В Україні залишаються тисячі гектарів потенційно замінованих територій, - ДСНС

Ще тисячі гектарів української території можуть бути замінованими та потребують перевірки.

Про це повідомила Вікторія Рубан, речниця Головного управління ДСНС в Київській області в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Що стосується розмінування територій інфраструктурних об’єктів, доріг, автошляхів — то всі ці території вже розміновані. Залишаються неперевіреними деякі ділянки полів. Але на території Київської області вже створено відповідний план, куди увійшли території фермерських господарств. Сільгоспвиробники подають свої дані стосовно того, що потрібно для повної перевірки їхніх територій. І на даний момент піротехнічні підрозділи працюють у Бучанському, Вишгородському, Броварському районах. Робота ведеться, але досить великі території ще залишаються неперевіреними", — розповіла Рубан.

За її словами, робота надзвичайників все ще триває й в інших регіонах.

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"Наші піротехнічні розрахунки працюють і на сході країни, в Миколаївській, Херсонській областях надають допомогу. Прогнози давати дуже важко, тисячі гектарів залишаються неперевіреними", — зазначила Рубан.

Вона також додала, що місцеві органи влади мають визначити спеціальні місця на водоймах, де можна відпочивати та купатися.

"І вже інформація про це буде доведена до місцевих жителів, там буде дозволено відпочивати. Але в районах, де тривали бойові дії, Вишгородський, Бучанський райони, то ми розуміємо, яка небезпека чатує на відпочивальників на воді", — зауважила Вікторія Рубан.

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