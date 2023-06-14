Дівчина Да Вінчі Михайлова про інцидент із Чорноволом: "Твоєму язику пасує відповідальність за слова"
Українська волонтерка, військова медикиня ЗСУ та активістка Аліна Михайлова прокоментувала інцидент з колишнім депутатом Тарасом Чорноволом, якого напередодні облили зеленкою і кинули в смітник за образи на її адресу.
Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"В соцмережах гуляє відео, де колишнього регіонала, політичну проститутку і керівника штабу Януковича кидають до смітника. По-перше, неймовірно тішусь, що славні традиції сміттєвої люстрації живі. Регіонали і запроданці мають оглядатись, а не умнічать по телебаченню.
По-друге, дуже дякую українському народу, що серед нас досі є багато небайдужих і принципових громадян. Українці не пробачають зрадників, в які б кольори ті не перефарбувались сьогодні.
По-третє, Тарасику, не знаю, де тобі постійно ввижаються зелені шмари, але твоєму обличчю дуже пасує зеленка. А язику - відповідальність за слова. Думай…те!" - зазначила вона.
Нагадаємо, Чорновіл наприкінці травня публічно образив дівчину покійного Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі). Він опублікував у своєму телеграм-каналі фрагмет інтерв’ю Михайлової журналістці Яніні Соколовій і обурився, що нібито "зелено-ватних мразот" запрошують на передачі, а "чесним людям" і слова не дають сказати. Окрім цього Чорновіл назвав військовослужбовицю "підолігархічною шмарою". За два дні він видалив пост та заявив, що не ображав Михайлову, хоч і ставиться до неї негативно.
Пізніше у мережі з'явилося відео, на якому Чорновола облили зеленкою і сечею та кинули у смітник через образи на адресу Михайлової.
Будь ласка, зачекайте...
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За його особистим життям не стежила, але коли (після загибелі) побачила фото з Михайловою, то одразу з'явилося відчуття-думка: де він її взяв і нашо вона йому.
З того, що вже дізналася про неї по тому (так, вона гарна, але це нічого не означає), видно, що хамка з досвідом.
З учорашніх коментів, які були на її фб,
-квартиру Дмитру подарував якийсь благодійний фонд
-вона сама писала якійсь дружині військового, що Дмитро їй рідко дзвонить
-вони розійшлися і вона ревнувала та була ображена
З фактів: суд відмовив їй і справу щодо квартири не розглядатиме. Чи подасть вона апеляцію, чи ще якось спробує відібрати її - буде видно.
Інший факт: Дмитро загинув 7 березня. А вже 7го червня був суд. В голові не вкладається.
З поваги до пам'яті Да Вінчі я не робитиму припущень, чому він був з нею і т.д.
Але те, що вона реально спекулює на його імені та їхніх стосунках - очевидно.
Не маю до неї симпатій.
Да Винчи. ЗЕбанутой срани как раз такие, как они сами, нужны. Ее используют, как презерватив, а потом выкинут. Эта девка берет пример с Гади Савченко и мечтает балотироваться в президенты. Чем это закончилось для Гади, знают все.
И смысл написанного,вы видимо тоже недопоняли.Чорновил, мерзавец-дурак,который отправился в самостоятельное полит плавание,потому что дурак и никому не нужен.
Лучше бы вы молчали,сошли бы за умного.
Це є помста від рига Їрмака за критику Зе.
Неразбериха в обществе постоянно возрастает. Только очень упорным трудом можно несколько её уменьшить. Однако сама эта попытка приведёт к росту совокупной неразберихи. - Второй закон термодинамики Эверитта
Допустима ли критика власти?Да,допустима.
Нужна ли она?Да,нужна.
Вот только отбросте фейки ,хайпы и прочую болтовню основанную на эмоциях.
А за Чорновола писать не надо,этот персонаж достаточно себя проявил в 2006 г.
Сам. Открыто и добровольно.
Извинился. 15 лет назад. И то было даже до!!! того, как Януковощ стал презом!!!
