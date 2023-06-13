Україна займає історичні території Росії, - Путін
Президент РФ Володимир Путін вважає, що Україна займає "історичні території" Росії.
Про це він заявив на зустрічі з "воєнкорами"- пропагандистами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Чому вони (українці - ред.) нашим коштом повинні жити і на наших історичних територіях? А якщо хочуть жити на наших історичних територіях, тоді повпливайте на своє політичне керівництво таким чином, щоб вибудовувалися стосунки нормальні з Росією, щоб нам з цих територій ніхто не погрожував. У цьому ж проблема!", - заявив президент РФ.
Загрозу Путін бачить в тому, що на ці його "історичні території" намагається зайти НАТО.
Також Путін в черговий раз заявив, що Україна нібито виникла тільки в 1922 році, після того як Ленін "з якогось переляку" віддав їй "російські землі".
Будь ласка, зачекайте...
"В городе Олешки, расположенном к югу от Херсона, на левом берегу Днепра, до войны проживали около 25 тысяч человек. За 15 месяцев российской оккупации население сократилось в пять раз. 6 июня, после прорыва Каховской ГЭС, Олешки почти полностью затопило.
"Бабушка с маленькой собачкой на крыше третьи сутки"
"Пожилая пара, бабушка неходячая"
"Дети шести и двух лет, нужна вода и еда"
"Мужчина, ребенок, неходячая бабушка, две кошки и собаки"
"Пенсионеры, на чердаке, вода прибывает, не умеют плавать"
"Парализованная бабушка на чердаке"
"Две пары пенсионеров и двое детей, 4 и 11 лет"
"Четверо детей и пятеро стариков на крыше плюс собака и кошка, нужна еда и вода"
"Бабушка и внук на крыше, бабушка маломобильная"
Это не сценарий фильма-катастрофы. И не стенограмма выступления обвинителя в Гааге.
Это записи в таблице, которую после 6 июня 2023 года составили волонтеры по ситуации в городе Олешки в Херсонской области и в близлежащих селах на левом берегу Днепра. В таблице 1748 записей.
Город Олешки затоплен примерно на 80 процентов. Есть улицы, которые ушли под воду полностью. Оккупационные власти до сих пор, хотя прошла уже неделя с разрушения плотины Каховской ГЭС, не организовали эвакуацию жителей. Спасением людей занимаются волонтеры, у которых не хватает лодок и других транспортных средств.
Даже в тех районах, до которых вода не дошла или почти не дошла, нет света, газа и водоснабжения. Вода есть только в тех домах, где существуют скважины - в эти дома приходят со всей округи и достают воду из скважин. Ее тоже нужно кипятить, однако потом можно пить.
По подсчетам волонтеров, в зоне затопления сейчас находятся около пяти тысяч человек, которым необходима эвакуация или другая помощь.
Из этих пяти тысяч около 500 человек до сих пор остаются на чердаках или крышах затопленных домов, большинство из них старики, есть маленькие дети.
Мэр Олешек Евгений Рыщук, бежавший на подконтрольную Украине территорию после оккупации, говорит, что в городе осталось около 20% довоенного населения. Большинство работоспособных, особенно молодых мужчин, уехали. Многие уехали после того, как побывали под арестом у оккупационных властей. В распоряжении редакции NEWSru.co.il есть свидетельства о том, что в первые месяцы оккупации молодых мужчин задерживали и проводили с ними "очень убедительные беседы", объясняя, что им будет лучше уехать, чем оставаться в городе.
В итоге в настоящий момент население Олешек и соседних сел составляют в основном старики. Оккупационные власти не только не эвакуируют людей, они не пропускают в город волонтеров. Были случаи, когда российские военные отбирали у волонтеров лодки.
Ведущие телеграм-каналов, в которых публикуется информация о необходимой помощи, рассказывают, что на месте очень мало волонтеров и еще меньше лодок. У владельцев моторных лодок заканчивается топливо. МЧС РФ эвакуацией людей из затопленных районов не занимается и продукты и воду не доставляет.
Среди людей, которым требуется срочная эвакуация, есть много инвалидов и тяжело больных людей, которые не могут самостоятельно выбраться из затопленных домов.
Председатель оккупационного "правительства региона" Андрей Алексеенко написал 13 июня в своем телеграм-канале, что растет число жертв "диверсии нацистов". Алексеенко сообщил, что, по состоянию на утро 13 июня, в Голой Пристани погибли 12 человек, а в Олешках - 5.
Ранее оккупационные власти не публиковали никакой информации о жертвах среди населения затопленных населенных пунктов, но в социальных сетях можно было найти много свидетельств о пропавших и погибших близких.
Еще одна запись в таблице для волонтеров: "Леонид. Очень плохое зрение, мало мобильный, страдает дистрофией, на связь не выходит. С ним была большая собака (Босс), маленькая (Тофик) и три кота. С ним в доме пять дней мертвая бабушка. Валентина умерла 6.06. Информацию передали соседи".
О смерти родственника рассказала редакции NEWSru.co.il Татьяна, уроженка Олешек, а теперь жительница Киева. Родственнику Татьяны было 56 лет. Когда вода немного отошла, его нашли соседи мертвым в его доме. Они предполагают, что мужчина утонул.
