..
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06.06.2023 21:25 Відповісти
високорозвинутий мікроорганізм колонія клітин, коли я тобі відповідаю, скільки тобі зараз рублів платять?
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06.06.2023 21:46 Відповісти
Просто жах!
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06.06.2023 20:21 Відповісти
а шо ты раньше думал ,на чердак все надо было тащить
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06.06.2023 20:22 Відповісти
телик главное не включать , высохнет будет как новый
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06.06.2023 20:24 Відповісти
ви ще той спеціаліст...сподіваюсь не лікар, а простий троль з раїсії
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06.06.2023 20:30 Відповісти
промываю телики дистиллированной водой и сушу ,работают десятилетиями
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06.06.2023 20:48 Відповісти
здається, ви фантазуєте
******** телевізор після декількох днів під водою
просто дистилятом
я вам телевізор не дав би
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06.06.2023 21:26 Відповісти
Снимать такое видео и охать-ахать - это кацапам только на потеху.
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06.06.2023 20:31 Відповісти
господар будинку, досить спокійно і холоднокровно поводиться,ви не пробували поставити себе на його місце??, А потім вказувати, кому "охать або ахать"(,
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06.06.2023 20:52 Відповісти
А потом ловит в тиктоке комменты так тебе и надо, заслужили и т.д.
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06.06.2023 20:59 Відповісти
хозяин хаты трошечки дебил
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06.06.2023 21:37 Відповісти
Колись на місці Каховського водосховища був Великий Луг. Там було декілька фортець низовиків. Весною газда виводив теля у заплаву, прив.язував його, а восени забирав здоровенного бичка
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06.06.2023 21:41 Відповісти
 
 