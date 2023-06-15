Справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Усе - ще попереду, - президент Чехії Павел

Президент Чехії Петр Павел заявив, що активність на фронті є формуючими операціями.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну, ми побачили початок, який є, скажімо так, помірним. Я вважаю, що справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Усе – ще попереду. Я б назвав це, виходячи зі свого військового досвіду, формуючими операціями", - пояснив він.

Павел наголосив, що підготовка до контрнаступу тривала місяці, тому для того, щоб підготувати значні військові сили, забезпечити їх технікою, навчити, здобути достатньо ресурсів усіх видів, потрібно багато часу

"Це також потребує великих зусиль усіх людей, які залучені. Тож навіть якщо ми оцінюємо контрнаступ з цієї технічної точки зору, то підготовка до нового наступу знову займе значний час. Якщо ми також врахуємо погодні умови, які дуже несприятливі протягом зими, то ми дійдемо висновку, що все, чого не вдасться досягнути цього року, доведеться відкласти принаймні до весни наступного року з усіма пов’язаними труднощами. Зокрема, із труднощами зберегти підтримку партнерів.

Отже, коли я кажу, що ми бачимо вікно можливостей цього року, то це означає, що знадобиться щонайменше три-чотири місяці, перш ніж почнеться будь-яка інша активність. Я думаю, це реалістична картина", - підсумував він.

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