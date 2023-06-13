Україні вдалося розмінувати 127 тисяч гектарів сільгоспземель від початку року, - Мінекономіки

Силами ДСНС, Міністерства оборони, Державної служби спеціального транспорту та неурядових операторів в Україні вдалося розмінувати 127 тисяч гектарів сільгоспземель від початку року.

Про це повідомила перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

"Попри дуже складні виклики для наших рятівників і військових, пов’язані з терористичним актом на Каховській ГЕС, планова робота з розмінування триває. Минулого тижня обстежено 6 383 га сільгоспземель. Із них у Херсонській області обстежено 3 724 га, розміновано – 3 590 га. В Миколаївській області обстежено 2 106 га", - розповіла вона.

Свириденко наголосила, що фахівці з розмінування встигали оперативно знешкоджувати міни з розмитих мінних полів агресора, які прибило течією до берега після підриву греблі.

Також читайте: В Україні залишаються тисячі гектарів потенційно замінованих територій, - ДСНС

Мінекономіки нагадало, що чотирирічний план передбачає першочергове обстеження і, за необхідності, очищення та розмінування понад 470 тис. га земель сільгосппризначення. Мета 2023 року - повернути до використання до 165 тис. га, або близько 35% усього обсягу сільгоспугідь, що мають бути обстежені та розміновані.