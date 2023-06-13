УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11602 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
46 382 73

Тіла ліквідованих російських окупантів: "Як вам, суки, контрнаступ?". ВIДЕО 18+

Українські бійці під час одного із боїв ліквідували вісім російських окупантів.

Відеозапис, на якому зафільмовані тіла знищених загарбників, опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Трупи восьми російських військових, кинутих своїми і ліквідованих під час українського наступу", - пише в коментарі Бутусов.

"Як вам, суки, контрнаступ?", - каже український воїн на записі, фільмуючи тіла окупантів та звертаючись до них.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За минулий тиждень ЗСУ взяли під контроль 16 км² на Бахмутському напрямку, - Міноборони

Автор: 

армія рф (17509) знищення (7322) контрнаступ (435)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+75
Так вони й все сво просплять?
показати весь коментар
13.06.2023 13:52
+66
Дід відправляючи онука на війну, каже:
- Я тобі за кожного "200"-го буду по 100 доларів платити.
Так і домовилися.
Проходить тиждень, дід телефонує до онука і запитує:
- Як справи, як там з "200"-ми, чого мовчиш?
- Діду, так тільки 185 москалів, буде 200 - я подзвоню!
показати весь коментар
13.06.2023 14:00
+55
пачка пельменей вже розморожуеться.. біла лада відмиваеться з гівна
показати весь коментар
13.06.2023 13:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так вони й все сво просплять?
показати весь коментар
13.06.2023 13:52 Відповісти
Прекрасно, Ваша поза мене задовільняє, - узагальнив остап
показати весь коментар
13.06.2023 14:28 Відповісти
пачка пельменей вже розморожуеться.. біла лада відмиваеться з гівна
показати весь коментар
13.06.2023 13:53 Відповісти
Аж пельменів захтілось, зварю на вечерю...
показати весь коментар
13.06.2023 16:35 Відповісти


Зашел в магазин за колбаской, а на кассе висит объявление: «АКЦИЯ: купившему 1 л водки в подарок 0,5 л томатного сока». И ТАК МНЕ СОКА ЗАХОТЕЛОСЬ!
показати весь коментар
13.06.2023 17:31 Відповісти
кучно лежат)
показати весь коментар
13.06.2023 13:53 Відповісти
К дождю...
показати весь коментар
13.06.2023 15:09 Відповісти
падаль свинособача
показати весь коментар
13.06.2023 13:54 Відповісти
Ще Маруся Звіробій записувала відео на фоні туристів.
показати весь коментар
13.06.2023 13:56 Відповісти
Кожна російська мамка і жінка сподівається,що це її Лада.Як лотерея такий хвилюючий момент.
показати весь коментар
13.06.2023 13:57 Відповісти
Хароші рускіє.
показати весь коментар
13.06.2023 13:59 Відповісти
Эх жаль что нельзя пепел от этих рашистов отправить домой в унитазах.
показати весь коментар
13.06.2023 13:59 Відповісти
На спалення треба ресурси витрачати. Частинами, шматками, дешевше.
показати весь коментар
13.06.2023 14:07 Відповісти
Это тоже требует затрат. А в унитзе креативненько, когда скорбящие родственники высыпят пепел по быстренькому в ямку, а на сам унитаз будут ходть и гадить ежедневно.
показати весь коментар
13.06.2023 14:10 Відповісти
День-два і той унітаз наповниться до країв. І що тоді? )
показати весь коментар
13.06.2023 17:42 Відповісти
Переставят в другую комнату.
показати весь коментар
13.06.2023 17:44 Відповісти
Навіщо унітаз у "деревне", де немає каналізації та водопроводу?
показати весь коментар
13.06.2023 18:20 Відповісти
Вы меня спрашиваете? Спросите у рашистов нафига они их на рабссею упорно тащат.
показати весь коментар
13.06.2023 18:22 Відповісти
Це риторичне питання, відповідь не потрібна.
показати весь коментар
13.06.2023 18:33 Відповісти
Не риторическое. Это вопрос о цивизационных ценностях. У них если унитаз в доме, значит он продвинутый и живет в 21 веке. А если два, то уже в 22 веке. Вот такие простые неандерстальские ценности.
показати весь коментар
13.06.2023 18:44 Відповісти
Дід відправляючи онука на війну, каже:
- Я тобі за кожного "200"-го буду по 100 доларів платити.
Так і домовилися.
Проходить тиждень, дід телефонує до онука і запитує:
- Як справи, як там з "200"-ми, чого мовчиш?
- Діду, так тільки 185 москалів, буде 200 - я подзвоню!
показати весь коментар
13.06.2023 14:00 Відповісти
"Отаак! Копiйка до копiйки! "
показати весь коментар
13.06.2023 14:03 Відповісти
А приємно дивитись. Прости Господи.
показати весь коментар
13.06.2023 14:02 Відповісти
Один недолік у цього відео - надто швидко міняється картинка. Не встигаєш отримати насолоду від побаченого.
показати весь коментар
13.06.2023 17:43 Відповісти
То вони сплять. Так би була заборона на перегляд 18+.
Побільше "сплячих кацапів" так як у відео.👍
показати весь коментар
13.06.2023 14:04 Відповісти
Дибильна країна з дибільним населенням, це як би я заробив грошей і замість того, щоб зробити собі комфортне життя, я потратив ці гроші, щоб сусіду життя зіпсувати, кончені потвори
показати весь коментар
13.06.2023 14:05 Відповісти
Ви ще раз розкрили сутність кацапізму та загадочность руSSкой душі.
показати весь коментар
13.06.2023 15:03 Відповісти
Що? соціалізм, комунізм, кацапнізм? Так. Ес.
показати весь коментар
13.06.2023 15:27 Відповісти
Обыкновенный рашизм.
показати весь коментар
13.06.2023 17:46 Відповісти
А шо у цьому відое 18+? Наші діти та онукі післь повітряних тривог та вибухів таке відіе дівляться з задоволенням та дуже тішаться з кацапськой падалі.
показати весь коментар
13.06.2023 14:05 Відповісти
Ніззя з задоволенням дивитись. Арестовіч та деякі на сайті забороняють. Треба із сьозами на очах щоб ні расчілавєчіцца.
показати весь коментар
13.06.2023 14:12 Відповісти
Акула його вже чекає
показати весь коментар
13.06.2023 14:23 Відповісти
"Арестовіч та деякі на сайті забороняють".

