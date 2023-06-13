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путін (23323)

Україна займає історичні території Росії, - Путін

путін

Президент РФ Володимир Путін вважає, що Україна займає "історичні території" Росії.

Про це він заявив на зустрічі з "воєнкорами"- пропагандистами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Чому вони (українці - ред.) нашим коштом повинні жити і на наших історичних територіях? А якщо хочуть жити на наших історичних територіях, тоді повпливайте на своє політичне керівництво таким чином, щоб вибудовувалися стосунки нормальні з Росією, щоб нам з цих територій ніхто не погрожував. У цьому ж проблема!", - заявив президент РФ.

Загрозу Путін бачить в тому, що на ці його "історичні території" намагається зайти НАТО. 

Також Путін в черговий раз заявив, що Україна нібито виникла тільки в 1922 році, після того як Ленін "з якогось переляку" віддав їй "російські землі".

Також дивіться: Путін із келихом шампанського в руках цинічно заявив, що ЗСУ б’ють по житлових кварталах. ВIДЕО

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Топ коментарі
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Московські болота - єдина історична територія Россії
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13.06.2023 20:16
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13.06.2023 20:23
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вова, а козацьку мотню понюхаєш?
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13.06.2023 20:16
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Геноцид

"В городе Олешки, расположенном к югу от Херсона, на левом берегу Днепра, до войны проживали около 25 тысяч человек. За 15 месяцев российской оккупации население сократилось в пять раз. 6 июня, после прорыва Каховской ГЭС, Олешки почти полностью затопило.

"Бабушка с маленькой собачкой на крыше третьи сутки"
"Пожилая пара, бабушка неходячая"
"Дети шести и двух лет, нужна вода и еда"
"Мужчина, ребенок, неходячая бабушка, две кошки и собаки"
"Пенсионеры, на чердаке, вода прибывает, не умеют плавать"
"Парализованная бабушка на чердаке"
"Две пары пенсионеров и двое детей, 4 и 11 лет"
"Четверо детей и пятеро стариков на крыше плюс собака и кошка, нужна еда и вода"
"Бабушка и внук на крыше, бабушка маломобильная"

Это не сценарий фильма-катастрофы. И не стенограмма выступления обвинителя в Гааге.

Это записи в таблице, которую после 6 июня 2023 года составили волонтеры по ситуации в городе Олешки в Херсонской области и в близлежащих селах на левом берегу Днепра. В таблице 1748 записей.

Город Олешки затоплен примерно на 80 процентов. Есть улицы, которые ушли под воду полностью. Оккупационные власти до сих пор, хотя прошла уже неделя с разрушения плотины Каховской ГЭС, не организовали эвакуацию жителей. Спасением людей занимаются волонтеры, у которых не хватает лодок и других транспортных средств.

Даже в тех районах, до которых вода не дошла или почти не дошла, нет света, газа и водоснабжения. Вода есть только в тех домах, где существуют скважины - в эти дома приходят со всей округи и достают воду из скважин. Ее тоже нужно кипятить, однако потом можно пить.

По подсчетам волонтеров, в зоне затопления сейчас находятся около пяти тысяч человек, которым необходима эвакуация или другая помощь.

Из этих пяти тысяч около 500 человек до сих пор остаются на чердаках или крышах затопленных домов, большинство из них старики, есть маленькие дети.

Мэр Олешек Евгений Рыщук, бежавший на подконтрольную Украине территорию после оккупации, говорит, что в городе осталось около 20% довоенного населения. Большинство работоспособных, особенно молодых мужчин, уехали. Многие уехали после того, как побывали под арестом у оккупационных властей. В распоряжении редакции NEWSru.co.il есть свидетельства о том, что в первые месяцы оккупации молодых мужчин задерживали и проводили с ними "очень убедительные беседы", объясняя, что им будет лучше уехать, чем оставаться в городе.

В итоге в настоящий момент население Олешек и соседних сел составляют в основном старики. Оккупационные власти не только не эвакуируют людей, они не пропускают в город волонтеров. Были случаи, когда российские военные отбирали у волонтеров лодки.

