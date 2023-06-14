Російські війська два тижні прицільно обстрілюють аміакопровід на Харківщині, - ОВА

Протягом останніх двох тижнів російські війська прицільно обстрілюють аміакопровід у Куп’янському районі на Харківщині.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Обстрілюється магістральний аміакопровід. Це відбувається упродовж останніх двох тижнів, ведеться прицільний вогонь. Наразі наші експерти не фіксують витоку технічного аміаку, що залишається в трубах. Однак небезпека існує", – сказав Синєгубов.

На Куп’янському напрямку тривають бойові дії, лінія фронту не змінилася, зазначив начальник ОВА.

"Там ворог обрав таку позицію, що він демонструє наступальні дії, отримує від наших Збройних сил гідну відповідь, несе втрати і відступає. Тим самим намагаються десь намацати слабке місце чи особливості оборони", – сказав Синєгубов.

Чиновник зауважив, що також ворог постійно висуває диверсійно-розвідувальні групи – не лише на Куп’янщині, а й по всій лінії кордону. Прикордоння, як і раніше, щоденно зазнає ворожих обстрілів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти підірвали аміакопровід поблизу села Максютівка на Харківщині. ВIДЕО

"За минулу добу близько 20 наших населених пунктів були обстріляні з вертольотів, артилерії, танків, мінометів. Обстріли, на жаль, є, але вони покликані привертати увагу наших військових, щоб ми не концентрувалися на звільненні наших територій. Ракетних ударів – так, поменшало, однак нещодавно були удари двома "Калібрами": один – в поле, другий – просто у приватний сектор. Цілі – не зрозуміло, які. Ні військових, ні навіть промислових об’єктів. Чи це вже просто терор населення не С-300, а "Калібрами"?" – зазначив начальник обласної адміністрації.

Нагадуємо, 5 червня у Куп’янському районі Харківської області внаслідок обстрілу стався витік 134 тонн аміаку з трубопроводу Тольятті – Одеса. Хоча транзит речовини зупинений із 24 лютого 2022 року, в аміакопроводі залишається технічний аміак.

Також читайте: У Куп’янському районі окупанти пошкодили трубопровід з аміаком, - ОВА (оновлено)