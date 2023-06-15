Справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Усе - ще попереду, - президент Чехії Павел
Президент Чехії Петр Павел заявив, що активність на фронті є формуючими операціями.
Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Ну, ми побачили початок, який є, скажімо так, помірним. Я вважаю, що справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Усе – ще попереду. Я б назвав це, виходячи зі свого військового досвіду, формуючими операціями", - пояснив він.
Павел наголосив, що підготовка до контрнаступу тривала місяці, тому для того, щоб підготувати значні військові сили, забезпечити їх технікою, навчити, здобути достатньо ресурсів усіх видів, потрібно багато часу
"Це також потребує великих зусиль усіх людей, які залучені. Тож навіть якщо ми оцінюємо контрнаступ з цієї технічної точки зору, то підготовка до нового наступу знову займе значний час. Якщо ми також врахуємо погодні умови, які дуже несприятливі протягом зими, то ми дійдемо висновку, що все, чого не вдасться досягнути цього року, доведеться відкласти принаймні до весни наступного року з усіма пов’язаними труднощами. Зокрема, із труднощами зберегти підтримку партнерів.
Отже, коли я кажу, що ми бачимо вікно можливостей цього року, то це означає, що знадобиться щонайменше три-чотири місяці, перш ніж почнеться будь-яка інша активність. Я думаю, це реалістична картина", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На сьогодні всіх переплюнув бульбофюрер , заявивши скабєйчисі що - з початку наступу ЗСУ втратили вбитими 40 тис бійців ,, і пораненими 100 тис .
-------------------------------
Танк Леопард-2А4, який підірвався на міні та втратив гусеницю, евакуйовано для ремонту у тил. ВIДЕО
Танк Леопард-2А4, який підірвався на міні та втратив гусеницю, евакуйовано для ремонту у тил.
Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор https://t.me/ButusovPlus/2984 Юрій Бутусов та публікує відеозапис, на якому український воїн показує танк. Джерело:
Підбитий ще - не значить що знищений . Його можуть покинути коли міною порве йому гусінь наприклад . Ніяк рухатись , і під час бою і інтенсивних обстрілів , відремонтувати таке неможливо , то ж екіпаж евакуюється , а кацапня - тут як тут , вже бігом кричить що - танк всьо .!
Танк на якому не видно слідів вогню це - покинутий танк , а не знищений .
Речі,названі своїми іменами і це вірно.
****, огидно.
Та,ще "я не повзав під кулями, як ви, але я летів у вертольоті, коли в нього влучили трасуючі снаряди, - сказав Володимир Путін на зустрічі з прокремлівськими бойовими блогерами"-Wp.