Ведущие телеграм-каналов, в которых публикуется информация о необходимой помощи, рассказывают, что на месте очень мало волонтеров и еще меньше лодок. У владельцев моторных лодок заканчивается топливо. МЧС РФ эвакуацией людей из затопленных районов не занимается и продукты и воду не доставляет.

Среди людей, которым требуется срочная эвакуация, есть много инвалидов и тяжело больных людей, которые не могут самостоятельно выбраться из затопленных домов.

Председатель оккупационного "правительства региона" Андрей Алексеенко написал 13 июня в своем телеграм-канале, что растет число жертв "диверсии нацистов". Алексеенко сообщил, что, по состоянию на утро 13 июня, в Голой Пристани погибли 12 человек, а в Олешках - 5.

Ранее оккупационные власти не публиковали никакой информации о жертвах среди населения затопленных населенных пунктов, но в социальных сетях можно было найти много свидетельств о пропавших и погибших близких.

Еще одна запись в таблице для волонтеров: "Леонид. Очень плохое зрение, мало мобильный, страдает дистрофией, на связь не выходит. С ним была большая собака (Босс), маленькая (Тофик) и три кота. С ним в доме пять дней мертвая бабушка. Валентина умерла 6.06. Информацию передали соседи".

О смерти родственника рассказала редакции NEWSru.co.il Татьяна, уроженка Олешек, а теперь жительница Киева. Родственнику Татьяны было 56 лет. Когда вода немного отошла, его нашли соседи мертвым в его доме. Они предполагают, что мужчина утонул.

У Татьяны в Олешках до недавнего времени жили пожилой отец и пожилая тетя. 4 июня, за два дня до взрыва на Каховской ГЭС, отец Татьяны был госпитализирован, его доставили в симферопольскую больницу. 88-летняя и маломобильная тетя осталась в доме одна. На ее улице вода затопила дома не полностью, а только "по пояс". Три дня Татьяна не знала, что с ее тетей - связи не было. Через три дня, когда вода немного спала, в дом пожилой женщины пришли соседи и забрали ее к себе домой. Как рассказывает Татьяна со слов соседей, ее престарелая тетя провела эти дни на столе, питаясь по капле крупой, которую заварила водой, остававшейся в чайнике на момент затопления. Вода смыла все внутренние простенки в доме, которые сделаны, как во многих местных домах, из блоков из глинистого грунта с добавлением соломы. Когда соседи забрали ее к себе домой, женщина была в состоянии крайнего истощения. До больницы довезти ее было не на чем.

Татьяна рассказывает, что все соседи, которым она звонила, либо принимают участие в спасении людей, либо у них нет транспортных средств.

В итоге Татьяна дозвонилась до российского МЧС. Когда там узнали, что на улице, откуда нужно забрать женщину, уже почти нет воды, за тетей Татьяны все же приехали и отвезли ее в больницу.

Два дня назад в течение почти суток в Олешках, где сотни человек, в основном старики, ждут спасения на крышах домов, шел дождь.

