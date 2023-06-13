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вибух (4364) Мелітополь (767) Федоров Іван (640)

У Мелітополі знову чули вибухи, - Федоров

мелітополь

В окупованому Мелітополі знову чули вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"У поки що окупованому Мелітополі продовжує розквітати літня бавовна. Гучний одиночний вибух близько півгодини тому чули мешканці на півночі міста. А за годину до цього глухий вибух мелітопольці чули у центрі. Уточнюємо деталі", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Нічний вибух у Мелітополі відмінусував ворожий тепловоз у локомотивному депо, - Федоров

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Топ коментарі
+7
"Кацапи на полігонах тренуються..." Це ти з якої ніздрі виколупав?
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13.06.2023 14:29
+3
підгорають пердаки-всі касаби мудаки
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13.06.2023 14:28
+3
Бойовий кріт. Розробка США в біолабораторіях України. 👍
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13.06.2023 14:30
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Там по-любому якийсь кріт в Мелітополі. Весь час тільки чує і ніхрєна не бачить.
Кацапи на полігонах тренуютьсч - от і вибухи.
Скільки можна в якості новин подавати, що хтось там щось чує.
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13.06.2023 14:23 Відповісти
"Кацапи на полігонах тренуються..." Це ти з якої ніздрі виколупав?
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13.06.2023 14:29 Відповісти
Бойовий кріт. Розробка США в біолабораторіях України. 👍
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13.06.2023 14:30 Відповісти
якби цей мер-втікач сидів в підпіллі в Мелітополі то бачив би щось.... а так здриснув в перших рядах звідти, отримав орден за це від непереможного боневтіка та гундосить щодня десь з закарпаття під косячок
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13.06.2023 14:53 Відповісти
..будемо чесними...Не здриснув ..а залишився. Намагався керувати містом...але був арештований і обміняний на смердячих. Тут нічого не скажеш. А от то..що він постійно транслює про вибухи..підриви...які закінчуються словами..**уточнюємо деталі** і більш нічого...то факт.
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13.06.2023 15:02 Відповісти
Якось його так оперативненько обміняли....
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13.06.2023 15:25 Відповісти
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13.06.2023 14:24 Відповісти
підгорають пердаки-всі касаби мудаки
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13.06.2023 14:28 Відповісти
Федорову з земарафону видніше.🤣🤣🤣
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13.06.2023 14:44 Відповісти
Гадаю що краще,ніж вам,),
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13.06.2023 15:03 Відповісти
Якщо послухати цього зеленого дятла, то мелітополь вже мав бути схожим на маріуполь(((
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13.06.2023 15:24 Відповісти
 
 