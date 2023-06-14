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Новини Війна
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Російські війська два тижні прицільно обстрілюють аміакопровід на Харківщині, - ОВА

аміак

Протягом останніх двох тижнів російські війська прицільно обстрілюють аміакопровід у Куп’янському районі на Харківщині.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Обстрілюється магістральний аміакопровід. Це відбувається упродовж останніх двох тижнів, ведеться прицільний вогонь. Наразі наші експерти не фіксують витоку технічного аміаку, що залишається в трубах. Однак небезпека існує", – сказав Синєгубов.

На Куп’янському напрямку тривають бойові дії, лінія фронту не змінилася, зазначив начальник ОВА.

"Там ворог обрав таку позицію, що він демонструє наступальні дії, отримує від наших Збройних сил гідну відповідь, несе втрати і відступає. Тим самим намагаються десь намацати слабке місце чи особливості оборони", – сказав Синєгубов.

Чиновник зауважив, що також ворог постійно висуває диверсійно-розвідувальні групи – не лише на Куп’янщині, а й по всій лінії кордону. Прикордоння, як і раніше, щоденно зазнає ворожих обстрілів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти підірвали аміакопровід поблизу села Максютівка на Харківщині. ВIДЕО

"За минулу добу близько 20 наших населених пунктів були обстріляні з вертольотів, артилерії, танків, мінометів. Обстріли, на жаль, є, але вони покликані привертати увагу наших військових, щоб ми не концентрувалися на звільненні наших територій. Ракетних ударів – так, поменшало, однак нещодавно були удари двома "Калібрами": один – в поле, другий – просто у приватний сектор. Цілі – не зрозуміло, які. Ні військових, ні навіть промислових об’єктів. Чи це вже просто терор населення не С-300, а "Калібрами"?" – зазначив начальник обласної адміністрації.

Нагадуємо, 5 червня у Куп’янському районі Харківської області внаслідок обстрілу стався витік 134 тонн аміаку з трубопроводу Тольятті – Одеса. Хоча транзит речовини зупинений із 24 лютого 2022 року, в аміакопроводі залишається технічний аміак.

Також читайте: У Куп’янському районі окупанти пошкодили трубопровід з аміаком, - ОВА (оновлено)

Автор: 

аміак (114) обстріл (28580) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+5
то перекрийте його, чи вам бабло від ***** дорожче ніж здоров'я людей тамтешніх і ЗСУ, котрі в протигазах там мусять бути? Вам, виродкам би отут в Києві ті протигази нап'ялити ...
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14.06.2023 19:28
+3
так и вы обстреливайте.... Сумская область тоже.... с той стороны фигачат, а нам Байден и Ермак разрешают только в Шебекино отвечать....
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14.06.2023 19:31
+2
..ок, але ж ти ним не дихаєш в Одесі. Питання трохи ширше..
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14.06.2023 20:04
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то перекрийте його, чи вам бабло від ***** дорожче ніж здоров'я людей тамтешніх і ЗСУ, котрі в протигазах там мусять бути? Вам, виродкам би отут в Києві ті протигази нап'ялити ...
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14.06.2023 19:28 Відповісти
Продірявте ***** ту аміачну руру десь там, аж куди ракети дістануть, і нехай вони там собі тим ґазом дихають. Чи *** ніззя?
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14.06.2023 19:34 Відповісти
транзит вещества остановлен с 24 февраля 2022 года, в аммиакопроводе остается только технический аммиак.
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14.06.2023 19:50 Відповісти
..ок, але ж ти ним не дихаєш в Одесі. Питання трохи ширше..
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14.06.2023 20:04 Відповісти
Перемовини мали бути Їхній аміак - коридор нашого зерна Не знаю чи домовились але могли тишком нишком як в Омані
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14.06.2023 20:07 Відповісти
Це брехня ! Прокачку аміака почали 2 тиждня тому згідно з новою домовленностью.
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14.06.2023 21:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TakIYKTXc7o
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14.06.2023 21:55 Відповісти
Брехун і "фейкометчик" - сухов. У викладеному відео і слова немає про те, що аміак зараз прокачується. Та і куди ж він буде прокачуватись, якщо Припортовий стоїть і судна з Одеси не виходять?
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15.06.2023 06:33 Відповісти
так и вы обстреливайте.... Сумская область тоже.... с той стороны фигачат, а нам Байден и Ермак разрешают только в Шебекино отвечать....
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14.06.2023 19:31 Відповісти
згоден...розумію
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14.06.2023 19:36 Відповісти
єрмака треба слухатись, воно ж всезеленсько обране.
Байден - простий Президент США, дрібниця, порівняно з зєрмаками,
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14.06.2023 20:31 Відповісти
З цього аміакопроводу почалася епопея з островом Тузла. Коли Кучма вирішив його сприватизувати Росія відразу намагалася захопити о. Тузла і перекрити Керченську протоку
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15.06.2023 00:22 Відповісти
Докази, пане Мюллєр!
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15.06.2023 06:35 Відповісти
Гутерриша треба туди привезти. Нехай тілом прикриває.
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14.06.2023 20:11 Відповісти
Так, це ж Гутерриш в Омані з патрушевим домовлявся.
Хоча, краще дурнів туди привезти, їх в Україні до бісу - 73%.
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14.06.2023 20:35 Відповісти
Зняти обладнання підкачки і заглушити трубу на вході до України (якщо Україна контролює цю ділянку). І най роблять що хочуть: хоч обстрелюють, хоч підвищують тиск... А ми порегочем
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14.06.2023 20:45 Відповісти
З огляду на війну, аміак стравити. Якщо необхідно і можливо - заповнити азотом.
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14.06.2023 21:17 Відповісти
Зеля 2 тиждня тому планував відвантаження російського аміаку на судно у порту Південний. Тому почали прокачку аміака. Але сталося як завжди.
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14.06.2023 21:52 Відповісти
Відновлення експорту аміаку через нашу територію означатиме збільшення доходів Росії, які вона витратить на війну в Україні, вбиваючи українців.Відновлення роботи аміакопроводу в умовах війни пов'язане з величезними ризиками безпеки. Аміак - дуже отруйна речовина.https://thepage.ua/ua/news/obstril-luganshini-sho-vidomo-na-9-chervnya-2022-roku Пошкодження труби внаслідок ракетного удару може призвести до екологічної катастрофи. У травні під час обстрілу https://thepage.ua/ua/news/vitik-amiaku-u-bahmutskomu-rajoni-podrobici в районі Бахмута було пошкоджено аміакопровід . За офіційними даними, унаслідок витоку утворилася хімічна хмара із зоною ураження радіусом приблизно 4 км. Такий викид стався з аміакопроводу, що не працює. Якби газ там перебував під тиском, наслідки були б набагато важчими.
А ще за рік до 2022 рашка отримувала за аміак 12 млрд$ в рік - а це гроші для знищення України і українців
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15.06.2023 06:49 Відповісти
 
 