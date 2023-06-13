У Мелітополі знову чули вибухи, - Федоров

В окупованому Мелітополі знову чули вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"У поки що окупованому Мелітополі продовжує розквітати літня бавовна. Гучний одиночний вибух близько півгодини тому чули мешканці на півночі міста. А за годину до цього глухий вибух мелітопольці чули у центрі. Уточнюємо деталі", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Нічний вибух у Мелітополі відмінусував ворожий тепловоз у локомотивному депо, - Федоров