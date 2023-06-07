Підрив Каховської ГЕС: цей теракт Росія готувала довго, - ГУР МО
Ціла низка публічної інформації беззаперечно доводить причетність Росії до підриву Каховської ГЕС.
Про це в ефірі телеканалу "FREEДОМ" повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ГУР МО.
"Навіть якщо ми подивимося на хронологію реакцій пропагандистів, "офіційних осіб" рашистського режиму щодо сьогоднішніх подій, ― там видно: спочатку нічого не відбувається, потім - відбувається, але частково, а потім - винна Україна, але вони окупанти дуже тішаться, що острови, на яких нібито базувалися наші захисники, затоплено", - сказав Юсов.
Він додав, що спостерігалась хаотичність реакцій російської пропаганди на підрив Каховської ГЕС. Юсов зазначив, що з огляду на інженерні особливості споруди, лине росіяни могли здійснити такий масштабний підрив. У будь-кого іншого не було фізичної можливості та засобів здійснити такий підрив.
"Україна інформувала публічно, а також і партнерів іншими каналами про те, що готується мінування і можливий підрив. Це не спонтанний акт, це теракт, який готувався [росіянами] дуже довго", - заявив Юсов.
За словами представника воєнної розвідки України, Сили безпеки та оборони держави готувались до різних варіантів поведінки російських терористів, зокрема й до ймовірності підриву Каховської ГЕС.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.
В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.
Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.
За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві.
Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.
Будь ласка, зачекайте...
Потому что Зеленский замкнул на себе все, и сам пытается решать все вопросы. Это называется узурпация власти.
По факту этим должен заниматься шмыгаль. Но вы что нибудь слышали о том, чем все это время занимался шмыгаль? Я нет.
Глава парламента чем занимался? Молчал все время на должности. Данилов чем занимался? Просто констатировал свершившиеся факты в СМИ. Мы знали, мы видели, мы не расчитывали и т.д.
Сегодня как раз красноречивое тому подтверждение. Журналист посетовал на то что налоговики закручивают гайки. Ответ - если они такие-сякие, я с ними разберусь. Видео можете найти на этом сайте.
Вот, собственно и весь уровень управления страной. В ручном режиме. Институты не работают. И пока это чудо будет у власти, будет беда.
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят опубликовал в своем микроблоге https://twitter.com/LiorHaiat/status/1666116798150737920 Twitter сообщение, в котором в резких словах осудил подрыв Каховской гидроэлектростанции.
"Израиль потрясен нанесенным плотине значительным ущербом. Тысячи мирных граждан находятся под угрозой из-за ее разрушения. Целенаправленные атаки на инфраструктуру и мирных граждан заслуживают осуждения со стороны всего мирового сообщества. В этот тяжелый час наши мысли и молитвы с украинским народом".
Lior Haiat
@LiorHaiat
Israel is shocked by the extensive damage to the Kakhova dam. Thousands of innocent civilians are at peril because of this terrible destruction. Such deliberate targeting of critical infrastructure and people must be strongly condemned by the entire international community. our thoughts and prayers are with the Ukranian people in this difficult hour.
Tweet übersetzen
Вони без кінця вєщалі про геморої ху@ла і ні разу не заявили про дуже ймовірний підрив дамби рашистами.
Варто би було замінити цих "розвідників" на українця Бурбу.
Але Єрмак із Зєлєю цього ніколи не зроблять.
Контрразведка занята - ловит нарушителей границы.
Наверное будет версия - мы знали, но не думали, что они на такое пойдут
Мы видели, но не думали что они пойдут через чернобыльский лес.
1955г. Каховская ГЭС. затопление котлована
https://www.youtube.com/watch?v=Cw6xch6st5U
https://youtu.be/FQHAwoInN38?t=241 Кремль в ауте. Планы ВСУ теракт на дамбе Каховской ГЭС не изменил
https://novosti.dn.ua/ru/news/336611-moment-vzryva-na-mostu-u-kahovskoj-ges-popal-na-video https://novosti.dn.ua/ru/news/336611-moment-vzryva-na-mostu-u-kahovskoj-ges-popal-na-video
https://www.stopcor.org/section-suspilstvo/news-oprilyudneno-kadri-*******-mostu-na-kahovskij-ges-video-12-11-2022.html