По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)
У всіх областях України оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мапу повітряних тривог.
За попередніми даними моніторингових каналів, тривога була пов'язана із зльотом в РФ винищувачів МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал".
Топ коментарі
+9 Ksenia VB
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+6 Sav UA #551121
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+4 Sav UA #551121
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@bavovkini
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***, тривога, а в нас укриття без барабанів!
Що робити??
У вас психологічний розлад, призначати таких йолопів на посади!!
Приходбте в бомбосховищ під час обстрілу ***** та вдарите в бубон отой!!!
Що з вас Українці зроблять… отими сковородами… після барабану…
Пильнуймо Україну, щоб йолопи її не знищили!