Дівчина Да Вінчі Михайлова про інцидент із Чорноволом: "Твоєму язику пасує відповідальність за слова"

Українська волонтерка, військова медикиня ЗСУ та активістка Аліна Михайлова прокоментувала інцидент з колишнім депутатом Тарасом Чорноволом, якого напередодні облили зеленкою і кинули в смітник за образи на її адресу.

Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"В соцмережах гуляє відео, де колишнього регіонала, політичну проститутку і керівника штабу Януковича кидають до смітника. По-перше, неймовірно тішусь, що славні традиції сміттєвої люстрації живі. Регіонали і запроданці мають оглядатись, а не умнічать по телебаченню.

По-друге, дуже дякую українському народу, що серед нас досі є багато небайдужих і принципових громадян. Українці не пробачають зрадників, в які б кольори ті не перефарбувались сьогодні.

По-третє, Тарасику, не знаю, де тобі постійно ввижаються зелені шмари, але твоєму обличчю дуже пасує зеленка. А язику - відповідальність за слова. Думай…те!" - зазначила вона.

Нагадаємо, Чорновіл наприкінці травня публічно образив дівчину покійного Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі). Він опублікував у своєму телеграм-каналі фрагмет інтерв’ю Михайлової журналістці Яніні Соколовій і обурився, що нібито "зелено-ватних мразот" запрошують на передачі, а "чесним людям" і слова не дають сказати. Окрім цього Чорновіл назвав військовослужбовицю "підолігархічною шмарою". За два дні він видалив пост та заявив, що не ображав Михайлову, хоч і ставиться до неї негативно.

Пізніше у мережі з'явилося відео, на якому Чорновола облили зеленкою і сечею та кинули у смітник через образи на адресу Михайлової.