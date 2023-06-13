Путін підписав закон про вилучення закордонних паспортів у призовників
Російський диктатор Володимир Путін підписав законопроєкт, який передбачає вилучення закордонних паспортів у призовників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Згідно з документом, призвані до армії або на альтернативну цивільну службу особи повинні будуть здавати закордонні паспорти на зберігання до міграційного відділу МВС чи Центру надання державних та муніципальних послуг.
На передачу паспорта виділяється 5 днів з моменту ухвалення рішення про призов. Отримати паспорти можна буде після проходження служби.
Йдеться лише про чоловіків віком від 18 до 27 років (з 2024 року призовний вік у РФ становитиме від 19 до 30 років), які не перебувають у запасі та щодо яких було винесено рішення призовної комісії про призов на військову службу.
Поправки наберуть чинності через 180 днів після їхнього офіційного опублікування.
Будь ласка, зачекайте...
Летит самолет на высоте 10000 метров... Внезапно перестает лететь...
Командир вызывает стюардессу и говорит:
- Иди, поговори с пассажирами, чтобы паники не было.
- А что им говорить?
- Да пофигу сама придумай.
Выходит стюардесса в салон и говорит:
- Уважаемые пассажиры, достаньте, пожалуйста, свои паспорта.
Все достали паспорта.
- Вырвите первую страницу.
Все тупо рвут первую страницу из паспорта.
- А теперь сверните ее в трубочку и засуньте себе в жопу.
Раздается голос:
- А зачем?
- Мы сейчас как кизданемся... А внизу такая неразбериха будет...
тут швидше всім капацам хто не купив білий квиток прийдеться на болотах сидіти, он одного призовника акула зжерла, ніпарядак...
Субботники, воскресники, трудодни, оброк, десятина, крепостное право.....
И главное, а зачем кацапам паспорта, ели они никуда не ездют ?
Он один съездил на море, о фсё - сразу в рай......
https://ru.imgbb.com/ жрг
Тобто відразу на війну і без навчання бо мобілізація вичерпується запаси постійно потрібно поповнювати і щоб призовники не виїхали за кордон вилучають паспорти і примусять здохнути
А здохнути за яку мету?щоб старий пердун сидів при владі?
Шкода єгипетських акул
Голодні будуть....
У него справка есть ,а вас её нет. Обнулите его и увидите разницу. Есть еще вариант-просто сдохнуть
Паспорт есть, но он не нужен
Приятель служити, а в опускається к жене низзя))