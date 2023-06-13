УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12348 відвідувачів онлайн
Новини
10 565 77
Лавра (293) Ткаченко Олександр (509) УПЦ МП (1197)

УПЦ МП відмовилася підписати документи про передачу майна Лаври, - Ткаченко

лавра

Українська православна церква Московського патріархату не підписала в установлений термін акт приймання-передачі державного майна Києво-Печерської Лаври.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Заповідник направив УПЦ Акт приймання-передачі державного майна, який вони мали підписати протягом 3 робочих днів з дня отримання, а також вимогу стосовно передачі у розпорядження Заповідника ключів від замків та дверей до всіх 79-ти об’єктів державного майна, вказаних у Акті. Маємо констатувати, що термін завершився і УПЦ досі цього не зробила", - написав Ткаченко.

Дивіться: У Лаврі відбувся молебень за упокій гетьмана Івана Мазепи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Він пообіцяв, що ця та інші перешкоди будуть долучені до судової справи.

На початку липня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" очікує на рішення Господарського суд м. Києва. Суд має зобов’язати УПЦ усунути перешкоди у користуванні майном Лаври.

Також читайте: Комісія Мінкульту завершила роботи в Лаврі. Тепер УПЦ МП має піти, - Ткаченко

"Звіт Комісії МКІП з приймання-передачі майна та вимоги Заповідника будуть доказами численних порушень, допущених УПЦ, а також вчинення представниками УПЦ перешкод у користуванні майном Заповіднику у судовому засіданні для винесення відповідного рішення", - додав Ткаченко.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+59
Полижи им пятки,чтобы подписали.Зеленая гнида.С неугодными вы расправляетесь быстро.А тут никак не хотят выводить из Лавры москалей и ищут предтексты и оправдания
показати весь коментар
13.06.2023 13:33
+56
Это все называется "цирковое шоу для лохов". Узеленых есть все возможности выполнять закон от 2018 года о РПЦ в Украине и все возможности запретить полностью деятельность этой ФСБ МП. Вместо этого устраивают цирк.
показати весь коментар
13.06.2023 13:39
+35
лол. коли клоунів закони зупиняли?
показати весь коментар
13.06.2023 13:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лол. коли клоунів закони зупиняли?
показати весь коментар
13.06.2023 13:29 Відповісти
-Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу, хлеб и побежал прочь. - Отдай колбасу! -- взывал Остап. -- Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!
показати весь коментар
13.06.2023 14:32 Відповісти
"не делайте из едьі культа", сказал хєрмак, после чего подмял мусоров, сбу, дбр, прокуроров и судей с дупутатами
показати весь коментар
13.06.2023 14:41 Відповісти
що сказати хотів та хто придурок?
показати весь коментар
13.06.2023 14:57 Відповісти
Полижи им пятки,чтобы подписали.Зеленая гнида.С неугодными вы расправляетесь быстро.А тут никак не хотят выводить из Лавры москалей и ищут предтексты и оправдания
показати весь коментар
13.06.2023 13:33 Відповісти
не скавчи кацапа! звикай !
показати весь коментар
13.06.2023 17:11 Відповісти
Коліном під дупу. Виключити воду світло каналізацію і запаяти їх там, як колись китайці запаювали своїх в будинках при ковіді.
показати весь коментар
13.06.2023 13:36 Відповісти
Треба їх святою водою побризкати - чорти й повтікають.
показати весь коментар
13.06.2023 13:36 Відповісти
Можна одразу хлоркою
показати весь коментар
13.06.2023 14:44 Відповісти
Не годиться з ними цяцькатись. Прини-ливо це. Це як у своїй хаті тримати вовка і годувати його.
показати весь коментар
13.06.2023 13:39 Відповісти
Это все называется "цирковое шоу для лохов". Узеленых есть все возможности выполнять закон от 2018 года о РПЦ в Украине и все возможности запретить полностью деятельность этой ФСБ МП. Вместо этого устраивают цирк.
показати весь коментар
13.06.2023 13:39 Відповісти
З цього видно, що шевченко контрацептив як і рєзніков. Задовбала зелена гидота!
показати весь коментар
13.06.2023 15:13 Відповісти
А пня під сраку, нехай котяться на рашку?
показати весь коментар
13.06.2023 13:39 Відповісти
Ткаченко як Паніковський = пілітє Шура,пілітє. Ані золотиє. Развод простачків. Поки справа дійде до Верховного Суду.....
показати весь коментар
13.06.2023 13:41 Відповісти
Та й х₴й на них.
показати весь коментар
13.06.2023 13:45 Відповісти
Ткаченко йди у відставку,досить ганьбитись вже
показати весь коментар
13.06.2023 13:46 Відповісти
