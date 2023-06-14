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Дівчина Да Вінчі Михайлова про інцидент із Чорноволом: "Твоєму язику пасує відповідальність за слова"

михайлова

Українська волонтерка, військова медикиня ЗСУ та активістка Аліна Михайлова прокоментувала інцидент з колишнім депутатом Тарасом Чорноволом, якого напередодні облили зеленкою і кинули в смітник за образи на її адресу.

Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"В соцмережах гуляє відео, де колишнього регіонала, політичну проститутку і керівника штабу Януковича кидають до смітника. По-перше, неймовірно тішусь, що славні традиції сміттєвої люстрації живі. Регіонали і запроданці мають оглядатись, а не умнічать по телебаченню.

По-друге, дуже дякую українському народу, що серед нас досі є багато небайдужих і принципових громадян. Українці не пробачають зрадників, в які б кольори ті не перефарбувались сьогодні.

По-третє, Тарасику, не знаю, де тобі постійно ввижаються зелені шмари, але твоєму обличчю дуже пасує зеленка. А язику - відповідальність за слова. Думай…те!" - зазначила вона.

Нагадаємо, Чорновіл наприкінці травня публічно образив дівчину покійного Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі). Він опублікував у своєму телеграм-каналі фрагмет інтерв’ю Михайлової журналістці Яніні Соколовій і обурився, що нібито "зелено-ватних мразот" запрошують на передачі, а "чесним людям" і слова не дають сказати. Окрім цього Чорновіл назвав військовослужбовицю "підолігархічною шмарою". За два дні він видалив пост та заявив, що не ображав Михайлову, хоч і ставиться до неї негативно.

Пізніше у мережі з'явилося відео, на якому Чорновола облили зеленкою і сечею та кинули у смітник через образи на адресу Михайлової.

Автор: 

Чорновіл Тарас (37) Михайлова Аліна (9)


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Топ коментарі
+111
Зелена шмара прикрилась імям Героя України але вона з когорти Безуглої і Третякової...Чого не кидають в смітеві баки тих хто яйця по 17 грн,барабани,овочеворізки та сковородки для бомбосховищ...?
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14.06.2023 18:35
+107
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14.06.2023 18:35
+90
Щось мені ця подія не зайшла...
Коли тисячи зрадників, крадіїв, продажних судей не потрапили до смітника, а потрапив беззбройний дід, що тут не те...
Зелени потвори роблять нас разом...
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14.06.2023 18:37
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Я дуже боляче пережила загибель Ді Вінчі. Вірила, що він обов'язково мусить зустріти Перемогу.

За його особистим життям не стежила, але коли (після загибелі) побачила фото з Михайловою, то одразу з'явилося відчуття-думка: де він її взяв і нашо вона йому.

З того, що вже дізналася про неї по тому (так, вона гарна, але це нічого не означає), видно, що хамка з досвідом.

З учорашніх коментів, які були на її фб,

-квартиру Дмитру подарував якийсь благодійний фонд
-вона сама писала якійсь дружині військового, що Дмитро їй рідко дзвонить
-вони розійшлися і вона ревнувала та була ображена

З фактів: суд відмовив їй і справу щодо квартири не розглядатиме. Чи подасть вона апеляцію, чи ще якось спробує відібрати її - буде видно.

Інший факт: Дмитро загинув 7 березня. А вже 7го червня був суд. В голові не вкладається.

З поваги до пам'яті Да Вінчі я не робитиму припущень, чому він був з нею і т.д.
Але те, що вона реально спекулює на його імені та їхніх стосунках - очевидно.

