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розвідка (3804) Каховська ГЕС (565)

Підрив Каховської ГЕС: цей теракт Росія готувала довго, - ГУР МО

гес,каховська

 Ціла низка публічної інформації беззаперечно доводить причетність Росії до підриву Каховської ГЕС.

Про це в ефірі телеканалу "FREEДОМ" повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ГУР МО.

"Навіть якщо ми подивимося на хронологію реакцій пропагандистів, "офіційних осіб" рашистського режиму щодо сьогоднішніх подій, ― там видно: спочатку нічого не відбувається, потім - відбувається, але частково, а потім - винна Україна, але вони окупанти дуже тішаться, що острови, на яких нібито базувалися наші захисники, затоплено", - сказав Юсов.

Він додав, що спостерігалась хаотичність реакцій російської пропаганди на підрив Каховської ГЕС. Юсов зазначив, що з огляду на  інженерні особливості споруди, лине росіяни могли здійснити такий масштабний підрив. У будь-кого іншого не було фізичної можливості та засобів здійснити такий підрив.

"Україна інформувала публічно, а також і партнерів іншими каналами про те, що готується мінування і можливий підрив. Це не спонтанний акт, це теракт, який готувався [росіянами] дуже довго", - заявив Юсов.

За словами представника воєнної розвідки України, Сили безпеки та оборони держави готувались до різних варіантів поведінки російських терористів, зокрема й до ймовірності підриву Каховської ГЕС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай "стурбований" підривом Каховської ГЕС. Натякнув на чиюсь "вигоду"

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.

Також читайте: Поля на півдні можуть перетворитися на пустелі через знищення Каховської ГЕС, - Мінагрополітики

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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Топ коментарі
+17
Ми все знали, ми ж попереджали... але ніяких планів на випадок теракту не будували. Готувалися до шашличків на Трійцю, вгадав? Кацапи - мразі, але ви, аматори-членограї, нічим не кращі.
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07.06.2023 12:07
+14
починаеться казки від гура і буденого... і все то ви знаете.. всюду ви були.. в кожній жопі
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07.06.2023 12:02
+13
Интересно почему наша ******* власть не могла подготовится к потопу, такое будет и с атомной станцией, и наше правительство будет решать проблему уже по факту, ненавижу уродов, что казапы ********, что и власть наша ********!
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07.06.2023 12:01
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Интересно почему наша ******* власть не могла подготовится к потопу, такое будет и с атомной станцией, и наше правительство будет решать проблему уже по факту, ненавижу уродов, что казапы ********, что и власть наша ********!
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07.06.2023 12:01 Відповісти
Все очень просто.
Потому что Зеленский замкнул на себе все, и сам пытается решать все вопросы. Это называется узурпация власти.
По факту этим должен заниматься шмыгаль. Но вы что нибудь слышали о том, чем все это время занимался шмыгаль? Я нет.
Глава парламента чем занимался? Молчал все время на должности. Данилов чем занимался? Просто констатировал свершившиеся факты в СМИ. Мы знали, мы видели, мы не расчитывали и т.д.
Сегодня как раз красноречивое тому подтверждение. Журналист посетовал на то что налоговики закручивают гайки. Ответ - если они такие-сякие, я с ними разберусь. Видео можете найти на этом сайте.
Вот, собственно и весь уровень управления страной. В ручном режиме. Институты не работают. И пока это чудо будет у власти, будет беда.
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07.06.2023 12:42 Відповісти
починаеться казки від гура і буденого... і все то ви знаете.. всюду ви були.. в кожній жопі
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07.06.2023 12:02 Відповісти
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07.06.2023 12:10 Відповісти
Та й Подоляк казав що "вони теж люди".
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07.06.2023 14:09 Відповісти
Ми все знали, ми ж попереджали... але ніяких планів на випадок теракту не будували. Готувалися до шашличків на Трійцю, вгадав? Кацапи - мразі, але ви, аматори-членограї, нічим не кращі.
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07.06.2023 12:07 Відповісти
МИД Израиля осудил подрыв Каховской ГЭС и выразил соболезнования Украине

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят опубликовал в своем микроблоге https://twitter.com/LiorHaiat/status/1666116798150737920 Twitter сообщение, в котором в резких словах осудил подрыв Каховской гидроэлектростанции.

"Израиль потрясен нанесенным плотине значительным ущербом. Тысячи мирных граждан находятся под угрозой из-за ее разрушения. Целенаправленные атаки на инфраструктуру и мирных граждан заслуживают осуждения со стороны всего мирового сообщества. В этот тяжелый час наши мысли и молитвы с украинским народом".



