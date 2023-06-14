Копачі розкрадають археологічну спадщину після підриву ГЕС, - Міністерство культури

Наслідком катастрофи на Каховській ГЕС стало розкрадання копачами-грабіжниками археологічних об’єктів Великого Лугу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міністерства культури Україна

"Сотні об’єктів культурної спадщини на території спричиненої росіянами масштабної катастрофи - підриву Каховської ГЕС - були пошкоджені, затоплені або, як самі споруди ГЕС, - знищені навмисне. Однак чи не найбільших втрат може зазнати безцінна археологічна спадщина України", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, за часів створення Каховського водосховища під його водами опинилися археологічні об‘єкти різних періодів. Різке падіння рівня води після підриву дамби та розмивання берегів й затоплення територій нижче за течією Дніпра спричинило критичну ситуацію з охороною археологічної спадщини в регіоні.

"На території Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, а також Одеської області активізувалися копачі-грабіжники, що визбирують цінні предмети з допомогою металодетекторів.

МКІП звернулося до керівників ОВА постраждалих областей, а також до МВС та правоохоронних органів задля ефективної протидії пограбуванню археологічних об‘єктів. Задля моніторингу, фіксації пошкоджень та інших невідкладних робіт об‘єднають зусилля науковці-археологи, музейники, пам‘ятко- та правоохоронці. Відповідну дорожню карту фахівці МКІП обговорили з Інститутом археології НАН України та іншими партнерами, а також з Національним заповідником "Хортиця", - розповіли у міністерстві.