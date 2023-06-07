УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12059 відвідувачів онлайн
Новини
15 274 60
Китай (4350) Каховська ГЕС (565)

Китай "стурбований" підривом Каховської ГЕС. Натякнув на чиюсь "вигоду"

цзюнь,чжан

Представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь висловив "занепокоєння" підривом Каховської ГЕС російськими окупантами та почав говорити про чиюсь "вигоду" від техногенної катастрофи.

Про це він сказав на засіданні Ради безпеки ООН. Слова Чжана цитує китайська державна інформагенція Сіньхуа, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Пекін "серйозно стурбований" гуманітарними, економічними та екологічними наслідками підриву гідроелектростанції.

"Закликаємо всі сторони конфлікту дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права і робити все можливе для захисту цивільних осіб та цивільної інфраструктури", - сказав Чжан.

Читайте: Якщо Китай змусить РФ вивести війська, то Україна готова прийняти Пекін як посередника, - Резніков

Він згадав загрозу для Запорізької атомної електростанції та заявив, що у разі ядерної катастрофи ніхто не може залишитися застрахованим.

"Жодна зі сторін, особливо країни з великим впливом, не повинні розпалювати вогонь і ескалювати напруженість, а тим більше намагатися отримати вигоду з криз, що розширюються, для просування свого власного стратегічного порядку денного", - зазначив дипломат.

Дивіться: У пропагандистки Скабєєвої знайшли "винних" у підриві Каховської ГЕС: "Явный британский след. Теракт спланирован в Лондоне и Вашингтоне". ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+44
Знов "канфлікт"? Китай, з кацапською риторикою - пнх!
показати весь коментар
07.06.2023 11:50
+38
Не перестаю повторювати: той хто вірить китайцям дурень, той хто вірить китайцям комуністам - дурень в кубі...
показати весь коментар
07.06.2023 11:51
+23
скоро сезон дощів.. сидячі на березі Янцзи подивлюсь як мільон потельників китайців припливае вниз в жовте море
ВОССЛАВЛЮ ГОСПОДА і скажу в голос- це вам наш мирний ПЛАН
показати весь коментар
07.06.2023 11:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знов "канфлікт"? Китай, з кацапською риторикою - пнх!
показати весь коментар
07.06.2023 11:50 Відповісти
Война это и есть конфликт
показати весь коментар
07.06.2023 11:59 Відповісти
Вєлікій Отєчєствєнний Конфлікт...
показати весь коментар
07.06.2023 12:04 Відповісти
кризис 41-45
показати весь коментар
07.06.2023 12:40 Відповісти
Кацап, пішов на ***! - оце конфлікт.
А війна - це війна. Треба речі називати своїми іменами. Є агресор, є жертва. Є гвалтівник, і є жертва. Є убивця, і є жертва. А не "конфлікт". Мразі *****.
показати весь коментар
07.06.2023 12:05 Відповісти
Війна це і е конфлікт.
показати весь коментар
10.06.2023 12:51 Відповісти
Окей тоді єврейсько арійський конфлікт.