Може вже досить цього цирку? Не може СБУ парочку самих упоротих повʼязать, а решту - "чімадан, вакзал, расея"?
показати весь коментар
13.06.2023 13:46 Відповісти
А что тогда лохам показывать в е@ломарафоне? The Show Must Go On
показати весь коментар
13.06.2023 14:27 Відповісти
А Москва готовится к передаче собора Василия Блаженного на красной площади ?
Уже пора.
показати весь коментар
13.06.2023 13:49 Відповісти
Зачитывается акт, главному от фсб, в присутствии двух понятых. Ну а замки поменять.
показати весь коментар
13.06.2023 13:50 Відповісти
Без актів зручніше докрасти те, що не злямзили кацапи. Зайдуть туди коломойчата, знизять плечима - "А ми нічого вже не знайшли!"
показати весь коментар
13.06.2023 13:50 Відповісти
Бл#дь вже дістало.... та направте туди пару бетерів з НГУ й викинути москальскіх чортів за шкуру з Лаври!!!! З4ебали ці "качелі".....
показати весь коментар
13.06.2023 13:51 Відповісти
Так в этих самых качелях и весь цимус для зелени.
показати весь коментар
13.06.2023 17:14 Відповісти
Думали по другому буде?Навряд чи....Краще не рушати,козир кацапам буде.
показати весь коментар
13.06.2023 13:51 Відповісти
Зелені клоуни. Якби вони хотіли її повернути уже б давно повернули.
показати весь коментар
13.06.2023 13:55 Відповісти
То може примусово виселити ?
Чого зелені хвойди очікують ?
показати весь коментар
13.06.2023 13:57 Відповісти
дак кажуть, що паша мерседес єрмакові 12 млн доларів заніс, хто ж їх звідти викине
не совкова шавка Ткаченко ж
показати весь коментар
13.06.2023 14:04 Відповісти
Та кому їхні підписи потрібні?! Пенделями цих ФСБешних наймитів, за бороди і "нахер з пляжу", та ще й дустом голови їм посипати, щоб за кілометр смерділи. Досить з ними гратись, згадайте, шо мордорівці зробили з українською церквою у Криму та на інших окупованих територіях.
показати весь коментар
13.06.2023 14:04 Відповісти
ніц не здивуюся, якщо взнаю, що мацковські попи перед тим, як відмовити підписати папери, порадилися із дєрьмаком...
показати весь коментар
13.06.2023 14:05 Відповісти
Хватит панькаться с этими малохольными. Погрузить всех в теплушки и отправить на болота.
показати весь коментар
13.06.2023 14:09 Відповісти
Та всі знають, що влада вже підігрує московським попам, тому і все так... я уявляю як швидко би параші українську церкву зачистили.
показати весь коментар
13.06.2023 14:09 Відповісти
теперь выселять насильно по другому не как или что это не музей с картинами Петра штурмовать да уж
показати весь коментар
13.06.2023 14:10 Відповісти
Мабуть мацковські попи підуть разом із зеленню чи непідуть Це хтось обрав і до попів ходив серіал триває
показати весь коментар
13.06.2023 14:13 Відповісти
Вы рапортуете, что ухилянтов пачами ловите! Так чего мычите про москальский прарХаторат! Хвастайтесь ,а не нойте!
показати весь коментар
13.06.2023 14:13 Відповісти
зе бред выселите их вы же власть или зе клоуны
показати весь коментар
13.06.2023 14:17 Відповісти
Виходить тепер тільки так https://www.youtube.com/watch?v=4iZIekfEqHc
показати весь коментар
13.06.2023 14:20 Відповісти
Это, как если ждать, что путин подпишет документы о передаче Украине Крыма
показати весь коментар
13.06.2023 14:20 Відповісти
УПЦ МП відмовилася підписати документи про передачу майна Лаври? А Київ в окупації?
показати весь коментар
13.06.2023 14:21 Відповісти
МП(з)
показати весь коментар
13.06.2023 14:35 Відповісти
які суди, по йбалу московським попам і нахй на масковскіє балота. ця імпотентна возня з рузькой пздотою в рясах ще раз підтверджує, що опа-офіс кремля.
показати весь коментар
13.06.2023 14:22 Відповісти
Очікувано, як до цього підготувалось мінкультри
показати весь коментар
13.06.2023 14:24 Відповісти
Нічого іншого від зелупня і не очікував.
показати весь коментар
13.06.2023 14:24 Відповісти
Звідси і впевненість Путлера, що Зеля погодиться на його умови.
показати весь коментар
13.06.2023 14:38 Відповісти
Нічого зєля тут не рішає, і ніхто йому погоджуватися на якісь там умови не дасть.
Бо якби це було не так, вже все було б просрано "за трі дня".
показати весь коментар
13.06.2023 14:40 Відповісти
Всіх за пейси - і в обмінний фонд.
показати весь коментар
13.06.2023 14:26 Відповісти
І цей ЗЕлений цирк може тривати десятиліттями...
показати весь коментар
13.06.2023 14:27 Відповісти
Що таке "УПЦ МП"? РПЦ МП?
показати весь коментар
13.06.2023 14:29 Відповісти
В усій цій справі т.зв. "упц-фсб" дивує дивовижна імпотентність влади.
Така сама, як щодо всіх топ-агентів кремля.
Їм спокійно дали втекти, як наумову.
Їх обміняли, як медведчука і напевно що обміняють богуслаєва.
Або їх тупо прикривають, як бездарного бовдура баканова.

