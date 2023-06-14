Внаслідок обстрілу лісгоспу на Сумщині загинули 6 осіб, - ОВА. ФОТО (оновлено)

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх оприлюднив нову інформацію щодо загиблих працівників Шосткінського лісгоспу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні.

Артюх зазначив: "Ворог наніс удар по Шосткінському району. В результаті якого були вбиті 7 працівників Держлісгоспу в цьому районі. Ворог продовжує нищити нас. Продовжує робити все, щоб Україна здалася. Цього не буде", - підкреслив він.

У прокуратурі області Суспільному підтвердили загибель 6 працівників Держлісгоспу, їхній автомобіль потрапив під обстріл.

Пресслужба Офісу Генпрокурора заявила, що 13 червня 2023 року рашисти обстріляли автомобіль "УАЗ", який рухався по території Середино-Будської територіальної громади.

"Внаслідок обстрілу 6 осіб, серед яких 2 цивільних та 4 працівників лісового господарства, отримали несумісні з життям поранення", - йдеться в повідомленні.

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