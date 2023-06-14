Нідерланди придбають для України чотири РЛС VERA-EG вартістю 150 млн євро
Нідерланди відправлять Україні радари VERA-EG для підсилення системи ППО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Міністерство оборони Нідерландів придбає для України чотири радіолокаційні системи пасивного спостереження VERA-EG вартістю 150 мільйонів євро.
"Радари можуть бути використані зокрема для виявлення, локалізації, відстеження та ідентифікації повітряних, наземних і морських цілей. Таким чином Нідерланди роблять свій внесок в інтегровану протиповітряну оборону України", – підкреслила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
Вона також нагадала, що міністри оборони країн Об’єднаних експедиційних сил під керівництвом Великої Британії домовились витратити 107 мільйони євро з Міжнародного фонду для України на зміцнення ППО Києва.
"Крім того, завтра на засіданні Контактної групи з питань оборони України буде оголошено, що Нідерланди виділяють 40 мільйонів євро на закупівлю обладнання для протиповітряної оборони в межах багатостороннього партнерства, яке буде доставлено в Україну в найкоротші терміни", – додала Оллонгрен.
Система VERA-NG складається з трьох ресиверів сигналів випромінювання 360-градусного охоплення. Розрахунки системи передають бойовим постам ППО дані щодо виявлених цілей з координатами дальності, азимуту та висоти. Дальність роботи системи – 400 кілометрів із точністю до 20 метрів.
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Компанія-розробник повідомляє, що станція Vera забезпечує вимірювання часової затримки із похибкою до 100 нс, у діапазоні частот від 0,1 до 40 ГГц.
Джерело: https://www.radartutorial.eu/05.bistatic/bs07.ru.html
"...Комплекс VERA-NG предназначен для обнаружения самолетов, автомашин и других объектов, основываясь на технологии пассивного сопровождения источников излучения, включая РЛС, постановщики помех, ответчики системы «свой-чужой», запросчики DME/TACAN, средства связи, навигации и системы наблюдения.
Комплекс «Вера-NG» способен обнаруживать, идентифицировать, определять координаты и одновременно сопровождать в секторе 360 град. до 200 воздушных, наземных и морских целей на дальностях до 200 миль (322 км) с точностью до 20 м. Темп обновления информации - от 1 до 5 сек."
Тобто - система пасивна, тобто відслідкувати її за випромінюванням неможливо. З іншого боку, вона бачить тільки ті цілі, які самі щось випромінюють в ефір. Зате бачить все від рівня грунту чи моря.
Я так розумію, що крилаті ракети і грьобані балалайки система не побачить?