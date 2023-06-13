На різних ділянках фронту є рух уперед, - Зеленський

На різних ділянках є просування вперед підрозділів Збройних Сил України.

Про це повідомив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Бахмутський напрямок – а це, зокрема, воїни 80-ї окремої бригади ДШВ… На різних ділянках є рух уперед. Я дякую вам! Дякую за надзвичайну хоробрість!

Підрозділи ОСУВ "Таврія" – в умовах надзвичайно жорстоких боїв, в умовах авіаційної та артилерійської переваги окупантів є рух уперед! Дякую, воїни! Дякую за кожен крок і за кожен метр української землі, яка звільняється від російського зла. Морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад, 110-та окрема механізована бригада, 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, десантники нашої крутої "Сімдесятдевʼятки", артилеристи 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ". Дякую всім вам! Дякую за міцність!

І дякую всім у нашому суспільстві, хто розуміє, що звільнення нашої землі від таких окупантів потребує важких, героїчних та інтенсивних дій, які день за днем, крок за кроком дають необхідну потужність нашим наступальним діям!", - сказав Зеленський.

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