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Новини Війна
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По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)

У всіх областях України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мапу повітряних тривог.

По всій Україні оголошували повітряну тривогу 01

За попередніми даними моніторингових каналів, тривога була пов'язана із зльотом в РФ винищувачів МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Одесу вночі ворог атакував ракетами "Калібр". ФОТОрепортаж

Автор: 

ракети (4027) повітряна тривога (919)


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Топ коментарі
+9
БавовнаПромПостач ❎
@bavovkini
·
48 хв
***, тривога, а в нас укриття без барабанів!
Що робити??
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14.06.2023 21:12
+6
якщо під час тривоги вийти на вулицю і лупити одночасно в 300 барабанів то акустичні хвилі пошкодять корпуси ракет та безпілотників .
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14.06.2023 21:19
+4
Телефонувати і скаржитись в міносвіти чому так повільно йде закупівля барабанів. Вони вже вчора мали б бути в укриттях! Хтось має відповісти за саботаж в закупках барабанів.кляті агенти кремля.
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14.06.2023 21:15
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14.06.2023 20:49 Відповісти
в Житомирі взагалі не було... 😳
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14.06.2023 20:54 Відповісти
путін-пдорас.
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14.06.2023 21:08 Відповісти
БавовнаПромПостач ❎
@bavovkini
·
48 хв
***, тривога, а в нас укриття без барабанів!
Що робити??
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14.06.2023 21:12 Відповісти
Телефонувати і скаржитись в міносвіти чому так повільно йде закупівля барабанів. Вони вже вчора мали б бути в укриттях! Хтось має відповісти за саботаж в закупках барабанів.кляті агенти кремля.
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14.06.2023 21:15 Відповісти
За останньою інформацією туди б ще не завадило овочерізку за 130000 грн. та електросковорідку за 700000 грн.
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14.06.2023 21:15 Відповісти
Сковорідку за 700000 шукати.
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14.06.2023 21:34 Відповісти
Чому в конче заспу не було за увесь час прильотів? Дуже цікаво.
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14.06.2023 21:16 Відповісти
там все петріотами заставлене
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14.06.2023 21:17 Відповісти
Соловей кремлівський як казав "вам смєшно,там тоже наші люді",коли на їхню рубльовку якийсь безпілот п@зданувся.😁
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14.06.2023 22:13 Відповісти
якщо під час тривоги вийти на вулицю і лупити одночасно в 300 барабанів то акустичні хвилі пошкодять корпуси ракет та безпілотників .
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14.06.2023 21:19 Відповісти
Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, це ви благословили оцього йолопа, щоб купив Українцям барабани для бомбосховищ в Столиці!!!
У вас психологічний розлад, призначати таких йолопів на посади!!
Приходбте в бомбосховищ під час обстрілу ***** та вдарите в бубон отой!!!
Що з вас Українці зроблять… отими сковородами… після барабану…
Пильнуймо Україну, щоб йолопи її не знищили!
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14.06.2023 22:53 Відповісти
"ракет вистачить на 2-3 рази максимум"
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14.06.2023 22:58 Відповісти
 
 