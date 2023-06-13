УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11665 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація в РФ
10 600 51
путін (23323) росія (63574) мобілізація (2873)

Путін підписав закон про вилучення закордонних паспортів у призовників

паспорт,росія

Російський диктатор Володимир Путін підписав законопроєкт, який передбачає вилучення закордонних паспортів у призовників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. 

Згідно з документом, призвані до армії або на альтернативну цивільну службу особи повинні будуть здавати закордонні паспорти на зберігання до міграційного відділу МВС чи Центру надання державних та муніципальних послуг.

На передачу паспорта виділяється 5 днів з моменту ухвалення рішення про призов. Отримати паспорти можна буде після проходження служби.

Йдеться лише про чоловіків віком від 18 до 27 років (з 2024 року призовний вік у РФ становитиме від 19 до 30 років), які не перебувають у запасі та щодо яких було винесено рішення призовної комісії про призов на військову службу.

Поправки наберуть чинності через 180 днів після їхнього офіційного опублікування.

Також читайте: Кремль боїться матерів мобілізованих військових, - Маляр
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+37
гойда
показати весь коментар
13.06.2023 20:18
+33
звідки у них закордонні паспорта? 70% не виїджали далі своєї деревні чи кішлака.
показати весь коментар
13.06.2023 20:18
+21
Хе-хе-хе. Шо, свинорылые? Попались? Дядя Вова всех на живодёрню отправит.
показати весь коментар
13.06.2023 20:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гойда
показати весь коментар
13.06.2023 20:18 Відповісти
Можна замість матюка використовувати...ну все - йому гойда!
показати весь коментар
13.06.2023 20:30 Відповісти
👍
показати весь коментар
13.06.2023 21:13 Відповісти
звідки у них закордонні паспорта? 70% не виїджали далі своєї деревні чи кішлака.
показати весь коментар
13.06.2023 20:18 Відповісти
...ну як - метрики плятьььь
показати весь коментар
13.06.2023 20:28 Відповісти
90% не виїжджали за межі мордору
показати весь коментар
13.06.2023 22:33 Відповісти
Или даже избушки...
показати весь коментар
13.06.2023 23:55 Відповісти
Краще б пыдписав закон про безкоштовну разову видачу чорного пакета.
показати весь коментар
13.06.2023 20:21 Відповісти
А вам не кажеться, що согоді забагато ***** на цензорі?
показати весь коментар
13.06.2023 20:23 Відповісти
Бачила відео як поц з радісними криками " я срусскій" біг по коридору і вистрибнув з вікна.
показати весь коментар
13.06.2023 20:23 Відповісти
усы, лапти, пакет- вот документы чистокровного кацапа.
показати весь коментар
13.06.2023 20:23 Відповісти
Повернення кріпосного права.
показати весь коментар
13.06.2023 20:23 Відповісти
При совку теж так було. Документом був військовий квиток.
показати весь коментар
13.06.2023 20:49 Відповісти
Перші внутрішні радянські паспорти зʼявилися в 1932 році. Їх одержували лише жителі «режимних» міст, робітничих поселень, новобудов та радгоспів. Селянам, які становили майже 40 відсотків населення країни, вперше дозволили видавати паспорти лише 28 серпня 1974 року.
показати весь коментар
13.06.2023 20:51 Відповісти
Реально с 1956г мыкыта разрешил для колхозников паспорта. Но канитель была невероятная. Что делали? Когда уходили в армию а верней на дембель, то брали путёвку комсомольскую на стройку ударную, приезжая туда сразу с части. И получали паспорт пусть и с временной пропиской. А потом уже и постоянный. А как отрабатывали срок договора, ясно что по желанию, возвращались в колхоз, но работали в ближнем городе. Девушкам было сложнее. Замуж выходили за городских, как вариант. Или ехали учится в смысле поступать, если поступали, то паспорт получали по месту учёбы. Либо уезжали после 7-8 классов учится в пту до 16 лет. Везло тем кто родился с осени. поступали по свидетельству о рождении, а поступив получали паспорт в 16 лет. Но председатель мог и не пускать. Но учёбу не имел права. При любом варианте всё равно в колхозы не возвращались.
показати весь коментар
13.06.2023 22:15 Відповісти
Есть лучшее применение этим бумажкам.