Ці факти роблять питання чи єрмак агент? ну просто риторичним.
-- Так, єрмак був і надалі залишається агентом впливу мazкальської орди.
З корисливих мотивів, через наявний на нього компромат це тупо не має значення.
показати весь коментар
13.06.2023 14:30 Відповісти
Нужно действовать хитрее, разрешить мужчинам призывного возраста прихожанам УПЦ МП выезд в любую другую православную страну без права возвращения и проблема сама собой исчезнет
показати весь коментар
13.06.2023 14:37 Відповісти
зелена мерзота,цей цирк клоунський довго буде продовжуватись - 45 секунд на вихід,після цього хто не вспів,той затримався.
показати весь коментар
13.06.2023 14:48 Відповісти
в любом случае попы ********** сдрыснут... с физическими замечаниями в торбе и без видеофиксации..
показати весь коментар
13.06.2023 14:52 Відповісти
Я так думаю,Ткаченко і подібні не впевнені в нашій перемозі і бояться виконувати активні дії.А раптом!
Треба вимогу,всіх чиновників високого рангу перевіряти на поліграфі.
показати весь коментар
13.06.2023 15:04 Відповісти
Значит *********** так - без подписки, даже чая не попив.
показати весь коментар
13.06.2023 15:05 Відповісти
---Сюсюкання із гундяєвсько-- пропутінською вражиною-- зайве підтвердження : наша ЗЕ--влада із того ж стійла. що й вони !!! Просто їм на день .сьогоднішній. дістались різні ролі на землі нашій багатостраждальній. народу вкрай ( до дурноти ) довірливому ...
показати весь коментар
13.06.2023 15:15 Відповісти
УПЦ МП відмовилася підписати документи про передачу майна Лаври Джерело:
показати весь коментар
13.06.2023 15:26 Відповісти
Трохи про Ткаченко Г + Г


