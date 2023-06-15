Підрив Каховської ГЕС: ця вигода для Кремля може виявитися недовгою, - Bloomberg

Підрив греблі Каховської ГЕС змінив лінію фронту, ЗСУ позбавлені можливості форсувати Дніпро для підтримки контрнаступу. Однак ця вигода для російської армії може виявитися недовгою.

Про це пише Bloomberg. інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Нижче греблі паводкові води вже почали відступати й зрештою повернуть річку в колишній стан, хоч і з новими перешкодами, такими як викинуті на берег міни та сміття. Вище за течією, коли 230-кілометровий басейн Каховського водосховища спорожніє, з'являється абсолютно новий ландшафт, який потенційно може створити можливості для українських сил",- йдеться в повідомленні.

Вашингтонський Інститут вивчення війни вже змінює свої карти полів боїв, щоб відобразити раптове скорочення води, яка відокремлює українські сили від окупованих земель на східних берегах водосховища.

Гребля була зруйнована якраз у той момент, коли українські війська розпочали контрнаступ, який планувався кілька місяців, з метою повернути території, захоплені Росією на півдні та сході країни після торішнього вторгнення.

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Оскільки Київ розгортає західне озброєння вартістю в мільярди доларів уздовж фронту, що протягнувся на 1500 км, Дніпро є найважливішою частиною поля бою, забезпечуючи захист військ, що протистоять один одному на більшій частині його південної частини, та створюючи серйозну логістичну проблему для українських стратегів, які працюють над тим. , як забезпечити постачання своїх сил у міру їхнього просування.

Кінцева довжина цього бар'єру залежатиме від того, наскільки сильно пошкоджена гребля, а також від мулу, що скупчився на дні водоймища з моменту будівництва греблі у 1956 році.

"Ключове питання тут – висота греблі, яка залишилася під водою після руйнування. Ця висота визначає кількість води, яка залишиться", – сказав у телефонному інтерв'ю начальник управління гідрології Національної метеорологічної служби України Ілля Перевізників.

Якщо водосховище повністю спорожніє, наведений початковий стан Дніпро між Новою Каховкою та Запоріжжям буде набагато меншою перешкодою для сил, які прагнуть перетнути його, із середньою глибиною близько 3 метрів замість 16,5. Відстань, яка буде потрібна українським силам для перетину на північ від греблі, також різко скоротиться, з максимальних 23 кілометрів до приблизно одного.

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Згідно з картами, складеними в 1954 році, незадовго до будівництва Каховської греблі, Дніпро у своєму природному стані також часто ділився на дрібніші протоки, звиваючись.

У початковому річищі річки під водосховищем були широкі болота, але також були мости через вужчі місця, у тому числі в Нікополі, місті, розташованому через Дніпро від найбільшої в Європі атомної електростанції. Об'єкт залишається під контролем Росії.