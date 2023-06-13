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Новини Допомога Україні
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США (20990) допомога і підтримка (1117) Блінкен (1147)

США оголосили новий пакет допомоги на $325 млн

сша

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги для України на $325 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Цей пакет допомоги у сфері безпеки включає критично важливі засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності, артилерійські снаряди, протитанкову зброю, бронетехніку та інше обладнання, необхідне для зміцнення українських сил на полі бою", – заявив Блінкен.

Також читайте: Замінити кожен втрачений в Україні танк ми не можемо, але продовжимо постачати більше Leopard 1 A5, - Пісторіус

Сьогодні повідомлялося також, про новий пакет допомоги від Великої Британії. 
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Топ коментарі
+17
подяка братньому народу
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13.06.2023 19:42
+11
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13.06.2023 19:51
+9
Сьогодні на "Орк-ТВ":
"Запад нікагда больше не будєт памагать..."
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13.06.2023 19:36
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Сьогодні на "Орк-ТВ":
"Запад нікагда больше не будєт памагать..."
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13.06.2023 19:36 Відповісти
Якось розмито все.
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13.06.2023 19:41 Відповісти
подяка братньому народу
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13.06.2023 19:42 Відповісти
Слава Союзникам ! Обережно рєзнікофф
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13.06.2023 19:43 Відповісти
А де ж нові Бредлі взамін втрачених? Щось американські інсайдери цього разу лоханулись
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13.06.2023 19:47 Відповісти
...в пакет допомоги увійдуть бойові броньовані машини Stryker і БМП "Bradley", які можуть замінити пошкоджену і знищену техніку. Також Україна отримає ********** для систем NASAMS і HIMARS.
Джерело:
Лоханулся ты.
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13.06.2023 19:53 Відповісти
А ты прочитай последний абзац со словами Блинкена и "бронетехнику"
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13.06.2023 19:56 Відповісти
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13.06.2023 19:51 Відповісти
15 бредлі і 10 БТР це капля в морі враховуючи інтенсивність бойових дій чому не можна було дати 200 страйкарів і 200 бредлі ??
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13.06.2023 19:52 Відповісти
спочатку потрібно екіпажі нормально підготувати, бо тих 200 бредлів може на тиждень не вистачити
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13.06.2023 20:07 Відповісти
А що екіпажі не готові з чого ви взяли ? На бредлі було підготовлено в Німеччині велику кількість військових і 200 штук нам точно б зараз не завадили
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13.06.2023 20:32 Відповісти
е ні це не так працює, якщо нам передали 100 бредлі, то і екіпажів підготували стільки ж.
Ви плутаєте загальну кількість з різними спеціальностями.
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13.06.2023 21:07 Відповісти
Передали були 109 це раз друге а хто сказав що було підготовлено тільки 109 а не більше ?
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13.06.2023 21:18 Відповісти
Скільки втратили, стільки і надали. Нам же ще багато чого треба
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13.06.2023 20:35 Відповісти
Бо одна істота саботує ленд-ліз.
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14.06.2023 07:25 Відповісти
Пакет допомоги https://mil.in.ua/uk/news/stryker-ta-bradley-novyj-paket-dopomogy-vid-ssha/
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13.06.2023 20:03 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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13.06.2023 20:19 Відповісти
👍
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13.06.2023 20:53 Відповісти
По суті, компенсували втрачене за минулий тиждень. Що ж, і на цьому спасибі...
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13.06.2023 22:19 Відповісти
В этом пакете аж 13 Бредли - это что ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО???
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13.06.2023 22:26 Відповісти
Поясняю... есть 325 миллионов сумма, и в неё нужно вложиться.
Отсюда и количество переданного вооружения и техники.
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13.06.2023 23:47 Відповісти
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14.06.2023 01:50 Відповісти
 
 