Керувати Україною грузін Осетрович приїхав з міста Цители-Цкаро (нова назва Дедоплис - Цкаро). За його спиною цікава біографія. Російський агент впливу, учень зайвохромосомного православного фашиста Дугіна. Талановитий маніпулятор. Має демонійний дар (як і Кашпіровський) впливати на аудиторію і впроваджуватися в підсвідомість людини. Мовою психологів це називається «перепрошивка мозку». Як правило, використовує систему Геббельса. 80% брехні, 20% правди. За методичкою ФСБ працює на развал України та на дискримінацію ЗСУ в очах Лідерів Європейських країн.

Екстрасенс із Кахетії з дуже проникливим тихим голосом вкрадається в серця вісімдесятирічних бабусь у мохерових беретах і заробляє собі на майбутні вибори сьомого президента імідж «мудрого» політика. В інтерв'ю журналістам для зв'язування слів використовує ненормативну лексику країни-терориста і православним-хундяєвцам, це подобається.

Вірити Люсі (російські пропагандисти називають його «Карамелькою») - себе не поважать. «Зливний бачок» Бідосіка. Буковельский лижник навчив свого помічника маніпуліровать прийомами Хуцпи. Жодному його слову не можна вірити. Меле суцільну брехню, як і арлекін із Кривого Рогу. За 5 годин до повномасштабного нападу московії він на телеканалах вішав глядачам на вухи «локшину» про те, що російського наступу не буде.

2 березня 2022 року блогер і актор в одній особі брехав з екрану зомбоящика, що «високоточні ракети типу «Калібр» кремль майже не використовує, оскільки вони нібито просто закінчилися».

В атаці 10 жовтня на столицю та інші українські міста пілоти Повітряно-комічних сил задіяли 83 одиниці високоточних ракет. Схоже, що ФСБ готує «Карамельку» як запасний варіант на випадок, якщо «Буратіно» не пройде на другий термін.

Якщо ця людина стане президентом, то десятилітню каденцію двох брехунів Україна не витримає.
показати весь коментар
13.06.2023 16:20 Відповісти
це ви про Люсю Арєстовіча,милого пузанчика з ізраїльського пляжу? та ні,дешева балаболка з конюшні Єрмака,який там запасний варіант? виходить що й всілякі жданови,світани,поворознюки теж без 5 хв. президенти???
показати весь коментар
13.06.2023 17:09 Відповісти
То майбутні міністри! Поворознюк, наприклад, готовий міністр сільского господарства. )
показати весь коментар
13.06.2023 17:50 Відповісти
Оркам дуже сподобалось, дайте їм ще добавки.
показати весь коментар
13.06.2023 14:09 Відповісти
**** все спят?! Молодцы ребята, валите дальше эту погань!
показати весь коментар
13.06.2023 14:10 Відповісти
салавЙИ, салавЙИ, нє трєвожтє сАлдат -- пусть сАлдати нЄмножкА паспЙАт... (с)
показати весь коментар
13.06.2023 14:12 Відповісти
Грузите кацапов бочками.
показати весь коментар
13.06.2023 14:16 Відповісти
Відразу згадується відомий мем:

-- Но шо, как вам наше українскоє гастєпріімство?!

-- Не так!.. Не так!..

