Минулої доби захисники знищили російський гелікоптер, - Ігнат
Українські захисники минулої доби знищили російський гелікоптер.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз ми спостерігаємо активність ворожої безпілотної авіації вздовж лінії розмежування. Очевидно, ворог шукає, дивиться і хоче зрозуміти, які у нас будуть подальші дії – чи то наступального характеру, чи інші, і проводить активну розвідку. Зрештою, безпілотники теж збиваються. На сьогодні Генштаб оприлюднив інформацію щодо знищення 3333 безпілотників оперативно-тактичного рівня", - зазначив він.
"Плюс 1 гелікоптер за добу знищили Сили оборони, це вже 301 вертоліт, понад 300 літаків та 1,2 тис. крилатих ракет майже. Це станом на сьогодн", - додав він.
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shokolad
показати весь коментар15.06.2023 10:38 Відповісти Мені подобається 4
Urs
показати весь коментар15.06.2023 10:47 Відповісти Мені подобається 3
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