А с Зеленский работал-развлекал и лично один-на-один бухал с Януковощем еще ШЕСТЬ ЛЕТ - до упора - до февраля 2014го.
https://youtu.be/YFtqqvPiUJs И сегодня вместе с Зеленским страной управляют рыги Януковоща:
https://youtu.be/YFtqqvPiUJs - рыг Ермак - помощник рыга Тадеева/ бойца банды Савлохова;
https://youtu.be/YFtqqvPiUJs - рыг Татаров - руководивший расстрелом Майдана/ зам.глав.мента Захарченко;
https://youtu.be/YFtqqvPiUJs - рыг Гетманцев - помощник фсб-шного кореша ***** Сивковича
и дикая масса прочих помельче.
Хто така Аліна Малиновська?…сподіваюсь чую вперше і в останнє…
Тред про Руанду і при чім тут Аліна Михайлова, Масі Найєм та інші зелені «хунвейбіни», а також Яніна Соколова.
Поїхали.
В Руанді споконвік проживали декілька груп населення, серед них найчисельнішими були тутсі та хуту. Причому це були не стільки етнічні групи, як соціяльні.
Так складося, що хуту в основному займалися землеробством, а тутсі - скотарством. Тутсі зазвичай були більш освіченими та дещо багатшими. Була можливість перейти з однієї групи в іншу. Бельгійці для управління колонією спирались в різні проміжки часу то на одну, то на іншу групу.
У звʼязку із цим із 1960-х років почалися збройні конфлікти між цими групами, які то розгоралися, то вщухали. Прикметно, що все ж представники двох груп жили «вперемішку», тобто на вулиці в половині будинків могли жити тутсі, а в іншій половині - хуту.
Люди спілкувалися між собою й у більшості випадків вели нормальне добросусідське життя.
08.07.1993 почало свою діяльність "Радіо і телебачення тисячі пагорбів", яке називало тутсі тарганами, закликало їх вбивати. Замість закрити це радіо, західні країни заявляли про недопустимість втручання в свободу слова.
Через діяльность цього радіо рівень ненависти до тутсі серед представників хуту досяг тієї точки, що у 1994 році відбувся геноцид: вбито за різними оцінками від 700 тисяч - 1 мільйона тутсі. Встановлено, що в містах із слабшим радіосигналом вчинено значно менше насильницьких дій щодо тутсі. Під час геноциду з радіо лунали заклики не зупинятися у вбивствах тутсі, повторно прочісувати міста з метою їх пошуку, позаяк «могили не повні».
Так от, Михайлова 12.08.2022 погрожувала вбивати своїх опонентів.
Тот ж дня Масі Найєм закликав ідентифікувати «порохоскот» - чим не аналогія з руандійськими «тарганами».
Раніше порохоботів закликав ідентифікувати Андрій Портнов (до речі, де він?). За цими списками росіяни потім реально шукали і страчували українців.
Розстрілювати українців мріяла також іще одна "Героїня України" разом зі своїм спільником. На куражі приходу до влади Зеленського її звільнили з-під варти, а справу зам'яли.
Не дивно, оскільки розстріл політичних опонентів обіграний у знаковому серіалі Зеленського "Слуга народу".
Отже, кожен, хто висловився за вбивство політичних опонентів, не має права на політичне майбутнє. Кожен, хто дає їм ефіри для дискусій (привіт, Яніно), замазується в цей бруд. Єдине, що вбереже нас від повторення Руанди - вчасна реакція громадянського суспільства.
Поки писав тред, зʼявилась інформація про напад на Чорновола https://www.facebook.com/taras.chornovil.3?__cft__[0]=AZVuT6T6aa0kzdzxfFzmYB5aeR6qgc71_CcvOI50bzDviJuNvG-Q9IHi42Hm185vWmoaPu2x1ROorpwtXutk9K8TSy24dNpf47LKBEjpOETYWBloGQHbwR7LIna8nPgXgk-S0twqgNNbRD1Fck5_2R4sbcnQzY_W7GyA-c4_kvgU9Q&__tn__=-]K-R Taras Chornovil . Ви все розумієте правильно. Це вона у повітрі - ненависть, яку створюють умисно як тут в Інтернеті, так і через телемарафон, розкручуючи підбурювачів до справжньої громадянської війни.