Оккупационные власти Херсонской области продолжают утверждать, что ситуация под контролем и рассказывать о проведении эвакуации.
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13.06.2023 20:32 Відповісти
Отето підар видав. Та до Воронежа українською мовою розмовляють. Та й пів Сибіру.
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13.06.2023 20:33 Відповісти
Він знає . Я ж кажу - ***** вже давно став звичайним трололо .
Він знає як на це реагуватимуть в Україні , і навмисно вкидає такі меседжі . Думає - нічого не можу вдіяти на полі бою то хоч морально позай.бую . !
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13.06.2023 20:40 Відповісти
Україна займає історичні території, Росії - Путін
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13.06.2023 20:34 Відповісти
Путін це вонюча дебільна тварюка
Він вважає що Ленін передав Україні землі
Просто утворилася УРСР але Україна була 70 років під комуняками не мала незалежності
Україна і український народ існував і до леніна тільки питання було в тому що Україна входила російської імперії як і інші держави
Тому коли імперія розвалювалась західні держави не розуміли що таке Україна і чому вона повинна бути окремо від Росії
Навіть білогвардійці денікін він ненавидів більшовиків але також ненавидів і Україну через її бажання здобути незалежність
Кацапи ненавидять будь-який народ який прагне незалежності
Також російською імперією було здійснено геноцид черкеського народу але в радянських підручниках з історії таких фактів немає як і немає слова голодомор бо це підтверджувало б злочини Росії які вона постійно приховує
А те що каже путлер мало кого хвилює бо зараз немає імперії і немає СРСР а просто терористична держава яка щось видумує в історії що виправдати війну проти України
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13.06.2023 20:38 Відповісти
Мдаа, таке вже не лікується... Хоча є варіант-''сиктим башка'' називається.
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13.06.2023 20:39 Відповісти
Ленин (1917) *Теперь, с завоеванием Украины и с укреплением Советской власти на Дону, наша сила крепнет. Мы говорим теперь, что источники хлеба и продовольствия, возможность получить топливо из Донецкого бассейна у нас есть. Мы уверены, что, хотя и подходят самые трудные месяцы, когда продовольственный кризис обострился, когда наш транс­порт изношен и разрушен, мы, тем не менее, этот кризис переживем. На Украине име­ются громадные запасы, излишки хлеба, их трудно взять сразу - там до сих пор парти­занщина. Первые шаги строительства на Украине трудны, как это было и у нас в тот период, когда Советская власть была в Смольном.
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13.06.2023 20:39 Відповісти
Це вже схоже на безсильну агонію
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13.06.2023 20:39 Відповісти
И эти блохеры побоялись напомнить хисторику, что когда-то царь-батюшка, с какого-то перепугу, продал Аляску за 7 млн. Типа, пора возвращать, а там какие-то мерикосы живут. Деды воевали, можем повторить, но шось ссыкотно.
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13.06.2023 20:40 Відповісти
там бы за 3 дня проект "росия" схлопнули бы,даже без ядерки,одной авиацией и ракетами)
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13.06.2023 20:42 Відповісти
Достаточно будет с самолётов доллары разбрасывать.
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13.06.2023 21:01 Відповісти
О які маразми старого дідугана. Тут нічого цікавого
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13.06.2023 20:42 Відповісти
слишком много Хйла. видимо Берлусконя позвал в морг, а Хйло вместо того чтобы успеть покаяться начинает оправдывать свое имя. ну, что сказать, *банатики тоже нужны, для примера как делать нельзя (но конечно не в огромных количествах и не на руководящих должностях).
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13.06.2023 20:43 Відповісти
Чим більше ху&ло говорить про історичні землі, тим більш треба задумуватися над поверненням історичних земель України з видворенням незаконно заселених цих територій !
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13.06.2023 20:43 Відповісти
А також Сірий Клин, Жовтий Клин, Малиновий Клин...
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13.06.2023 20:56 Відповісти
з Гааги потрібно ще один ордер на арешт *****. Не завадить. Тобто, більша кількість статей для звинувачення піде лише на користь.
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13.06.2023 20:43 Відповісти
Твоя територія 2х1.5м і 2 у глибину. Але спочатку у Гаазі сфоткаєшся на пам'ятник.
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13.06.2023 20:44 Відповісти
Ну и в чем тогда проблема? Ленин знал что делал. Отдал и отдал. Надо уважать его решение.
Вы же сами ему памятники ставите в каждом оккупированном городе, его мумия у вас в москве на площади лежит. Где логика?
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13.06.2023 20:45 Відповісти
***** краще б переймався скільки історичних територій інших країн займає ресурсна підерація.
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13.06.2023 20:47 Відповісти
Иди ***** ***** *******! раССея основана на аннексиях и крови многой. раССея - вернется в свои исторические пределы в границах владимиро-суздальского недокняжеста. ******** сатаны ********** вольдемортович ***** чтоб ты сдохло и было проклято во веки -вечные. аминь!
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13.06.2023 20:48 Відповісти
Хорошо сказал!
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13.06.2023 22:47 Відповісти
Кучково - єдина ********** територія що підпадає під визначення "історична"
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13.06.2023 20:51 Відповісти
То ерзян-мокшан земля. У ********** їхня земля 1,5 метри від поверхні.
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13.06.2023 22:11 Відповісти
Треба правонаступництво від УНР. Хоча деякі будуть проти, бо вважають Петлюру антисемітом, бо його вбив Шварцбард.
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13.06.2023 20:59 Відповісти
Українців завжди будуть вважати антсемітами, скільки б президентів-євреїв в Україні не було.
А також міністрів, прем'єр-міністрів, банкірів, мільярдерів та міліонерів.
То ж можна не перейматись.
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13.06.2023 21:16 Відповісти
http://sum.in.ua/ Словник української мови

