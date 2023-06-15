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Новини Агресія Росії проти України
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Підрив Каховської ГЕС: ця вигода для Кремля може виявитися недовгою, - Bloomberg

гес,каховська

Підрив греблі Каховської ГЕС змінив лінію фронту, ЗСУ позбавлені можливості форсувати Дніпро для підтримки контрнаступу. Однак ця вигода для російської армії може виявитися недовгою.

Про це пише Bloomberg. інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Нижче греблі паводкові води вже почали відступати й зрештою повернуть річку в колишній стан, хоч і з новими перешкодами, такими як викинуті на берег міни та сміття. Вище за течією, коли 230-кілометровий басейн Каховського водосховища спорожніє, з'являється абсолютно новий ландшафт, який потенційно може створити можливості для українських сил",- йдеться в повідомленні.

Вашингтонський Інститут вивчення війни вже змінює свої карти полів боїв, щоб відобразити раптове скорочення води, яка відокремлює українські сили від окупованих земель на східних берегах водосховища.

Гребля була зруйнована якраз у той момент, коли українські війська розпочали контрнаступ, який планувався кілька місяців, з метою повернути території, захоплені Росією на півдні та сході країни після торішнього вторгнення.

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Оскільки Київ розгортає західне озброєння вартістю в мільярди доларів уздовж фронту, що протягнувся на 1500 км, Дніпро є найважливішою частиною поля бою, забезпечуючи захист військ, що протистоять один одному на більшій частині його південної частини, та створюючи серйозну логістичну проблему для українських стратегів, які працюють над тим. , як забезпечити постачання своїх сил у міру їхнього просування.

Кінцева довжина цього бар'єру залежатиме від того, наскільки сильно пошкоджена гребля, а також від мулу, що скупчився на дні водоймища з моменту будівництва греблі у 1956 році.

"Ключове питання тут – висота греблі, яка залишилася під водою після руйнування. Ця висота визначає кількість води, яка залишиться", – сказав у телефонному інтерв'ю начальник управління гідрології Національної метеорологічної служби України Ілля Перевізників.

Якщо водосховище повністю спорожніє, наведений початковий стан Дніпро між Новою Каховкою та Запоріжжям буде набагато меншою перешкодою для сил, які прагнуть перетнути його, із середньою глибиною близько 3 метрів замість 16,5. Відстань, яка буде потрібна українським силам для перетину на північ від греблі, також різко скоротиться, з максимальних 23 кілометрів до приблизно одного.

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Згідно з картами, складеними в 1954 році, незадовго до будівництва Каховської греблі, Дніпро у своєму природному стані також часто ділився на дрібніші протоки, звиваючись.

У початковому річищі річки під водосховищем були широкі болота, але також були мости через вужчі місця, у тому числі в Нікополі, місті, розташованому через Дніпро від найбільшої в Європі атомної електростанції. Об'єкт залишається під контролем Росії.

Автор: 

армія рф (17502) Bloomberg (235) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+5
Нижче греблі підсохне відносно скоро, а вверх по течії з'явилися можливості для форсування і я так розумію там вони не готувалися так як нижче по течії. Тепер головне щоб на вдалося вдало з того скористатися.
Після звільнення Лівого берега - відновимо греблю.
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15.06.2023 10:03
+1
Навіщо її відновлювати?
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15.06.2023 10:16
+1
Знайдіть відповідь самостійно. Дуже багато інфо з цього приводу.
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15.06.2023 10:21
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Тобто , в інтересах кацапня тепер - щоб водосховище все не витекло .!!?
А значить треба терміново засипати дірку в греблі .
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15.06.2023 09:56 Відповісти
Нижче греблі підсохне відносно скоро, а вверх по течії з'явилися можливості для форсування і я так розумію там вони не готувалися так як нижче по течії. Тепер головне щоб на вдалося вдало з того скористатися.
Після звільнення Лівого берега - відновимо греблю.
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15.06.2023 10:03 Відповісти
Навіщо її відновлювати?
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15.06.2023 10:16 Відповісти
Знайдіть відповідь самостійно. Дуже багато інфо з цього приводу.
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15.06.2023 10:21 Відповісти
навряд чи там взагалі форсування буде можливо, бо до дзеркала будуть десятки і сотні метрів товстого шару мулу, який буде сохнути ще рік. І багнюки там буде не по коліна, а по самі помідори з обох боків води. А е серйозна перешкода для пересування не те що техніки, а навіть і особового складу.
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15.06.2023 10:38 Відповісти
Не будемо забігати наперед, я ж написав: «Тепер головне щоб нам вдалося вдало з того скористатися.»
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15.06.2023 10:40 Відповісти
так, є варіанти. Вздовж підтопленого берега кацапам буде важко тікати.
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15.06.2023 10:44 Відповісти
Підказуєш рашистам що їм робити щоб стримати контрнаступ ЗСУ?
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15.06.2023 13:18 Відповісти
.... Я коментую новину Блумберг , яку поширив Цензор .
Я в шоці від тебе , лохбоневтік..
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15.06.2023 14:02 Відповісти
Ти або зрадник або повний недоумок
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15.06.2023 15:36 Відповісти
Ну а ти просто - три останні букви твого ніка .. Самий натуральний .
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15.06.2023 18:23 Відповісти
там ще одна "недовга вигода" влітку буде - підрив "Тітана". Про ще одну "недовгу вигоду" - підрив СВЯП навіть не хочеться думати.
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15.06.2023 10:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ImYLrDvY6cA Яка РІЗНИЦЯ, під водою вулиця чи ні, якщо вона добре освітлена і заасфальтована?
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15.06.2023 10:40 Відповісти
 
 