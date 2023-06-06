Жителі Херсона показали, як рятують цінні речі з будинків. ВIДЕО

Жителі одного із затоплених населених пунктів Херсонщини показали, як рятують свої речі із будинків. Вода дійшла практично до стелі.

На відео видно, що під стелею плаває пральна машина, стіл та інші речі, передає Цензор.НЕТ.

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