http://sum.in.ua/ Академічний тлумачний словник (1970-1980)

в означеннях

Тлумачення, значення слова «семітизм»:

СЕМІТИ́ЗМ, у, чол. Слово або вислів, створені за зразком будь-якої семітичної мови або запозичені з неї.

http://sum.in.ua/p/9/123/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 9, 1978. - Стор. 123.

- і відповідно антисемітизм це....
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13.06.2023 21:33 Відповісти
Каждый образованный украинец знает, что Шварцбард убил С.В. не из мести, а по заданию масковской гпу. А для малограмотных и всяких маларосов, хахлов и укрАинцев нужно развернуть просветительную кампанию, но не на неделю-месяц, а на годы.В первую очередь в школах и вузах.Знакомить людей с не такой далекой историей, задокументированными фактами, от которых даже многие евреи по хорошему офигеют. Как например, Петлюра был первым (а может и единственным) правителем в мире, который создал Министерство по делам евреев. Или, что на деньгах правительства Петлюры стояли надписи на четырех языках, в том числе на еврейском. Или что издавая журнал, еще до 17года, Петлюра печатал в нем статьи Жаботинского - главного идеолога сионизма. Или что издавал приказы требовавшие расстрелов погромщиков.
А кому не понравится правда, тому дорога давно проложена, чемодан-вокзал-сраися.
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14.06.2023 00:45 Відповісти
Путин.Твоя територия возле параши.И фамилия твоя мухин.
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13.06.2023 20:52 Відповісти
Висловлю непопулярну думку про те, що по цій причині треба побути трохи поганцями і окупувати Білгород та Кубань (та ще деякі землі) окрім звільнення нашої території. Бо все одно ми всім все винні на думку половини світу, просто тому що існуємо. Так якщо вони хочуть грати в подібну гру, треба показати, що це робити тупо не вигідно.

Що якщо отримуєш ***** за спробу знищення нас, то ціна такого не повернення до статуса кво, а навіть втрата того, що маєш. І кожен раз втрачаєш ще більше. Тільки це спрацює для цих примітивних організмів.

Бо навіть вигнання кацапів до кордонів 91-го року не зупинить війну чи майбутні конфлікти. То треба вдарити на випередження. І хай потім вони б'ються в майбутніх війнах за Білгород, ніж за Харків.
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13.06.2023 20:53 Відповісти
про Берестейщину і пінщину не забувати....
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13.06.2023 21:54 Відповісти
Так чого - поганцями ?

Нормальний план.

