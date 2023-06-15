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У Краснодарі пролунали потужні вибухи. ВІДЕО+ФОТО

Вночі 15 червня потужні вибухи пролунали у російському Краснодарі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий Telegram-канал.

Жителі Краснодара у соцмережах дискутують, що саме могло спричинити вибухи. Зазначають, що бачили безпілотник, інші кажуть, що це російська авіація.

Згодом з'явилася інформація, що гучний звук, який чули жителі Краснодару пов'язаний із подоланням літаком звукового бар'єра.

"Інформації про будь-які сторонні апарати, руйнування та спалахи не зафіксовано. Пожежа біля селища Родючий (на фото) - це купа сміття, що горить, яка не пов'язана з почутим краснодарцями звуком. Загоряння оперативно загасили", - заявили у краєвому оперштабі.

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У Краснодарі пролунали потужні вибухи 01
У Краснодарі пролунали потужні вибухи 02

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Автор: 

вибух (4472) росія (65282)


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Топ коментарі
+40
все по плану ! можем повторить ...
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15.06.2023 06:46
+31
трясеться кацапня
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15.06.2023 06:53
+22
Ну нехай буде "прєодолєніє звукавога барьєра".))
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15.06.2023 07:02
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все по плану ! можем повторить ...
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15.06.2023 06:46 Відповісти
трясеться кацапня
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15.06.2023 06:53 Відповісти
пора бы уже на Афипский НПЗ прилететь.
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15.06.2023 06:58 Відповісти
Ну нехай буде "прєодолєніє звукавога барьєра".))
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15.06.2023 07:02 Відповісти
Ну так, прикинемся йолопами, які не відрізняють звук подолання звукового бар'єру від звуку вибуху.
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15.06.2023 10:51 Відповісти
По ждунам чато на їзикє прилетіло
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15.06.2023 07:10 Відповісти
Кацапи , насправді ,страшні боягузи на своій кацапіі😠
Це вони в нашій краіні такі сміливі і тільки думають де що вкрасти ,
або кого згвалтувати !!
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15.06.2023 07:13 Відповісти
Якщо відволіктися від теми вибухів у Краснодарі (що саме по собі є добре), то який поц переклав назву "поселок Плодородный" як "селище Родючий"
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15.06.2023 07:21 Відповісти
Той самий, що Нікалая на Миколу перекладає
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15.06.2023 07:33 Відповісти
Це нагадує старий прикол перекладачів, як один американець переклав назву міста Херсон як, "Dick dream", тобто Ху* мрії.
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15.06.2023 07:36 Відповісти
А з якої мови він перекладав?
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15.06.2023 10:05 Відповісти
З **************.
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15.06.2023 10:08 Відповісти
Прекрасний переклад. Мені дуже подобається, так гарно звучить.
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15.06.2023 08:57 Відповісти
Одного не розумію - навіщо авіація підорашки , постійно - переходить звуковий бар'єр саме над містами паРаші . ?
От летить собі літак нормально , летить летить , і тут - долітає до Краснодара і БА-БАХ-Х , зразу ж переходить на режим надзвуку . !! Це такі приколи у кац-авіації , чи що це ??
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15.06.2023 07:31 Відповісти
Нє хачу уєзжать із Краснадара...
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15.06.2023 08:09 Відповісти
На кацапії переполох.
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15.06.2023 08:11 Відповісти
Ху#ло, заканчивай бомбить Украинскую Кубань.
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15.06.2023 08:17 Відповісти
Гарненько як тільки! Слава ЗСУ!
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15.06.2023 08:17 Відповісти
Оце правильно. Око за око, зуб за зуб. Рівняти кацапські місця з землею. Гидота має знати, що на кожен обстріл України, буде відповідь.
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15.06.2023 08:21 Відповісти
Аби ще скинув якийсь сюрприз на голови скрепоносцям ...
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15.06.2023 08:58 Відповісти
Брехня. Планові навчання...
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15.06.2023 09:05 Відповісти
В ****** какой-то сраный икономический форум. Вот бы какие-нибудь школьники из кружка авиамоделизма устроили авианалёт испытания своих моделей на дальность полёта. Так, просто небольшой дронопад дружеский визит... 😀
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15.06.2023 09:06 Відповісти
чого кацапня так труситься?! вони ж хотіли війни. ось, отримайте, розпишіться. І це лишень пару вибухів...
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15.06.2023 09:29 Відповісти
Добре буде коли Саяно -Шушенську ГЕС прорве..
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15.06.2023 10:40 Відповісти
Ні. Краще Цимлянське водосховище.
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15.06.2023 10:59 Відповісти
We need to destroy military factories.
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15.06.2023 14:30 Відповісти
Чим більше - тим краще
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15.06.2023 11:01 Відповісти
"..Пожежа біля селища Родючий (на фото) - це купа сміття, що горить .." Так росія і є "купа сміття", але ж вона не горить вся)))
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15.06.2023 11:10 Відповісти
"прєодолєніє звукавога барьєра"

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15.06.2023 11:34 Відповісти
Певєо забило хрен
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15.06.2023 13:19 Відповісти
Did we destroy a military factory?
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15.06.2023 14:22 Відповісти
Красіво звучить як музика Баха 🤣
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15.06.2023 16:53 Відповісти
Так кацапська авіація і є БПЛА!
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15.06.2023 19:29 Відповісти
 
 