На різних ділянках фронту є рух уперед, - Зеленський
На різних ділянках є просування вперед підрозділів Збройних Сил України.
Про це повідомив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Бахмутський напрямок – а це, зокрема, воїни 80-ї окремої бригади ДШВ… На різних ділянках є рух уперед. Я дякую вам! Дякую за надзвичайну хоробрість!
Підрозділи ОСУВ "Таврія" – в умовах надзвичайно жорстоких боїв, в умовах авіаційної та артилерійської переваги окупантів є рух уперед! Дякую, воїни! Дякую за кожен крок і за кожен метр української землі, яка звільняється від російського зла. Морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад, 110-та окрема механізована бригада, 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, десантники нашої крутої "Сімдесятдевʼятки", артилеристи 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ". Дякую всім вам! Дякую за міцність!
І дякую всім у нашому суспільстві, хто розуміє, що звільнення нашої землі від таких окупантів потребує важких, героїчних та інтенсивних дій, які день за днем, крок за кроком дають необхідну потужність нашим наступальним діям!", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Гуляйполе… Ситуація схожа: ЗСУ змогли відкусити тут лише невеличкі шматочки.
Просто сковуємо сили рашистів.
На жаль, мапа подій за останні чотири дні, створена Доном Гілом, - не повна, та менше з тим, наводжу її нижче. ЗСУ здійснили серію нічних атак вздовж східного берега річки Мокрі Яли: зазвичай вони починали наступати на південь, а потім звертали на захід - і тоді вже на північ, прямісінько до російських тилів. Що найцікавіше: по річці проходить стик між 58-мою загальновійськовою армією (ЗВА, західний берег) та 35-тою ЗВА (східний берег). Тому цей наступ захопив росіян зненацька і призвів до великих втрат. Наприклад, першим перебили гарнізон ЗСрф у Нескучному - він налічував 200 осіб: 60 підтверджених вбитих, 2-3 полонених, інші втекли. Те саме відбувалося і в Благодатному, Макарівці, Старомайорському та Урожайному. В підсумку, 60-та мотострілецька бригада та 366-та бригада морської піхоти [обидві - ЗСрф] були понівечені та розвалилися. Коли їхні колони розсипом почали тікати дорогою, що йде вздовж західного берега Мокрих Ялів, то потрапили в засідки на різних ділянках і зазнали додаткових втрат…
Менше з тим, росіяни все-таки контратакували. Одна «клешня» рухалася на північ у напрямку Старомайорського та мала на меті відновити контроль над Сторожевим. Там росіяни зіштовхнулися із піхотою української тероборони, потрапили у засідку і зазнали великих втрат. Друга «клешня» рухалася на схід від річки і намагалася завдати удару по підрозділах ЗСУ зі сходу, але втрапила у засідки та наскочила на міни, тож зазнала важких втрат. Ба більше, українці (схоже, 35-та бригада морпіхів і 3-тя механізована) згодом звільнили Новодонецьке та вдарили у східний фланг російської контратаки… Нарешті, чи-то 10-го, чи-то 11-го червня 127-ма [МСД ЗСрф] контратакувала в районі Макарівки - і знову зазнала важких втрат, давши українцям таким чином нагоду відновити свій наступ і дістатися Старомлинівки - це їм вдалося зробити вчора вранці. Відтоді у цьому селі (чи пак містечку) тривають важкі бої.