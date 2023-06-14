37 бригада зазнала великих втрат під час контрнаступу на Донеччині, - WP
37-ма бригада ЗСУ з навченими на західній техніці екіпажами під час прориву оборони окупантів зазнала великих втрат, але змогла захопити позиції противника та дала побратимам змогу визволити чотири села на Донеччині.
Про це пише The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.
Видання цитує слова 30-річного бійця із позивним Дроворуб, який розповів журналістам про високу ціну, яку військові платять під час штурмів. За словами Дроворуба, його підрозділ 5 червня пішов у наступ на півдні від Великої Новосілки на Донеччині. З 50 бійців назад не повернулися 30 - вони були вбиті, поранені чи потрапили в полон. Також ворог знищив 5 броньованих машин підрозділу.
"Нас покинули в полі без жодних танків або важкого озброєння. Із трьох боків нас обстрілювали міномети. Ми нічого не могли вдіяти", - каже Дроворуб.
Ще один солдат із позивним Сірий розповів, що під час бою під Великою Новосілкою російські снаряди прошивали броню їхніх AMX-10 RC. Ці машини виявилися недостатньо важкими, щоб захистити солдатів.
Дроворуб розповів, що під час обстрілу вибрався з машини і повз, шукаючи можливості сховатися під деревами.
"Всі очікували, що у нас буде якась підтримка, але, на жаль, з певних причин її не було", - каже Дроворуб.
Він додав, що його командир мав мало досвіду і розраховував на підтримку артилерії. "Але він розгубився, коли побачив, що її там не було", - додав військовий.
Після двох годин бою росіяни чи то втомилися, чи то вичерпали боєприпаси. Українці змогли захопити ворожі позиції. Загалом цей бій відволік росіян і дозволив ЗСУ атакувати з флангів. Завдяки діям 37 бригади інші підрозділи змогли визволити чотири села на південь від Великої Новосілки - Нескучне, Сторожеве, Благодатне та Макарівку.
"Ми принесли жертву. Але натомість отримали результат", - каже Дроворуб. Сам він теж був поранений у бою - легко, на відміну від більшості його товаришів.
Надалі бійці 37 бригади збираються просуватися вперед. Своєю наступною ціллю вони називають Маріуполь.
"Ми маємо продовжувати рухатися вперед. Ми боїмося померти, але розуміємо, що іншого виходу немає. Ми повинні йти вперед і вигнати ворога звідси", - наводить видання слова Сірого.
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У кацапов хорошая доктрина бороны - основные войска находяться на второй, или даже на третьей линии. А первые линии чтобы обозначить противника, оценить его и дать ему взять первую линию и залезть в мышеловку - минные поля и пристрелянное поле битвы. Обескровить и снова вытеснить на первую линии. Потом сначала и так пока не измотают. А потом мощный контрудар резервом.
Классический пример - Курская битва. И работает до сих пор. Кстати, в отличие от нашей тактике, когда все находится на первой линии. И если ее потеряют, то уже не вернуться на нее в ближайшем будущем, и может даже в этом году (Северодонецк, Лисичанск, Мариуполь, Соледар, Дебальцево)
На линии находятся передовые отряды, остальные базируются в глубине.
Сейчас смысла нет держать постоянно весь состав на линии, которая постоянно под обстрелами.
И московиты, и наши, и НАТО оперируют максимум бригадой. На наших железных дорогах нет рамп для разгрузки дивизии и ее снабжения. Кроме того никто не сможет развернуть зону надежного ПВО в районе сосредоточения целой дивизии и обеспечить прикрытые ее линий снабжения, как и обеспечить само это снабжение. Все закончилось вместе с Варшавским договором и сейчас просто не преподают в академиях такой уровень тактики и планирования.
Вот поэтому везде только бригады и если у московитов остались дивизии, то они просто состоят из отдельных бригад, которые не умеют работать совместно. У них даже учения такого масштаба не проводилось. А командир дивизии - это пастух над командирами бригад и тут номер дивизии только для того, чтобы разделить сферы влияния пастухов.
Условное наименование - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Войсковая часть № 44980 (в/ч 44980). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Сокращённое наименование - 127 мсд.
Пункт постоянной дислокации формирования - село https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Сергеевка Пограничного района Приморского края. Соединение входит в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F 5-й общевойсковой армии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 Восточного военного округа .
Дивизия создана 1 декабря 2018 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/127-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F#cite_note-rd-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/127-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F#cite_note-:5-2 [2] на базе 59-й мотострелковой бригады, существовавшей в период 1 ноября 2009 - 1 декабря 2018 гг. и которая была создана путём переформирования 127-й пулемётно-артиллерийской дивизии.
А тут выбор у нас невелик - на Мелитополь!Вот они там и настроили. Правда в районе Бахмута они еще не успели построить вторую и третью линию, но наступать на Донбасс имеет мало смысла. Увязнуть в городском конгломературе не получиав стратегической выгоды. На Мариуполь тоже идти рискованно - на флангах слишком сильные группировки и возьмут легко в клещи. Поэтому точки только две - Мелитополь и из Херсона на Армянск. Соответственно там и ждут.
Ця безкінечна іпсо проти України триває ще з початку вторгнення , і почалася вона з - вазьмут Кієв за трі дня .
Я тільки одного не розумію , навіщо їм підігрують наші змі . Якщо є інфа про втрати у 37 бригаді , то чому вона виходить від американських помийок ?? Чому у Дроворуба бере інтерв'ю американська журнашлюха , а не скажімо Бутусов чи Цаплієнко . ?
Или вы войну в Афгане, хотите в пример поставить ?
Нигде не участвовали, в таком масштабе и с таким сильным противником.
Все эти учебки направлены на борьбу с группами моджахедов.
Война в Ираке, вернее военная операция «Иракская свобода», совершенно другого плана.
Переконаний, ваша легкість закінчиться одразу як спробуєте взяти інтерв'ю у капітана Хуана чи майора Педро з Боготи щодо результатів останнього рейду колумбійської поліції в якійсь провінції.
Local producer for The Washington Post
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Вопросы можно задать этому товарищу
погано планувати і погано організовувати операції
В свою очередь полное незнание порождает сомнения, а сомнения разъедают решимость.
Но кто из нынешних недоучек у власти об этом думает!