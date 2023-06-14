Нідерланди придбають для України чотири РЛС VERA-EG вартістю 150 млн євро

Нідерланди відправлять Україні радари VERA-EG для підсилення системи ППО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Міністерство оборони Нідерландів придбає для України чотири радіолокаційні системи пасивного спостереження VERA-EG вартістю 150 мільйонів євро.

"Радари можуть бути використані зокрема для виявлення, локалізації, відстеження та ідентифікації повітряних, наземних і морських цілей. Таким чином Нідерланди роблять свій внесок в інтегровану протиповітряну оборону України", – підкреслила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Вона також нагадала, що міністри оборони країн Об’єднаних експедиційних сил під керівництвом Великої Британії домовились витратити 107 мільйони євро з Міжнародного фонду для України на зміцнення ППО Києва.

"Крім того, завтра на засіданні Контактної групи з питань оборони України буде оголошено, що Нідерланди виділяють 40 мільйонів євро на закупівлю обладнання для протиповітряної оборони в межах багатостороннього партнерства, яке буде доставлено в Україну в найкоротші терміни", – додала Оллонгрен.

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Система VERA-NG складається з трьох ресиверів сигналів випромінювання 360-градусного охоплення. Розрахунки системи передають бойовим постам ППО дані щодо виявлених цілей з координатами дальності, азимуту та висоти. Дальність роботи системи – 400 кілометрів із точністю до 20 метрів.