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Новини Війна
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По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)

У всіх областях України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мапу повітряних тривог.

По всій Україні оголошували повітряну тривогу 01

За даними моніторингових каналів, тривога була пов'язана із зльотом в РФ винищувачів МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал".

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Автор: 

ракети (4027) повітряна тривога (919)


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Топ коментарі
+15
"Оголосили тривогу - значить треба бити в барабани. і в пательні. Чим бити? Саджанцями. Я не жартую."
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15.06.2023 00:02
+13
путін-вротйбаний пдорас.
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14.06.2023 23:59
+10
15-16 числа - шкільні випускні начебто анонсували..бісяться, падли, дітям випускні спаплюжити хочуть..до понеділка будуть нас у тонусі тримати..

Божечки, як же я хочу, щоб падли отримали адекватну дзеркальну відповідь..
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15.06.2023 00:05
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путін-вротйбаний пдорас.
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14.06.2023 23:59 Відповісти
Янсур Анабой !
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15.06.2023 00:01 Відповісти
"Оголосили тривогу - значить треба бити в барабани. і в пательні. Чим бити? Саджанцями. Я не жартую."
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15.06.2023 00:02 Відповісти
Краще яйцями,,,
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15.06.2023 00:04 Відповісти
Та палички ж вроді окремо купили, за 600 тис грн. Я з них х..ю, як перед кінцем світу.
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15.06.2023 01:53 Відповісти
хотів зняти стрес барабаном, а купити не можливо, *******!
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15.06.2023 00:04 Відповісти
Тебе прозомбували, чи ти по інший бік барикад була?
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15.06.2023 00:23 Відповісти
Вважаєш, можу заразитися через твої коментарі? ))
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15.06.2023 00:40 Відповісти
15-16 числа - шкільні випускні начебто анонсували..бісяться, падли, дітям випускні спаплюжити хочуть..до понеділка будуть нас у тонусі тримати..

Божечки, як же я хочу, щоб падли отримали адекватну дзеркальну відповідь..
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15.06.2023 00:05 Відповісти
Усі мої (включно з котами) спокійненько сплять. Я за ноутом роблю вигляд, що посуваю уперед свою книгу. Від самого початку війни в рота ми ***** і *****, і його тривоги. Рішення таке було прийнято на сімейній раді.
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15.06.2023 00:13 Відповісти
При останній атаці на Кропивницький одна стара жінка дивилася на подвір'ї на атаку і молилася, щоб залишитися живою але не заховалася, рештки упали в огород сусідки...цього разу. Бережіть себе
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15.06.2023 00:19 Відповісти
Тоже ни разу не ходил в убежище. Коты тоже спят спокойно
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15.06.2023 00:36 Відповісти
Отбой уже
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15.06.2023 00:19 Відповісти
Часа через полтора снова будет. 3-4 Тушки на пусковые рубежи летят.
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15.06.2023 00:24 Відповісти
У меня с 23 на 24 собаки не спали. Лаяли. У некоторых людей в ту ночь тоже собаки с ума сходили.
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15.06.2023 00:39 Відповісти
Знов тривога. Майже всі Україна.
Коли ми вже ці смердючі "стратеги" розбиваємо...
Чи ракетні заводи нарешті роздовбаємо...
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15.06.2023 03:55 Відповісти
 
 