Бо в тому, на що перетворили ******** світ, прикриваючись словом "демократія", а ще більше - в тому, куди його вперто сунуть далі, треба діяти інакше.
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14.06.2023 08:18 Відповісти
От бачите до чого може довести Пуйла запізнення ФСО-шника зі спецвалізкою!
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13.06.2023 20:57 Відповісти
Путин - это говно. Постоянно воняющее говно.
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13.06.2023 20:59 Відповісти
Путин уже был многоходовочником, вожаком стерхов, доставальщиком амфор, хоккеистом, объездчиком медведей, пловцом брассом, гонщиком желтой "Калины" - теперь, *****, оно "историк" ....
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13.06.2023 21:12 Відповісти
Хутін Пуй втратив оріентири, Русь-Україна виникла набагато раніше, а чорна русь - набагато пізніше, потім до початку ХVIII називався цей терраріум істот, схожих на людей, вірніше антилюдей "московщина", або "тартарія", або "московський улус Джучі", в китайському варіанті "північні варвари". Загарбані землі доведеться повертати Україні та всім іншим народам від фінів до японців.
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13.06.2023 21:00 Відповісти
Лєнін, кажеш? Так винеси його з мавзолєя нафіх! Чи сцикотно??
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13.06.2023 21:04 Відповісти
шось він ***********
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13.06.2023 21:04 Відповісти
Загострення. Спекотно в бункері, от воно і марить.
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13.06.2023 21:15 Відповісти
Україна якось сама домовиться про свої кордони з Китаєм.
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13.06.2023 21:05 Відповісти
Це чмо з племені ерзя, буде казати що то його територія, ну справжній монголоїд!!! Україна ще "подарувала" свого часу набагато більше земель цім монголоїдами ніж має зараз!!!!! Коли тебе вже грохнуть, суку????!!!!
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13.06.2023 21:07 Відповісти
воно не зовсім ерзя, подивись на хамілію його мами
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13.06.2023 22:14 Відповісти
Мав пес будку ,а ти території
***** смердюче
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13.06.2023 21:11 Відповісти
Дівні часи. До влади приходять відверті дебіли, тупі та покідькі. Путін, Трамп, Макрон, Меркель, Саркозі, Си, Берлусконі (не упокой його душу Господі та не даруй йому Царствія Небесного), Шр'дер, Орбан, Зеленскій, Вучіч, Меркель тощо. Таке враження шо населення з глузду з'іало голосуючи за ціх мудаків. Куди котиться цей світ?
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13.06.2023 21:11 Відповісти
Час політичних карликів, з їх психологічними комплексами і наслідками...
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13.06.2023 23:28 Відповісти
РФ винила тоді ж
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13.06.2023 21:11 Відповісти
У дєдушкі зовсім стріха протекла до самого підвалу? Такої х..ні світ ще не чув і не бачив.
Деменція вона звичайно така, нікого не жаліє, але росія - єдина в світі країна, в якої дід з деменцією є не тільки президентом але й царьом який сидить на ядерній ракеті, хоча його вже давно санітари годувати і підмивати повинні.
А світ ще й про щось з ним домовлятися намагається. То хто з'їхав з глузду? Психічно хворий ублюдок, який навіть не розуміє наскільки воно хворе та ублюдочне, чи ті політики, які наче при пам'яті, але бачать цю х...ню, чують цю х..ню, бачать наслідки цієї х..ні, але вдають, що нічого не відбувається і кукушка дєдушкі все ще на місці, хоча вона полетіла роки тому і наказала забути її ім'я?
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13.06.2023 21:14 Відповісти
Ну, про діда з деменцією я б не була настільки категоричною.
У нього точно такий самий дорогий партнЬОр є.
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14.06.2023 08:20 Відповісти
таки путин еще тот ***** , китаю надо и японии надо за свои земли покумекать , таки немцам и полякам тэж.***** *****астическая , тэй путин.
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13.06.2023 21:16 Відповісти
полякам там що???? полякам ще б українцям і німцям повернути личило б , за цією логікою...
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13.06.2023 21:59 Відповісти
росийской ********* 32 года. Сын Божий на Земле прожил 33 года и вознёсся.
