37 бригада зазнала великих втрат під час контрнаступу на Донеччині, - WP

37-ма бригада ЗСУ з навченими на західній техніці екіпажами під час прориву оборони окупантів зазнала великих втрат, але змогла захопити позиції противника та дала побратимам змогу визволити чотири села на Донеччині.

Про це пише The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання цитує слова 30-річного бійця із позивним Дроворуб, який розповів журналістам про високу ціну, яку військові платять під час штурмів. За словами Дроворуба, його підрозділ 5 червня пішов у наступ на півдні від Великої Новосілки на Донеччині. З 50 бійців назад не повернулися 30 - вони були вбиті, поранені чи потрапили в полон. Також ворог знищив 5 броньованих машин підрозділу.

"Нас покинули в полі без жодних танків або важкого озброєння. Із трьох боків нас обстрілювали міномети. Ми нічого не могли вдіяти", - каже Дроворуб.

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Ще один солдат із позивним Сірий розповів, що під час бою під Великою Новосілкою російські снаряди прошивали броню їхніх AMX-10 RC. Ці машини виявилися недостатньо важкими, щоб захистити солдатів.

Дроворуб розповів, що під час обстрілу вибрався з машини і повз, шукаючи можливості сховатися під деревами.

"Всі очікували, що у нас буде якась підтримка, але, на жаль, з певних причин її не було", - каже Дроворуб.

Він додав, що його командир мав мало досвіду і розраховував на підтримку артилерії. "Але він розгубився, коли побачив, що її там не було", - додав військовий.

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Після двох годин бою росіяни чи то втомилися, чи то вичерпали боєприпаси. Українці змогли захопити ворожі позиції. Загалом цей бій відволік росіян і дозволив ЗСУ атакувати з флангів. Завдяки діям 37 бригади інші підрозділи змогли визволити чотири села на південь від Великої Новосілки - Нескучне, Сторожеве, Благодатне та Макарівку.

"Ми принесли жертву. Але натомість отримали результат", - каже Дроворуб. Сам він теж був поранений у бою - легко, на відміну від більшості його товаришів.

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Надалі бійці 37 бригади збираються просуватися вперед. Своєю наступною ціллю вони називають Маріуполь.

"Ми маємо продовжувати рухатися вперед. Ми боїмося померти, але розуміємо, що іншого виходу немає. Ми повинні йти вперед і вигнати ворога звідси", - наводить видання слова Сірого.