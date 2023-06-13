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Окупанти перекидають загони чеченців з Херсонщини під Мар’їнку, - Сили оборони

чеченці

Російські окупаційні війська перекидають з Херсонщини під Мар’їнку чеченські загони "Ахмат-Юг" та "Ахмат-Сєвєр".

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили всі 14 ворожих атак в околицях міста Мар’їнка. Сюди з Херсонщини переводяться підрозділи на підсилення, помічено переміщення загонів "Ахмат-Юг", тут також ідентифіковані чеченські загони "Ахмат-Сєвєр", скоріше за все відбудеться ротація", - наголосив речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються взяти Мар’їнку за будь-яку ціну, - Сили оборони

Автор: 
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Топ коментарі
+19
Ахмат-Силос.
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13.06.2023 16:43
+18
Не чеченців, а зрадників Ічкерії та лизунів московськіх срак кадирівців. Чеченці воюють у батальонах ім. "Шейха Мансура" та "Джохара Дудаева".
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13.06.2023 16:50
+11
те означає що під Запоріжжям стало гаряче а овце****би не ******* коли спекотно... тому й роблять ротацію куди подалі від вогню
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13.06.2023 16:44
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Ахмат-Силос.
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13.06.2023 16:43 Відповісти
Був тут десь такий підпищик))
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13.06.2023 16:44 Відповісти
те означає що під Запоріжжям стало гаряче а овце****би не ******* коли спекотно... тому й роблять ротацію куди подалі від вогню
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13.06.2023 16:44 Відповісти
Генералу Залужному - потрібно терміново передати 200 тонн свинячого лайна під Маріїнку.
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13.06.2023 16:45 Відповісти
Значить Мар'їнку можна буде брати голими руками з таким "підсиленням". Тільки овечок встигай по вулицям розганяти)
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13.06.2023 16:45 Відповісти
Приєздіть. Будем голити. Ласкаво просимо в барбершоп
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13.06.2023 16:46 Відповісти
колхоз имени осла ахмата
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13.06.2023 16:47 Відповісти
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13.06.2023 19:07 Відповісти
Цікаво, чому в муслімів бороди завше виглядають фальшивими, наче на резинці від трусів?
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13.06.2023 16:48 Відповісти
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13.06.2023 17:05 Відповісти
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13.06.2023 19:08 Відповісти
Не чеченців, а зрадників Ічкерії та лизунів московськіх срак кадирівців. Чеченці воюють у батальонах ім. "Шейха Мансура" та "Джохара Дудаева".
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13.06.2023 16:50 Відповісти
За все своє життя, а живу я вже достатньо довго!, не бачив жодного порядного чеченця. Серед усіх народів Кавказу (а Кавказ пройшов пішки і навіть двічі "збігав" на Ельбрус) чеченці найпаскудніші люди. Найпідступніші в своїй тупості. Народ який не дав світу жодного митця, філософа, вченого, інженера але наплодив масу злодіїв та вбивць. Не даремно Т. Г. Шевченко теж з ними стикався писав атаману Кухарчуку (2 Січ, Кубань), який власне і підкорив Чечню, "Чи довго ти, Петре, мій любий друже будеш чечена - ****** сина, по кручах ганяти?" Кухарчука вбили і його труп продали козакам за 20 000 рублів золотом... І ось тварюки вже забули хто їх підкорив і відмудохав 150 років тому. Ну що ж! Нагадаємо... І ще. Немає ніяких"зрадників Ічкерії". Є дві кримінальні групи які борються за владу.
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13.06.2023 18:46 Відповісти
Я могу с вами согласиться. Но вот я жил среди иронцев, дигорцев и кударцев, имеющих общее название "осетины". Так вот, один осетин, дигорець, сказал мне так - среди народов Северного Кавказа и Закавказья, в процентном соотношении к численности жителей, за время ВОВ осетины дали Совку больше всех Героев СССР, но в том же процентном соотношении, мудак..в и пидо...сов среди нас, осетин, так же больше.
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13.06.2023 19:19 Відповісти
В отношении кто там из них кто, мне пох, главное что те мочат русню на нашей стороне, поэтому они для меня чеченцы. Я бы очень хотел, что бы они вернулись на Св. Кавказ и раздули бы там резню русни.
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13.06.2023 19:21 Відповісти
Зрозуміло - "хороший чеченець" це той хто вирізає тейп беной до якого належить Ка-дірка.
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13.06.2023 19:35 Відповісти
И русню.
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13.06.2023 19:49 Відповісти
Этих протухших животных не щадить и в плен не брать.
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13.06.2023 16:51 Відповісти
Добре було б, але як раз навпаки. Писали, що їх беруть в полон із задоволенням, бо ці сорти краще за всіх котируються при обміні.
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13.06.2023 17:33 Відповісти
Це правда - підери їх дуже бояться. Можуть ненароком і "трахнути"
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13.06.2023 16:54 Відповісти
Яка ж тупа і нікчемна істота ці кадировці ,ваш народ сталін вислав в Казахстан ,ваших батьків тисячами вбивали путінські кати ,а ви воюєте за бісноватого кривавого ката і його імперію зла ?смерть непомняще бидло на українській земліц.
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13.06.2023 17:00 Відповісти
Более безмозлого народа чем кадыровцы мир не видел. У них мозг на уровне рыбок гупи, память несколько минут
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13.06.2023 17:19 Відповісти
Їм похрен за кого. Там військова здобич цінується.
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13.06.2023 17:28 Відповісти
Полонених кадирівців потрібно відправляти в лагеря з полоненими вагнерівцями.Там пускати слух про його службу в загрядотрядах.
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13.06.2023 17:02 Відповісти
Ні в якому разі не можна. А якшо вони почнуть масово вагітніти і розмножуватися?
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13.06.2023 17:23 Відповісти
Не подумав.
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13.06.2023 17:25 Відповісти
Об'єднаний загін матиме назву ахмат-могила.
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13.06.2023 17:30 Відповісти
А почему эти обезьяны бородатые? Им же Шойгу приказал бриться ещё в прошлом году.
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13.06.2023 17:31 Відповісти
они еще и не моются
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13.06.2023 17:34 Відповісти
..и не пользуются туалетной бумагой
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13.06.2023 17:56 Відповісти
шАх мат
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13.06.2023 17:32 Відповісти
"Эге-гей хали-гали!" ("Кавказская пленница")

🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑
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13.06.2023 17:35 Відповісти
В Кривом Роге русня попала в склад с бутилированной водой , 4 молодых парня погибли
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13.06.2023 17:38 Відповісти
При спробі втікти з позицій російськіх мобіків розстрілюють в притул https://youtu.be/grHJ8TxAkRI
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13.06.2023 17:44 Відповісти
вчера было видео
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13.06.2023 17:45 Відповісти
А хто ж буде знімати ТіКтоки з-під ЗАЕС))))))
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13.06.2023 17:52 Відповісти
Ослоёбы,на 200-300 расчитайсь..
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13.06.2023 18:26 Відповісти
В полон не брати.
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13.06.2023 19:50 Відповісти
 
 