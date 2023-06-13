Інформація про ліквідацію начальника штабу 35-ї армії ВС РФ генерал-майора Горячова уточнюється, - речник Сил оборони Таврійського напрямку Шершень

Речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що інформація про ймовірну загибель начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова уточнюється.

Про це він повідомив у ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ця інформація уточнюється. Я думаю, що буде її оприлюднено належним чином", - сказав Шершень.

Увечері 12 червня в соцмережах з'явилася інформація про ліквідацію на запорізькому напрямку начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова. Зокрема, про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

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