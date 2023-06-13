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Укргідроенерго (340) Сирота Ігор (22) Каховська ГЕС (565)

Площа Каховського водосховища зменшилася на 50%, - "Укргідроенерго"

водосховище,каховське

Станом на 12 червня водосховище зменшилося на 50%. У Каховському водосховищі води на 60-70% менше, ніж було до вибуху.

Про це розповів генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, інформує Цензор.НЕТ.

Також він наголосив, що серйозні наслідки для навколишнього середовища будуть, якщо вода в водосховищі впаде нижче критичного рівня - близько 3 метрів.

"Ми сподіваємося, що нижня гідротехнічна споруда залишилася цілою. Якщо так, то рівень Каховського водосховища може залишатися в межах 6-7 метрів. Якщо вона пошкоджена, рівень води впаде нижче критичного рівня", - сказав Сирота.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вода до Криму не надходитиме щонайменше рік після підриву Каховської ГЕС, - Укргідроенерго

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Топ коментарі
+32
Щось вони ніяк не проявили свою ненависть до портнова татарова єрмака тимошенка крадія рєзнікова, список довжелезний
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13.06.2023 14:34
+26
Ця кончена повія, зараз судиться із батьками Героя, за його квартиру і гробові. Ось тобі і патріоти.
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13.06.2023 14:36
+21
не "захисники", а найняті зеленою шоблою титушки. За критику зеоеної влади, прихвостні Бєні Коломойши и ригі, яких Чорновол кинув, коли зрозумів нарешті, які вони покидьки.
і знову зелен і ригі - разом. Як симптоматично.
А щодо Михайлової, то її мета піару на крові Да Вінчі, як виявилося, була лише квартира,за яку вона тепер судиться з його батьками.
ну і за місце депутата від зелені в Раді.
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13.06.2023 14:31
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Цензор ще не опублікував як захисники Алінки Михайлової, облили зеленкою і сечею Тараса Чорновола, потім вкинули у смітник.
Рекомендую.
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13.06.2023 14:15 Відповісти
Краще би спалили мерзоту.
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13.06.2023 14:20 Відповісти
Я не підтримую Алінку і Стерненка.
Це типові фашики.
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13.06.2023 14:21 Відповісти
Я не вважаю фашиками тих хто ненавидить русню та їхніх посіпак
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13.06.2023 14:26 Відповісти
Щось вони ніяк не проявили свою ненависть до портнова татарова єрмака тимошенка крадія рєзнікова, список довжелезний
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13.06.2023 14:34 Відповісти
Сподіваюсь в тих ворогів ще все попереду.А того Чорновола давно треба було,настав його зірковий час
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13.06.2023 14:38 Відповісти
Ця кончена повія, зараз судиться із батьками Героя, за його квартиру і гробові. Ось тобі і патріоти.
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13.06.2023 14:36 Відповісти
Мені байдуже не неї,я за то,що цього Чорновола відмудохали,шкода мало.
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13.06.2023 14:41 Відповісти
А як називається коли певна особа замовляє гопнікам напад на іншу особу ?
Що скаже кримінальне право *?
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13.06.2023 14:57 Відповісти
Ну то власне шкода,що сідорів по замовленню хіба що луплять,а не по совісті і за вчинені злочини.Зараз як та Ківа спокійно відвалить на Московію і буде закликати по Україні ядерну зброю застосовувати.
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13.06.2023 15:15 Відповісти
Краще б тебе відмудохали.
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13.06.2023 14:58 Відповісти
Хіба би ти мені покняпав.Що маєш ностальгію за ригами?
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13.06.2023 15:11 Відповісти
Молоді риги вже 4 років у владі в Україні. Якщо ти все пропустив.
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13.06.2023 15:52 Відповісти
тобто з татаровим, ермаком, подоляком - все ок?
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13.06.2023 16:21 Відповісти
Там в більшості людей не все ок,які ту шоблу обрали.Навколо вас 73%хворих людей,які по-приколу зробили свій вибір.
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13.06.2023 16:29 Відповісти
По-перше - з чого ти взяв, що вона повія? По-друге - я тільки що глянув - вони жили разом шість років і вели спільне господарство, це значить, що вона є законним спадкоємцем. По-третє - вона "Аліна Артурівна Михайлова (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 1 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Дніпропетровськ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна ) - українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8_(2014_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80) волонтерка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA військовий медик ЗСУ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC активістка . Депутат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Київської міської ради IX скликання. Парамедик 1-ї окремої штурмової роти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81 ДУК «Правий Сектор» , керівниця медичної служби «УЛЬФ»" (С) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 А ти хто такий?
