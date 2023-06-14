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Нідерланди придбають для України чотири РЛС VERA-EG вартістю 150 млн євро

рлс,vera-ng

Нідерланди відправлять Україні радари VERA-EG для підсилення системи ППО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Міністерство оборони Нідерландів придбає для України чотири радіолокаційні системи пасивного спостереження VERA-EG вартістю 150 мільйонів євро.

"Радари можуть бути використані зокрема для виявлення, локалізації, відстеження та ідентифікації повітряних, наземних і морських цілей. Таким чином Нідерланди роблять свій внесок в інтегровану протиповітряну оборону України", – підкреслила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Вона також нагадала, що міністри оборони країн Об’єднаних експедиційних сил під керівництвом Великої Британії домовились витратити 107 мільйони євро з Міжнародного фонду для України на зміцнення ППО Києва.

"Крім того, завтра на засіданні Контактної групи з питань оборони України буде оголошено, що Нідерланди виділяють 40 мільйонів євро на закупівлю обладнання для протиповітряної оборони в межах багатостороннього партнерства, яке буде доставлено в Україну в найкоротші терміни", – додала Оллонгрен.

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Система VERA-NG складається з трьох ресиверів сигналів випромінювання 360-градусного охоплення. Розрахунки системи передають бойовим постам ППО дані щодо виявлених цілей з координатами дальності, азимуту та висоти. Дальність роботи системи – 400 кілометрів із точністю до 20 метрів.

Автор: 

Нідерланди (1569) ППО (3205)


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Топ коментарі
+17
Весомый вклад в ПВО.Спасибо.
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14.06.2023 19:53
+16
Зелені гниди цілеспрямовано садили на нуль оборону в тому числі ППО. Згадаймо ще раз про арешт клістронів.
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14.06.2023 20:01
+14
дайте нам ще грошей на яйця і барабани
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14.06.2023 19:44
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дайте нам ще грошей на яйця і барабани
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14.06.2023 19:44 Відповісти
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14.06.2023 19:53 Відповісти
Нах ті радари ППО зброя...Барабани! Це те що українцям потрібно у військовий час! Блд і як це рік тому до такого не не додумалися-війна вже б давно скінчилася!
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14.06.2023 20:04 Відповісти
Барабани в сховища для дітей.
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14.06.2023 20:06 Відповісти
Треба тому хто до такого додумався хоч одного барабана в дупу запхати для профілактики. А краще усім з управління освіти.Пздц освітяни...
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14.06.2023 20:11 Відповісти
Анекдот про барабан від Страдіварі заграв новими барвами...
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14.06.2023 20:13 Відповісти
😹😹😗
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14.06.2023 20:49 Відповісти
І скільки ж нормальна людина витримає барабанного бою в закритому просторі сховища? І що стане з тими дітьми ПІСЛЯ того, як вони "набарабанять" до "білого каління" решти людей, які опинилися в цьому сховищі? Як на мене, то в такому сховищи, з дітьми і барабанами, слід зачинити всю цю РДА! А потім відмудохати цих чинуш так, щоб тиждень могли сидіти лише на животі!
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14.06.2023 20:56 Відповісти
ну, економно ж. Це найдешевший інструмент був, бо валторни вже йшли по три мільйона, я вже не кажу про арфи.
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14.06.2023 20:58 Відповісти
вам мад*ярам? сидіть там мовчки утікачі
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14.06.2023 20:00 Відповісти
завтра повертаюся в Україну! підзаїбався навіть вже!
готовий тобі вправити хліборізку, якщо є така потреба
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14.06.2023 20:12 Відповісти
"Система VERA-NG складається з трьох ресиверів сигналів випромінювання 360-градусного охоплення. Розрахунки системи передають бойовим постам ППО дані щодо виявлених цілей з координатами дальності, азимуту та висоти. Дальність роботи системи - 400 кілометрів із точністю до 20 метрів".
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14.06.2023 19:51 Відповісти
Еще один шаг для интеграции ЗСУ в НАТО.
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14.06.2023 20:02 Відповісти
Весомый вклад в ПВО.Спасибо.
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14.06.2023 19:53 Відповісти
Як ми готувались до війни:
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14.06.2023 19:56 Відповісти
Зелені гниди цілеспрямовано садили на нуль оборону в тому числі ППО. Згадаймо ще раз про арешт клістронів.
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14.06.2023 20:01 Відповісти
Ми??? То це напевне зелені. От їх після війни за саботаж і треба буде взяти за оте що по 17гривень!
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14.06.2023 20:04 Відповісти
Тепер НВО "Іскра" виготовлятиме барабани
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14.06.2023 20:16 Відповісти
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14.06.2023 19:56 Відповісти
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14.06.2023 20:03 Відповісти
Якщо станція пасивного спостереження, то у неї тільки приймач сигналу якого вона не посилала. Як вона виявить ціль?
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14.06.2023 20:12 Відповісти
Багато цілей самі випромінюють радіосигнали.Літаки свої,ГСН ракет свої і так далі. Воно аналізує і видає тип цілі та її координати. Так працюють наші "Кольчуги" Десь ті декілька штук що лишилися.
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14.06.2023 20:19 Відповісти
може і далі зараз виробляються на "Іскрі". Наразі ми цього знати не можемо.
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14.06.2023 21:05 Відповісти
Если не ошибаюсь - триангуляция активного радиоизлучения
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14.06.2023 20:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kC4Itj7FLgY&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4 такий же самий принцип, як у "Кольчуги".
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14.06.2023 21:02 Відповісти
Навколо цілі багато джерел випромінювання в різних діапазонах спектру, хвилі яких відбиваються ціллю у різних напрямах. Частина енергії випромінювання хвилі, відбитої від цілі потрапляє в приймач пасивної РЛС. Крім того, приймач пасивного локатору приймає ту саму хвилю безпосередньо від передавача-джерела випромінювання. Різниця (часова затримка) у часі прийому обох сигналів дозволяє обчислити відстань до цілі.
Компанія-розробник повідомляє, що станція Vera забезпечує вимірювання часової затримки із похибкою до 100 нс, у діапазоні частот від 0,1 до 40 ГГц.