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13.06.2023 21:16 Відповісти
Адольф Путин принес столько страданий украинскому и русскому народу, что подлежит немедленной утилизации. Так же ему удалось запудрить своей стране мозг так, что никто из своих не имеет моральных и физических сил его утилизировать (достойный ученик дедушки Адольфа). Кто возьмет на себя такую ответственную и важную для мира во всем мире роль? Пока не поздно...
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13.06.2023 21:20 Відповісти
та причём тут путин ? за ним стоит весь, взращенный в шовинизме роzzийско - фашистский народ ! и если его там и не долюбливают, то только за то, что он не достаточно сталин ...
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13.06.2023 21:27 Відповісти
Там они все "причем".
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13.06.2023 23:34 Відповісти
А где вообще территория русских? Страна ведь не Руссия. Республики Руссия нет. Даже области и района Русского нет. Нет у русских своей территории.
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13.06.2023 21:21 Відповісти
І головне, що вони її мати не хочуть. Так само, як й цигани.
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13.06.2023 22:07 Відповісти
Якби це була людина щось можна доводити , наприклад що в першому і єдиному перепесі населення російської імперії в 1896 році де вказувалось мову спілкування, то в усіх областях України переважна більшість складали українці окрім Криму. Більше того 62 % населення Кубані ,43% Білгородщини понад третину Курщини і Ростовської спілкувались Українською ,а ще значна частина Ставропілля і південь Брянщини теж говорили українською. Але що можна довести шовіністу кінченому дибілу ,фашисту який живе в іншому світі . Єдине надіятись що ця паскуда здохне і надія на ЗСУ яка змусить рашиську мерзоту покинути нашу землю.
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13.06.2023 21:23 Відповісти
пукін - бридкий, огидний, трухлявий і хворий покидьок, дегенерат та уйобіще. Така заява сама по собі є приводом до чергової кримінальної справи міжнародного кримінального суду проти цього виродка. Щоб він здох у нестерпних муках, при цьому побачивши розвал так званої ''росії''.
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13.06.2023 21:29 Відповісти
Путін - путанин син.
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13.06.2023 22:00 Відповісти
Зробіть йому лоботомію
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13.06.2023 21:35 Відповісти
******* створіння, щоб ти здохло
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13.06.2023 21:42 Відповісти
Нарешті пуйло віддупливсь
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13.06.2023 21:43 Відповісти
иди ***** *********** вместе с рыжим лениным..............феерический *************......................................
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13.06.2023 21:47 Відповісти
Якщо той Ленін так напартачив, ствривши он скільки проблем,
то чому б не знести той проклятий мавзолей-зіккурат ?
А самого Волоєньку Бланка або прикопати, або зарядити ним "царь-пушку".
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13.06.2023 21:48 Відповісти
Ничего своего, всё ворует у Гитлера.
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13.06.2023 21:53 Відповісти
а білорасєя коли виникла? до виникнення цієї геополітичної субстанції у путєна не має претенцій?...
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13.06.2023 21:59 Відповісти
Вся их официальная "история" это сплошное фэнтези ...
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13.06.2023 22:05 Відповісти
В Европе каждый кусочек земли кому-то когда-то принадлежал в средние века
После WWII договорились зафиксировать границы в Европе, Брежнев это подписал в Хельсинки в 1975-м.
***** это правило нарушил, поэтому московия прекратит существование
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13.06.2023 22:06 Відповісти
Борменталь ! Дайте ему селедки ! кацапстан отсосал под Киевом..... отсосет и в к р ы м у !
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13.06.2023 22:15 Відповісти
Не по темі, але це важливо. Є такий кацапський інформаційно-розважальний сайт Pikabu. Пропоную створити його український аналог.
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13.06.2023 22:16 Відповісти
Трампа поместили под арест

