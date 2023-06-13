Тіла ліквідованих російських окупантів: "Як вам, суки, контрнаступ?". ВIДЕО 18+

Українські бійці під час одного із боїв ліквідували вісім російських окупантів.

Відеозапис, на якому зафільмовані тіла знищених загарбників, опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Трупи восьми російських військових, кинутих своїми і ліквідованих під час українського наступу", - пише в коментарі Бутусов.

"Як вам, суки, контрнаступ?", - каже український воїн на записі, фільмуючи тіла окупантів та звертаючись до них.

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