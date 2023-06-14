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Новини Війна
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Росіяни втратили багато техніки. Для ремонту не вистачає механіків, - Центр нацспротиву

танк,російський

Російським окупантам не вистачає механіків для ремонту пошкодженої останнім часом техніки. В окупованому Криму вони залучають автослюсарів з СТО.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти готуються поповнити нестачу техніки зняттям з консервації старих зразків озброєння. Також росіянам бракує фахівців механіків, які зможуть відновити пошкоджену або застарілу техніку. Тому ворог примусово залучає фахівців з ремонту та обслуговування військової техніки. Зокрема в тимчасово окупованому Криму противник проводить відбір автослюсарів із місцевих СТО", - йдеться у повідомленні.

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В Центрі закликали мешканців окупованих територій не співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

"Якщо ж вас під примусом і загрозою для життя та здоровʼя залучають до робіт над військовою технікою - радимо скористатися порадами як вивести з ладу автомобіль окупанта, або як знешкодити ворожий танк", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Білий дім не надає значення словам РФ про втрати Україною техніки

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контрнаступ (435) Центр національного спротиву (819)


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14.06.2023 15:53 Відповісти
І в Мар'їнці щось таке https://twitter.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/1668968642006994945?t=YHkLhRIUUItCGTBKr0yVrw&s=19 коїться ...
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14.06.2023 16:18 Відповісти
Судячи з фото, танк потребує незначної роботи. Будь-яка людина, яка володіє інструментами, зможе це полагодити.
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14.06.2023 15:54 Відповісти
То шо на фото. Мужик - шо тут еще подремонтировать?
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14.06.2023 15:56 Відповісти
Нахер нам іхня техніка -- нам шоб своя була на мазі .
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14.06.2023 15:57 Відповісти
пожалійте бідних касабів..
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14.06.2023 15:57 Відповісти
Пенсионеров танкистов теперь загребут?
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14.06.2023 16:01 Відповісти
Кацапы нация генетических дураков. Скажет командование - тяни, толкай, стреляй они так и сделают
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14.06.2023 16:09 Відповісти
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14.06.2023 18:27 Відповісти
 
 