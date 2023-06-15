Австралія збирається заблокувати будівництво нового посольства РФ

Австралія збирається з міркувань безпеки заблокувати будівництво нового посольства Росії, яке мало бути розташоване поруч із парламентом.

Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ВВС.

Росія від 2008 року орендує ділянку землі в Канберрі біля будівлі парламенту Австралії. Там збиралися звести нову будівлю для посольства.

За словами австралійського прем’єра, розвідувальні служби рекомендували не допустити будівництва. Тепер країна збирається ухвалити закони, які блокують зведення будівлі з міркувань національної безпеки.

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"Уряд отримав дуже чіткі рекомендації з безпеки щодо ризику, який становить нова російська присутність так близько до будівлі парламенту", - сказав Албаніз журналістам.

Австралія хоче, щоб нове посольство було розташоване не так близько від парламенту.

Російські дипломати раніше обіцяли боротися із забороною на будівництво посольства через суд.

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"Ми не очікуємо, що Росія в змозі говорити про міжнародне право, враховуючи, що вона заперечує його так послідовно й так нахабно своїм вторгненням в Україну", - додав австралійський прем’єр.