Тур Хеєрдал ©
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FThorHeyerdahl5%2Fstatus%2F1668545860588785667%3Ffbclid%3DIwAR2YLD_5rqhjp3k3uY-3T8rcXLStaqID4QdpGPwtPmX1slFqpXrwHal_psU&h=AT3wIuL0MgNT33HdURuecOfM9jUvesUbLLfBLTAsFkRi6e9QriuFD6ZPKdsH7YQyIwDcNCMM1V3q0Lwq7_9kwR5Qw1VUNjaAvILBPNFWHS-VLhqzK6RIpbyTU4UeLdL_2sGebi7OPQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT37F95zdQoxAZrbx0KV8lTz-*****************************************************************************************************************-ghc6O_rXSpU8ybu3xxhJD8ieGtyrJsWwAQTlBx8nT https://twitter.com/ThorHeyerd.../status/1668545860588785667
Чорновіл, Соколова, Михайлова та Руанда: куди ми котимося?
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8AEKqZZRXk8%26fbclid%3DIwAR3cn3GvLZ7E4aQU2Flt4pUGufajPelUTvTAC1zKPUXkH8NQV7ZY_9voFtQ&h=AT2r-AkZ0XD8SKzV3cKdTw5PGSREbpFMxq2glcLjv5HRaVdVsLsDxqCVCwY46HilLuiEKCZVj02IC_HGEqZvQrdTb2qwyo8d9papwOIOsXVwgZ0Qh_e6nlRAtYBo6POJDR6QCj8PQw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT37F95zdQoxAZrbx0KV8lTz-*****************************************************************************************************************-ghc6O_rXSpU8ybu3xxhJD8ieGtyrJsWwAQTlBx8nT https://www.youtube.com/watch?v=8AEKqZZRXk8
Наскільки я знаю спадкоємцями є дружини й діти загиблого. Можливо ще не зареєстровані дружини. Але ж тут вона буцімто його дівчина. Інколи кажуть нєвєста. 6 років і все нєвєста? Тут зовсім інше. Якісь неконкретні відносини і судиться з його рідною матір'ю.
- і шакали "нареченої" шмари лише a tool.
Зе від Януковоща успадкував і тітушок
-разом із Подоляком, Гетманцевим, Татаровим, Їрмаком та інш.
Аліна та її гопота - інструмент.
Формальна причина - Чорновіл був до 2008го в ПР та вийшов звідти 15 років тому.
https://youtu.be/YFtqqvPiUJs Про реакцию яніни СОКОЛОВОЙ на напад на Чорновола.
https://www.facebook.com/shaposhnikov.news/videos/212690631637658/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v Три роки тому Аліну Міхайлову поліціянти Авакова погрожували повісити або "бити об асфальт.." та взагалі називали її ******* конской.
"Наречена" - інструмент помсти від Єрмака
Зелена поліція https://youtu.be/2ctCtOE3-Cs довела https://youtu.be/2ctCtOE3-Cs , що на саму '******' Міхайлову всім насрати, бо вона є лайно і її не шкода.
Бо Аліна є мародер - https://bigkyiv.com.ua/deputatka-kyyivrady-prodaye-rechi-z-trupiv-rosijskyh-okupantiv-maroderstvo-chy-trofeyi/ вона шманала трупи та торгувала змародериними речами.
Бо Аліна за її звичкою спробувала відмародерити і квартиру загиблого 'нареченого'.
https://bigkyiv.com.ua/wp-content/uploads/2022/09/2-1.jpg
Аліна порушила https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text ст. 432 Кримінального кодексу України (викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених (мародерство).