Навчання українських пілотів на F-16 в Нідерландах розпочнеться найближчими місяцями

Нідерланди розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16 найближчими місяцями і працюють із партнерами над створенням навчального центру.

Про повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я поінформувала Палату представників про нову підтримку України. Ми розпочнемо навчання на F-16 найближчими місяцями і працюємо з партнерами над навчальним центром F-16. Ми також продовжимо зміцнювати протиповітряну оборону України", - написала Оллонгрен.

На сайті Міністерства оборони Нідерландів зазначається, що підготовка українських пілотів на F-16 розпочнеться найближчими місяцями.

"Нідерланди та кілька європейських країн працюють над тим, щоб якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів на F-16. Водночас створюється навчальний центр в одній із країн Східної Європи. Нідерланди також вкотре роблять свій внесок у посилення ППО України", - заявили у Міноборони.

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