23:09

Бывший президент США Дональд Трамп в настоящее время находится под арестом в здании федерального суда в Майами. Ему будет предъявлено 37 уголовных обвинений, связанных с обращением с секретными документами на его курорте во Флориде Мар-а-Лаго, пишет CNN.
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13.06.2023 22:22 Відповісти
шелудивый крашеный пёс из лубянского сортира кончит свою никчемную жизнь у параши в американской тюряге !!!
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13.06.2023 22:27 Відповісти
Та коли ж ти вже здохнеш недоумок , просто якась потвора
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13.06.2023 22:29 Відповісти
теж мені історик ****
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13.06.2023 22:35 Відповісти
1путін проти леніна -роман у 3х частинах
2Чого вони(кацапоїди)повинні жити на історичних територіях Японії?
3Нова ціль спецоперації-боротьба за місце в мавзолеї
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13.06.2023 22:37 Відповісти
Сьогодні при згадуванні назви фільму « Фантастичні тварюки» одразу згадались росіяни!!!((((
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13.06.2023 22:45 Відповісти
Сестра несіть заспокійливе
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13.06.2023 22:46 Відповісти
Дайтє дєдушкє пургєну! Цей альтернативний "історик" із шкільних років носив у чемодані не підручники, а саме те, що і зараз за ним носять...
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13.06.2023 22:50 Відповісти
Історія таке вже чула. В 30-х.
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13.06.2023 22:50 Відповісти
Діагноз цього недомірка: загострена параноїдальна шизофренія посилена когнітивним дисонансом.
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13.06.2023 22:51 Відповісти
Хло здохни. Тебе черті в пеклі зачекалися....
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13.06.2023 23:02 Відповісти
Всесвітня історія відрізняється від "історії окремої цивілізації", і говорить що навпаки, Україна створила московію с заліся,а от-ці дикуна,під керівництвом німців,видумали назву " расєя" 300 років тому.
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13.06.2023 23:06 Відповісти
яке відношення до історії має задрочене та обісцяне *****... членін 100 років як помер і тут з'явилося чмо яке проти праць "великого" Володимира Ілліча...
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13.06.2023 23:07 Відповісти
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13.06.2023 23:13 Відповісти
так московію заснував київський князь,

то може це кацапи живуть на українських історичних землях
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13.06.2023 23:17 Відповісти
Тільки смерть вилікує цю істоту.
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13.06.2023 23:31 Відповісти
Пуйло псих і пітєрський обмилок , якого категорично слухати
не можна !!

Цей нелюд гниє і смердить мертвячиною і гноєм 😕
Скоро здохне ...
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13.06.2023 23:32 Відповісти
Деменція, сер, прогресуюча деменція...
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13.06.2023 23:39 Відповісти
Типичная фсбешная уловка зеркальной пропаганды то есть обвинять украинцев в том чем являешься сам- хунта неонацисты госпереворот фейковое государство всех кормишь и тд тп

