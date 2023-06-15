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Конференція у Лондоні об’єднає зусилля для відновлення нашої країни, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав "вагомою" конференцію з відновлення України, яка наступного тижня відбудеться у Лондоні.

"Це буде вагомий захід, дуже представницький, який об'єднає і політичні, і бізнес-зусилля для відновлення нашої країни та нормального життя наших людей", - сказав він у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Ключовий український принцип простий і справедливий, а саме: жодної руїни в Україні не залишиться. - сказав він.

За словами президента, "коли руїни зникають, то програє не просто агресор, а сама ідея агресії, і це буде". Щодня, готуючись до цієї лондонської конференції, сказав він, "проводимо тривалі та глибокі підготовчі наради".

"Усі потрібні державні інститути залучаються, робимо все, щоб під наше бачення, українське бачення, як і завжди, змістовне було підготовлено та відповідний рівень міжнародних домовленостей", - наголосив президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23901) конференція (175) Лондон (400) відбудова (355)


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Топ коментарі
+7
Нашої, а не вашої. У вас з Коломойським країни нема.
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15.06.2023 01:24
+6
Але у них є гроші України. Пам'ятаю, як кляли Порошенко коли він беню турнув. Не можна було відбитися від ботів.
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15.06.2023 01:38
+6
Оксана Забужко " Україна - не його (Віслюка) країна, він тут просто на гастролях.
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15.06.2023 01:41
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Нашої, а не вашої. У вас з Коломойським країни нема.
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15.06.2023 01:24 Відповісти
Але у них є гроші України. Пам'ятаю, як кляли Порошенко коли він беню турнув. Не можна було відбитися від ботів.
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15.06.2023 01:38 Відповісти
Оксана Забужко " Україна - не його (Віслюка) країна, він тут просто на гастролях.
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15.06.2023 01:41 Відповісти
якось без вас обійдемся ..
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15.06.2023 05:53 Відповісти
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15.06.2023 06:25 Відповісти
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15.06.2023 06:26 Відповісти
У нас, як завжди- козаки воюють, а крамарі керують та торгують!
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15.06.2023 07:26 Відповісти
єдина моно країна (75-80% етнічні українці), напевно, де інородці займають усі провідні топ-пости, а Арестовичі їх обслуговують.

Над нами сміються від Ізраїлю до Вірменії - так себе не поважати - "национальностьнеимеетзначениелишьбычеловекбылхорошим" - манкурти блд без національної гідності
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15.06.2023 07:33 Відповісти
Паяц.
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15.06.2023 07:24 Відповісти
ти підар зелений ти би закрив хлебало і мовчав,ти скотина принесла сюда війну і тримаеш коло себе фсбешніка дерьмака,но не журися люди тобіце припомнять.
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15.06.2023 16:25 Відповісти
 
 