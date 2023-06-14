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Новини Війна
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37 бригада зазнала великих втрат під час контрнаступу на Донеччині, - WP

війна,зсу

37-ма бригада ЗСУ з навченими на західній техніці екіпажами під час прориву оборони окупантів зазнала великих втрат, але змогла захопити позиції противника та дала побратимам змогу визволити чотири села на Донеччині.

Про це пише The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання цитує слова 30-річного бійця із позивним Дроворуб, який розповів журналістам про високу ціну, яку військові платять під час штурмів. За словами Дроворуба, його підрозділ 5 червня пішов у наступ на півдні від Великої Новосілки на Донеччині. З 50 бійців назад не повернулися 30 - вони були вбиті, поранені чи потрапили в полон. Також ворог знищив 5 броньованих машин підрозділу.

"Нас покинули в полі без жодних танків або важкого озброєння. Із трьох боків нас обстрілювали міномети. Ми нічого не могли вдіяти", - каже Дроворуб.

Читайте: ЗСУ успішно контрнаступають та  визволяють території, як мінімум на трьох напрямках, - ISW

Ще один солдат із позивним Сірий розповів, що під час бою під Великою Новосілкою російські снаряди прошивали броню їхніх AMX-10 RC. Ці машини виявилися недостатньо важкими, щоб захистити солдатів.

Дроворуб розповів, що під час обстрілу вибрався з машини і повз, шукаючи можливості сховатися під деревами.

"Всі очікували, що у нас буде якась підтримка, але, на жаль, з певних причин її не було", - каже Дроворуб.

Він додав, що його командир мав мало досвіду і розраховував на підтримку артилерії. "Але він розгубився, коли побачив, що її там не було", - додав військовий.

Також читайте: Столтенберг позитивно оцінив перші дні контрнаступу української армії

Після двох годин бою росіяни чи то втомилися, чи то вичерпали боєприпаси. Українці змогли захопити ворожі позиції. Загалом цей бій відволік росіян і дозволив ЗСУ атакувати з флангів. Завдяки діям 37 бригади інші підрозділи змогли визволити чотири села на південь від Великої Новосілки - Нескучне, Сторожеве, Благодатне та Макарівку.

"Ми принесли жертву. Але натомість отримали результат", - каже Дроворуб. Сам він теж був поранений у бою - легко, на відміну від більшості його товаришів.

Дивіться: Тіла ліквідованих російських окупантів: "Як вам, суки, контрнаступ?". ВIДЕО 18+

Надалі бійці 37 бригади збираються просуватися вперед. Своєю наступною ціллю вони називають Маріуполь.

"Ми маємо продовжувати рухатися вперед. Ми боїмося померти, але розуміємо, що іншого виходу немає. Ми повинні йти вперед і вигнати ворога звідси", - наводить видання слова Сірого.

Автор: 

втрати (4403) ЗСУ (7562) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+14
"Він додав, що його командир мав мало досвіду і розраховував на підтримку артилерії. "Але він розгубився, коли побачив, що її там не було"

Более полугода готовились, наверное разрабатывали какой-то супер план, и командир бригады, которая должна была сделать самую сложную работу (прорвать оборону) не знал, что его даже не поддержит артиллерия? Это как вообще?
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14.06.2023 14:22
+14
по трясла попкой потом решила написать иногда полезно смотреть кто автор статьи

Саманта Шмидт
Богота, Колумбия
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14.06.2023 14:22
+14
Та да. Щось дуже смердить кацапнею. Якого біса Цензор це викладає?
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14.06.2023 14:31
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1 леопард(2) и 2 оттянули на ремонт,ну и бмпшки немного потеряли но не критично.....акуеть какое количество офигенное леопардов потеряли,иди поплачь.
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14.06.2023 15:17 Відповісти
"линия Суровикина" аля зубы дракона или черкащи коричневые)тут главное вторую пройти,если ее делал тугодум суровикин то для нас это гуд,только тупейший имбецил мог потратить 1000 ракет на трансформаторы и проиграть им войну.)
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14.06.2023 15:15 Відповісти
Главное условие победы - не преуменьшает силы противника!
У кацапов хорошая доктрина бороны - основные войска находяться на второй, или даже на третьей линии. А первые линии чтобы обозначить противника, оценить его и дать ему взять первую линию и залезть в мышеловку - минные поля и пристрелянное поле битвы. Обескровить и снова вытеснить на первую линии. Потом сначала и так пока не измотают. А потом мощный контрудар резервом.

