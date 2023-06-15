У Краснодарі пролунали потужні вибухи. ВІДЕО+ФОТО
Вночі 15 червня потужні вибухи пролунали у російському Краснодарі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий Telegram-канал.
Жителі Краснодара у соцмережах дискутують, що саме могло спричинити вибухи. Зазначають, що бачили безпілотник, інші кажуть, що це російська авіація.
Згодом з'явилася інформація, що гучний звук, який чули жителі Краснодару пов'язаний із подоланням літаком звукового бар'єра.
"Інформації про будь-які сторонні апарати, руйнування та спалахи не зафіксовано. Пожежа біля селища Родючий (на фото) - це купа сміття, що горить, яка не пов'язана з почутим краснодарцями звуком. Загоряння оперативно загасили", - заявили у краєвому оперштабі.
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Топ коментарі
+40 Роман Кокоровець #551105
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+31 Benk
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+22 Gary Grant
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Це вони в нашій краіні такі сміливі і тільки думають де що вкрасти ,
або кого згвалтувати !!
От летить собі літак нормально , летить летить , і тут - долітає до Краснодара і БА-БАХ-Х , зразу ж переходить на режим надзвуку . !! Це такі приколи у кац-авіації , чи що це ??
авианалётиспытания своих моделей на дальность полёта. Так, просто небольшой дронопаддружеский визит... 😀