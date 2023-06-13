Парламент Люксембургу визнав Голодомор геноцидом українського народу

Палата депутатів Люксембургу – парламент – ухвалила постанову, в якій визнала Голодомор 1932–33 років в Україні геноцидом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Сьогодні на сесії депутати схвалили постанову, якою палата визнає "Голодомор" в Україні 30-х років геноцидом", – йдеться у повідомленні парламенту Люксембургу у твіттері.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це голосування "історичним".

"Я вітаю історичне голосування Палати депутатів Люксембургу за визнання сталінського Голодомору 1932-1933 років геноцидом проти українців. Цей крок вшановує мільйони жертв і відновлює історичну справедливість. Міжнародне визнання Голодомору-геноциду продовжує зростати", – написав міністр у твіттері.

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Після початку повномасштабного вторгнення РФ розгляд питання про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу активізувався в низці країн. Парламенти Великої Британії, Словенії, Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції за цей час визнали Голодомор геноцидом.

Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.