Классический пример - Курская битва. И работает до сих пор. Кстати, в отличие от нашей тактике, когда все находится на первой линии. И если ее потеряют, то уже не вернуться на нее в ближайшем будущем, и может даже в этом году (Северодонецк, Лисичанск, Мариуполь, Соледар, Дебальцево)
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14.06.2023 16:25 Відповісти
Да ты шо? Чего ж они все резервы тянуть стали на Запорожское направление, дамбу взорвали?
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14.06.2023 17:26 Відповісти
Сложно сказать что резервы.
На линии находятся передовые отряды, остальные базируются в глубине.

Сейчас смысла нет держать постоянно весь состав на линии, которая постоянно под обстрелами.
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14.06.2023 17:45 Відповісти
Їхня 127 мс дивізія була - резервна , і базувалась аж на третій лінії оборони . Саме вона атакувала підрозділи ЗСУ під Макарівкою , була ними майже розгромлена і відкинута аж до Старомлинівки . Так що русня вкинула на виступі саме - резерви .
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14.06.2023 18:52 Відповісти
Куда здесь могла вместиться целая 127 мотострелковая дивизия?
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14.06.2023 20:00 Відповісти
Я ж написав ясно - базувалась аж на третій лінії оборони .. А на карті село Макарівка - 1 лінія кацапської оборони ,, яку 127 спробувала відбити .
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14.06.2023 20:51 Відповісти
Дивизиями уже все разучились командовать и планировать, кроме США.
И московиты, и наши, и НАТО оперируют максимум бригадой. На наших железных дорогах нет рамп для разгрузки дивизии и ее снабжения. Кроме того никто не сможет развернуть зону надежного ПВО в районе сосредоточения целой дивизии и обеспечить прикрытые ее линий снабжения, как и обеспечить само это снабжение. Все закончилось вместе с Варшавским договором и сейчас просто не преподают в академиях такой уровень тактики и планирования.
Вот поэтому везде только бригады и если у московитов остались дивизии, то они просто состоят из отдельных бригад, которые не умеют работать совместно. У них даже учения такого масштаба не проводилось. А командир дивизии - это пастух над командирами бригад и тут номер дивизии только для того, чтобы разделить сферы влияния пастухов.
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14.06.2023 20:19 Відповісти
127-я мотострелковая ордена Кутузова дивизия - тактическое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE) соединение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Сухопутных войск Российской Федерации .

Условное наименование - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Войсковая часть № 44980 (в/ч 44980). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Сокращённое наименование - 127 мсд.

Пункт постоянной дислокации формирования - село https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Сергеевка Пограничного района Приморского края. Соединение входит в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F 5-й общевойсковой армии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 Восточного военного округа .

