Тіла ліквідованих російських окупантів: "Як вам, суки, контрнаступ?". ВIДЕО 18+
Українські бійці під час одного із боїв ліквідували вісім російських окупантів.
Відеозапис, на якому зафільмовані тіла знищених загарбників, опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Трупи восьми російських військових, кинутих своїми і ліквідованих під час українського наступу", - пише в коментарі Бутусов.
"Як вам, суки, контрнаступ?", - каже український воїн на записі, фільмуючи тіла окупантів та звертаючись до них.
Топ коментарі
+75 Александр Иванов #442761
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+66 Олександр Дніпро
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+55 Alex Sav #513490
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Зашел в магазин за колбаской, а на кассе висит объявление: «АКЦИЯ: купившему 1 л водки в подарок 0,5 л томатного сока». И ТАК МНЕ СОКА ЗАХОТЕЛОСЬ!
- Я тобі за кожного "200"-го буду по 100 доларів платити.
Так і домовилися.
Проходить тиждень, дід телефонує до онука і запитує:
- Як справи, як там з "200"-ми, чого мовчиш?
- Діду, так тільки 185 москалів, буде 200 - я подзвоню!
Побільше "сплячих кацапів" так як у відео.👍
Керувати Україною грузін Осетрович приїхав з міста Цители-Цкаро (нова назва Дедоплис - Цкаро). За його спиною цікава біографія. Російський агент впливу, учень зайвохромосомного православного фашиста Дугіна. Талановитий маніпулятор. Має демонійний дар (як і Кашпіровський) впливати на аудиторію і впроваджуватися в підсвідомість людини. Мовою психологів це називається «перепрошивка мозку». Як правило, використовує систему Геббельса. 80% брехні, 20% правди. За методичкою ФСБ працює на развал України та на дискримінацію ЗСУ в очах Лідерів Європейських країн.
Екстрасенс із Кахетії з дуже проникливим тихим голосом вкрадається в серця вісімдесятирічних бабусь у мохерових беретах і заробляє собі на майбутні вибори сьомого президента імідж «мудрого» політика. В інтерв'ю журналістам для зв'язування слів використовує ненормативну лексику країни-терориста і православним-хундяєвцам, це подобається.
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-- Но шо, как вам наше українскоє гастєпріімство?!
-- Не так!.. Не так!..
-- ...
Серия - "Орки на привале"....
Кацапи таке *******...
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- правалілся!
- и не застрянут у тебя в жопе вилы его!