УПЦ МП відмовилася підписати документи про передачу майна Лаври, - Ткаченко
Українська православна церква Московського патріархату не підписала в установлений термін акт приймання-передачі державного майна Києво-Печерської Лаври.
Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Заповідник направив УПЦ Акт приймання-передачі державного майна, який вони мали підписати протягом 3 робочих днів з дня отримання, а також вимогу стосовно передачі у розпорядження Заповідника ключів від замків та дверей до всіх 79-ти об’єктів державного майна, вказаних у Акті. Маємо констатувати, що термін завершився і УПЦ досі цього не зробила", - написав Ткаченко.
Він пообіцяв, що ця та інші перешкоди будуть долучені до судової справи.
На початку липня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" очікує на рішення Господарського суд м. Києва. Суд має зобов’язати УПЦ усунути перешкоди у користуванні майном Лаври.
"Звіт Комісії МКІП з приймання-передачі майна та вимоги Заповідника будуть доказами численних порушень, допущених УПЦ, а також вчинення представниками УПЦ перешкод у користуванні майном Заповіднику у судовому засіданні для винесення відповідного рішення", - додав Ткаченко.
Будь ласка, зачекайте...
Уже пора.
Чого зелені хвойди очікують ?
не совкова шавка Ткаченко ж
Бо якби це було не так, вже все було б просрано "за трі дня".
Така сама, як щодо всіх топ-агентів кремля.
Їм спокійно дали втекти, як наумову.
Їх обміняли, як медведчука і напевно що обміняють богуслаєва.
Або їх тупо прикривають, як бездарного бовдура баканова.
Ці факти роблять питання чи єрмак агент? ну просто риторичним.
-- Так, єрмак був і надалі залишається агентом впливу мazкальської орди.
З корисливих мотивів, через наявний на нього компромат це тупо не має значення.
Треба вимогу,всіх чиновників високого рангу перевіряти на поліграфі.
Там на першій сторінці кожної книни написано - Єдіная Русь во главе с Масвой
Уже даже никто не говорит про полный запрет и конфискацию имущества этих ГУНДЯЕВСКИХ СОБАК.