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Новини Агресія Росії проти України
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Копачі розкрадають археологічну спадщину після підриву ГЕС, - Міністерство культури

великий,луг

Наслідком катастрофи на Каховській ГЕС стало розкрадання копачами-грабіжниками археологічних об’єктів Великого Лугу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міністерства культури Україна

"Сотні об’єктів культурної спадщини на території спричиненої росіянами масштабної катастрофи - підриву Каховської ГЕС - були пошкоджені, затоплені або, як самі споруди ГЕС, - знищені навмисне. Однак чи не найбільших втрат може зазнати безцінна археологічна спадщина України", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, за часів створення Каховського водосховища під його водами опинилися археологічні об‘єкти різних періодів. Різке падіння рівня води після підриву дамби та розмивання берегів й затоплення територій нижче за течією Дніпра спричинило критичну ситуацію з охороною археологічної спадщини в регіоні.

"На території Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, а також Одеської області активізувалися копачі-грабіжники, що визбирують цінні предмети з допомогою металодетекторів.

МКІП звернулося до керівників ОВА постраждалих областей, а також до МВС та правоохоронних органів задля ефективної протидії пограбуванню археологічних об‘єктів.  Задля моніторингу, фіксації пошкоджень та інших невідкладних робіт об‘єднають зусилля науковці-археологи, музейники, пам‘ятко- та правоохоронці. Відповідну дорожню карту фахівці МКІП обговорили з Інститутом археології НАН України та іншими партнерами, а також з Національним заповідником "Хортиця", - розповіли у міністерстві.

Автор: 

археолог (81) Міністерство культури (757) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+30
Виловлювати цих копачів і відправляти на розмінування територій. Нехай міни шукають.
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14.06.2023 06:54
+17
Как будто археологам кто то сейчас даст денег на раскопки. Чиновники от культуры всегда обвиняют во всем поисковиков так как прекрасно знают что все самое ценное они уже давно сами украли из запасников музеев.
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14.06.2023 07:02
+17
Ну так посылайте археологов.
Не можете? Тогда не плачьте.
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14.06.2023 07:24
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Виловлювати цих копачів і відправляти на розмінування територій. Нехай міни шукають.
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14.06.2023 06:54 Відповісти
Тут все простіше… потрібно володіти інформацією хто там копає ? депутати та бармени чи військові яким психологічно потрібно теж відпочинок та психологічна розрада. Спробуйте підійти і запитати хто ти безстрашний грабувачу фольги і консервних банок і елітних 5 коп. made in Ukraine.

СЛАВА УКРАЇНІ!
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14.06.2023 10:22 Відповісти
А ще краще я вже описував:

ЗРОБІТЬ «СКАРБОШУКАЧІВ АРМІЄЮ АРХЕОЛОГІВ» - кількість знахідок виросте в 1000 або 5000 разів у музеях.

І не буде здогадок чи реалій у підміні, пропаж, …бо суспільство буде контролювати і публічне відео, факти виявлення звіти перед народом України.

Це ефективно і затрати смішні придумати винагороду 10% від вартості а це копійки а не міліарди на зп…
і вовк ситий і вівці цілі

чи ще безліч інших варіантів відновити історію і задовільнити істориків, скарбошукачів, колекціонерів та наповнити щей бюджет.
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14.06.2023 13:47 Відповісти
Да, там зараз не втовпися - хоч би без бойових дій обійшлося. Сам не проти, коли є час.Але лізти зараз ртуди - це занадто...Ну що ж ідіотів вистачає
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14.06.2023 07:01 Відповісти
Как будто археологам кто то сейчас даст денег на раскопки. Чиновники от культуры всегда обвиняют во всем поисковиков так как прекрасно знают что все самое ценное они уже давно сами украли из запасников музеев.
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14.06.2023 07:02 Відповісти
Що вже риють, чи це міністерство оголошує для профілактики?
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14.06.2023 07:03 Відповісти
Ну так посылайте археологов.
Не можете? Тогда не плачьте.
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14.06.2023 07:24 Відповісти
кому горе а кому оце от "ну так посилайтє архєологов або не плачте"..
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14.06.2023 07:39 Відповісти
Бо міністерство трохи бреше. Вони добре знають що потік води коли наповнювали водосховище і за 70 років добре розмив там верхні шари грунту і оголив і старі козацькі кладовища і нетільки. І в міністерства немає жодного уявлення що там зараз відбувається. І вже зараз мала би бути сіормована група археологів, виїздна комісія для того щоб подивитись що там і як, організувати збереження памяток, описати їх, передати під охорону органам правопорядку. І це все мало бути зроблено ще вчора.
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14.06.2023 09:03 Відповісти
посылать куда? Сколько стоит экспедиция в курсе?
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14.06.2023 07:53 Відповісти
У Вас логика зебилов.

