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Зеленський (22416) свято (679) перенесення (21)

Святкування Дня медичних працівників перенесено на 27 липня, - указ

медики

Сьогодні, 13 червня, президент України Володимир Зеленський підписав указ 327/2023 про перенесення святкування Дня медичних працівників на 27 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, указ опубліковано на сайті президента.

"Установити в Україні професійне свято працівників сфери охорони здоровʼя - День медичних працівників, яке відзначати щороку 27 липня. Визнати таким, що втратив чинність, указ президента України від 3 червня 1994 року №281/94 "Про День медичного працівника", - йдеться у документі.

Донедавна згідно з указом третього президента України Леоніда Кучми, День медичного працівника щорічно відзначався в третю неділю червня. Але день святкування збігався з професійним святом медиків у Росії, тому чимало українських лікарів і медсестер вимагали перенесення свята на іншу дату.

Також читайте: Зеленський підписав закон про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом і вихідним

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

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Що не в один день з кацапами, - це правильно.
Але, яке обгрунтування вибору саме 27 липня?
Чи, від фонаря, бо так захотілося Зе?
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13.06.2023 16:12 Відповісти
чувак след в истории бажайэ залышыты...
день победы над микробами будэ в лыпни...красиво и точка...
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13.06.2023 16:15 Відповісти
Так ось що змушувало чиновників красти та мародерити під час війни!
Ось чому патріотів тягають по судилищам, а зрадників та "сексологинь" призначають послами чи командирують до "батальону Монако".
Нізащо б не здогадався, що саме у цій даті ховалася причина всіх наших негараздів.
Дуже своєчасне рішення найвеличнішого та найверховнішого!
От тепер мабуть запануємо!
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13.06.2023 16:50 Відповісти
Оце працює, оце молодець. День і ніч все робить для перемоги. Вже мабуть втомився.
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13.06.2023 16:53 Відповісти
з кацапами нічого спільного і ніяких збігів.
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13.06.2023 19:37 Відповісти
Організувати захист країни і народу від руйнувань, бомбардувань і ракетних атак зелена камарілья не може (та й не хоче...). А зморозити якусь х-ню, щоб "увійти в історію" - то маєте... сотні тисяч медпрацівників запам"ятають цього обдолбаного клоуна на все своє життя.
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13.06.2023 20:35 Відповісти
Лєксандрович, не зупиняйся!

Ще є День вчителя, День енергетика, Новий рік та День народження Шевченка!
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13.06.2023 20:42 Відповісти
Цікаво, перед лікаркою Кузьменко, яка була за гратами 2 роки без вини, ЗЕ колись вибачиться? Чи " пішла геть, розбійнице"?
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14.06.2023 06:09 Відповісти
А якщо там з-за порєбріка також змінять на 27 липня? знову потрібно буде переносити. Перпетум мобіле якийсь.
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16.06.2023 15:20 Відповісти
 
 