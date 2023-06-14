По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)
У всіх областях України оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мапу повітряних тривог.
За даними моніторингових каналів, тривога була пов'язана із зльотом в РФ винищувачів МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал".
Топ коментарі
+15 Шимус
показати весь коментар15.06.2023 00:02
+13 Yakov Yakov #551834
показати весь коментар14.06.2023 23:59
+10 Марина Нєчаєва #561577
показати весь коментар15.06.2023 00:05
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Божечки, як же я хочу, щоб падли отримали адекватну дзеркальну відповідь..
Коли ми вже ці смердючі "стратеги" розбиваємо...
Чи ракетні заводи нарешті роздовбаємо...