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13.06.2023 18:16 Відповісти
У Да Вінчі залишилися спадкоємці і першої і другої черги. Аліна, яка мріяла стати спадкоємцем четвертої черги (суд, доречі, відмовив їй) або разумово обмежене разом з її адвокатом або дуже жадібна. І все це дає підстави вважати її "шльондрою від інфантерії".
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13.06.2023 19:02 Відповісти
По-перше - https://glavcom.ua/country/society/kvartira-rozbratu-paramedikinja-pretenduje-na-spadshchinu-lehendarnoho-vojina-da-vinchi-934003.html - виходить, що вони купували і впорядковували цю квартиру удвох. По-друге - з моральної точки зору, вона є обранницею Дмитра Коцюбайла, а родичів (у даному випадку, спадкоємців І, ІІ, ще якоїсь там черги) не вибирають, вони є родичами за іронією долі. Стосунки з родичами бувають всякими. Прикладів багато. По-третє - з моєї точки зору і з моєго життєвого досвіду (мені майже 66 років), я можу сказати, що, у подібній ситуації, обранниця мого сина була б мені за дочку і отримала б усе, а її діти (вже від іншого чоловіка) були б мені за онуків. А все інше - то якесь жлобство на кшталт горезвісних білих "Жигулів".
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13.06.2023 19:37 Відповісти
Спадщина Героя по праву належать батькам. А не дєвочкє для утєх.
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13.06.2023 22:06 Відповісти
Що ти таке, щоб відкривати свій брудний хавальник? Ти бздиш підписатися власним ім'ям, щоб не опинитися у смітнику?
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14.06.2023 10:18 Відповісти
у дэвочки нет своей квартиры, что они обирает родственников Да Винчи?? с*ка еще та.
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14.06.2023 00:02 Відповісти
У родичів Дмитра Коцюбайла нема свого житла, що вони претендують на квартиру, яку він купив удвох з Аліною? Може їм ще білі "Жигулі"?
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14.06.2023 10:15 Відповісти
**** тебе народила. Ще та, чи ще не та - неважливо.
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14.06.2023 10:20 Відповісти
михайлова, с*ка это ты? перелогинься
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14.06.2023 20:30 Відповісти
Сцикло бздливе, що ти там скавчиш з-під ніку? Чомусь Михайлова на фронті, а ти на дивані. Бо вона Людина, а ти Гівнюк.
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14.06.2023 21:57 Відповісти
а я чув шо вона собі ж*пу гріє в київраді і натирила київської нерухомості на своїх родичів. Но то мабуть так співпало
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14.06.2023 22:01 Відповісти
Бачу у вас є сприйняття руского міра. Фашисти з них ніякі. Жодним чином.
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13.06.2023 14:55 Відповісти
Самі справжні.
Маліна навіть продавала на аукціоні речі зашквареного ватніка, тобто займалась мародерством.
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13.06.2023 14:56 Відповісти
Фашизм це?
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13.06.2023 15:01 Відповісти
Igor Kondratiuk
@IgorVKondratiuk
·
19 хв
Є "Вовки Да Вінчі" - доблесний героїчний підрозділ захисників Вітчизни, створений Героєм України, великим воїном Дмитром Коцюбайлом.
А є "тітушки вдови Да Вінчі" - безчесна зграя боягузів на службі депутатки Киїміськради.
Камо грядеши? 😱🤔
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13.06.2023 15:02 Відповісти
Ви краще дайте визначення що таке фашизм. Бо відповідаючи питанням на питання спілкуватись без сенсу.
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13.06.2023 15:10 Відповісти
Визначення дуже велике.
Дайте ви оцінку діям цих тітуханів.
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13.06.2023 15:23 Відповісти
Це визначення не тільки досить обширне, але і таке яке для того щоб назвати когось фашистом в нашій державі автоматично треба брати за основу що в нас фашизм. Киевськой режім, чули таке. Оце воно. Тож кажучи що хтось є фашистом в Україні ви вказуєте що в Україні фашизм. І саме це я маю на увазі що у вас є сприйняття русского міра, наративів, збоченої логіки. Але непереймайтесь, воно є і в мене, і в більшості людей в країні. А моя оцінка дій які були прийняті проти Тараса Чорновола жодним чином невідображає дійсності, це раз. І зовсім недоречна під постом про зменьшення води в Каховському водосховищі. Це два. Як і ваш коментар. Це три.
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13.06.2023 15:32 Відповісти
Не виключено що росія фінансує подібних людей розвиваючи у нас фашизм.
Ви не думали про це ?
Якщо ви не хочете дати визначення діям цих збоченців, то їх опишуть західні ЗМІ.
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13.06.2023 15:41 Відповісти
Збочення це нерозуміти різниці між ідеологією і державним устроєм. Бо фашизм це саме державний устрій і ідеологія може бути в нім навіть комуністична. То навіщо ви користуєтесь ярликами русского міра? Чи це таке у вас сприйняття реальності яке було сфрормоване на основі рядянських казок? Можете невідповідати мені. Собі відповідь дайте. А моя оцінка цієї події така: влада пробує контрольовано передати право на насильство контрольованій групі для створення картини реальності якої хоче народ. Обісруться, як завжди.
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13.06.2023 16:24 Відповісти
Добре. Яка ідеологія дозволяє вішати на парканах 25 % населення власної країни.
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13.06.2023 16:27 Відповісти
