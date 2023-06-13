УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11675 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 035 16
інформаційна війна (356) втрати (4282) Маляр Ганна (525)

Росіяни поширюють фейки про втрати ЗСУ, щоб дізнатися реальні цифри, - Маляр

маляр

Ворог поширює неправдиві дані про втрати Сил оборони, сподіваючись, що Україна спростовуватиме їх та опублікує реальні цифри.

Про це розповіла в ефірі телемарафону перша заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

Вона зауважила, що під час війни, безумовно, є втрати техніки та озброєння. Ще ніхто не винайшов таку військову техніку, яку неможливо знищити.

"Але росіяни тим, що подають цю (фейкову. - Ред.) інформацію, намагаються витягнути у нас уточнення. У них складно з розвідкою на нашій території, і, приміром, якщо вони говорять, що вони знищили умовно 11 танків, то вони чекають, що ми "заковтнемо" цей гачок і підкажемо їм, скільки насправді вони знищили, уточнюючи цю інформацію. Таким чином ми видамо свою інформацію", - пояснила Маляр.

Заступниця міністра оборони наголосила, що до таких повідомленнь слід ставитися спокійно. Так, втрати є з двох боків, але жодна сторона не демонструє їх публічно, адже це інформаційне правило війни.

Маляр додала, що українці мають сприймати інформацію від російських джерел як провокацію та вірити лише українським офіційним джерелам - Генштабу та Міністерству оборони.

Також читайте: Російська армія за пів року втратила в Україні понад 100 тисяч солдатів, - США в ОБСЄ

Вчора CNN писало, що за перші дні контрнаступу Україна втратила 16 БМП Bradley.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Сезон охоты на рашистов открыт в всем мире - В Стамбуле зарезали очередного представителя семейства паразитов https://www.youtube.com/watch?v=uq6_xd6jbuc&pp=ygUw0YHRgtCw0LzQsdGD0Lsg0YDQvtGB0YHQuNC50YHQutC40Lkg0YLRg9GA0LjRgdGC
показати весь коментар
13.06.2023 18:43
+3
ганя їм не скаже (бо теж не має жодного уявлення)
показати весь коментар
13.06.2023 18:44
+2
‼️ВІСІМ танків та й бех ЗА ДОБУ Вам в подарунок від Птахів Мадяра за гарний збір на 20 тис. НАРОДНИХ дроні-камікадзе та 200 крил-ретрансляторів для 100 підрозділів ЗСУ.🇺🇦 силами одного денного і одного нічного екіпажів ПМ

Далі у відео ‼️ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ, додивись.
А в кінці чорний БОНУС: хробачий дрон-камікадзе летить на наші позиціі.

До кінця збору-30 годин.
РАЗОМ МИ СИЛА🇺🇦
показати весь коментар
13.06.2023 19:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сезон охоты на рашистов открыт в всем мире - В Стамбуле зарезали очередного представителя семейства паразитов https://www.youtube.com/watch?v=uq6_xd6jbuc&pp=ygUw0YHRgtCw0LzQsdGD0Lsg0YDQvtGB0YHQuNC50YHQutC40Lkg0YLRg9GA0LjRgdGC
показати весь коментар
13.06.2023 18:43 Відповісти
Хай сподівається. Кацапський IQ усім відомий.
Співчуваємо.
показати весь коментар
13.06.2023 18:44 Відповісти
ганя їм не скаже (бо теж не має жодного уявлення)
показати весь коментар
13.06.2023 18:44 Відповісти
ларьочник кожень день їм доповідає. навіщо їм хтось ще?
показати весь коментар
13.06.2023 19:37 Відповісти
Ну то нехай різні ''падаляки+буданови'' тримають язика за зубами!
показати весь коментар
13.06.2023 18:50 Відповісти
Буданова, кстати, не слышно долговато уже.
показати весь коментар
13.06.2023 19:00 Відповісти
Підозрюю, що кацапи не знають навіть реальних цифр власних втрат. 😊
показати весь коментар
13.06.2023 18:51 Відповісти
***** сьогодні заявило що расія відбиваючи контрнаступ втратила "всього 54 танки".
Знаючи чесність х-ла можна зрозуміти що там ппц...
показати весь коментар
13.06.2023 19:09 Відповісти
54 рашин танків за день - цілком реальна цифра,тут х.у.й.л.о не збрехав )
показати весь коментар
13.06.2023 19:14 Відповісти
Маркус сказав про втрати бригади - п'ятеро за перший день...
показати весь коментар
13.06.2023 18:56 Відповісти
Так, втрати є з двох боків, але жодна сторона не демонструє їх публічно, адже це інформаційне правило війни.
Маляр додала, що українці мають сприймати інформацію від російських джерел як провокацію та вірити лише українським офіційним джерелам - Генштабу та Міністерству оборони. Джерело:

Вірити офіційним джерелам воюючих сторін? Смішний анекдот.
показати весь коментар
13.06.2023 18:58 Відповісти
Це як з міфічною атакою на Київську греблю. Двоє хворих з палати № 6 щось там метикували, а на другий день аж перший зам МО бодро рапортував - дамба витримає. Ви там самі менше базікайте
показати весь коментар
13.06.2023 19:00 Відповісти
‼️ВІСІМ танків та й бех ЗА ДОБУ Вам в подарунок від Птахів Мадяра за гарний збір на 20 тис. НАРОДНИХ дроні-камікадзе та 200 крил-ретрансляторів для 100 підрозділів ЗСУ.🇺🇦 силами одного денного і одного нічного екіпажів ПМ

Далі у відео ‼️ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ, додивись.
А в кінці чорний БОНУС: хробачий дрон-камікадзе летить на наші позиціі.

До кінця збору-30 годин.
РАЗОМ МИ СИЛА🇺🇦
показати весь коментар
13.06.2023 19:19 Відповісти
Га, не на тих напали, чи вже стукаєте на перебій?
показати весь коментар
13.06.2023 19:46 Відповісти
У них складно з розвідкою на нашій території. Не знаю сміятись чи плакати після таких заяв. Мало того, що СБУ день і ніч оприходує агентів ФСБ різного пошибу, то ще є окруженіє декого. А взагалі приховувати втрати це спадок комуняк, які боялись, що їхнє вєлічіє розсиплеться в прах, якщо народ побачить результати "мудрого і далекоглядного" правління ЦК КПРС. Думаю це почалось з приховування косяків і недолугості Сталіна і Жукова.
показати весь коментар
13.06.2023 20:25 Відповісти
Що тут дивного? Зелена влада поступає так само
показати весь коментар
13.06.2023 20:33 Відповісти
 
 