Чи інший конфлікт між комуністами та рейхом.
показати весь коментар
07.06.2023 17:17 Відповісти
Думають, як погано що на Тайвані, скоріш за все, водосховищ немає..
показати весь коментар
07.06.2023 11:50 Відповісти
Не перестаю повторювати: той хто вірить китайцям дурень, той хто вірить китайцям комуністам - дурень в кубі...
показати весь коментар
07.06.2023 11:51 Відповісти
скоро сезон дощів.. сидячі на березі Янцзи подивлюсь як мільон потельників китайців припливае вниз в жовте море
ВОССЛАВЛЮ ГОСПОДА і скажу в голос- це вам наш мирний ПЛАН
показати весь коментар
07.06.2023 11:51 Відповісти
Уже 7 МІГів в повітрі😠
показати весь коментар
07.06.2023 11:51 Відповісти
Ну від них нічого іншого і неочікувалось.
показати весь коментар
07.06.2023 11:52 Відповісти
китай як і росія це нацики яких треба знищити. Цей режим не повинен існувати
показати весь коментар
07.06.2023 11:53 Відповісти
Иди себе мозги уничтож, мамкин геноцидщик.
показати весь коментар
07.06.2023 12:00 Відповісти
ні, я до твого рівня не опускатимусь)
показати весь коментар
07.06.2023 12:24 Відповісти
Він правий в Китаї незаконний тоталітарний режим, який знищує нац меншини і незаконно перебуває при владі
показати весь коментар
21.06.2023 16:42 Відповісти
Цілком законний.
показати весь коментар
21.06.2023 19:00 Відповісти
Занепокоєні, стурбовані, закликають... повний комплект. Можна подякувати.
показати весь коментар
07.06.2023 11:54 Відповісти
Китайоза , всіх норм міжнародного права ,
дайте пораду кремлівському ублюдку , дотримуватись
та негайно вивести фашистські війська з України ‼️
показати весь коментар
07.06.2023 11:55 Відповісти
Зеленим чоловічкам вигідно .
показати весь коментар
07.06.2023 11:55 Відповісти
Херсон
показати весь коментар
07.06.2023 11:56 Відповісти
показати весь коментар
07.06.2023 11:57 Відповісти
Страшно і надзвичайно боляче бачити те , що натворили
варвари русні на нашій землі 😠
Кацапи , проклинаємо вас на вічні муки і повільну смерть ‼️‼️‼️‼️
показати весь коментар
07.06.2023 11:59 Відповісти
ЖАХ !!!!! (((((((
показати весь коментар
07.06.2023 12:38 Відповісти
це ж все відновленню не підлягає((. свинособаки частину української землі, де вони присутні, спалили.. А іншу частину втопили.. ці сцуки існують лише для того, щоб руйнувати все навколо себе...
показати весь коментар
07.06.2023 12:41 Відповісти
прям аж неочікуванно--"занепокоєння"
показати весь коментар
07.06.2023 11:56 Відповісти
Які сторони, опудало імперське? Так важко назвати очевидні речі, лицемірні паскуди!
показати весь коментар
07.06.2023 11:58 Відповісти
В политике озвучивают то что выгодно а не то что очевидно. Повзрослейте.
показати весь коментар
07.06.2023 12:01 Відповісти
Дякую, дідуню. Мені вже пізно
показати весь коментар
07.06.2023 12:02 Відповісти
китай хай мастурбованість робить собі
показати весь коментар
07.06.2023 11:59 Відповісти
Вот и заказчики нарисовались.
показати весь коментар
07.06.2023 12:02 Відповісти
У русни подрыв ГЭС произошел не по плану ,план был взорвать когда ВСУ зайдут на левый берег , а получилось что насрали сами себе -

