На Бахмутському напрямку зменшилася кількість боєзіткнень, росіяни посилили артилерійські обстріли й застосування авіації, - Нацгвардія
Після заміни сил російської ПВК "Вагнер" на регулярні сили російської армії на Бахмутському напрямку зменшилася кількість боєзіткнень, однак посилились артилерійські обстріли й застосування ворогом авіації.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується, наприклад, Бахмутського напрямку, то в цілому за останні дні можна відмітити, що ініціатива тут саме за силами оборони (України – ред.). Помітно те, що була заміна "вагнерівців" на регулярні війська, що відзначилося на характері застосування тут підрозділів: якщо раніше це була велика кількість живої сили, то зараз ми бачимо за останні дні кількість боєзіткнень буквально одиниці, проте значно збільшилась кількість артилерійських обстрілів, також застосування авіаційного компонента", - сказав він.
Музичук також підкреслив, що останнім часом цілі росіян по суті не змінилися, головні зусилля він зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
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