Не маю до неї симпатій.
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15.06.2023 01:06 Відповісти
Це таке звання чи посада : "дівчина Да Вінчі?". Навіть не дружина ! Не здивуюсь , якщо "дівчат" стане багато - "дети лейтенанта Шмидта". Ну нічого поганого Тарас не зробив Україні і народу України , ця "дівчинаДВ" не злазить з екранів відразу після загибелі Героя . Знаю лише , що Чорновіл завжди критикував зе і компанію , а не переметнувся до них , як багато інших . Цікаво , це "дівчинаДВ" найняла сама тітушок , чи Офіс президента ? А найняти тітушок , щоб ****** арєстовічь , який знову виліз , ніхто нехоче ? Тут більша небезпека , зважаючи на результати виборів 2019 .
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15.06.2023 04:31 Відповісти
Я впервые о ней узнал тут, на цензоре, и мнение о ней сложилось отрицательное. ЭТА, похоже мечтает въехать в рай на светлой памяти о
Да Винчи. ЗЕбанутой срани как раз такие, как они сами, нужны. Ее используют, как презерватив, а потом выкинут. Эта девка берет пример с Гади Савченко и мечтает балотироваться в президенты. Чем это закончилось для Гади, знают все.
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15.06.2023 07:31 Відповісти
и вопрос к этой дамочке, а черновол что то украл? а вот твоя власть дамочка погрузла в воровстве. надеюсь против тебя возбудят уголовное дело, или бак понюхаешь и ты
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15.06.2023 07:01 Відповісти
В своей ненависти к действующей власти ,вы начинаете любить откровенные отбросы."Позор джунглям"
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15.06.2023 09:35 Відповісти
Ця влада відповідальна за знищення України. То хто її може любити?
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15.06.2023 10:51 Відповісти
Вы видимо не понимаете,мы сейчас бьёмся за независимость Украины,которой 30 лет не было.
И смысл написанного,вы видимо тоже недопоняли.Чорновил, мерзавец-дурак,который отправился в самостоятельное полит плавание,потому что дурак и никому не нужен.
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15.06.2023 12:15 Відповісти
О, Боже, які дурниці Ви понаписували.
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15.06.2023 18:20 Відповісти
Не всем же жить в Полтаве и Харькове между умными,кто-то должен страдать в Одессе.
Лучше бы вы молчали,сошли бы за умного.
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15.06.2023 19:14 Відповісти
https://www.facebook.com/shaposhnikov.news/videos/212690631637658/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v Аліну Міхайлову поліціянти Авакова погрожували "бити об асфальт.." та взагалі називали ******* конской.
Це є помста від рига Їрмака за критику Зе.
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17.06.2023 02:45 Відповісти


Неразбериха в обществе постоянно возрастает. Только очень упорным трудом можно несколько её уменьшить. Однако сама эта попытка приведёт к росту совокупной неразберихи. - Второй закон термодинамики Эверитта

Допустима ли критика власти?Да,допустима.
Нужна ли она?Да,нужна.
Вот только отбросте фейки ,хайпы и прочую болтовню основанную на эмоциях.
А за Чорновола писать не надо,этот персонаж достаточно себя проявил в 2006 г.
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18.06.2023 08:16 Відповісти
Черновил уже 15 лет как ушёл из ПР и извинился!! за то, что когда-то был в партии регионов.
Сам. Открыто и добровольно.
Извинился. 15 лет назад. И то было даже до!!! того, как Януковощ стал презом!!!

А с Зеленский работал-развлекал и лично один-на-один бухал с Януковощем еще ШЕСТЬ ЛЕТ - до упора - до февраля 2014го.

https://youtu.be/YFtqqvPiUJs И сегодня вместе с Зеленским страной управляют рыги Януковоща:
https://youtu.be/YFtqqvPiUJs - рыг Ермак - помощник рыга Тадеева/ бойца банды Савлохова;
https://youtu.be/YFtqqvPiUJs - рыг Татаров - руководивший расстрелом Майдана/ зам.глав.мента Захарченко;
https://youtu.be/YFtqqvPiUJs - рыг Гетманцев - помощник фсб-шного кореша ***** Сивковича
и дикая масса прочих помельче.
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18.06.2023 10:16 Відповісти
нужно обязательно найти этого сергея филимонова, выяснить, он титухан или служащий ВСУ?
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15.06.2023 07:13 Відповісти
ей богу меня аж коробит от этих недолюдей, выращенных зеленой властью.
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15.06.2023 07:15 Відповісти
Побачимо ми ще цю аліну на слідуючий виборах в списку слуги народу.... Вже готують кандидата ..
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15.06.2023 07:41 Відповісти
Опять раздули какую-то хрень, пока тупо пистят на войне. Может с наступлением что-то не то? Или надо молчать? А про черновола говорите
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15.06.2023 08:35 Відповісти
Яка неприємна дівчіна, коли чітаєшь її комменти то зрозуміло шо такеж бидло як і тітушки.
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15.06.2023 09:13 Відповісти
Тарас Чорновіл відома особа.Як і в кожного є свої таракани,так би мовити.Проте…цілком слушно і влучно аналізує і викриває в якій «дупі» опинилась країна!
Хто така Аліна Малиновська?…сподіваюсь чую вперше і в останнє…
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15.06.2023 13:47 Відповісти
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych "НЕНАВИСТЬ У ПОВІТРІ. КУДИ МИ КОТИМОСЯ?