У Татьяны в Олешках до недавнего времени жили пожилой отец и пожилая тетя. 4 июня, за два дня до взрыва на Каховской ГЭС, отец Татьяны был госпитализирован, его доставили в симферопольскую больницу. 88-летняя и маломобильная тетя осталась в доме одна. На ее улице вода затопила дома не полностью, а только "по пояс". Три дня Татьяна не знала, что с ее тетей - связи не было. Через три дня, когда вода немного спала, в дом пожилой женщины пришли соседи и забрали ее к себе домой. Как рассказывает Татьяна со слов соседей, ее престарелая тетя провела эти дни на столе, питаясь по капле крупой, которую заварила водой, остававшейся в чайнике на момент затопления. Вода смыла все внутренние простенки в доме, которые сделаны, как во многих местных домах, из блоков из глинистого грунта с добавлением соломы. Когда соседи забрали ее к себе домой, женщина была в состоянии крайнего истощения. До больницы довезти ее было не на чем.
Татьяна рассказывает, что все соседи, которым она звонила, либо принимают участие в спасении людей, либо у них нет транспортных средств.
В итоге Татьяна дозвонилась до российского МЧС. Когда там узнали, что на улице, откуда нужно забрать женщину, уже почти нет воды, за тетей Татьяны все же приехали и отвезли ее в больницу.
Два дня назад в течение почти суток в Олешках, где сотни человек, в основном старики, ждут спасения на крышах домов, шел дождь.
Оккупационные власти Херсонской области продолжают утверждать, что ситуация под контролем и рассказывать о проведении эвакуации.
Він знає як на це реагуватимуть в Україні , і навмисно вкидає такі меседжі . Думає - нічого не можу вдіяти на полі бою то хоч морально позай.бую . !
Він вважає що Ленін передав Україні землі
Просто утворилася УРСР але Україна була 70 років під комуняками не мала незалежності
Україна і український народ існував і до леніна тільки питання було в тому що Україна входила російської імперії як і інші держави
Тому коли імперія розвалювалась західні держави не розуміли що таке Україна і чому вона повинна бути окремо від Росії
Навіть білогвардійці денікін він ненавидів більшовиків але також ненавидів і Україну через її бажання здобути незалежність
Кацапи ненавидять будь-який народ який прагне незалежності
Також російською імперією було здійснено геноцид черкеського народу але в радянських підручниках з історії таких фактів немає як і немає слова голодомор бо це підтверджувало б злочини Росії які вона постійно приховує
А те що каже путлер мало кого хвилює бо зараз немає імперії і немає СРСР а просто терористична держава яка щось видумує в історії що виправдати війну проти України
Вы же сами ему памятники ставите в каждом оккупированном городе, его мумия у вас в москве на площади лежит. Где логика?
А також міністрів, прем'єр-міністрів, банкірів, мільярдерів та міліонерів.
То ж можна не перейматись.
http://sum.in.ua/ Академічний тлумачний словник (1970-1980)
в означеннях
Тлумачення, значення слова «семітизм»:
СЕМІТИ́ЗМ, у, чол. Слово або вислів, створені за зразком будь-якої семітичної мови або запозичені з неї.
http://sum.in.ua/p/9/123/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 9, 1978. - Стор. 123.
- і відповідно антисемітизм це....
А кому не понравится правда, тому дорога давно проложена, чемодан-вокзал-сраися.
Що якщо отримуєш ***** за спробу знищення нас, то ціна такого не повернення до статуса кво, а навіть втрата того, що маєш. І кожен раз втрачаєш ще більше. Тільки це спрацює для цих примітивних організмів.
Бо навіть вигнання кацапів до кордонів 91-го року не зупинить війну чи майбутні конфлікти. То треба вдарити на випередження. І хай потім вони б'ються в майбутніх війнах за Білгород, ніж за Харків.
Нормальний план.
Бо в тому, на що перетворили ******** світ, прикриваючись словом "демократія", а ще більше - в тому, куди його вперто сунуть далі, треба діяти інакше.
***** смердюче
Деменція вона звичайно така, нікого не жаліє, але росія - єдина в світі країна, в якої дід з деменцією є не тільки президентом але й царьом який сидить на ядерній ракеті, хоча його вже давно санітари годувати і підмивати повинні.
А світ ще й про щось з ним домовлятися намагається. То хто з'їхав з глузду? Психічно хворий ублюдок, який навіть не розуміє наскільки воно хворе та ублюдочне, чи ті політики, які наче при пам'яті, але бачать цю х...ню, чують цю х..ню, бачать наслідки цієї х..ні, але вдають, що нічого не відбувається і кукушка дєдушкі все ще на місці, хоча вона полетіла роки тому і наказала забути її ім'я?
У нього точно такий самий дорогий партнЬОр є.
то чому б не знести той проклятий мавзолей-зіккурат ?
А самого Волоєньку Бланка або прикопати, або зарядити ним "царь-пушку".
После WWII договорились зафиксировать границы в Европе, Брежнев это подписал в Хельсинки в 1975-м.
***** это правило нарушил, поэтому московия прекратит существование
23:09
Бывший президент США Дональд Трамп в настоящее время находится под арестом в здании федерального суда в Майами. Ему будет предъявлено 37 уголовных обвинений, связанных с обращением с секретными документами на его курорте во Флориде Мар-а-Лаго, пишет CNN.
2Чого вони(кацапоїди)повинні жити на історичних територіях Японії?
3Нова ціль спецоперації-боротьба за місце в мавзолеї
то може це кацапи живуть на українських історичних землях
не можна !!
Цей нелюд гниє і смердить мертвячиною і гноєм 😕
Скоро здохне ...
Запомните росия это фейк там даже государства нет политиков нет все построено на мафии и деньгах- вся эта помойка по факту серая зона территория коорая может играть исключительно логистическую роль в геополитики и больше никак вот нацисты это понимают и ссут в уши своей пропагандой
до речі, ніколай второй не працював в чк-нквд-фсб як путін, бо воно вбило ніколая второго разом з дружиною та дітьми
Давненько щось не було цих завивань про істарічєскіє теріторії ...
Ще трохи повидовбуєтесь, залишитесь без них.