Минулої доби захисники знищили російський гелікоптер, - Ігнат

Українські захисники минулої доби знищили російський гелікоптер.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми спостерігаємо активність ворожої безпілотної авіації вздовж лінії розмежування. Очевидно, ворог шукає, дивиться і хоче зрозуміти, які у нас будуть подальші дії – чи то наступального характеру, чи інші, і проводить активну розвідку. Зрештою, безпілотники теж збиваються. На сьогодні Генштаб оприлюднив інформацію щодо знищення 3333 безпілотників оперативно-тактичного рівня", - зазначив він.

"Плюс 1 гелікоптер за добу знищили Сили оборони, це вже 301 вертоліт, понад 300 літаків та 1,2 тис. крилатих ракет майже. Це станом на сьогодн", - додав він.

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