Джерело: https://www.radartutorial.eu/05.bistatic/bs07.ru.html
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14.06.2023 21:09 Відповісти
Один мз плюсовсистемы - пассивная, т.е. "не светится", для А-50 - незаметная
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14.06.2023 20:21 Відповісти
От що знайшов (вибачте за свинособачу)

"...Комплекс VERA-NG предназначен для обнаружения самолетов, автомашин и других объектов, основываясь на технологии пассивного сопровождения источников излучения, включая РЛС, постановщики помех, ответчики системы «свой-чужой», запросчики DME/TACAN, средства связи, навигации и системы наблюдения.
Комплекс «Вера-NG» способен обнаруживать, идентифицировать, определять координаты и одновременно сопровождать в секторе 360 град. до 200 воздушных, наземных и морских целей на дальностях до 200 миль (322 км) с точностью до 20 м. Темп обновления информации - от 1 до 5 сек."

Тобто - система пасивна, тобто відслідкувати її за випромінюванням неможливо. З іншого боку, вона бачить тільки ті цілі, які самі щось випромінюють в ефір. Зате бачить все від рівня грунту чи моря.

Я так розумію, що крилаті ракети і грьобані балалайки система не побачить?
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14.06.2023 21:12 Відповісти
Імовірно побачить. Бо в ефірі є радіохвилі інших передавачів, які відбиваються крилатою ракетою чи літаком.
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14.06.2023 21:20 Відповісти
Думаю, що якщо і побачить, то на зовсім невеликій відстані, бо потужність відбитого сигналу на декілька порядків слабші за початковий, та ще й розсіюється рівномірно в усі боки.
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14.06.2023 21:33 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/news/**********-peredadut-********-rls-vera-ng/
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14.06.2023 22:51 Відповісти
Це так, якщо спектр вузький, але РЛС використовує ЦОС для обробки широкого спектру від усіх доступних приймачу РЛС відбитих від цілі і прямих хвиль передавачів у діапазоні частот (0,1 - 40 ГГц). Стосовно мопедів ви маєте рацію. ЕПР занадто мала.
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14.06.2023 21:49 Відповісти
Дякуємо Королівству Нідерландів!
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14.06.2023 22:52 Відповісти
 
 