Внаслідок обстрілу лісгоспу на Сумщині загинули 6 осіб, - ОВА. ФОТО (оновлено)
Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх оприлюднив нову інформацію щодо загиблих працівників Шосткінського лісгоспу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні.
Артюх зазначив: "Ворог наніс удар по Шосткінському району. В результаті якого були вбиті 7 працівників Держлісгоспу в цьому районі. Ворог продовжує нищити нас. Продовжує робити все, щоб Україна здалася. Цього не буде", - підкреслив він.
У прокуратурі області Суспільному підтвердили загибель 6 працівників Держлісгоспу, їхній автомобіль потрапив під обстріл.
Пресслужба Офісу Генпрокурора заявила, що 13 червня 2023 року рашисти обстріляли автомобіль "УАЗ", який рухався по території Середино-Будської територіальної громади.
"Внаслідок обстрілу 6 осіб, серед яких 2 цивільних та 4 працівників лісового господарства, отримали несумісні з життям поранення", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Працювали сили протиповітряної оборони. Попередньо, ракети збито.
Внаслідок атаки зафіксовано займання в районі одного з бізнесцентрів та влучання у складське приміщення торговельної мережі.
Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється.
https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid02R1bXQVbJbhugFP5K6EfRTyKC17cKncCPNVKAvKtDPWjkh5fUy9g8FPSrZRET6Vrwl?__cft__[0]=AZWD31xwK8TqcOqmpwddi1E-gzCX8h-UtHOrBQU0wm2CC5TtOl1dfpvgvHHbi2lOX21An2s26aDjnsEgpHK-MozyQgkE20z2wg-*************************************-cB5nZ4A_dqD3-WhNfY0RXfmD2OYCHOXCdJihhu81fdlYLWi10s0UBs9Ix0&__tn__=%2CO%2CP-R Оперативне командування "Південь"/Operational Command "South"
https://t.me/xydessa/31474
Момент вибуху
https://uk.tgstat.com/channel/_osZLpRD48c3ODYy/39287
навіть *вихід на кордони 1991го* нічого не дасть - вони все одно будуть бити - з рязанщіни, курщіни, гавнюрщіни, бурятодарщіни...
тільки знищення кацапні...
не Україна почяла цю війну, але вона її завершить.
Співчуття родинам всіх загиблих від рук звірів з-за порєбріку.
На фронті суки обсераються, тож мстяться мирному населенню за свої пройоби. Нежить проклята!