Дивизия создана 1 декабря 2018 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/127-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F#cite_note-rd-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/127-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F#cite_note-:5-2 [2] на базе 59-й мотострелковой бригады, существовавшей в период 1 ноября 2009 - 1 декабря 2018 гг. и которая была создана путём переформирования 127-й пулемётно-артиллерийской дивизии.
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14.06.2023 20:47 Відповісти
Где находятся 150 тысяч свежих контрактников и мобилизованных этой зимой доподлинно неизвестно. Но точно ждут того момента, когда определится место нашего главного удара.
А тут выбор у нас невелик - на Мелитополь!Вот они там и настроили. Правда в районе Бахмута они еще не успели построить вторую и третью линию, но наступать на Донбасс имеет мало смысла. Увязнуть в городском конгломературе не получиав стратегической выгоды. На Мариуполь тоже идти рискованно - на флангах слишком сильные группировки и возьмут легко в клещи. Поэтому точки только две - Мелитополь и из Херсона на Армянск. Соответственно там и ждут.
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14.06.2023 19:51 Відповісти
слушай сюды срок жизни рузге чмобика на 0 от 1 нед до месяца
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14.06.2023 20:26 Відповісти
Мне от этого не легче - все равно украинского солдата жалко терять! Хоть даже одного за сто мобиков.
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14.06.2023 20:57 Відповісти
это война мать её в коромысло
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14.06.2023 21:00 Відповісти
Я тебе скажу где они, в канавах догнивают. Все силы кацапов на передке, на второй линии пустые окопы и пирамидки суровикина.
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14.06.2023 20:46 Відповісти
висновок статті: терміново надати Україні авіацію, флот і ядерну бомбу!!!
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14.06.2023 15:17 Відповісти
Хто небудь , хоч раз - читав публікації в американських лайнозмі про втрати кацапні , та ще й з коментарями орків . ?? Отож .
Ця безкінечна іпсо проти України триває ще з початку вторгнення , і почалася вона з - вазьмут Кієв за трі дня .
 Я тільки одного не розумію , навіщо їм підігрують наші змі . Якщо є інфа про втрати у 37 бригаді , то чому вона виходить від американських помийок ?? Чому у Дроворуба бере інтерв'ю американська журнашлюха , а не скажімо Бутусов чи Цаплієнко . ?
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14.06.2023 15:26 Відповісти
Нет в штатах никакого ипсо и плевать им на всех... Все что там происходит пишется или говорится это внутренняя борьба за власть.
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15.06.2023 00:48 Відповісти
Є зовсім інше бачення цього, а не усьому можна вірити.
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14.06.2023 15:27 Відповісти
Авжеж. Ти краще знаєш, ніж бійці на передовій.
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14.06.2023 20:53 Відповісти
Ви главне вчитайтесь в заголовок,навчені на іноземній техніці,а значить вишкол проходили за кордоном,щось тут не смердить,а воняє якоюсь Цаповщиною,щось дуже бистро дають інтерв'ю,Кацапський обїбон 100відсотків.США сьогодні заявили що не хочуть чуть від Кацапів про втрати Української техніки.СЛАВА ЗСУ!!!!!
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14.06.2023 15:29 Відповісти
В каких войнах подобного плана, мы участвовали?
Или вы войну в Афгане, хотите в пример поставить ?

Нигде не участвовали, в таком масштабе и с таким сильным противником.
Все эти учебки направлены на борьбу с группами моджахедов.

Война в Ираке, вернее военная операция «Иракская свобода», совершенно другого плана.
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14.06.2023 17:04 Відповісти
Война в Ираке была была при полном господстве в воздухе и кратном превышении технологического уровня вооружений.
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14.06.2023 20:03 Відповісти
Для того, щоб зрозуміти як з'являються подібні публікації, кожен з дописувачів цензуру може з легкістю уявити себе журналістом в Україні, який вирішив написати статтю, наприклад, про боротьбу поліцейських з наркомафією в Колумбії.
Переконаний, ваша легкість закінчиться одразу як спробуєте взяти інтерв'ю у капітана Хуана чи майора Педро з Боготи щодо результатів останнього рейду колумбійської поліції в якійсь провінції.
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14.06.2023 15:31 Відповісти
Так отож. Але то ж треба головою думати, а вони в неї їдять, пиво заливають і іржуть від "жартиків" кварталу.
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14.06.2023 15:37 Відповісти
Цензор міг би зробити інтерв'ю з кимось із 37 бригади, чи попросити речника бригади хоч щось сказати. Подібно як Маркус з 47 бригади два чи три відео опублікував про леопард і загальні риси контрнаступу на його ділянці
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14.06.2023 15:33 Відповісти
знову полон це не бійці, а баби на тракторах
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14.06.2023 15:38 Відповісти
Забавно! Но 37-мої бригади ЗСУ в природе нет. Есть 37 окрема бригада морської піхоти. Но у них на странице в Фейсбуке никакого Дроворуба з великими втратами и близко нет
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14.06.2023 15:53 Відповісти
отож.дровосек дают интервью wp
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14.06.2023 16:35 Відповісти
ну якщо з самантою з боготи все ясно, як білий день, то хто такий співавтор тої статті на фашингтон пості під назвою 'Serhii Korolchuk' не ясно абсолютно НІЧОГО! така людина взагалі існує? бо якимось дивним чином посилання на інші статті саманти на пості є, а ось від 'Serhii Korolchuk' АБСОЛЮТНИЙ НУЛЬ!
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14.06.2023 16:00 Відповісти
https://www.linkedin.com/in/serhiikorolchuk/ https://www.linkedin.com/in/serhiikorolchuk/

