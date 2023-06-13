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Парламент Люксембургу визнав Голодомор геноцидом українського народу

голодомор

Палата депутатів Люксембургу – парламент – ухвалила постанову, в якій визнала Голодомор 1932–33 років в Україні геноцидом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Сьогодні на сесії депутати схвалили постанову, якою палата визнає "Голодомор" в Україні 30-х років геноцидом", – йдеться у повідомленні парламенту Люксембургу у твіттері.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це голосування "історичним".

"Я вітаю історичне голосування Палати депутатів Люксембургу за визнання сталінського Голодомору 1932-1933 років геноцидом проти українців. Цей крок вшановує мільйони жертв і відновлює історичну справедливість. Міжнародне визнання Голодомору-геноциду продовжує зростати", – написав міністр у твіттері.

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Після початку повномасштабного вторгнення РФ розгляд питання про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу активізувався в низці країн. Парламенти Великої Британії, Словенії, Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції за цей час визнали Голодомор геноцидом.

Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.

Автор: 
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Топ коментарі
+11
Зяма теж визнав.
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14.06.2023 00:01
+9
Для того щоб почали визнавати голодомор як геноцид знадобився новий геноцид.
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13.06.2023 23:57
+7
Нарешті !

ДЯКУЄМО 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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13.06.2023 23:55
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Нарешті !

ДЯКУЄМО 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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13.06.2023 23:55 Відповісти
Для того щоб почали визнавати голодомор як геноцид знадобився новий геноцид.
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13.06.2023 23:57 Відповісти
потужно!
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14.06.2023 00:01 Відповісти
без іронії тільки.
Люксембург - дуже поважне Герцогство у Европі - довбнів і клованів там не вибирають і до нього прислуховуються...
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14.06.2023 04:54 Відповісти
Зяма теж визнав.
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14.06.2023 00:01 Відповісти
ну так що є то є ... нажаль ...





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14.06.2023 06:56 Відповісти
Цікаво, до нього вночі приходить сержант Журавель якого він залишив помирати на полі?
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14.06.2023 08:17 Відповісти
ні звичайно !! такі особи вважають українців за гоїв, некчем і бидло, а себе за вищу расу, обрану богом ...




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14.06.2023 08:23 Відповісти
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14.06.2023 08:41 Відповісти
Велика подяка Парламенту Люксембургу!!!
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14.06.2023 00:30 Відповісти
нажаль це не покарано кацапо-комунізм та його спадкоємця рашизм - як апсолютно нацискі, фашизькі ідеології !!! а нащадки цих комуняк, кацапо-совків, окупантів України зараз, у переважній більшості, при владі в Україні !!!



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14.06.2023 06:53 Відповісти
Слава Люксембургу! Смерть роісьським окупантам!
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14.06.2023 07:12 Відповісти
Голодомор організували ті, чиї нащадки зараз при владі в Україні
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14.06.2023 07:14 Відповісти
 
 