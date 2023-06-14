УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5115 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 612 22

Внаслідок обстрілу лісгоспу на Сумщині загинули 6 осіб, - ОВА. ФОТО (оновлено)

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх оприлюднив нову інформацію щодо загиблих працівників Шосткінського лісгоспу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні.

Артюх зазначив: "Ворог наніс удар по Шосткінському району. В результаті якого були вбиті 7 працівників Держлісгоспу в цьому районі. Ворог продовжує нищити нас. Продовжує робити все, щоб Україна здалася. Цього не буде", - підкреслив він. 

У прокуратурі області Суспільному підтвердили загибель 6 працівників Держлісгоспу, їхній автомобіль потрапив під обстріл.

Пресслужба Офісу Генпрокурора заявила, що 13 червня 2023 року рашисти обстріляли автомобіль "УАЗ", який рухався по території Середино-Будської територіальної громади.

"Внаслідок обстрілу 6 осіб, серед яких 2 цивільних та 4 працівників лісового господарства, отримали несумісні з життям поранення", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 13 червня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння Сумщини - зафіксовано 101 вибух, - ОВА

Внаслідок обстрілу лісгоспу на Сумщині загинули 6 осіб, - ОВА 01
Внаслідок обстрілу лісгоспу на Сумщині загинули 6 осіб, - ОВА 02

Автор: 

обстріл (28580) смерть (6754) Сумська область (3701) Держлісагентство (156)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
кацапи били, б'ють і будуть бити по Україні.
навіть *вихід на кордони 1991го* нічого не дасть - вони все одно будуть бити - з рязанщіни, курщіни, гавнюрщіни, бурятодарщіни...
тільки знищення кацапні...
не Україна почяла цю війну, але вона її завершить.
показати весь коментар
14.06.2023 03:51
+15
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
14.06.2023 01:35
+8
ще будемо горя мати від зелених
показати весь коментар
14.06.2023 05:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
14.06.2023 01:35 Відповісти
Резнiкова серед них немае, часом?
показати весь коментар
14.06.2023 02:22 Відповісти
він стоїть в чирзі за яйцями до того ж самого поставщика
показати весь коментар
14.06.2023 08:40 Відповісти
Одеса після обстрілу, зараз
показати весь коментар
14.06.2023 03:09 Відповісти
❗️Попередня інформація від ДСНС. В одному із районів міста ЗАГОРАННЯ на 350 м2. Проводиться евакуація. Медичними працівниками надається допомога постраждалим. Інформація уточнюється.
показати весь коментар
14.06.2023 03:39 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2023 03:50 Відповісти
По Одесі ворог спрямував ракетний удар "Калібрами" з акваторії Чорного моря.

Працювали сили протиповітряної оборони. Попередньо, ракети збито.

Внаслідок атаки зафіксовано займання в районі одного з бізнесцентрів та влучання у складське приміщення торговельної мережі.

Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється.
https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid02R1bXQVbJbhugFP5K6EfRTyKC17cKncCPNVKAvKtDPWjkh5fUy9g8FPSrZRET6Vrwl?__cft__[0]=AZWD31xwK8TqcOqmpwddi1E-gzCX8h-UtHOrBQU0wm2CC5TtOl1dfpvgvHHbi2lOX21An2s26aDjnsEgpHK-MozyQgkE20z2wg-*************************************-cB5nZ4A_dqD3-WhNfY0RXfmD2OYCHOXCdJihhu81fdlYLWi10s0UBs9Ix0&__tn__=%2CO%2CP-R Оперативне командування "Південь"/Operational Command "South"
показати весь коментар
14.06.2023 04:08 Відповісти
Наслідки вибухової хвилі
https://t.me/xydessa/31474

Момент вибуху
https://uk.tgstat.com/channel/_osZLpRD48c3ODYy/39287
показати весь коментар
14.06.2023 04:14 Відповісти
кацапи били, б'ють і будуть бити по Україні.
навіть *вихід на кордони 1991го* нічого не дасть - вони все одно будуть бити - з рязанщіни, курщіни, гавнюрщіни, бурятодарщіни...
тільки знищення кацапні...
не Україна почяла цю війну, але вона її завершить.
показати весь коментар
14.06.2023 03:51 Відповісти
ще будемо горя мати від зелених
показати весь коментар
14.06.2023 05:53 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2023 08:49 Відповісти
Так і буде поки не почнем відповідати.... але ж зрадники в ОП цього не дозволяють...
показати весь коментар
14.06.2023 08:51 Відповісти
І захід теж не дозволяє зброю використовують по кацап, заходу з ними ще потім бізнес вести треба...
показати весь коментар
14.06.2023 08:56 Відповісти
А до чого тут Захід? Що нам заважало та заважає виробляти ОТРК "Сапсан", або щось на кшталт того ж "шахеда"? Чиїсь "сталеві яйця"?
показати весь коментар
14.06.2023 09:19 Відповісти
Про шахеди я вчора писал вже. В тім і річ, захід не дозволяє, а самі нічого не робимо.
показати весь коментар
14.06.2023 09:51 Відповісти
Ключове слово "самі нічого не робимо", тому і постає питання чому? А відповідь очевидна - поки люди донатять останню копійчину на закупку дронів, МОУ пиляє бабло за яке могли б не тільки налагодити власне виробництво дронів, але й закупити тисячи у інших виробників. Але ж хто вам сказав, що влада капітулянтів буде займатися обороноздатністю країни? Ні навпаки вони будуть гадити та усіма способами знижувати цю саму боєздатність.
показати весь коментар
14.06.2023 10:03 Відповісти
відкривайте Львів - хочу до дому!
показати весь коментар
14.06.2023 10:22 Відповісти
підлі тварюки.
Співчуття родинам всіх загиблих від рук звірів з-за порєбріку.
На фронті суки обсераються, тож мстяться мирному населенню за свої пройоби. Нежить проклята!
показати весь коментар
14.06.2023 12:40 Відповісти
А лісників не можна по лісах розосередити?
показати весь коментар
14.06.2023 12:54 Відповісти
Терміново гнати у відставку такого президента і такий уряд! Керівництво країни, що не здале припинити руйнацію і убивства, захистити свій народ і країну не має права на існування! Під суд продажну обдолбану камарілью зрадників, злодюг і паразитуючих бездарів! Вирішальне слово ще має сказати Армія. Досить самолюбованських відосіків, пафосних монологів "з ким Я, люби й,мийзустрічався, та що кому казав, та кому дякував і що у кого клянчив. Під суд продажних бездарів і на шибеницю. Вони упевнено пройоб.ють Україну і готовлять здати кацапам. Просто кинути під ноги і ржати під оплески. Інакше цю злочинну бездіяльність нічим пояснити.
показати весь коментар
14.06.2023 13:16 Відповісти
 
 