Будь-яка.
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13.06.2023 16:36 Відповісти
Не розказуйте казок.
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13.06.2023 16:37 Відповісти
Більшовики творили червоний террор, яка ідеологія в них була? Гітлер знищував інвалідів і калік? Яка ідеологія була? Колчак і Денікін теж таки з монархізмом творили на теренах своєї країни в їх розумінні. То яка вам ідеологія подобається а яка ні? Чи може не в ідеології справа?
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13.06.2023 16:44 Відповісти
Можете назвати Аліну комуністкою. Той самий червоний нацизм. Це ж тотожні ідеології.
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13.06.2023 17:18 Відповісти
Як довго ви ще небудете розуміти різниці між ідеологією і державним устроєм? Бачу совок таки свого добився в створенні советского человека.
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13.06.2023 17:25 Відповісти
Не розумію чому ми почали обговорювати державний устрій замість ідеології.
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13.06.2023 17:26 Відповісти
Тому що фашизм це якраз форма правління а не ідеологія. І на даний момент фашизму в Україні не існує. І називаючи будь-кого фашистом ви говорите в руслі кремлівських наративів на яких і побудована ідеологія русского міра яка є ідеологією фашистської держави. Це основи. І неправильне сприйняття основ це дорога в нікуди. Москалі приклад.
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13.06.2023 17:50 Відповісти
фашизм це також різновид ідеології
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13.06.2023 17:59 Відповісти
Фашизм у вузькому значенні слова це те що створив Мусулінні. В широкому включає в себе дуже багато ідеологій, переважно правих. Хоча так як все це дуже важко сприймається то були виведені ознаки фашизму. І ці ознаки привязані саме до держави, влади в державі. Тобто фашизм неможе існувати відірвано від держави. А будь яка ідеологія може. В Мусулінні він існував якраз в державі. Коли поняття вийшло за межі італійського фашизму то воно поширилось саме на держави а не на людей. Я неможу бути фашистом неживучи в фашистській державі. І щоб бути фашистом мало жити в фашистській державі, потрібно бути саме частиною цієї держави бути в системі фашистьської держави. І так вже вийшло що перенісши фашизм в широке значення чомусь ознаки фашизму почали знаходити і в лівих ідеологіях. І можна сказати досить впевнено що рядянський союз в деякі періоди свого існування мав ці ознаки в більшій чи меньшій мірі. І саме тому в союзі було фашизм прирівняно до нацизму і відбулась підміна цих понять. І саме тому я кажу що русскій мір для якого нацизм це те саме що фашизм бо виіс він з рядянського сприйняття ближче вам чим ви думаєте. Просто форма яка в нього зараз вам неприйнятна. Як і більшості українців. Але він був і в 2000их і в 90их. Він невзявся нізвідки і непіде нікуди. Яж розумію що написавши що Михайлова і Стерненко фашисти ви мали на увазі праворадикальні погляди( хз які там погляди в Михайлової, тай з стерненком не все однозначно) а не те що ми живем в фашистській державі де Михайлова і Стерненко частини системи( ми напівдорозі). Так що розмежування фашизму і нацизму є кроком від москви в сторону Європи.
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13.06.2023 18:25 Відповісти
Ми вже домовились що вона нацистка.
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13.06.2023 18:41 Відповісти
Ми не можем про щось домовитись в даному випадку. Бо є реальність і є сприйняття реальності. І русскій мір це ідеологія побудована на збоченому сприйнятті реальності. На альтернативній історії. Вам воно треба?
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13.06.2023 18:58 Відповісти
ви про Алінку Михуйлову, що за квартиру судиться?
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13.06.2023 16:20 Відповісти
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13.06.2023 14:24 Відповісти
не "захисники", а найняті зеленою шоблою титушки. За критику зеоеної влади, прихвостні Бєні Коломойши и ригі, яких Чорновол кинув, коли зрозумів нарешті, які вони покидьки.
і знову зелен і ригі - разом. Як симптоматично.
А щодо Михайлової, то її мета піару на крові Да Вінчі, як виявилося, була лише квартира,за яку вона тепер судиться з його батьками.
ну і за місце депутата від зелені в Раді.
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13.06.2023 14:31 Відповісти
Особисто моя думка що Чорновіл завжди знав хто такі регіонали і чого вони хочуть. І це немішало йому бути з ними. Та він в 10их був у них чуть чи не речником. На всіх каналах просував їхнє бачення і їх картинку.
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13.06.2023 15:00 Відповісти
Вікіпедія вам в поміч.Виключений Т. Чорновіл з фракції ригоаналів в червні 2009 року.
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13.06.2023 15:11 Відповісти
Десяті це період від 2001 до 2010 включно. А те що ми вживаємо цей термін до 2011-2020 це помилка. Тому я якраз про десяті.
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13.06.2023 15:23 Відповісти
Най пані запатентує свій винахід і мовники його впровадять в розмовну мову.
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13.06.2023 22:56 Відповісти
Пошук в інтернеті мені видав інфу що я помиляюсь. Буває.
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13.06.2023 23:56 Відповісти
Хунвейбіни каломойського
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13.06.2023 15:06 Відповісти