покурили где надо сидя на взрывчатке



показати весь коментар
07.06.2023 12:03 Відповісти
потому и за везли на ГЭС десятки тонн взрывчатки
показати весь коментар
07.06.2023 12:05 Відповісти
много воинских частей русни подтоплено и оборонительные сооружения коту под хвост
показати весь коментар
07.06.2023 12:07 Відповісти
Основним продовольчий продукт, який закуповував Китай в Україні, це соя. А соя вирощується на півдні при доброму поливі. То кому ж було вигідно залишити наш південь без зрощування?
показати весь коментар
07.06.2023 12:10 Відповісти
кстати в Сое и красной икре самое большое количество белков , но красную икру много не съешь она дорогая и соленая
показати весь коментар
07.06.2023 12:13 Відповісти
США уже есть доказательства причастности России к подрыву ГЭС и готовы их обнародовать в ближайшее время.
показати весь коментар
07.06.2023 12:12 Відповісти
Явно Пекін розуміє що з аргументами "взаємних поступок" який він висовує після останньої катастрофи вже не складеться, тому й занепокоївся що його карти як "посередника" між Москвою та Києвом остаточно биті, от і починає брехати як собака у бік тих чиї позиції залишились незмінними і єдино вірними - Московія (т.з. "роССія") повинна бути зруйнована!!! ))
показати весь коментар
07.06.2023 12:12 Відповісти
Кляті лицеміри, самі купують росіянську нафту за копійки і ще говорять про чиюсь вигоду.
показати весь коментар
07.06.2023 12:16 Відповісти
Цзюнь намагається цзюняти всім межи очі?
показати весь коментар
07.06.2023 12:25 Відповісти
Конченый Китай мог бы легко прекратить агрессию РФ,но ***** они хитрые проститутки.
показати весь коментар
07.06.2023 12:28 Відповісти
чайники такие же жулики и бракоделы как и русня
показати весь коментар
07.06.2023 12:30 Відповісти
русня говорит про Острова - так они в серой зоне
показати весь коментар
07.06.2023 12:29 Відповісти
напевне, на вигоду Америки )).
показати весь коментар
07.06.2023 12:36 Відповісти
Синьхуа себе! Какой-то узкоглазый Жпень отмазывает своего зассала!
показати весь коментар
07.06.2023 12:45 Відповісти
Узкоглазость не даёт возможности увидеть чёткую если не выгоду, то маразм кацапни в подрыве дамбы. Даже очки не помогают
показати весь коментар
07.06.2023 12:48 Відповісти
Комуняки-kurwy
показати весь коментар
07.06.2023 12:49 Відповісти
А Украина гонит в Китай зерно. Нах.... кормить эту падаль.
Ещё монголо-татары привлекали китайцев как сборщикjd
дани на Руси в ХІІІ-ХІV веках, а ихние инженера руководили
стенобитными машинами, при осаде городов на Руси.
показати весь коментар
07.06.2023 13:06 Відповісти
Якщо почитали б Сунь Цзи, то мали би більше уявлення про те, як мислять китайці. Ми для них ніщо - їх цікавлять ресурси/земля, тому вірити жодному слову не можна.
показати весь коментар
07.06.2023 13:10 Відповісти
китайози руками тупих кацапів вбивають українців для отримання терріторії і продуктів. Коли такий спіч хунвейбина, значить цей окремий епізод зірвався.
показати весь коментар
07.06.2023 13:11 Відповісти
ООН - это самая бесполезная, безсмысленная и дорогостоящая площадка, где позволено кривляться разным террористам и *********, типа РФ и Китая. Троллинг и пропаганда, которые изрыгают эти упыри, вынуждены выслушивать за свои деньги представители нормальных стран.
И какой в этом смысл?
показати весь коментар
07.06.2023 13:32 Відповісти
Китай якраз є один з вигодонабувачів!
показати весь коментар
07.06.2023 13:49 Відповісти
китайський "дебіл плять" за рашистським лавровим листком...ВИГОДА ТОГО, ХТО З 2014 РОКУ ОКУПОВУЄ УКРАЇНСЬКІ ТЕРИТОРІЇ З МЕТОЮ ВЛАСНОЇ РАШИСТСЬКОЇ ВИГОДИ...
показати весь коментар
07.06.2023 13:50 Відповісти
Китайці, як завжди, щось лепечуть, зрозуміти тяжко... чия вигода? китайців, чи кацапів?
показати весь коментар
07.06.2023 13:52 Відповісти
Китай -ворожа Україні держава. Крапка.
показати весь коментар
07.06.2023 14:29 Відповісти
Косоокі-пнх!!!
показати весь коментар
07.06.2023 14:58 Відповісти
Китайцы, как всегда, занимаются словоблудием. Хорошо, что хоть не рукоблудием.
показати весь коментар
07.06.2023 15:21 Відповісти
 
 