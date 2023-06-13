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Столтенберг позитивно оцінив перші дні контрнаступу української армії

столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що наступ українських сил на окуповані Росією території сходу й півдня України показав перші ознаки успіху.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", таку оцінку Столтенберг висловив в інтерв’ю USA Today.

За словами генсека НАТО, українські солдати поступово "завойовують позиції", відвоювавши у російських військ кілька невеликих міст і сіл, водночас застеріг від очікувань швидких і значних успіхів.

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"Ми повинні бути готові до того, що цей наступ буде кривавим і важким. У росіян був час на укріплення – це досить важкі оборонні лінії, і прорвати їх – складне завдання", – підкреслив Столтенберг.

Він зазначив, що російські війська, які зустрічали опір українських сил, були погано оснащені й забезпечені, а також не мали належного командування.

"Але ми бачимо, що українці мають мужність, рішучість звільнити землю... і відтіснити росіян", – додав генсек.

Також читайте: Інформаційна стриманість України щодо контрнаступу - це правильно, - Столтенберг

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що контрнаступ України вже триває кілька днів і має призвести до умов, які дозволять Києву якнайвигідніше почати переговори.

У Білому домі також підтвердили початок контрнаступальних операцій України, у зв'язку з чим у Вашингтоні готують нову військову допомогу.

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Топ коментарі
+10
Добре дивитися на це зі сторони. І оцінку теж так давати легше. І не думати, що надана вчасно авіація суттєво зменшила б українські втрати.
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13.06.2023 18:55
+7
Ми насамперед віримо у ЗСУ і у військовий талант Залужного.
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13.06.2023 18:56
+4
Може це ще не він. Не контрнаступ.
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13.06.2023 19:03
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Значит после контрнаступление сразу в НАТО. Мы верим в вас г-н Столтенберг.
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13.06.2023 18:54 Відповісти
Ми насамперед віримо у ЗСУ і у військовий талант Залужного.
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13.06.2023 18:56 Відповісти
После победы в этой войне.
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13.06.2023 19:25 Відповісти
Добре дивитися на це зі сторони. І оцінку теж так давати легше. І не думати, що надана вчасно авіація суттєво зменшила б українські втрати.
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13.06.2023 18:55 Відповісти
Так это НАТО выбрало нам зеленого клована и его шоблу?
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13.06.2023 19:24 Відповісти
Тримай тишу. І стримуй свої емоції в оцінках. Війна. Далі буде.
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13.06.2023 19:52 Відповісти
Пане Дерьмак, я не узнал Вас в гриме. А что, даже Вы у Подоляка получаете гонорар?
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13.06.2023 20:02 Відповісти
Може це ще не він. Не контрнаступ.
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13.06.2023 19:03 Відповісти
практично на 100 % впевнений що ні.
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13.06.2023 19:13 Відповісти
а що це таке, коли задіюються резерви?
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13.06.2023 19:21 Відповісти
Тарас, ти теж мітиш на крісло маршала Жукова?
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13.06.2023 19:54 Відповісти
Втрат багато.
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13.06.2023 21:24 Відповісти
Головне визволяти території та людей. А потім називайте це як хочете.
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13.06.2023 19:55 Відповісти
Якщо дотримуватися логіки, то вторгнення кацапів - то є наступ за правилами військової науки, а звільнення нашої території - контрнаступ. І він почався ще під Києвом минулого року. Все інше - то тактичні дії. З цього і треба виходити.
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13.06.2023 20:48 Відповісти
У росіян був час на укріплення Джерело:

А хто ж таки в цьому винен??...
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13.06.2023 21:40 Відповісти
 
 