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Новини Агресія Росії проти України
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Європарламент засудив російський злочин, внаслідок якого було зруйновано Каховську ГЕС

гес,каховська

Депутати Європейського парламенту рішуче засудили підрив греблі Каховської ГЕС і назвали ці дії воєнним злочином Росії, який матиме наслідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Європарламенту за підсумками пленарного засідання у Страсбурзі, в ході якого європейські політики розглядали процес підготовки до наступної зустрічі Європейської ради, що має відбутися наприкінці червня у Брюсселі.

"Депутати засудили руйнування греблі в українській Новій Каховці, останній скоєний Росією воєнний злочин, що має отримати наслідки. Вони закликали ЄС продовжувати потужну підтримку України, запровадити нові санкції проти Росії та спрямувати мільярди заморожених фінансових активів російських олігархів на відбудову України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ще одним ключовим очікуванням членів Європарламенту від майбутньої зустрічі глав держав та урядів ЄС є погодження спільної позиції щодо оновленого Міграційного пакту ЄС, який має сприяти кращому поводженню із біженцями та зміцнити зовнішні кордони Євросоюзу. Серед інших тем, що розглядатимуться під час саміту ЄС, – "зелена" та цифрова трансформація європейської економіки, ухвалення поправок до багаторічного бюджету ЄС та необхідність реформування промислового потенціалу Європи.

Також читайте: Підрив Каховської ГЕС: ЄС надає Україні мобільні станції очищення води

Автор: 

Європарламент (1046) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+3
Фух. Ну аж полегшало. От як камінь з душі.
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14.06.2023 20:05
+1
Вже рлзвбралися, хто злочинець? 🤔 Не пройшло і тижня. Нехай тепер американцям розкажуть.
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14.06.2023 19:41
+1
Ми теж засудили. І шо?
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14.06.2023 20:16
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Пiхуй на санкцii. Рокери далекобойнi та лiтаки давай!!!
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14.06.2023 19:41 Відповісти
Вже рлзвбралися, хто злочинець? 🤔 Не пройшло і тижня. Нехай тепер американцям розкажуть.
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14.06.2023 19:41 Відповісти
отут напрошується чисто ****************** :" чьота ржу" . Половина УЕ то *************...такі наші реалії.
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14.06.2023 19:44 Відповісти
Фух. Ну аж полегшало. От як камінь з душі.
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14.06.2023 20:05 Відповісти
Ну хоч щось...
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14.06.2023 20:16 Відповісти
Ми теж засудили. І шо?
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14.06.2023 20:16 Відповісти
"Рішуче засудили"... Мене аж тіпануло від гордості!
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14.06.2023 20:16 Відповісти
Нормально сказали, нормально осудили. А что, кто-то ожидал другого? В сказке оно может и есть по-другому, но вот реальность, это не те сказки деткам на ночь для успокоения.
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14.06.2023 20:23 Відповісти
Спочатку роблять, а потім оголошують. А не навпаки. Для прикладу дайте гроші Абрамовича.
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14.06.2023 20:30 Відповісти
Якщо Європу очікує «зелена» трансформація, то їй хана!
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14.06.2023 20:41 Відповісти
І не просто засудили, а рішуче засудили. Оце потужна відповідь стурбованих грантоїдів
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14.06.2023 22:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ImYLrDvY6cA Яка РІЗНИЦЯ, під водою вулиця чи ні, якщо вона добре освітлена і заасфальтована?
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15.06.2023 03:58 Відповісти
 
 