не зря говорят-нет худа без добра.
Если бы не варварский метод, то освобождение огромной территории от воды можно было бы только приветствовать.
Воду можно подавать магистральными водопроводами с того же Днепра, плавни сделать искусственные насыпные вдоль русла (на Одере видел), электрику получать из других источников, а пороги - убрать с помощью современной техники.
в Европе не случайно массово убирают ГЭСы и дамбы, за что ратуют как раз экологи.
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13.06.2023 14:27 Відповісти
Якими "водоводами" можна полити мільйон гектарів? Де взяти воду на охолодження найбільшої АЕС у Європі (Запорізької). Звідки взяти води для металургії, рудників і шахт, ГЗК Кривбасу? ДУМАЙ-те! ніж язиком ляпати...
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13.06.2023 14:50 Відповісти
Що думати? Всрали свою природу, заради чого? Заради металургії, яка не належить країні? Хазяї металургії і шахт підняли сраки, сіли у власні джети і через 2 годинки чілять у себе на райських острівцях, де топлес папуаски в спідничках з трави тягають їм коктейлі і роблять всяке під столами. А де будуть чілити наші з вами діти? Українська природа - це найбільше багатство цієї країни. А ви його розбазарюєте, міняєте на брязкальця, які через 10 років будуть металобрухтом нікчемним.
Самі, може, подумай-те?
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13.06.2023 15:33 Відповісти
Немає про о говорити. Як найшвидше відбудовувати. Причин міліон.
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13.06.2023 17:11 Відповісти
Це тільки ваша точка зору, а не стала істина. А я наприклад вважаю, що треба відновити українську природу. Все одно тепер тим полям капєц на роки, "завдяки" оркам. Але поля можна поливати і без комуняцьких водоймищ, та й насправді чи потрібні взагалі ті поля, для чого? Щоб 4-5 супермегаекстрабагатих уйобків-трейдерів добре себе почували? Щоб неграм було що їсти в їбучій африці? Хай свої савани дамбами перекривають, нищать природу і вирощують собі у себюе що хотять. Нам своє берегти треба.
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14.06.2023 08:59 Відповісти
Воно так не працює. Засоби для інснуванн, місця проживання, втратить багато хто. Економічні збитки значні саме у перспективі. А те що керівництво держави не може дати ладу тому що є, так саме це питання і треба вирішувати з владою.
Ми не можемо зараз зробити собі мазанки на Великому Лузі, завести корів і показувати дулі неграм (до речі негри тут не до чого) при цьому бути державою здатною відстоювати себе.
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14.06.2023 09:14 Відповісти
Ви мене не почули.
Я вам кажу про природу, споконвічну українську природу! Про то, що ми залишимо нашим дітям і онукам, як свого часу наші діди і прадіди нам. Але на відміну від наших дідів і прадідів, нашим дітям і онукам з таким підходом, як ви пропонуєте, ми залишимо випалену землю, комарів розміром з собаку, температуру в 55 в тіньку влітку і мінус 45 взимку. Зато негри африки, так-так, саме негри, будуть мати змогу далі сидіти на пальмах і чухати яйця, продовжувати нічого не робити, отримуючи наше збіжжя.
Є й інші способи поливати поля. Треба перебудовувати промисловість до ******** стандартів. Треба вкладатися в майбутнє, а не жити, як ваша "влада" і її прікольні ржучі виборці, цим днем. Хоч на 20 років наперед хтось робить розумні прогнози? *****. А робив колись? Знову таки ні. Однова живем, егегей пацани, кради сьогодні, а завтра буде шо буде - отак ви пропонуєте жити?
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14.06.2023 09:21 Відповісти
Там вже за стільки років нова екосистема, ви пропонуєте її зруйнувати? Так рукотворна - ГЕС, насаджені ліси і лісосмуги. Але так скрізь. Побудовані підприємства, культивуються поля і так далі.
Там буде пустка - в прямому сенсі цього слова.
Те що ви пропонуєте потребує занадто багато часу і коштів. Вроховуючи що значна частина країни в руїні - коштів і часу на не немає і не буде від слова зовсім.
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14.06.2023 09:32 Відповісти
Ви мабуть не помітили, але там ВЖЕ все зруйнували. На "відновлення" металобруху підуть роки і роки, і величезні кошти. Це унікальний шанс відкотити комуністичний ідіотизм назад, і замість застарівшого лайна часів середини минулого століття відбудувати за ці шалені кошти *******, економне і екологічне, одночасно відновивши не металобрухт, а природу своєї країни. Серце України, фактично.
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14.06.2023 11:19 Відповісти
Полити - див Ізраїль. Крапельний полив. АЄС не використовує багато води (див Хмельницьку - нема там Дніпра). Металургія теж. *******, а не на технологіях кінця 19 сторіччя.
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13.06.2023 15:57 Відповісти
Ви переоцінюєте придатність крапельного поливу.
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13.06.2023 17:38 Відповісти
Городина норм. Пшениця, сонячник ні
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13.06.2023 17:43 Відповісти
Крапельний полив для цибулі. Іноді для бахчи. Для усього іншого нерентабельний.
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13.06.2023 20:17 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/www.ukrinform.ua/amp/rubric-ato/3721883-velikij-lug-naviso-kozacka-atlantida-postala-z-kahovskogo-mora.html Великий Луг - це один із ключових символів України та української ідентичності, який зберігся у пам'яті українського народу попри все...

