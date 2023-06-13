УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10007 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 126 24
Зеленський (22429) контрнаступ (432) контрнаступ на Півдні (343)

На різних ділянках фронту є рух уперед, - Зеленський

зеленський

На різних ділянках є просування вперед підрозділів Збройних Сил України.

Про це повідомив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Бахмутський напрямок – а це, зокрема, воїни 80-ї окремої бригади ДШВ… На різних ділянках є рух уперед. Я дякую вам! Дякую за надзвичайну хоробрість!

Підрозділи ОСУВ "Таврія" – в умовах надзвичайно жорстоких боїв, в умовах авіаційної та артилерійської переваги окупантів є рух уперед! Дякую, воїни! Дякую за кожен крок і за кожен метр української землі, яка звільняється від російського зла. Морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад, 110-та окрема механізована бригада, 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, десантники нашої крутої "Сімдесятдевʼятки", артилеристи 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ". Дякую всім вам! Дякую за міцність!

І дякую всім у нашому суспільстві, хто розуміє, що звільнення нашої землі від таких окупантів потребує важких, героїчних та інтенсивних дій, які день за днем, крок за кроком дають необхідну потужність нашим наступальним діям!", - сказав Зеленський.

Також читайте: На сході та півдні тривають важкі бої оборонного та наступального характеру, маємо певні успіхи, - Залужний

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Попереду просувається батальйон Боневтік.
показати весь коментар
13.06.2023 23:37
+11
никто из нормальных украинцев не верит в зеленого предателя и его ермак-шоблу
показати весь коментар
14.06.2023 04:03
+10
Велика Новосілка… чи, як кажуть росіяни, «Времівський виступ»… тут новини для ЗСУ в останні кілька днів - найкращі. По суті, мотопіхотна група - а також механізовані формування ЗСУ - прорвали оборону «не-видовищною» піхотною атакою, і тепер чинить ґвалт у російських тилах.

На жаль, мапа подій за останні чотири дні, створена Доном Гілом, - не повна, та менше з тим, наводжу її нижче. ЗСУ здійснили серію нічних атак вздовж східного берега річки Мокрі Яли: зазвичай вони починали наступати на південь, а потім звертали на захід - і тоді вже на північ, прямісінько до російських тилів. Що найцікавіше: по річці проходить стик між 58-мою загальновійськовою армією (ЗВА, західний берег) та 35-тою ЗВА (східний берег). Тому цей наступ захопив росіян зненацька і призвів до великих втрат. Наприклад, першим перебили гарнізон ЗСрф у Нескучному - він налічував 200 осіб: 60 підтверджених вбитих, 2-3 полонених, інші втекли. Те саме відбувалося і в Благодатному, Макарівці, Старомайорському та Урожайному. В підсумку, 60-та мотострілецька бригада та 366-та бригада морської піхоти [обидві - ЗСрф] були понівечені та розвалилися. Коли їхні колони розсипом почали тікати дорогою, що йде вздовж західного берега Мокрих Ялів, то потрапили в засідки на різних ділянках і зазнали додаткових втрат…
показати весь коментар
13.06.2023 23:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Про яке просування мова , коли знову - ці дощі .. ?! Кацапи випросили у неба .
показати весь коментар
13.06.2023 23:34 Відповісти
Оріхів… На жаль, 33-тя і 47-ма бригади ЗСУ не змогли прорватися. Два дні тому вони атакували з Лобкового в південно-західному напрямку і спромоглися дійти аж до Лугового. Але там їх відкинули й довелося повернутись у вихідну точку. Втім, постійні атаки українців у цьому районі, хоч і «коштують» «Леопардів» і «Бредлі», змусили 58-му загальновійськову армію перевести 22-гу бригаду спецназу з другої лінії оборони на першу. За іронією, увага російських і західних медій прикута саме до цього відрізку фронту, адже «тут воюють Леопарди» - а в росіян назбиралася вже ціла купа фоточок і відосиків…

Гуляйполе… Ситуація схожа: ЗСУ змогли відкусити тут лише невеличкі шматочки.
показати весь коментар
13.06.2023 23:36 Відповісти
Камянське, Оріхів, Гуляйполе - там мабудь не 3 а 5 ліній оборони. Ніхто це штурмувати не буде.
Просто сковуємо сили рашистів.
показати весь коментар
14.06.2023 04:42 Відповісти
Велика Новосілка… чи, як кажуть росіяни, «Времівський виступ»… тут новини для ЗСУ в останні кілька днів - найкращі. По суті, мотопіхотна група - а також механізовані формування ЗСУ - прорвали оборону «не-видовищною» піхотною атакою, і тепер чинить ґвалт у російських тилах.

