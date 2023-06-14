Копачі розкрадають археологічну спадщину після підриву ГЕС, - Міністерство культури
Наслідком катастрофи на Каховській ГЕС стало розкрадання копачами-грабіжниками археологічних об’єктів Великого Лугу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міністерства культури Україна
"Сотні об’єктів культурної спадщини на території спричиненої росіянами масштабної катастрофи - підриву Каховської ГЕС - були пошкоджені, затоплені або, як самі споруди ГЕС, - знищені навмисне. Однак чи не найбільших втрат може зазнати безцінна археологічна спадщина України", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, за часів створення Каховського водосховища під його водами опинилися археологічні об‘єкти різних періодів. Різке падіння рівня води після підриву дамби та розмивання берегів й затоплення територій нижче за течією Дніпра спричинило критичну ситуацію з охороною археологічної спадщини в регіоні.
"На території Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, а також Одеської області активізувалися копачі-грабіжники, що визбирують цінні предмети з допомогою металодетекторів.
МКІП звернулося до керівників ОВА постраждалих областей, а також до МВС та правоохоронних органів задля ефективної протидії пограбуванню археологічних об‘єктів. Задля моніторингу, фіксації пошкоджень та інших невідкладних робіт об‘єднають зусилля науковці-археологи, музейники, пам‘ятко- та правоохоронці. Відповідну дорожню карту фахівці МКІП обговорили з Інститутом археології НАН України та іншими партнерами, а також з Національним заповідником "Хортиця", - розповіли у міністерстві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
СЛАВА УКРАЇНІ!
ЗРОБІТЬ «СКАРБОШУКАЧІВ АРМІЄЮ АРХЕОЛОГІВ» - кількість знахідок виросте в 1000 або 5000 разів у музеях.
І не буде здогадок чи реалій у підміні, пропаж, …бо суспільство буде контролювати і публічне відео, факти виявлення звіти перед народом України.
Це ефективно і затрати смішні придумати винагороду 10% від вартості а це копійки а не міліарди на зп…
і вовк ситий і вівці цілі
чи ще безліч інших варіантів відновити історію і задовільнити істориків, скарбошукачів, колекціонерів та наповнити щей бюджет.
Не можете? Тогда не плачьте.
На дороги миллиарды есть, а поднять старинные вещи, которых денег стоят средств нет???
Вложить деньги, чтобы поднять деньги???
Таким как ты зебилам это не понять.
Только тупые зебилы как ты ноют о миллионах, тратя миллиарды на дороги, когда идет война
Идиоту объясняю - черные копатели - раскопка курганов, древних захоронений, раскопка в охраняемых Законом местах.
Белый копатель - ходим по полям, заброшенным хуторам, деревням. Воздух, природа, пивко и бутерброды в сумке. Нашел - радость, нет - время на природе провел.
И находил - перед войной серебряную монету Вильгельма ІІ. До этого, старинные наконечники для стрел, несколько украшений, россыпь монет (медь, серебро).
Сейчас мой детектор в ВСУ, мины ищет.
А Вам советую не лезть туда, где ничего не понимаете.
Поэтому найдите себе тему, где будете казаться умным))))))
К примеру, тупые шутки 95 квярталя.
Они сидят, получают деньги и *рать они хотели на археологию.
Я как-то нашел довольно интересные вещи, сфоткал, обратился к ним - раскапывайте! И получил ответ - без тебя проблем хватает, закопай обратно.
А некоторые, просят принести, но не оприходуют, а приторговывают коллекционерам.....
Воруют археологические находки на всех уровнях. Государство не заинтересовано, чтобы клады сдавались государству.
Расскажу про один эксперимент.
Было найдено пять золотых монет Николая.
Две были сданы государству как клад для получения законных 25%.
Милиция дала опись, приняла и сказали куда обращаться для получения вознаграждения.
Не буду описывать мытарства, но монеты исчезли. Милиция показывает доки, что они переданы на экспертизу, экспертиза вначале сказала, что получила, а потом прислала ответ, что монеты не поступали....
Вот и все....
Еще момент.
Оказывается в бюджете Украины есть статья - выплаты на найденные клады. И вот самое интересное. Если по этой статье денег нет, а депутаты часто переносят деньги со статьи на статью, то денег Вы не получите, пока не будет принят следующий бюджет (раз в год). И думаете там будут деньги по этой статье??? Нет.
Поэтому с кладом париться не надо - тихонько продавать, как это не печально.
разних там асьок, мінелабов, еквіноксів...вось оно і збереглося-то досеводня для блек-копачів. Скоро напевно всі джеверлі, віоліті, сотбі будуть завалені цими знахідками. Клондайк якийсь.
P.S. Має бути закрита тимчасова зона як колись у Чорнобилі.
В Україні має діяти Закон
А щоб надійно захистити археологічну спадщину, її потрібно знову втопити.
Ну, а прийняти робочу схему британців у цій справі, ніхто не хоче, бо архам вона не вигідна. А схема там працює дуже успішно!
Довбаний зелений цирк- все постфактум, і кожен раз 'ми нє зналі шо так будєт'...
Дайте їм ще сто днів, чи ще 40 млн населення і ще одну Україну, вони навчаться
І не буде здогадок чи реалій у підміні, пропаж, …бо суспільство буде контролювати і публічне відео, факти виявлення звіти перед народом України.
Це ефективно і затрати смішні придумати винагороду 10% від вартості а це копійки а не міліарди на зп…
і вовк ситий і вівці цілі
або вже діюча система Віоліті нехай на державному рівні зробити аналог: відкриті торги і від торгів налоги державі та навіть, якщо викупляє приватна особа вже за кордон не вивезти і в музей на виставки надавати буде із радістю.
Для цього спочатку потрібно отримати археологічну освіту, досконало знати і любити історію і свою країну.
Вам сміттярам (т.з. scavangers) не може бути відомо, що найвищу археологічну цінність становить не сама знахідка, а історія цієї знахідки, місцевість де вона була знайдена, безцінні археологічні дані у землі, які оточують цю знахідку і все це безжально руйнуєте.