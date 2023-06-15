Окупанти намагалися атакувати Харківщину "шахедами", під ворожим обстрілом опинилися щонайменше 14 населених пунктів, - ОВА

Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Лозівського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої ночі ворог здійснив чергову атаку за допомогою дронів-камікадзе Shahed. 2 дрони, що рухалися в напрямку Харкова, були збиті силами ППО над Харківським районом. Влучань у Харкові та області вночі не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Івашки, Висока Яруга, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка, Землянки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Масютівка та інших.

"Вчора зранку відбувся ракетний обстріл с. Степове Лозівського району. Пошкоджено дроти лінії електропередач. На щастя, без постраждалих та масштабних руйнувань", - додав Синєгубов.

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