Тред про Руанду і при чім тут Аліна Михайлова, Масі Найєм та інші зелені «хунвейбіни», а також Яніна Соколова.

Поїхали.

В Руанді споконвік проживали декілька груп населення, серед них найчисельнішими були тутсі та хуту. Причому це були не стільки етнічні групи, як соціяльні.

Так складося, що хуту в основному займалися землеробством, а тутсі - скотарством. Тутсі зазвичай були більш освіченими та дещо багатшими. Була можливість перейти з однієї групи в іншу. Бельгійці для управління колонією спирались в різні проміжки часу то на одну, то на іншу групу.

У звʼязку із цим із 1960-х років почалися збройні конфлікти між цими групами, які то розгоралися, то вщухали. Прикметно, що все ж представники двох груп жили «вперемішку», тобто на вулиці в половині будинків могли жити тутсі, а в іншій половині - хуту.

Люди спілкувалися між собою й у більшості випадків вели нормальне добросусідське життя.

08.07.1993 почало свою діяльність "Радіо і телебачення тисячі пагорбів", яке називало тутсі тарганами, закликало їх вбивати. Замість закрити це радіо, західні країни заявляли про недопустимість втручання в свободу слова.

Через діяльность цього радіо рівень ненависти до тутсі серед представників хуту досяг тієї точки, що у 1994 році відбувся геноцид: вбито за різними оцінками від 700 тисяч - 1 мільйона тутсі. Встановлено, що в містах із слабшим радіосигналом вчинено значно менше насильницьких дій щодо тутсі. Під час геноциду з радіо лунали заклики не зупинятися у вбивствах тутсі, повторно прочісувати міста з метою їх пошуку, позаяк «могили не повні».

Так от, Михайлова 12.08.2022 погрожувала вбивати своїх опонентів.

Тот ж дня Масі Найєм закликав ідентифікувати «порохоскот» - чим не аналогія з руандійськими «тарганами».

Раніше порохоботів закликав ідентифікувати Андрій Портнов (до речі, де він?). За цими списками росіяни потім реально шукали і страчували українців.

Розстрілювати українців мріяла також іще одна "Героїня України" разом зі своїм спільником. На куражі приходу до влади Зеленського її звільнили з-під варти, а справу зам'яли.

Не дивно, оскільки розстріл політичних опонентів обіграний у знаковому серіалі Зеленського "Слуга народу".

Отже, кожен, хто висловився за вбивство політичних опонентів, не має права на політичне майбутнє. Кожен, хто дає їм ефіри для дискусій (привіт, Яніно), замазується в цей бруд. Єдине, що вбереже нас від повторення Руанди - вчасна реакція громадянського суспільства.

Поки писав тред, зʼявилась інформація про напад на Чорновола https://www.facebook.com/taras.chornovil.3?__cft__[0]=AZVuT6T6aa0kzdzxfFzmYB5aeR6qgc71_CcvOI50bzDviJuNvG-Q9IHi42Hm185vWmoaPu2x1ROorpwtXutk9K8TSy24dNpf47LKBEjpOETYWBloGQHbwR7LIna8nPgXgk-S0twqgNNbRD1Fck5_2R4sbcnQzY_W7GyA-c4_kvgU9Q&__tn__=-]K-R Taras Chornovil . Ви все розумієте правильно. Це вона у повітрі - ненависть, яку створюють умисно як тут в Інтернеті, так і через телемарафон, розкручуючи підбурювачів до справжньої громадянської війни.

