Святкування Дня медичних працівників перенесено на 27 липня, - указ
Сьогодні, 13 червня, президент України Володимир Зеленський підписав указ 327/2023 про перенесення святкування Дня медичних працівників на 27 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, указ опубліковано на сайті президента.
"Установити в Україні професійне свято працівників сфери охорони здоровʼя - День медичних працівників, яке відзначати щороку 27 липня. Визнати таким, що втратив чинність, указ президента України від 3 червня 1994 року №281/94 "Про День медичного працівника", - йдеться у документі.
Донедавна згідно з указом третього президента України Леоніда Кучми, День медичного працівника щорічно відзначався в третю неділю червня. Але день святкування збігався з професійним святом медиків у Росії, тому чимало українських лікарів і медсестер вимагали перенесення свята на іншу дату.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.
Будь ласка, зачекайте...
Але, яке обгрунтування вибору саме 27 липня?
Чи, від фонаря, бо так захотілося Зе?
день победы над микробами будэ в лыпни...красиво и точка...
Ось чому патріотів тягають по судилищам, а зрадників та "сексологинь" призначають послами чи командирують до "батальону Монако".
Нізащо б не здогадався, що саме у цій даті ховалася причина всіх наших негараздів.
Дуже своєчасне рішення найвеличнішого та найверховнішого!
От тепер мабуть запануємо!
Ще є День вчителя, День енергетика, Новий рік та День народження Шевченка!