Летит самолет на высоте 10000 метров... Внезапно перестает лететь...
Командир вызывает стюардессу и говорит:
- Иди, поговори с пассажирами, чтобы паники не было.
- А что им говорить?
- Да пофигу сама придумай.
Выходит стюардесса в салон и говорит:
- Уважаемые пассажиры, достаньте, пожалуйста, свои паспорта.
Все достали паспорта.
- Вырвите первую страницу.
Все тупо рвут первую страницу из паспорта.
- А теперь сверните ее в трубочку и засуньте себе в жопу.
Раздается голос:
- А зачем?
- Мы сейчас как кизданемся... А внизу такая неразбериха будет...
показати весь коментар
13.06.2023 20:24 Відповісти
Хе-хе-хе. Шо, свинорылые? Попались? Дядя Вова всех на живодёрню отправит.
показати весь коментар
13.06.2023 20:28 Відповісти
Вхід копійка, вихід руб 😉
показати весь коментар
13.06.2023 20:31 Відповісти
...вихід чорний пакет для москалоти...)))...
показати весь коментар
13.06.2023 21:06 Відповісти
дурня якась навіщо у кріпака який попав на срочку вилучати зп. куди він з армейки дінеться.
тут швидше всім капацам хто не купив білий квиток прийдеться на болотах сидіти, он одного призовника акула зжерла, ніпарядак...
показати весь коментар
13.06.2023 20:38 Відповісти
Без пачпорта - його не пропустять на кордоні. Тобто воно може і дасть хабаря рашкованським прикордонникам, але грузинські чи казахські прикордонники без документа хоч якогось (а всі - вилучені!) - не пропустять на територію країни. Та і взагалі, без паспорта закордонного в чужій країні - реально тільки бомжувати... І недовго, бо місцеві бомжі приріжуть.
показати весь коментар
13.06.2023 21:31 Відповісти
Ви зараз говорите про призваних рабів які втечею з частини підписують собі вирок чи військовозобовязаних кріпаків до 27 років ?
показати весь коментар
13.06.2023 21:57 Відповісти
Не знаю, до чого це питання. Хлоп може отримати законний увал/відпустку (з документами), взяти в руку закордонний пачпорт, законно (ну, майже, але в тому і прикол - все законно за хабар) перетнути кордон. І не повернутися. Буде жити в новій рідній ненці - індійщіні, наприклад, строгати білих індусів - там є на таке попит. Ніхто його не знайде і не видасть, з Кашміру, наприклад.
показати весь коментар
15.06.2023 19:56 Відповісти
Главное, чтобы пуйло не останавливался!
Субботники, воскресники, трудодни, оброк, десятина, крепостное право.....
И главное, а зачем кацапам паспорта, ели они никуда не ездют ?
Он один съездил на море, о фсё - сразу в рай......
показати весь коментар
13.06.2023 20:39 Відповісти
Теж думаю, що він точно попав в рай. Але є нюанс. Впевнений, то є акулячий рай - туди такі смаколики гарантовано потрапляють...
показати весь коментар
15.06.2023 19:58 Відповісти
5 дней вполне достаточно, чтобы добежать до китайской границы.
показати весь коментар
13.06.2023 20:45 Відповісти
плешивому *****-зачёт!!!!!!
показати весь коментар
13.06.2023 20:45 Відповісти
Вкраїні, в якій 70% населення ніколи не виїжджало за межі своєї області, це немає ніякого значення. А ті, в кого була така можливість і мізки, вже давно повтікали.
показати весь коментар
13.06.2023 20:45 Відповісти
Ну нарешті)))
показати весь коментар
13.06.2023 20:48 Відповісти
https://imgbb.com/
https://ru.imgbb.com/ жрг
показати весь коментар
13.06.2023 20:50 Відповісти
показати весь коментар
13.06.2023 21:03 Відповісти
Путлер це робить для того щоб призовників кидати на гарячі точки
Тобто відразу на війну і без навчання бо мобілізація вичерпується запаси постійно потрібно поповнювати і щоб призовники не виїхали за кордон вилучають паспорти і примусять здохнути
А здохнути за яку мету?щоб старий пердун сидів при владі?
показати весь коментар
13.06.2023 20:51 Відповісти
Уважаемые Россияни, поздравляем ВАС С праздником ДНЕМ КРЕПОСТНОГО ПРАВА. Желаем ВАМ удач, лаптей и добрых Помещиков и князей. В первые года, Вольные грамоты можно будет заработать на передовой! Радостно то как за ВАС!
показати весь коментар
13.06.2023 20:54 Відповісти
Баранам не потрібен паспорт закордонний....
показати весь коментар
13.06.2023 21:08 Відповісти
***
Шкода єгипетських акул
Голодні будуть....
показати весь коментар
13.06.2023 21:16 Відповісти
___Каzzапы ,ваше Хйло сумасшедшее . все его "решения"чисто активные фазы шизофрении .
У него справка есть ,а вас её нет. Обнулите его и увидите разницу. Есть еще вариант-просто сдохнуть
показати весь коментар
13.06.2023 21:21 Відповісти
в нас не краще. не бачу причин зубоскалити.
показати весь коментар
13.06.2023 21:24 Відповісти
Тем более эта новость говорит о том, что русня готовится к долгой войне и по этому для нас новость не радостная..
показати весь коментар
13.06.2023 21:55 Відповісти
Согласен с вами, бои уже под Белгородом идут. Если Сибирь освобождать прейдеться то долгая война будет, как сказал Каzzап Vова, они еще не начинали, о только успевают перегруппировываться, тактический ход так сказать. От армии там мобики боевые остались, успехи кампании так сказать.
показати весь коментар
13.06.2023 22:14 Відповісти
Я это уже лет 9 слышу: дефолт, кушать им станет нечего, армии нет, ракеты не летают и так далее
показати весь коментар
13.06.2023 22:53 Відповісти
Ждём вступления в силу закона об изъятии мозгов у граждан России.
показати весь коментар
13.06.2023 21:26 Відповісти
Им для єтого нужно транслировать 1+1 и слуугу урода крутить
показати весь коментар
13.06.2023 22:13 Відповісти
Ви на себе подивіться! Зеля у нас вже таке зробив. Чого дурню мелете, я фігєю
показати весь коментар
13.06.2023 21:32 Відповісти
Паспорти вилучили ?
показати весь коментар
13.06.2023 21:40 Відповісти
А навіщо тобі паспорт? Виїхати ж не можна
показати весь коментар
13.06.2023 21:44 Відповісти
Даже круче
Паспорт есть, но он не нужен
Приятель служити, а в опускається к жене низзя))
показати весь коментар
13.06.2023 22:14 Відповісти
Адольф Путин любит "мясо"
показати весь коментар
13.06.2023 21:35 Відповісти
Скоро этих выродков клеймить будут -"раб сцаря".
показати весь коментар
14.06.2023 00:09 Відповісти
Чекаємо аналогічний законопроект і в Україні
показати весь коментар
14.06.2023 13:22 Відповісти
 
 