Lior Haiat



@LiorHaiat

Israel is shocked by the extensive damage to the Kakhova dam. Thousands of innocent civilians are at peril because of this terrible destruction. Such deliberate targeting of critical infrastructure and people must be strongly condemned by the entire international community. our thoughts and prayers are with the Ukranian people in this difficult hour.
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07.06.2023 12:09 Відповісти
Зараз це очевидно кожному, а не тільки офігенним розвідникам Буданову та Юсову.
Вони без кінця вєщалі про геморої ху@ла і ні разу не заявили про дуже ймовірний підрив дамби рашистами.
Варто би було замінити цих "розвідників" на українця Бурбу.
Але Єрмак із Зєлєю цього ніколи не зроблять.
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07.06.2023 12:11 Відповісти
ГУР занят - выпускает депутатов за границу, как водителей - волонтеров, которые должны привезти гуманитарный груз, который почемуто секретный и содержит тайну.

Контрразведка занята - ловит нарушителей границы.

Наверное будет версия - мы знали, но не думали, что они на такое пойдут

Мы видели, но не думали что они пойдут через чернобыльский лес.
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07.06.2023 13:20 Відповісти
Реакции нет, последствий нет, следует признать что русне удалось этот случай заболтать, ждём подрыва АЭС.
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07.06.2023 12:12 Відповісти
А где был гогилашвили ?
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07.06.2023 12:13 Відповісти
Гоги спал
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07.06.2023 12:20 Відповісти
З будановим.
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07.06.2023 12:34 Відповісти
А це вони нам перший потоп влаштували...
1955г. Каховская ГЭС. затопление котлована
https://www.youtube.com/watch?v=Cw6xch6st5U
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07.06.2023 12:17 Відповісти
Ці підари зелені "усе знали", і ні хріна не робили! Геть з влади, зрадники і нездари!
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07.06.2023 12:18 Відповісти
Здрисни, ідіот
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07.06.2023 12:23 Відповісти
А шо там готовить? кучу взрывчатки заложили в машинное отделение и на шлюзе, ба-бах и дело с концом......... Проблема в другом. Как теперь наступать и форсировать Днепр если он разлился в ширину на многие километры, где взять такое количество людей, понтонов, лодок и вооружения? И как все это провести на практике???
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07.06.2023 12:21 Відповісти
вода спадет через 4 дня
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07.06.2023 12:27 Відповісти
Розумні люди кажуть що через три дні для наступу будуть кращі умови чим до підриву...

https://youtu.be/FQHAwoInN38?t=241 Кремль в ауте. Планы ВСУ теракт на дамбе Каховской ГЭС не изменил
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07.06.2023 12:28 Відповісти
а наши собирались его форсировать большими силами ? может стоит вспомнить сколько людей угробила советская армия когда захватывала плацдармы в 1943 году ! тогда счет шел на сотни тысяч !
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07.06.2023 12:28 Відповісти
Якщо це світ ''проковтне'' і далі почнеться наступ ЗСУ, то наступна може стати ЗАЕС.
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07.06.2023 12:40 Відповісти
Після чого залишиться тактичними ядерними лупити по перешийку поки раша не загнеться.
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07.06.2023 16:43 Відповісти
Цей вибух знятий 12.11.2022 р. коли кацапи тікали з Херсона. Інфу треба перевіряти.
https://novosti.dn.ua/ru/news/336611-moment-vzryva-na-mostu-u-kahovskoj-ges-popal-na-video https://novosti.dn.ua/ru/news/336611-moment-vzryva-na-mostu-u-kahovskoj-ges-popal-na-video

https://www.stopcor.org/section-suspilstvo/news-oprilyudneno-kadri-*******-mostu-na-kahovskij-ges-video-12-11-2022.html
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07.06.2023 13:02 Відповісти
Понадіявся на начебто солідне джерело...
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07.06.2023 13:19 Відповісти
Під час війни фейків дуже багато. Навіть від поважних видань. Війна, її матір...
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07.06.2023 13:27 Відповісти
NYT: Взрыв изнутри - наиболее вероятная причина разрушения ГЭС
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07.06.2023 12:44 Відповісти
Які міри приймало гур адже ви знали про можливий підрив казахської ГЕС????
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07.06.2023 14:42 Відповісти
І що зелені тварини зробили, щоб не було підриву?
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07.06.2023 14:57 Відповісти
 
 