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Десятки компонентів для "Калібрів" поставлені в РФ з інших країн, - Зеленський

калібр

Президент Володимир Зеленський закликав світ перекрити шляхи постачання компонентів для російських ракет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні 14 червня.

"Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі – з "Калібрів". Десятки компонентів цих "Калібрів" поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору. Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи – з кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет", - зазначив президент.

За словами Зеленського, влада продовжує комунікацію з партнерами щодо російського ракетного виробництва.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23901) ракети (4027)


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Топ коментарі
+16
Головні компоненти нашої ракети - це хуже ні будіт+хоть паржом + шашлики===== пекельна суміш..
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15.06.2023 10:52
+13
А з яких компонентів українські ракети? Може хоч одна є така?
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15.06.2023 10:49
+10
Там найголовніший асфальт
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15.06.2023 10:55
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А з яких компонентів українські ракети? Може хоч одна є така?
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15.06.2023 10:49 Відповісти
Головні компоненти нашої ракети - це хуже ні будіт+хоть паржом + шашлики===== пекельна суміш..
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15.06.2023 10:52 Відповісти
Там найголовніший асфальт
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15.06.2023 10:55 Відповісти
з нього боєголовка)))
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15.06.2023 15:02 Відповісти
про скумбрію за 8 забули )))
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15.06.2023 11:13 Відповісти
А Зеленський не хоче дати команду прокурорам та іншим органам, щоб вони відкрили кримінальні справи проти колишнього президента Кучми, який віддав українські ракети та літаки РФ, і якими нині знищують українські міста??
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15.06.2023 10:53 Відповісти
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15.06.2023 11:04 Відповісти
Ні, Пінчук проти.
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15.06.2023 11:06 Відповісти
А також відкрити справу проти того президента, який заморозив нові проекти ракет "Нептун", "Грім 2", "Вільха" у 2019 році?
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15.06.2023 11:24 Відповісти
Так!! і п(резиденти) - довели Україну до "цього" і спокійно так себе чухають..
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15.06.2023 11:27 Відповісти
органи воно ще не опанувало, тільки пісюаніни...
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15.06.2023 11:56 Відповісти
Зелений дебіле, а що з двигунами до гелікоптерів, чи дизелями для флоту?
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15.06.2023 10:55 Відповісти
Двигуни до геліокоптерів раши виготовляли усі роки Незалежности України - тому давайте у в'язницю усіх презідентів України
на ціх геліокоптерах раша ВБИВАЛА ЧЕЧЕНЦІВ СИРІЙЦЕВ , зараз вбивае українців
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15.06.2023 11:07 Відповісти
Двигуни з 2015 не поставлялись так для справки.
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15.06.2023 11:24 Відповісти
1. А кому тоді двигуни продавали, коли не продавали раше ?

2. а де тоді раша купувала двигуни, які пристосовані до російських гелікоптерів , якщо не у Мотор Січи ?
3.⁉️⁉️⁉️
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15.06.2023 11:49 Відповісти
Ще раз двигуни не продавали, продав зеЛох перед нападом, як і дизеля 59 шт.
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15.06.2023 12:01 Відповісти
Виготовляли, але пані подають неточну інформацію, бо в 2014 році на московію, яка вкравши нашу назву і історію назвала себе росією, були накладені санкції і мотори туди не відправлялися.

Головне в справі Богуслаєва, як і коли він поставив сотні двигунів в рашку, а головне, як він отримав на це дозвіл? «Згідно з порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 року № 86, експорт такого виду товарів здійснюється суб'єктом міжнародних передач товарів за наявності в нього відповідного дозволу Держекспортконтролю.Держекспортконтролем видано ПАТ «Мотор Січ» посвідчення про реєстрацію як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів від 13.07.2020 р № 3067/72/2023».Схема контрабандних поставок була організована дуже просто і нахабно:

1.порядок передачі бойового двигуна закордон передбачає його експертизу на предмет, чи є цей двигун бойовим чи цивільним.

2.Щоб обійти цю перепону влада надала Богуслаєву законне право самому вирішувати, що є цивільним, а що бойовим двигуном. І він сам собі виписав довідку, що бойовий двигун ВК-2500-03 без агрегатів БАРК-78 та СНК-78 - цивільний двигун: « Згідно листа-роз'яснення, який є невід'ємною частиною до Посвідчення про реєстрацію ПАТ «Мотор Січ» як суб'єкта здійснення передач товарів від 13.07.2020 № 3067/72/2023»:

-авіадвигун ВК-2500-03 відноситься до Розділу(списку) IV- «товари, які за технічними характеристиками, описом, сферою використання та призначенням не відповідають товарам, визначеним у Списках товарів, що підлягають державному експортному контролю».