-- ...
показати весь коментар
13.06.2023 14:17 Відповісти
ну, "кинутих своїми" це так собі аргумент. Ми теж своїх 200-х не забираємо всїх при їхньому наступі, бо життя живих - дорожче. А от просто, коли дохла русня то це бальзам на згорьовані душі українців.
показати весь коментар
13.06.2023 14:22 Відповісти
Вы посмотрели анонс сериала "Зашкваренный кацап" по одноимённому роману В.Залужного !
Серия - "Орки на привале"....
показати весь коментар
13.06.2023 14:24 Відповісти
Вони тут не "на", а під.
показати весь коментар
13.06.2023 19:16 Відповісти
Скільки роботи для Петрика П'яточкіна.
показати весь коментар
13.06.2023 14:25 Відповісти
Дуже хотіли нашої землі? Тепер їжте, не обляпайтесь, суки!
показати весь коментар
13.06.2023 14:30 Відповісти
Теж саме треба спитати у наших зрадо%бів і нитиків, ""Як вам, суки, контрнаступ?"
показати весь коментар
13.06.2023 14:33 Відповісти
они скажут а почему так мало а не 80,даже снаряд не окупился)))зрадойобство это состояние души,самцы зрадойобов когда на самке наверное тоже плачут и ноют что хер только на 85-90 градусов стоит ,а не на 100)))
показати весь коментар
13.06.2023 14:37 Відповісти
а це хто? люся арєстовіч, бєзугла чи беня коломойський?
показати весь коментар
13.06.2023 15:13 Відповісти
Один, другий...сьомий. Харошиє такіє. Так, дивись, і вся їхня дєржава станєт харошей.
показати весь коментар
13.06.2023 14:35 Відповісти
цікаво де це. Бо схоже якийсь птд в населеному пункті, а тіла не встигли вивезти, і там вже наші.
показати весь коментар
13.06.2023 14:35 Відповісти
Якщо мені треба трохи заспокоїтися та отримати гарний стан, я передивляюся подібни новини. Рсня, що ти зробила і зі мною в тому числі...
показати весь коментар
13.06.2023 14:39 Відповісти
Да какое там 18+? Наоборот надо детям показывать, чтоб знали, как должны выглядеть правильные москали.
показати весь коментар
13.06.2023 14:40 Відповісти
А можна їх на палки насадити, як "дідовоєвалов" для бессмертного полку?

Кацапи таке *******...
показати весь коментар
13.06.2023 14:43 Відповісти
Самі кращі відеокадри,чим більше тим краще,а нашім воякам здоровя і довгих літ життя.
показати весь коментар
13.06.2023 14:53 Відповісти
Бийте їх хлопці. Хай Вам Бог помагає і Матінка Божа. Нема цій потворі, ніякого прощення до скону віку. Щоб їхні душі( якщо вона в них була) шукали спокою і тут і там. Бо горіти в пеклі, то для них дуже просто! Пану Залужному наснаги і сил, здоров'я Він війну виграє. Так Йому написано на родУ! Молимося за наших сонечків!
показати весь коментар
13.06.2023 14:54 Відповісти
- Кукушка, кукушка, сколько мне жить?
- Ку
- Почему так ма
показати весь коментар
13.06.2023 14:57 Відповісти
Смертельно устали асвабаждать
показати весь коментар
13.06.2023 15:03 Відповісти
использованные гандоны....
показати весь коментар
13.06.2023 15:07 Відповісти
"Як вам, суки, контрнаступ?"
- правалілся!
показати весь коментар
13.06.2023 15:11 Відповісти
Руzzкі туристи, які заблукали Слава ЗСУ!
показати весь коментар
13.06.2023 15:16 Відповісти
Не знаю як тим жмурикам, а нам такий контрнаступ подобається.
показати весь коментар
13.06.2023 15:28 Відповісти
Блокбастер місяця.
показати весь коментар
13.06.2023 15:28 Відповісти
Закопайте их ***** вместе с той стекловатой что валяется!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
13.06.2023 15:31 Відповісти
Бис! Дай-ка ты ему еще пару раз... для ума

показати весь коментар
13.06.2023 15:32 Відповісти
Ачотакова? Скрєпно і духовно валяються підари кацапські. Слава нашим ЗСУ!
показати весь коментар
13.06.2023 15:48 Відповісти
А ведь мы ещё и не начинали))))
показати весь коментар
13.06.2023 16:06 Відповісти
Яке прикре самогубство... Пічалька
показати весь коментар
13.06.2023 16:12 Відповісти
Яке гарне снодійне!
показати весь коментар
13.06.2023 16:27 Відповісти
це 12+, а не 18+
показати весь коментар
13.06.2023 17:03 Відповісти
Красіво, па дамашнєму 😁
показати весь коментар
13.06.2023 18:33 Відповісти
Не возжелай страны ближнего своего, и свободы его, и сала его, и унитаза его и Крыма его
- и не застрянут у тебя в жопе вилы его!
показати весь коментар
13.06.2023 20:40 Відповісти
Так люблю дивитись на хороших кацапів... Напевно я якийсь ненормальний?
показати весь коментар
13.06.2023 21:32 Відповісти
 
 