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Навчання українських пілотів на F-16 в Нідерландах розпочнеться найближчими місяцями

f16

Нідерланди розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16 найближчими місяцями і працюють із партнерами над створенням навчального центру.

Про повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я поінформувала Палату представників про нову підтримку України. Ми розпочнемо навчання на F-16 найближчими місяцями і працюємо з партнерами над навчальним центром F-16. Ми також продовжимо зміцнювати протиповітряну оборону України", - написала Оллонгрен.

На сайті Міністерства оборони Нідерландів зазначається, що підготовка українських пілотів на F-16 розпочнеться найближчими місяцями.

"Нідерланди та кілька європейських країн працюють над тим, щоб якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів на F-16. Водночас створюється навчальний центр в одній із країн Східної Європи. Нідерланди також вкотре роблять свій внесок у посилення ППО України", - заявили у Міноборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нідерланди та Данія очолять коаліцію, що навчатиме українських пілотів

Автор: 

Нідерланди (1569) F16 F-16 (674)


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Топ коментарі
+6
А навчання техперсоналу вже мало початися давно, бо - навчитися керувати автівкою це одне, а навчитися її ремонтувати та обслуговувати це трохи інше...
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14.06.2023 18:25
+6
Незабаром, у найближчі місяці буде чітке повідомлення про найновіше повідомлення про початок навчання пілотів.
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14.06.2023 18:29
+2
Треба не в найближчі місяці, а найближчі дні.
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14.06.2023 18:23
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Як тільки так і зразу --- чого тягнуть ?.
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14.06.2023 18:18 Відповісти
Треба не в найближчі місяці, а найближчі дні.
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14.06.2023 18:23 Відповісти
Ты еще скажи в ближайшие часы. Что, у тебя как у зеледента во всем "НАТА винавата"?
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14.06.2023 18:30 Відповісти
Хух,я вже думав у найближчому десятиріччі.А що з цього привіда має нйвеличніший Боневтік?
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14.06.2023 18:48 Відповісти
А навчання техперсоналу вже мало початися давно, бо - навчитися керувати автівкою це одне, а навчитися її ремонтувати та обслуговувати це трохи інше...
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14.06.2023 18:25 Відповісти
Незабаром, у найближчі місяці буде чітке повідомлення про найновіше повідомлення про початок навчання пілотів.
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14.06.2023 18:29 Відповісти
Еще один НАТОй обиженный...
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14.06.2023 18:45 Відповісти
Хто перший? Старт!
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14.06.2023 18:50 Відповісти
Найближчими місяцями, бл@ть. Десь з нового року...
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14.06.2023 18:50 Відповісти
ой звідки така поспішність? Можна ще пару рочків почекати. Чогось всі так метушаться, нічого ж не трапилось, всі чілять насолоджуються життям.
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14.06.2023 18:52 Відповісти
Как вовремя.
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14.06.2023 18:53 Відповісти
"місяцями"??? Навіщо так поспішати?
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14.06.2023 19:23 Відповісти
F-16 летять, будем всіх бомбить!
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14.06.2023 20:02 Відповісти
Це в Європі так завжди. Липень-серпень- всі у відпустку.! То ж своє святе. Вони навіть заводи з виробництва мерседесів закривають на цей час. А тут якась війна.
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14.06.2023 20:59 Відповісти
Складається враження що заходу вигідно, щоб загинуло якомога більше українців.
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14.06.2023 21:27 Відповісти
А лише у Нідерландах навчають? Може то про Нідерланди інфа, а у якоїсь іншій країні вже давно триває навчання
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15.06.2023 00:48 Відповісти
 
 