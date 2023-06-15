Блінкен у Китаї говоритиме про "мирний план" Пекіна та неприйнятність підтримки РФ, - Держдепартамент США

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Китаю обговорюватиме питання, пов’язані з війною РФ проти України, у тому числі так звані мирні пропозиції Пекіна.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я повною мірою сподіваюся, що ця тема буде частиною обговорень під час візиту",- зауважив представник Держдепу на запитання, чи обговорюватиметься недопущення потенційної підтримки Росії з боку Китаю.

У цьому контексті Міллер нагадав, що США неодноразово застерігали китайську сторону від подібного кроку, і станом на сьогодні поки немає доказів, що Китай поставляв би Росії будь-які озброєння.

Щодо "мирного плану" КНР із 12 пунктів, представник американського відомства зазначив, що Сполучені Штати вітають будь-які пропозиції, які забезпечать "справедливий та міцний" мир в Україні.

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"Китай заявив, що зацікавлений у досягненні миру, але він також був тісно пов’язаний з Росією від початку цієї війни. Отже, якщо Китай серйозно налаштований на досягнення миру, що поважає суверенітет України, що поважає територіальну цілісність України, звісно, це було б важливо, і це було б корисно",- підкреслив представник Держдепу.

Він також висловив упевненість, що так звані мирні пропозиції Китаю також "будуть предметом переговорів" під час поїздки держсекретаря Блінкена.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен планує відвідати з візитом Китай 18-19 червня.

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