Тур Хеєрдал ©

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FThorHeyerdahl5%2Fstatus%2F1668545860588785667%3Ffbclid%3DIwAR2YLD_5rqhjp3k3uY-3T8rcXLStaqID4QdpGPwtPmX1slFqpXrwHal_psU&h=AT3wIuL0MgNT33HdURuecOfM9jUvesUbLLfBLTAsFkRi6e9QriuFD6ZPKdsH7YQyIwDcNCMM1V3q0Lwq7_9kwR5Qw1VUNjaAvILBPNFWHS-VLhqzK6RIpbyTU4UeLdL_2sGebi7OPQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT37F95zdQoxAZrbx0KV8lTz-*****************************************************************************************************************-ghc6O_rXSpU8ybu3xxhJD8ieGtyrJsWwAQTlBx8nT https://twitter.com/ThorHeyerd.../status/1668545860588785667

Чорновіл, Соколова, Михайлова та Руанда: куди ми котимося?

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8AEKqZZRXk8%26fbclid%3DIwAR3cn3GvLZ7E4aQU2Flt4pUGufajPelUTvTAC1zKPUXkH8NQV7ZY_9voFtQ&h=AT2r-AkZ0XD8SKzV3cKdTw5PGSREbpFMxq2glcLjv5HRaVdVsLsDxqCVCwY46HilLuiEKCZVj02IC_HGEqZvQrdTb2qwyo8d9papwOIOsXVwgZ0Qh_e6nlRAtYBo6POJDR6QCj8PQw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT37F95zdQoxAZrbx0KV8lTz-*****************************************************************************************************************-ghc6O_rXSpU8ybu3xxhJD8ieGtyrJsWwAQTlBx8nT https://www.youtube.com/watch?v=8AEKqZZRXk8









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15.06.2023 16:03 Відповісти
А навіщо суспільство її обговорює? Щось я не бачу тут якоїсь супер новини. Десь корова теля народила, а десь якась Аліна за квартиру судиться. І що?
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15.06.2023 16:40 Відповісти
Мене дивує як вони могли жити разом останні 4 роки, коли він був в окопах, а вона в депутатській залі. Щось вона тут придумує.
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15.06.2023 21:47 Відповісти
Наскільки я розумію вона судиться з його матір'ю за 15 млн, які виплачуються близьким загиблого.

Наскільки я знаю спадкоємцями є дружини й діти загиблого. Можливо ще не зареєстровані дружини. Але ж тут вона буцімто його дівчина. Інколи кажуть нєвєста. 6 років і все нєвєста? Тут зовсім інше. Якісь неконкретні відносини і судиться з його рідною матір'ю.
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15.06.2023 22:04 Відповісти
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15.06.2023 23:55 Відповісти
Мати героя виростилі і виховала його героєм. А якась, що називає себе його дівчиною судиться з нею.
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15.06.2023 22:42 Відповісти
Це помста від Їрмака та Зе за критику
- і шакали "нареченої" шмари лише a tool.

Зе від Януковоща успадкував і тітушок
-разом із Подоляком, Гетманцевим, Татаровим, Їрмаком та інш.
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16.06.2023 00:05 Відповісти
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16.06.2023 00:10 Відповісти
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16.06.2023 04:28 Відповісти
Напад - це помста Їрмака за критику Зе.
Аліна та її гопота - інструмент.
Формальна причина - Чорновіл був до 2008го в ПР та вийшов звідти 15 років тому.

https://youtu.be/YFtqqvPiUJs Про реакцию яніни СОКОЛОВОЙ на напад на Чорновола.

https://www.facebook.com/shaposhnikov.news/videos/212690631637658/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v Три роки тому Аліну Міхайлову поліціянти Авакова погрожували повісити або "бити об асфальт.." та взагалі називали її ******* конской.
"Наречена" - інструмент помсти від Єрмака
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18.06.2023 10:59 Відповісти
Аліну використав Єрмак для помсти за критику Зе.
Зелена поліція https://youtu.be/2ctCtOE3-Cs довела https://youtu.be/2ctCtOE3-Cs , що на саму '******' Міхайлову всім насрати, бо вона є лайно і її не шкода.
Бо Аліна є мародер - https://bigkyiv.com.ua/deputatka-kyyivrady-prodaye-rechi-z-trupiv-rosijskyh-okupantiv-maroderstvo-chy-trofeyi/ вона шманала трупи та торгувала змародериними речами.
Бо Аліна за її звичкою спробувала відмародерити і квартиру загиблого 'нареченого'.

https://bigkyiv.com.ua/wp-content/uploads/2022/09/2-1.jpg

Аліна порушила https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text ст. 432 Кримінального кодексу України (викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених (мародерство).
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18.06.2023 22:40 Відповісти
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