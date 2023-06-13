УПЦ МП відмовилася підписати документи про передачу майна Лаври, - Ткаченко

Українська православна церква Московського патріархату не підписала в установлений термін акт приймання-передачі державного майна Києво-Печерської Лаври.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Заповідник направив УПЦ Акт приймання-передачі державного майна, який вони мали підписати протягом 3 робочих днів з дня отримання, а також вимогу стосовно передачі у розпорядження Заповідника ключів від замків та дверей до всіх 79-ти об’єктів державного майна, вказаних у Акті. Маємо констатувати, що термін завершився і УПЦ досі цього не зробила", - написав Ткаченко.

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Він пообіцяв, що ця та інші перешкоди будуть долучені до судової справи.

На початку липня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" очікує на рішення Господарського суд м. Києва. Суд має зобов’язати УПЦ усунути перешкоди у користуванні майном Лаври.

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"Звіт Комісії МКІП з приймання-передачі майна та вимоги Заповідника будуть доказами численних порушень, допущених УПЦ, а також вчинення представниками УПЦ перешкод у користуванні майном Заповіднику у судовому засіданні для винесення відповідного рішення", - додав Ткаченко.