На дороги миллиарды есть, а поднять старинные вещи, которых денег стоят средств нет???
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14.06.2023 08:30 Відповісти
от зебилов ты не далеко отскочил. за "велике крадивнцтво" они ответят. А вот когда всем миром скидываемся на ВСУ,, тратить млн. это преступление
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14.06.2023 08:48 Відповісти
Какие на хрен миллионы?
Вложить деньги, чтобы поднять деньги???

Таким как ты зебилам это не понять.
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14.06.2023 08:56 Відповісти
Тебе, конченному ..., что-то рассказывать о научных раскопках, все равно что учить свинью азбуке. Поднять деньги? Явный дебил...
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14.06.2023 09:17 Відповісти
Дурачок, я много ходил с детектором и знаю сколько это стоит.
Только тупые зебилы как ты ноют о миллионах, тратя миллиарды на дороги, когда идет война
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14.06.2023 09:42 Відповісти
Я же и говорю что ты черный копатель, т.е. урка. Зона твоя хата
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14.06.2023 09:49 Відповісти
Мыслишь как дурачок от ЗЕ.

Идиоту объясняю - черные копатели - раскопка курганов, древних захоронений, раскопка в охраняемых Законом местах.

Белый копатель - ходим по полям, заброшенным хуторам, деревням. Воздух, природа, пивко и бутерброды в сумке. Нашел - радость, нет - время на природе провел.

И находил - перед войной серебряную монету Вильгельма ІІ. До этого, старинные наконечники для стрел, несколько украшений, россыпь монет (медь, серебро).

Сейчас мой детектор в ВСУ, мины ищет.

А Вам советую не лезть туда, где ничего не понимаете.
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14.06.2023 10:01 Відповісти
много текста - ума 0. Начни сначала - Копачі розкрадають археологічну спадщину... Какие деревни, хутора? Вести с тобой диалог далее не вижу смысла
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14.06.2023 10:32 Відповісти
Согласен, ума у Вас ПОЛНЫЙ НОЛЬ.

Поэтому найдите себе тему, где будете казаться умным))))))
К примеру, тупые шутки 95 квярталя.
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14.06.2023 11:47 Відповісти
Ходити з металодетектором та копати собачі ямки на полі це не археологічні розкопки із великими земляними роботами і копіткою фіксацією артефактів
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14.06.2023 09:56 Відповісти
Они ме могут уже тридцать лет ревизию запасников провести что бы самим в тюрьму не сесть.
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14.06.2023 10:14 Відповісти
Вы правы!
Они сидят, получают деньги и *рать они хотели на археологию.
Я как-то нашел довольно интересные вещи, сфоткал, обратился к ним - раскапывайте! И получил ответ - без тебя проблем хватает, закопай обратно.

А некоторые, просят принести, но не оприходуют, а приторговывают коллекционерам.....

Воруют археологические находки на всех уровнях. Государство не заинтересовано, чтобы клады сдавались государству.
Расскажу про один эксперимент.
Было найдено пять золотых монет Николая.
Две были сданы государству как клад для получения законных 25%.

Милиция дала опись, приняла и сказали куда обращаться для получения вознаграждения.
Не буду описывать мытарства, но монеты исчезли. Милиция показывает доки, что они переданы на экспертизу, экспертиза вначале сказала, что получила, а потом прислала ответ, что монеты не поступали....
Вот и все....
Еще момент.
Оказывается в бюджете Украины есть статья - выплаты на найденные клады. И вот самое интересное. Если по этой статье денег нет, а депутаты часто переносят деньги со статьи на статью, то денег Вы не получите, пока не будет принят следующий бюджет (раз в год). И думаете там будут деньги по этой статье??? Нет.

