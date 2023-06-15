У Краснодарі пролунали потужні вибухи. ВІДЕО+ФОТО

Вночі 15 червня потужні вибухи пролунали у російському Краснодарі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий Telegram-канал.

Жителі Краснодара у соцмережах дискутують, що саме могло спричинити вибухи. Зазначають, що бачили безпілотник, інші кажуть, що це російська авіація.

Згодом з'явилася інформація, що гучний звук, який чули жителі Краснодару пов'язаний із подоланням літаком звукового бар'єра.

"Інформації про будь-які сторонні апарати, руйнування та спалахи не зафіксовано. Пожежа біля селища Родючий (на фото) - це купа сміття, що горить, яка не пов'язана з почутим краснодарцями звуком. Загоряння оперативно загасили", - заявили у краєвому оперштабі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Мелітополі вибух пошкодив залізницю, якою росіяни вивозять крадене, - мер Федоров





.