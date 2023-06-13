У Мелітополі знову чули вибухи, - Федоров
В окупованому Мелітополі знову чули вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"У поки що окупованому Мелітополі продовжує розквітати літня бавовна. Гучний одиночний вибух близько півгодини тому чули мешканці на півночі міста. А за годину до цього глухий вибух мелітопольці чули у центрі. Уточнюємо деталі", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+7 Gary Grant
показати весь коментар13.06.2023 14:29
+3 Alex Sav 8157c114
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+3 Quiet
показати весь коментар13.06.2023 14:30
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Кацапи на полігонах тренуютьсч - от і вибухи.
Скільки можна в якості новин подавати, що хтось там щось чує.