На жаль, мапа подій за останні чотири дні, створена Доном Гілом, - не повна, та менше з тим, наводжу її нижче. ЗСУ здійснили серію нічних атак вздовж східного берега річки Мокрі Яли: зазвичай вони починали наступати на південь, а потім звертали на захід - і тоді вже на північ, прямісінько до російських тилів. Що найцікавіше: по річці проходить стик між 58-мою загальновійськовою армією (ЗВА, західний берег) та 35-тою ЗВА (східний берег). Тому цей наступ захопив росіян зненацька і призвів до великих втрат. Наприклад, першим перебили гарнізон ЗСрф у Нескучному - він налічував 200 осіб: 60 підтверджених вбитих, 2-3 полонених, інші втекли. Те саме відбувалося і в Благодатному, Макарівці, Старомайорському та Урожайному. В підсумку, 60-та мотострілецька бригада та 366-та бригада морської піхоти [обидві - ЗСрф] були понівечені та розвалилися. Коли їхні колони розсипом почали тікати дорогою, що йде вздовж західного берега Мокрих Ялів, то потрапили в засідки на різних ділянках і зазнали додаткових втрат…
показати весь коментар
13.06.2023 23:37 Відповісти
Щось подібне сталося так само коли росіяни задіяли свої «оперативні резерви» у вигляді 127-тої мотострілецької дивізії - між третьою лінією оборони та околицями Старомлинівки - і 10 червня наказали їм іти в контратаку. ЗСУ вчасно помітили цей маневр, тож дивізію накрили щільним артилерійським вогнем ще на етапі формування у порядки, через що вона зазнала численних втрат у танках, ББМ та гарматах.
Менше з тим, росіяни все-таки контратакували. Одна «клешня» рухалася на північ у напрямку Старомайорського та мала на меті відновити контроль над Сторожевим. Там росіяни зіштовхнулися із піхотою української тероборони, потрапили у засідку і зазнали великих втрат. Друга «клешня» рухалася на схід від річки і намагалася завдати удару по підрозділах ЗСУ зі сходу, але втрапила у засідки та наскочила на міни, тож зазнала важких втрат. Ба більше, українці (схоже, 35-та бригада морпіхів і 3-тя механізована) згодом звільнили Новодонецьке та вдарили у східний фланг російської контратаки… Нарешті, чи-то 10-го, чи-то 11-го червня 127-ма [МСД ЗСрф] контратакувала в районі Макарівки - і знову зазнала важких втрат, давши українцям таким чином нагоду відновити свій наступ і дістатися Старомлинівки - це їм вдалося зробити вчора вранці. Відтоді у цьому селі (чи пак містечку) тривають важкі бої.
показати весь коментар
13.06.2023 23:39 Відповісти
Попереду просувається батальйон Боневтік.
показати весь коментар
13.06.2023 23:37 Відповісти
на чолі лисий, пікалов, мохнатик, яма, бабкін, потап-каменський....позаду шифрін, єлдак...
показати весь коментар
13.06.2023 23:52 Відповісти
А ти - військовий кореспондент - позаду них усіх )
показати весь коментар
13.06.2023 23:57 Відповісти
Майку поменяй, болотом воняет.
показати весь коментар
13.06.2023 23:49 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2023 00:07 Відповісти
Мівіну.
показати весь коментар
14.06.2023 08:14 Відповісти
Віримо в президента Зеленського та наше військово-політичне керівницство, разом здолаємо кацапське бидло на нашій території!
показати весь коментар
14.06.2023 01:44 Відповісти
никто из нормальных украинцев не верит в зеленого предателя и его ермак-шоблу
показати весь коментар
14.06.2023 04:03 Відповісти
Влада припустилася тактичних, ситуативних, інформаційних і кадрових помилок, - визнали в ОП-----------------вірте і далі.
показати весь коментар
14.06.2023 06:48 Відповісти
Що,кацапи вже на території Польщі?!
показати весь коментар
14.06.2023 09:43 Відповісти
Вір, разом з ним підеш під суд як впівучасник.
показати весь коментар
14.06.2023 12:00 Відповісти
Деякі хвороби не виліковні
показати весь коментар
14.06.2023 05:51 Відповісти
"Дякую, дуже дякую!" Перед записью очередного номера своего шоу ты хоть руки отмыл от крови украинцев?
показати весь коментар
14.06.2023 06:58 Відповісти
Почекайте, він ще раз проведе"евакуацію".
показати весь коментар
14.06.2023 08:15 Відповісти
То це його робота доповідати про обстановку на фронті? Чи так просто попіаритися на маленьких перемогах які даються дуже великою ціною, тому що якесь зелене падло наказало розмінувати Чонгар. А тепер воно тут відсвічує своїм ''табло'' в надії заробити відсоток до свого нікчемного рейтингу.
показати весь коментар
14.06.2023 07:04 Відповісти
Бісят ці гундосіки.Про шо вони?Це така робота?Краще б доповіл,що збирається робити з ультіматумом G7 - там строк 3 місяці.
показати весь коментар
14.06.2023 07:31 Відповісти
Медійна тактика: подарувати людям надію, потім знову подарувати... і так довго. А люди чекають, слухають і локшина на вухах.
показати весь коментар
14.06.2023 08:56 Відповісти
Так,це робиться для замилення реального стану речей.
показати весь коментар
14.06.2023 09:45 Відповісти
 
 