показати весь коментар
13.06.2023 15:28 Відповісти
Та їх потрібно витягти з Лаври за бороди! А по дорозі витягти й ткаченка з посади!
показати весь коментар
13.06.2023 15:29 Відповісти
Що млять значить відмовилась. Це терористична організація всереди країни.
Там на першій сторінці кожної книни написано - Єдіная Русь во главе с Масвой
показати весь коментар
13.06.2023 15:30 Відповісти
Під сраку виродків!
показати весь коментар
13.06.2023 15:34 Відповісти
Русня такаченко своїх не бросає
показати весь коментар
13.06.2023 15:50 Відповісти
Zелені Zвоїх не бросають
показати весь коментар
13.06.2023 15:51 Відповісти
У разі відмови якоїсь сторони підписувати акти робиться додатковий документ який підписується сторонніми свідками а цих РПЦшників можна просто під зад та силою виволокти. Ці паскуди нікого не жаліли коли зло творили, то не треба з ними нянькатись, вже й так ТРИ МІСЯЦІ тягнуть кота за хвіст у той час як їх поплічники легко й миттєво захоплювали чуже майно у тому ж Криму, на Донбасі й на окупованих у 2022 році територіях!!!
показати весь коментар
13.06.2023 15:59 Відповісти
треба ********* масковських попов по всей морде и поменять на наших пленных , а за пашку мерседеса точно 50 наших отдадут
показати весь коментар
13.06.2023 16:08 Відповісти
Ну шо ж... "На нет і суда нет."
показати весь коментар
13.06.2023 16:11 Відповісти
Заплач, або біжи пожалійся зелі
показати весь коментар
13.06.2023 16:28 Відповісти
марадеры кгб с болот мацковии
показати весь коментар
13.06.2023 16:34 Відповісти
А що дєрьмаковських тітух запустити слабо? Чи вони тільки для того щоб нападати на нєугодних? Щось мені здається, що це і є зелена гвардія наступу, яка буде захищати шашличників від повішення.
показати весь коментар
13.06.2023 16:38 Відповісти
це вже якийсь дурний сон
показати весь коментар
13.06.2023 17:06 Відповісти
И, что дальше ЗЕленые ***** - ФСБешные ПОПЫ будут и дальше в Лавре сидеть???
Уже даже никто не говорит про полный запрет и конфискацию имущества этих ГУНДЯЕВСКИХ СОБАК.
показати весь коментар
13.06.2023 17:07 Відповісти
засадить этих тварей фссбшных на долгие годы в тюрьму!чего с ними церемонится?!по законам военного времени!
показати весь коментар
13.06.2023 17:12 Відповісти
Цілий міністр порушує закони України і діє на користь ворожої секти в Україні. Немає в Україні УПЦ МП, Конституційний суд дійшов висновку, що закон, ухвалений 20 грудня 2018 року, який вимагає змінити назву Української православної церкви Московського патріархату із вказуванням на її приналежність до Росії, відповідає нормам Конституції. А тому в Україні є Російська православна цекрква в Україні, а не УПЦ МП. Але які питання можуть бути до міністра, який профукав цілу спадщину і надбання українців, залишивши все для знищення ворогу,щлі за години окупували південь.
показати весь коментар
13.06.2023 19:03 Відповісти
Це ж не музей, де зберігалися картини колекції Порошенко, який атакували ДБР, Генпрокуратура, СБУ, поліція, 7-й флот, контрозвідка, ГРУ і навіть "спортлото", виривали замки, крали документи, затримували всіх, хто паподався на очі, а тут нізя і такі стали "демократичні" і "лагідні" бенівці і медвудчуковці" з какаканалу "1+1", що хоч до рани прикладуй. Невже там засіли свої діди в московських рясах?
показати весь коментар
13.06.2023 22:09 Відповісти
а ну раз отказались, то что ж...пусть живут как и жили.....
показати весь коментар
14.06.2023 00:09 Відповісти
 
 