Поэтому с кладом париться не надо - тихонько продавать, как это не печально.
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14.06.2023 10:27 Відповісти
Там закон запутан так что хозяина клада по любому кинут,а у нас в доме культуры была большая коллекция скифского серебра тоже взяли на экспертизу и никто ее больше не видел.
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14.06.2023 10:32 Відповісти
Може дежурні дрони пускати над археологічною территоріею і фіксувати грабіжників ?
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14.06.2023 07:32 Відповісти
Правильно!! Фіксувати і скидати ВОГи!
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14.06.2023 07:58 Відповісти
И начинать с аграриев которые курганы распахивают.
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14.06.2023 10:33 Відповісти
Для "копачів" є робота за фахом на фронті.
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14.06.2023 07:44 Відповісти
Лаврою займіться,*****
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14.06.2023 07:44 Відповісти
"...за часів створення Каховського водосховища під його водами опинилися археологічні об'єкти різних періодів." А кто мешал совкам их достать оттуда до создания ГЭС и затопления? Вопрос риторический.
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14.06.2023 07:51 Відповісти
сталин и комуняки. череп Тамерлана, мощи Ваньки грозного это одно, а копать курганы это другое
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14.06.2023 07:55 Відповісти
Конечно, проще отжать.
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14.06.2023 08:05 Відповісти
Тади нє било вось таких чудних прємудростєй от лукавого,
разних там асьок, мінелабов, еквіноксів...вось оно і збереглося-то досеводня для блек-копачів. Скоро напевно всі джеверлі, віоліті, сотбі будуть завалені цими знахідками. Клондайк якийсь.
P.S. Має бути закрита тимчасова зона як колись у Чорнобилі.
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14.06.2023 08:24 Відповісти
а воно їм не треба було, їм треба було знищити абдо приховати от і затопили. тому катастрофою було будівництво ГЕС, а не її руйнація.
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14.06.2023 08:29 Відповісти
А люди які потонули, знищене майно це херня. Головне Великий луг знову без води.
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14.06.2023 09:07 Відповісти
Не пиши хєрню. Історична спадщина не вимірюється людськими життями. Це речі які непівставні.
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14.06.2023 09:30 Відповісти
Це була відповідь людині для якої руйнація( підрив) греблі не є катастрофою.
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14.06.2023 10:23 Відповісти
якщо ти ТП, то це назавжди.
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18.06.2023 15:06 Відповісти
Що вареників обївся при неділі? Їж, а то поляки вкрадуть. Лошара.
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18.06.2023 15:32 Відповісти
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18.06.2023 21:17 Відповісти
рибу ловити не можна, копати не можна, прямий совок якийсь.
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14.06.2023 08:03 Відповісти
ЄВРОСОЮЗ. СПРОБУЙ ТАМ БЕЗ ДОЗВОЛУ РИБУ ПОЛОВИТИ ЧИ ПОКОПАТИ, ЯК ЧОРНИЙ АРХЕОЛОГ
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14.06.2023 09:53 Відповісти
Їдь у тундру і роби що хочеш, хоч спали її к єдрєням!