Local producer for The Washington Post
Новостные продюсеры отвечают за распространение отобранных новостей и фрагментов контента. Они следят за тем, чтобы выпуски новостей были актуальными и максимально точными. Они гарантируют, что выпуски новостей соответствуют всем желаемым стандартам и предпочтениям, но при этом достаточно актуальны для аудитории.

Вопросы можно задать этому товарищу
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14.06.2023 18:30 Відповісти
А нікого не збентежило те що AMX-10 був у наступі? А те що ця машина для розвідки а не для штурмів? Тобто нашим не пояснили як її треба використовувати чи як? Бачив відео, де Маркус на зборах сержантського складу своєї бригади питав про техніку яка стоїть у них на озброєнні, так там увесь зал мовчав як у води в рот, на секундочку, сержанти бригади не знають яка бронетехніка стоїть у них на озброєнні.Не пам'ятаю хто, але про це писали, що в нас будуть не правильно використовувати західну техніку. Тож не дивуємось цим втратам. А з приводу мовчання, а як цікаво такі дописувачі, закриють рота WP?
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14.06.2023 16:06 Відповісти
На жаль, це правда. Причому не уся, бо в бригаді є близька людина. Читаю коменти, і не дивуюсь що вибрали янелоха.
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14.06.2023 16:59 Відповісти
Бригада это 50 чел?
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14.06.2023 17:27 Відповісти
Командир растерялся? Бери командование на себя. Если все 50 чел колхозники и тянут за спиной плуг, то тогда конечно, дело плохо. Хотя статейка дермо, зачем цензор такое перепечатывает. Бутусов нашел бы того Дровосека, и сам расспросил бы…
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14.06.2023 17:31 Відповісти
"журналісти" їздили у ту Новосілку? Чи в Москві писали?
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14.06.2023 17:37 Відповісти
"Кремлевская табакерка"(вроде бы проросийский канал) пишет шо, под Кременной войска РФ понесли огромные потери за один обстрел.- 350-"200",более 200-"300". Они там собрались в одном месте/ ждали генерала з напутственной речью от пути/ тут их и накрыли Хаймерсами и артилерией.
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14.06.2023 18:58 Відповісти
Дроворуб вигадане іпсо, журналісти опитування в бойових підрозділах без дозволу взводного та ротного не мають право робити, де вони понаслуховувалися цього відвертого піздежа? Український солдат ніколи не дозволить собі невідомо кому ділитися інформаціею втрат в підрозділах та перебігом подій ведення бою, це заборонено.
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14.06.2023 17:42 Відповісти
Я ніяк не можу зрозуміти , як американські журналюги потрапляють на бойові позиції підрозділів ЗСУ , щоб взяти інтерв'ю .?? Там що - прохідний двір ? Хто їх туди пускає ?
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14.06.2023 18:58 Відповісти
Позывной и бригада конечно вымышленные, зачем себя подставлять.
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14.06.2023 20:13 Відповісти
як так можна навчених на заході солдатів не цінувати,
погано планувати і погано організовувати операції
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14.06.2023 19:33 Відповісти
ОП приказал включить режим полной секретности. Именно ОП, потому как Генштаб не может закрыть рот журналистам в Украине - тут только Ермак. Они не хотят, чтобы испортился новостной фон видосиков Призидента.
В свою очередь полное незнание порождает сомнения, а сомнения разъедают решимость.
Но кто из нынешних недоучек у власти об этом думает!
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14.06.2023 20:09 Відповісти
Не має такого в ЗСУ, є 37 мор піхота,зв'язку, Запоріжжя , Одеса ,а також інші і ніяк не просто 37 ЗСУ. Усі мають ссилку на якусь газету, текст прочитайте, така абракадабра...
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14.06.2023 21:01 Відповісти
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