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Новини Війна
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Справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Усе - ще попереду, - президент Чехії Павел

павел

Президент Чехії Петр Павел заявив, що активність на фронті є формуючими операціями.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну, ми побачили початок, який є, скажімо так, помірним. Я вважаю, що справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Усе – ще попереду. Я б назвав це, виходячи зі свого військового досвіду, формуючими операціями", - пояснив він.

Павел наголосив, що підготовка до контрнаступу тривала місяці, тому для того, щоб підготувати значні військові сили, забезпечити їх технікою, навчити, здобути достатньо ресурсів усіх видів, потрібно багато часу

"Це також потребує великих зусиль усіх людей, які залучені. Тож навіть якщо ми оцінюємо контрнаступ з цієї технічної точки зору, то підготовка до нового наступу знову займе значний час. Якщо ми також врахуємо погодні умови, які дуже несприятливі протягом зими, то ми дійдемо висновку, що все, чого не вдасться досягнути цього року, доведеться відкласти принаймні до весни наступного року з усіма пов’язаними труднощами. Зокрема, із труднощами зберегти підтримку партнерів.

Отже, коли я кажу, що ми бачимо вікно можливостей цього року, то це означає, що знадобиться щонайменше три-чотири місяці, перш ніж почнеться будь-яка інша активність. Я думаю, це реалістична картина", - підсумував він.

Читайте: Українська армія має найбільше досвіду, якщо порівняти її з будь-якою армією НАТО, - президент Чехії Павел

Автор: 

Павел Петр (153) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+11
А Маляр та Рєзніков вже вовсю ротАми наступають, звільняють, перемогають...
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15.06.2023 10:03
+4
Читаєш такі заяви, і складається враження, що Україна і парашия на арені древньоримського цирку - воюють на смерть, а захоплені глядачі на трибунах - це різні країни світу.
****, огидно.
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15.06.2023 10:15
+3
Не брешіть. Бо у вас такаж брехня як і в оп. Не кожній країні повезло мати президента Генерала, а не коміка з дешевого клубу. І не кожній Армії повезло мати ЗСУ з Залужним.
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15.06.2023 10:07
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А хто хоче собою розміновувати мінні поля? Навіть орки під Вугледаром одумались(
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15.06.2023 10:02 Відповісти
Бачив відео на порнхабі, як тебе єпуть у сраку чурки. І що з того?
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15.06.2023 10:10 Відповісти
Это уже новая партия?
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15.06.2023 10:04 Відповісти
Не брешіть. Бо у вас такаж брехня як і в оп. Не кожній країні повезло мати президента Генерала, а не коміка з дешевого клубу. І не кожній Армії повезло мати ЗСУ з Залужним.
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15.06.2023 10:07 Відповісти
Бутусов все детально розповів про ту ситуацію у своєму стрімі - катастрофи не відбулося, а ти галімий виродок розганяєш кацапське іпсо про "всьо пропало".
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15.06.2023 10:09 Відповісти
Русня це викладає вже тиждень . І кожен раз з нових ракурсів , щоб складати враження про наші величезні втрати . Ті танки наші забрали , і вже потягли на ремонт , вчора бачив відео .
На сьогодні всіх переплюнув бульбофюрер , заявивши скабєйчисі що - з початку наступу ЗСУ втратили вбитими 40 тис бійців ,, і пораненими 100 тис .
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15.06.2023 10:13 Відповісти
Ні - оце .
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Танк Леопард-2А4, який підірвався на міні та втратив гусеницю, евакуйовано для ремонту у тил. ВIДЕО


Танк Леопард-2А4, який підірвався на міні та втратив гусеницю, евакуйовано для ремонту у тил.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор https://t.me/ButusovPlus/2984 Юрій Бутусов та публікує відеозапис, на якому український воїн показує танк. Джерело:
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15.06.2023 10:17 Відповісти
Я взагалі то дивився інше відео , де тягнуть на ремонт танк без гусіні .. А це - перше що знайшов . Якщо один забрали , то логічно що й інші теж . Не може ж бути таке щоб одне забрали , а інше , яке знаходиться поряд - ні . !!

Підбитий ще - не значить що знищений . Його можуть покинути коли міною порве йому гусінь наприклад . Ніяк рухатись , і під час бою і інтенсивних обстрілів , відремонтувати таке неможливо , то ж екіпаж евакуюється , а кацапня - тут як тут , вже бігом кричить що - танк всьо .!
Танк на якому не видно слідів вогню це - покинутий танк , а не знищений .
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15.06.2023 10:43 Відповісти
А Маляр та Рєзніков вже вовсю ротАми наступають, звільняють, перемогають...
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15.06.2023 10:03 Відповісти
Ага метр за метром як під Кремінною пів року тому
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15.06.2023 10:05 Відповісти
Чомусь трудно повірити, що Зеленський реально хоче завершити війну (перемогою звичайно!!).👈
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15.06.2023 10:06 Відповісти
Думаю що хоче, інакше його знесуть з трона, пригадавши йому всі його "достойні" вчинки. Навіть його електорат буде "бушувати". І втеча за кордон не допоможе - союзники його викурять з будь-якої нори (за розкрадання допомоги зеленими). А от перемога, це для нього шанс ще надовго залишитись біля корита, як "Переможцю!"
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15.06.2023 10:21 Відповісти
"Справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Усе - ще попереду, "- президент Чехії Павел.
Речі,названі своїми іменами і це вірно.
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15.06.2023 10:12 Відповісти
Читаєш такі заяви, і складається враження, що Україна і парашия на арені древньоримського цирку - воюють на смерть, а захоплені глядачі на трибунах - це різні країни світу.
****, огидно.
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15.06.2023 10:15 Відповісти
Ты сам себе отвечаеш бот? А шо также урезали штат,не хватает людей?
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15.06.2023 10:25 Відповісти
І про це говорить не президент України. Нашому наступ та перемога не потрібні, це іде врозріз з оманськими договорняками.
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15.06.2023 10:17 Відповісти
У фуйла бьіл шанс захватить Украину, ему для єтого надо бьіло вначале ее окружить, захватив Европу за 3 дня (что вполне реально, там бьі никто не рьіпнулся даже) оградив от поставок оружия, а уже потом начать свою сво. Американцьі бьі не стали бомбить плотнозаселенньіе евпропейские города, европейцьі бьі провели референдумьі и стали субьектами рфии. Павел и все "партнерьі" должньі понимать, что если они прекратят помогать, то все єто приедет к ним рано или поздно, при чем на стороне ордьі уже будут и украинцьі, так что будут помогать столько сколько нужно.
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15.06.2023 10:36 Відповісти
понятно короче, это все на годы вперед
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15.06.2023 10:52 Відповісти
А пу на зустрічі з воєнкори,повідомив,що "4 червня триває широкомасштабний контрнаступ України. За його словами, Київ використовує для цього спеціально підготовлені резерви, а українські сили ведуть удари на чотирьох напрямках".
Та,ще "я не повзав під кулями, як ви, але я летів у вертольоті, коли в нього влучили трасуючі снаряди, - сказав Володимир Путін на зустрічі з прокремлівськими бойовими блогерами"-Wp.
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15.06.2023 10:59 Відповісти
Американський генерал прямо сказав що не пустив би своїх вояк перед тим як ворога заорають з повітря, а ці женуть і в телевізор дивляться лицеміри
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15.06.2023 11:30 Відповісти
 
 