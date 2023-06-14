Росіяни втратили багато техніки. Для ремонту не вистачає механіків, - Центр нацспротиву

Російським окупантам не вистачає механіків для ремонту пошкодженої останнім часом техніки. В окупованому Криму вони залучають автослюсарів з СТО.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти готуються поповнити нестачу техніки зняттям з консервації старих зразків озброєння. Також росіянам бракує фахівців механіків, які зможуть відновити пошкоджену або застарілу техніку. Тому ворог примусово залучає фахівців з ремонту та обслуговування військової техніки. Зокрема в тимчасово окупованому Криму противник проводить відбір автослюсарів із місцевих СТО", - йдеться у повідомленні.

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В Центрі закликали мешканців окупованих територій не співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

"Якщо ж вас під примусом і загрозою для життя та здоровʼя залучають до робіт над військовою технікою - радимо скористатися порадами як вивести з ладу автомобіль окупанта, або як знешкодити ворожий танк", - йдеться у повідомленні.

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