Більше - https://youtu.be/p0WcxQerehM тут


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13.06.2023 14:44 Відповісти
Дніпро залишиться ось і весь секрет.

ЗРОБИЛИ ЇХ РАЗОМ, Зефіли ?
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13.06.2023 16:05 Відповісти
В московії є чудовий об'єкт для аналогічної дії - Цимлянське водосховище. Ростов-на-Дону попливе.
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13.06.2023 17:37 Відповісти
Про обвалування річища чув розмови ще років 30 тому. Як варіант, можна створити менші водосховища в районі Капулівки трохи нижче Нікополя наприклад. Все ж таки обваловувати 300 км з обох боків - довго та дорого. Відносно підриву греблі : або цапи прорахувались (якби дійсно хотіли завадити переправам, то граючись шандорами могли тримати нестабільну берегову лінію і подавати воду до Північно-Кримського каналу). Або готують "жєст добрай волі" із здачею окупованих територій, при цьому завдавши якнайбільшої шкоди екосистемам, зрошенню , економіці, попутно пограбувавши місцеве населення. Про так званих " панаєхав" з каца пщини в Криму та на окупованих територіях мови не йдеться. Можливо, будуть використані, як основа шпигунської мережі, провокатори та кубло нестабільності після повернення територій під контроль України. Як тільки оте дрібне в кремлі вріже дуба, то будуть списувати все на нього. І лише останній йолоп повірить ка цапам!
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14.06.2023 05:48 Відповісти
 
 