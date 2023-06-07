Окупанти на Херсонщині провалили евакуацію і не пускають волонтерів, - облрада

Російські агресори на загарбаному ними лівобережжі Херсонщини евакуацію населення провалили, вони також можуть використати ситуацію з підривом ГЕС для того, щоб переселити людей з постраждалих населених пунктів просто на територію Росії.

Про це заявив на брифінгу перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На лівому березі - там просто жахіття… Велика кількість людей опинилися в ситуації, коли вони не могли виїхати. Вони знаходяться на дахах затоплених будинків. Окупаційна влада евакуацію провалила повністю", - сказав Соболевський.

На його думку, російські агресори і не збиралися по-справжньому займатися евакуацією, тому що перші рухи у цьому напрямку вони почали робити 6 червня десь опівдні, також ніхто не скасував комендантську годину.

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За його словами, російські військові не були долучені до евакуаційних процесів - їх не залучали для допомоги населенню. Як зазначив Соболевський, навпаки, військові РФ заважали працювати волонтерам. "Людям, які намагалися допомогти своїм сусідам, російські військові просто створювали перешкоди", - каже Соболевський.

Зокрема, за його словами, надходила інформація про випадки вимагання грошей з боку російських військових за те, що вони дозволяли мешканцям на човнах збирати постраждалих з дахів будинків.

"Ситуація там дуже важка і для того, щоб допомогти нашим людям єдине зараз рішення - залучення міжнародних організацій, щоб вони чинили тиск на РФ, щоб дозволили працювати там міжнародним організаціям, щоб вони змогли допомогти цим людям", - зазначив Соболевський.

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Також окупаційна влада не зробила жодних рухів для того, щоб у мешканців постраждалих районів був доступ до медичної допомоги.

"І є великі сумніви, що зараз там будуть якісь кроки щодо допомоги людям, які постраждали після цього теракту", - прокоментував Соболевський. Він припускає, що населенню, швидше за все, можуть запропонувати так звану евакуацію до РФ, він впевнений, що окупаційна влада використає цю трагедію для того, щоб переселити людей на територію Росії.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.