Запомните росия это фейк там даже государства нет политиков нет все построено на мафии и деньгах- вся эта помойка по факту серая зона территория коорая может играть исключительно логистическую роль в геополитики и больше никак вот нацисты это понимают и ссут в уши своей пропагандой
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14.06.2023 00:00 Відповісти
*****.там твоє "історичне" місце,члєнін в мавзолеї займає,пора уже "свіжого" вову туди покласти)))
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14.06.2023 00:21 Відповісти
***..!2*1*1,5можна виділить такій тварюці,але на скотомогильнику...
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14.06.2023 01:12 Відповісти
расєйська п е д е р а ц і я займає історичні території України.
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14.06.2023 01:53 Відповісти
Люди ніколи не задумуються над тим, що вони бачать, чують,... Простий приклад: - гляньте на закриту книгу Біблія: - її лице вгорі, а жопа внизу. Початок книги - БОГ та РАЙ вгорі, тоді курви, що ж внизу??? -ЗА МЕЖАМИ ВІТХОГО ЗАКОНУ, ДРУГА НАЗВА ЯКОГО ЗАКОН СТОЛІВ ТА ОДЕЖ, чи то ЗАКОН ПРО КОЛІР ЇБАЛЬНИКА ТА ЙОГО МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕНРНЯ НА ЗЕМЛІ. Сорочку матері всім шили з ЧЕРВОНИХ ТА ЧОРНИХ НИТОК ПОЧАТКОВО. Чомусь РАБІВ ВЕЗЛИ З АФРИКИ В ПІВДЕННУ АМЕРИКУ, А НЕ ЧЕРВОНУ РАСУ В АФРИКУ. Чомусь розвиток цівілізації йде знизу вгору(з півдня на північ=південний царь у пророків) а не навпаки, а виграє завжди битву північний царь і це не Росія, не Путін, не НАТО, бо це війна хліба з безхліб,ям, рузуму з безумством, знань з їх повною відсутністю. Якщо ми розкриємо книгу то шлях до БОГА та до РАЮ лежатиме завжди з кінця книги до її початку( в закритому вигляді з дна=Евангелізм=АФЕРА ЛОВЦІВ ЛЮДЕЙ=АФЕРИСТІВ) або зліва на ПРАВО=ЗАКОН, або від Сходу на Захід. Путін в відкритій в часі Біблії на самому дні цієї книги, але ******** він туди зверху, - колись мав одежу АНГЕЛ. Різниця між АРХАНГЕЛОМ БОГА та типу архангелом Путіним в тому, що АРХАНГЕЛ ПРАЦЮЄ=ХЛІБ МАЄ, ЗНАЄ.... а типу архангел лише нікчемне, тупе відкрите їбало. АРХАНГЕЛ ЗАВЖДИ В ЗАКОНІ БОГА ВПИСАНИЙ БУДЕ ТАМ, ДЕ БОГ, а Путіни світу виплекані аферистами там, де ТЮРЯГА З ДВОМА ЗАПОВІДЯМИ, І ЩОБ ВИЙТИ З НЕЇ АНГЕЛИ ПОВИННІ ВІДВАЛИТИ КАМІНЬ З ПЕЧЕРНОГО СВІТУ. Коли читаєте другу частину Біблії треба не на розп,яття дивиться і соплі пускать, а ДУМАТЬ НАД ТИМ, ЩО ЧИТАЄТЕ. ШЛЯХ ЛЮДСТВА ЛЕЖИТЬ ВІД ДИКИХ ПЛЕМЕН ДО ЦИВІЛІЗОВАНИХ НАРОДІВ З ПОВЕРНЕННЯМ "ЗВІДКИ ВЗЯЛИ" ВСИХ, ХТО НЕ ЗАСВОЇВ ХЛІБ ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЕЙ ТА НЕ ПРИДБАВ ОДЕЖУ-ШКІРУ В СВІТ РАЮ=ПЛАНЕТА З БІЛЬШИМ РІВНЕМ РОЗВИТКУ=ХЛІБОМ. АРХ М
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14.06.2023 04:10 Відповісти
Переводжу на людську мову - Україну треба знищити.
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14.06.2023 04:49 Відповісти
путін займає історичне місце ніколая второго

до речі, ніколай второй не працював в чк-нквд-фсб як путін, бо воно вбило ніколая второго разом з дружиною та дітьми
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14.06.2023 05:01 Відповісти
В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Советской России украинизация поначалу рассматривалась как закономерный исторический процесс. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Иосиф Сталин считал, что русскоязычные города, окружённые украиноязычными сёлами, обречены на украинизацию. В своем выступлении на X съезде https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1) РКП(б) в 1921 году он заявил: «Нельзя идти против истории. Ясно, что если в городах Украины до сих пор ещё преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы. Лет 40 тому назад Рига представляла собой немецкий город. Но так как города растут за счет деревень, а деревня является хранительницей национальности, то теперь Рига - чисто латышский город. Лет 50 назад все города Венгрии имели немецкий характер, теперь они мадьяризированы. То же можно сказать о тех городах Украины, которые носят русский характер и которые будут украинизированы, потому что города растут за счет деревни. Деревня - это хранительница украинского языка, и он войдет во все украинские города как господствующий элемент
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14.06.2023 06:47 Відповісти
Яке жалюгідне.
Давненько щось не було цих завивань про істарічєскіє теріторії ...
Ще трохи повидовбуєтесь, залишитесь без них.
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14.06.2023 08:29 Відповісти
Какая же скотина, до чего мерзотно смотреть на эту рожу с выпирающими скулами и узкими глазками. Вурдалак.
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14.06.2023 12:51 Відповісти
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