В Україні має діяти Закон
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14.06.2023 09:59 Відповісти
Людина та Закон, а не закон людина
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14.06.2023 19:08 Відповісти
саперами в армію
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14.06.2023 08:14 Відповісти
А може вони навпаки рятують артефакти?
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14.06.2023 08:23 Відповісти
ага, для закордонних колекціонерів
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14.06.2023 08:30 Відповісти
То це копачі виявляється ще й кордон зробили дірявим , бо вивезення культурної спадщини ЗАБОРОНЕНО. Чи проблема у прикордонниках і їх корупційного нутра??
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14.06.2023 09:25 Відповісти
Дірявий кордон - то другоє.
А щоб надійно захистити археологічну спадщину, її потрібно знову втопити.
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14.06.2023 09:59 Відповісти
У митниках. Прикордонники тут ні до чого
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14.06.2023 19:34 Відповісти
причому тут копачі і кордон, що ти зморозило?
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18.06.2023 15:04 Відповісти
То має бути державна програма як у Великобританії,тоді не будуть за кордоном такі речі.Та і не любителі їх туди вивозять,а то вже інше питання.
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15.06.2023 07:06 Відповісти
Хотіли рибки назбирати а тут шось блищит під ногами -- от і кинулись
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14.06.2023 08:24 Відповісти
Все найцінніше було розграбовано і вивезено з 24.02.22 ,тому що хтось не вивіз це з музеїв
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14.06.2023 08:30 Відповісти
Найбільші втрати від ватного міністерства культурки.
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14.06.2023 08:39 Відповісти
Лежали артефакти на дні, лежали, а як з'явилася можливість у людей їх дістати, так одразу забороняємо. Певно в когось підгоріло, що то не він те все викопує.
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14.06.2023 08:45 Відповісти
Ти дебіл, це культурна спадщина України. Вона має бути доступною всім українцям - знаходитися у музеях, а не окремим алкашам, які за пляшку горілки її продадуть колекціонерам
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14.06.2023 09:32 Відповісти
Щоб не було цього Ткаченку треба сраку підняти від крісла... просрав все що може і сидить на посаді.
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14.06.2023 08:53 Відповісти
Його, якщо по закону, то взагалі посадити треба
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14.06.2023 09:06 Відповісти
краще нехай гниє далі натомість спадщина ... дати самоучкам археологам ліцензію на скарби і нехай копають
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14.06.2023 09:16 Відповісти
І потім вивозять закордон. А внукам-правнукам про козаків будемо показувати лише картинки в підручниках, бо всі артефакти ********.
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14.06.2023 09:33 Відповісти
Правильно! Краще знову втопити.
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14.06.2023 10:02 Відповісти
Так в чому питання ,нехай скуповують українські музеї.Чи так віддати?Металопошук не дешеве задоволення.Чи може ви скажете з музеїв не продають?Є приклад Великобританії чудовий.
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27.06.2023 21:39 Відповісти
Самоучки-археологи лосі сохаті 😂
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14.06.2023 10:01 Відповісти
без мишачого посліду тема нудна...
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14.06.2023 10:06 Відповісти
А слуги розкрадання України проводять. У багатьох не має за що жити. Тож кожний виживає як може. Хто в Монако,а хто і в Херсоні
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14.06.2023 09:19 Відповісти
МК аби *********... Копачі, про яких вони кажуть, максимум царські монетки позбирають і не більше. А ці монетки в музеях нікому не вперлись ні разу. А ось "чорні археологи", то вже інше питання. І хто їх кришує у владі і у тому ж МК це велике питання. Та тих на бульдозерах на курганах не помічають, проте краще зробити вигляд боротьби і защимити звичайних людей, у яких металопошук є хобі на рівні рибалки, полювання.... Адже ж кожен не посвячений у це хобі вважає, якщо в руках МД, то в карманах кілограми золота... Нуну, в добру путь! Нехай куплять МД і спробують знайти те історичне золото.
Ну, а прийняти робочу схему британців у цій справі, ніхто не хоче, бо архам вона не вигідна. А схема там працює дуже успішно!
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14.06.2023 09:21 Відповісти
Ткаченка треба на нари за те скільки він не вивіз і віддав москалям цінностей на Півдні. А зараз теж ніби не знали що так буде. Вже давно треба було організувати археологів.
Довбаний зелений цирк- все постфактум, і кожен раз 'ми нє зналі шо так будєт'...
Дайте їм ще сто днів, чи ще 40 млн населення і ще одну Україну, вони навчаться
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14.06.2023 09:24 Відповісти
ну якби вони почали вивозити цінності з музеїв на захід, то народ би зразу догадався - буде окупація. А вони убаюкували всіх до останнього. Тому не ткаченка одного, а всю цю гамадрилью владну. На них вже крові стільки, що повік не відмиються.
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14.06.2023 09:42 Відповісти
Для тех кто не в теме объясню что агробароны распахали тысячи курганов и мест стойбищ скифов и черняхов и хоть бы хны а тут жулики из минкультуры увидели что хабар мимо их проплывает и подняли вой мол поисковики грабят.
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14.06.2023 10:13 Відповісти
Розріл на місці зупинить любого копача.
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14.06.2023 12:29 Відповісти
ЗРОБІТЬ «СКАРБОШУКАЧІВ АРМІЄЮ АРХЕОЛОГІВ» - кількість знахідок виросте в 1000 або 5000 разів у музеях.

І не буде здогадок чи реалій у підміні, пропаж, …бо суспільство буде контролювати і публічне відео, факти виявлення звіти перед народом України.

Це ефективно і затрати смішні придумати винагороду 10% від вартості а це копійки а не міліарди на зп…
і вовк ситий і вівці цілі

або вже діюча система Віоліті нехай на державному рівні зробити аналог: відкриті торги і від торгів налоги державі та навіть, якщо викупляє приватна особа вже за кордон не вивезти і в музей на виставки надавати буде із радістю.
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14.06.2023 13:45 Відповісти
Армія сміттярів претендує на звання археологів, більшої нісенітниці я ще не чув)))
Для цього спочатку потрібно отримати археологічну освіту, досконало знати і любити історію і свою країну.
Вам сміттярам (т.з. scavangers) не може бути відомо, що найвищу археологічну цінність становить не сама знахідка, а історія цієї знахідки, місцевість де вона була знайдена, безцінні археологічні дані у землі, які оточують цю знахідку і все це безжально руйнуєте.
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14.06.2023 19:55 Відповісти
Хто встиг той встиг. На все би лапу накинули. Є такий закон, що знайшов, те моє. І ніхт оне буде питатися нічого в провладної срані і їх посіпак.
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14.06.2023 17:38 Відповісти
 
 