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Площа Каховського водосховища зменшилася на 50%, - "Укргідроенерго"
Станом на 12 червня водосховище зменшилося на 50%. У Каховському водосховищі води на 60-70% менше, ніж було до вибуху.
Про це розповів генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, інформує Цензор.НЕТ.
Також він наголосив, що серйозні наслідки для навколишнього середовища будуть, якщо вода в водосховищі впаде нижче критичного рівня - близько 3 метрів.
"Ми сподіваємося, що нижня гідротехнічна споруда залишилася цілою. Якщо так, то рівень Каховського водосховища може залишатися в межах 6-7 метрів. Якщо вона пошкоджена, рівень води впаде нижче критичного рівня", - сказав Сирота.
Топ коментарі
+32 Ksenia VB
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+26 Super Gut
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Це типові фашики.
Що скаже кримінальне право *?
Маліна навіть продавала на аукціоні речі зашквареного ватніка, тобто займалась мародерством.
@IgorVKondratiuk
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19 хв
Є "Вовки Да Вінчі" - доблесний героїчний підрозділ захисників Вітчизни, створений Героєм України, великим воїном Дмитром Коцюбайлом.
А є "тітушки вдови Да Вінчі" - безчесна зграя боягузів на службі депутатки Киїміськради.
Камо грядеши? 😱🤔
Дайте ви оцінку діям цих тітуханів.
Ви не думали про це ?
Якщо ви не хочете дати визначення діям цих збоченців, то їх опишуть західні ЗМІ.
і знову зелен і ригі - разом. Як симптоматично.
А щодо Михайлової, то її мета піару на крові Да Вінчі, як виявилося, була лише квартира,за яку вона тепер судиться з його батьками.
ну і за місце депутата від зелені в Раді.
Если бы не варварский метод, то освобождение огромной территории от воды можно было бы только приветствовать.
Воду можно подавать магистральными водопроводами с того же Днепра, плавни сделать искусственные насыпные вдоль русла (на Одере видел), электрику получать из других источников, а пороги - убрать с помощью современной техники.
в Европе не случайно массово убирают ГЭСы и дамбы, за что ратуют как раз экологи.
Самі, може, подумай-те?
Ми не можемо зараз зробити собі мазанки на Великому Лузі, завести корів і показувати дулі неграм (до речі негри тут не до чого) при цьому бути державою здатною відстоювати себе.
Я вам кажу про природу, споконвічну українську природу! Про то, що ми залишимо нашим дітям і онукам, як свого часу наші діди і прадіди нам. Але на відміну від наших дідів і прадідів, нашим дітям і онукам з таким підходом, як ви пропонуєте, ми залишимо випалену землю, комарів розміром з собаку, температуру в 55 в тіньку влітку і мінус 45 взимку. Зато негри африки, так-так, саме негри, будуть мати змогу далі сидіти на пальмах і чухати яйця, продовжувати нічого не робити, отримуючи наше збіжжя.
Є й інші способи поливати поля. Треба перебудовувати промисловість до ******** стандартів. Треба вкладатися в майбутнє, а не жити, як ваша "влада" і її прікольні ржучі виборці, цим днем. Хоч на 20 років наперед хтось робить розумні прогнози? *****. А робив колись? Знову таки ні. Однова живем, егегей пацани, кради сьогодні, а завтра буде шо буде - отак ви пропонуєте жити?
Там буде пустка - в прямому сенсі цього слова.
Те що ви пропонуєте потребує занадто багато часу і коштів. Вроховуючи що значна частина країни в руїні - коштів і часу на не немає і не буде від слова зовсім.
Більше - https://youtu.be/p0WcxQerehM тут
ЗРОБИЛИ ЇХ РАЗОМ, Зефіли ?