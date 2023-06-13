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армія рф (16180) генерал (67)

Інформація про ліквідацію начальника штабу 35-ї армії ВС РФ генерал-майора Горячова уточнюється, - речник Сил оборони Таврійського напрямку Шершень

горячев

Речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що інформація про ймовірну загибель начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова уточнюється.

Про це він повідомив у ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ця інформація уточнюється. Я думаю, що буде її оприлюднено належним чином", - сказав Шершень.

Увечері 12 червня в соцмережах з'явилася інформація про ліквідацію на запорізькому напрямку начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова. Зокрема, про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Також читайте: ЗСУ ліквідували підполковника російської окупаційної армії Бутенка. ФОТО

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Топ коментарі
+4
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13.06.2023 15:47
+2
обломали громаду... свято зіпсували....
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13.06.2023 15:24
+2
Як смерть може бути точнішою?
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13.06.2023 15:25
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обломали громаду... свято зіпсували....
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13.06.2023 15:24 Відповісти
це гєнштаб спеціально заявив, щоб у бісовій рідні того хєнєрала відібрали взад подаровану ладу "до вьіяснєнія усєх апстаятєльств"
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13.06.2023 15:28 Відповісти
холодний чи гарячий, that is the question
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13.06.2023 15:24 Відповісти
Тю....так кацапи вже з сумом написали.....Загинув,умер совсем!Шо уточнять??
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13.06.2023 15:25 Відповісти
Як смерть може бути точнішою?
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13.06.2023 15:25 Відповісти
Ждут пока воно завоняет - тогда информация будет точной.
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13.06.2023 15:37 Відповісти
Я думал оно было рождено вонючим 🤔.
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13.06.2023 16:02 Відповісти
Согласен с вами, синьор! Я просто уточню - он должен не просто вонять, а уже начать смердеть.
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13.06.2023 16:35 Відповісти
Согласен с вами тоже, Mr. Nick
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13.06.2023 16:39 Відповісти
Тобто, штірліц знов біжить попереду потяга?
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13.06.2023 15:25 Відповісти
карочє,этот сирожа мог и от вечернего самоприсеста на бутылку копыта откинуть...
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13.06.2023 15:27 Відповісти
він шо-воскес? теж мені Лазарь з карюковкі
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13.06.2023 15:28 Відповісти
Очередной не до конца убитый хенерал.
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13.06.2023 15:39 Відповісти
Бо це має оголосити чи дєрмак чи мальчік в трусіках !
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13.06.2023 15:39 Відповісти
Мальчик в трусіках - то другоє.
Той про кого ви пишете "іспалнял" бєз трусіков.
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13.06.2023 16:19 Відповісти
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13.06.2023 15:47 Відповісти
в морг значит в морг
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13.06.2023 15:51 Відповісти
Я вже свічечку поставив -- як це уточнюється .
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13.06.2023 16:04 Відповісти
Акулу, при нападении которой погиб россиянин в египетской Хургаде, мумифицируют и выставят в музее Института морских наук и заповедников Красного моря. Об этом 12 июня https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2023/06/12/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%86%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9- сообщает издание Al Arabiya.
Накануне специалисты начали подготавливать процесс бальзамирования акулы. Источники издания рассказывают, что из желудка акулы удалось извлечь голову, грудь и руки погибшего россиянина. Другую половину тела рыбаки достали из моря.
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13.06.2023 16:19 Відповісти
Та ні, це правда, вже є підтвердження з касапських ************** джерел: вчора він справді полетів на концерт кобзона
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13.06.2023 16:39 Відповісти
О, как в козломордии - Не успели грохнуть, как уже разжаловали.
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13.06.2023 19:14 Відповісти
 
 