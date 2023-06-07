Китай "стурбований" підривом Каховської ГЕС. Натякнув на чиюсь "вигоду"
Представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь висловив "занепокоєння" підривом Каховської ГЕС російськими окупантами та почав говорити про чиюсь "вигоду" від техногенної катастрофи.
Про це він сказав на засіданні Ради безпеки ООН. Слова Чжана цитує китайська державна інформагенція Сіньхуа, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, Пекін "серйозно стурбований" гуманітарними, економічними та екологічними наслідками підриву гідроелектростанції.
"Закликаємо всі сторони конфлікту дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права і робити все можливе для захисту цивільних осіб та цивільної інфраструктури", - сказав Чжан.
Він згадав загрозу для Запорізької атомної електростанції та заявив, що у разі ядерної катастрофи ніхто не може залишитися застрахованим.
"Жодна зі сторін, особливо країни з великим впливом, не повинні розпалювати вогонь і ескалювати напруженість, а тим більше намагатися отримати вигоду з криз, що розширюються, для просування свого власного стратегічного порядку денного", - зазначив дипломат.
Будь ласка, зачекайте...
А війна - це війна. Треба речі називати своїми іменами. Є агресор, є жертва. Є гвалтівник, і є жертва. Є убивця, і є жертва. А не "конфлікт". Мразі *****.
Чи інший конфлікт між комуністами та рейхом.
ВОССЛАВЛЮ ГОСПОДА і скажу в голос- це вам наш мирний ПЛАН
дайте пораду кремлівському ублюдку , дотримуватись
та негайно вивести фашистські війська з України ‼️
варвари русні на нашій землі 😠
Кацапи , проклинаємо вас на вічні муки і повільну смерть ‼️‼️‼️‼️
покурили где надо сидя на взрывчатке
Ещё монголо-татары привлекали китайцев как сборщикjd
дани на Руси в ХІІІ-ХІV веках, а ихние инженера руководили
стенобитными машинами, при осаде городов на Руси.
И какой в этом смысл?