А далі в РФ на ці двигуни просто поставляли агрегати БАРК-78 та СНК-78 (простий лічильник)і встановили на бойові вертольоти, які потім вбивали наших військових.

Ось так просто. Все виглядає наче винен сам Богуслаєв. Але не Богуслаєв дав право Моторсічі робити такий шахер-махер. Це зробив тодішній керівник Держекспортконтролю призначений Кабміном Зеленського-Єрмака. І зараз потрібно встановити всіх осіб, які були залучені в утворені цієї схеми.
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15.06.2023 11:28 Відповісти
Несмотря на агрессию России на востоке Украины, «Мотор Сич» в 2015-2016 годах поставляла запчасти для двигателя ТВ3-117 на российский 218 авиаремонтный завод в Гатчине, где модифицируют военные вертолеты.
https://civildiplomat.com/en/publications/konflikt-interesov-vyzovy-dlya-ukrainy-ot-prodazhi-kitayu-zavoda-motor-sich
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15.06.2023 11:46 Відповісти
Запчастини, а не двигуни, продавали третім країнам, де експлуатувались наші двигуни, а те що вони перепродавали Раші на Це Україна не впливала.
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15.06.2023 12:11 Відповісти
Тобто двигуни робили для раши і всі це знали

ось тому ЦРУ СБУ та інши мають розколупати цей продажний гадюшник і наказати винних
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15.06.2023 12:36 Відповісти
Ні пані, двигуни для Раші не робили, їх робили до 2014 року, а після 2020 року почали робити і продавати на Рашу при ВІелічайшем президеенті Зелі.Держекспортконтролем видано ПАТ «Мотор Січ» посвідчення про реєстрацію як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів від 13.07.2020 р № 3067/72/2023».Схема контрабандних поставок була організована дуже просто і нахабно:
1.порядок передачі бойового двигуна закордон передбачає його експертизу на предмет, чи є цей двигун бойовим чи цивільним.
2.Щоб обійти цю перепону влада надала Богуслаєву законне право самому вирішувати, що є цивільним, а що бойовим двигуном. І він сам собі виписав довідку, що бойовий двигун ВК-2500-03 без агрегатів БАРК-78 та СНК-78 - цивільний двигун: « Згідно листа-роз'яснення, який є невід'ємною частиною до Посвідчення про реєстрацію ПАТ «Мотор Січ» як суб'єкта здійснення передач товарів від 13.07.2020 № 3067/72/2023»:
-авіадвигун ВК-2500-03 відноситься до Розділу(списку) IV- «товари, які за технічними характеристиками, описом, сферою використання та призначенням не відповідають товарам, визначеним у Списках товарів, що підлягають державному експортному контролю».
А далі в РФ на ці двигуни просто поставляли агрегати БАРК-78 та СНК-78 (простий лічильник)і встановили на бойові вертольоти, які потім вбивали наших військових.
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15.06.2023 13:06 Відповісти
а де тоді раша купувала двигуни з 2015-2019 , які пристосовані до російських гелікоптерів , якщо не у Мотор Січи ?
3.⁉️⁉️⁉️
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15.06.2023 16:11 Відповісти
Шановна пані, навіщо ми будемо гадати, де купувала Раша мотори для своїх вертольотів і літаків, можливо чекала коли в Україні до влади прийдуть свої. Але є кримінальна справа, в якій чітко написано, що попри заборону постачання такої продукції на росію у звязку з агресією у 2014 році, Богуслаєв із поплічниками у 2020 році організували поставку великих партій таких моторів для вертольотів і літаків. А як Ви думаєте, мали знати і перевіряти такі проставки наші компетентні органи? Звичайно мали, але СБУ керівав баканов, який через Президента призначив купу офіцерів і агентів ФСБ на керівні посади СБУ, Чому США криком кричали, щоб Україна не продавала Китаю цей завод? Бо знали, що там вуха і роги росії, але арахамія і купа депутатів "слуг" рухали цю угоду. А навіщо? Не розуміли?
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15.06.2023 17:21 Відповісти
Шо там вуха і роги раши торчали, і я знала . А ось пояснить мені як ця угода пройшла до 2019 ? Хто дав зелене світло ??? Зупинка угоди проходила вже під контролем США.

‼️‼️. В 2018 году СБУ арестовала 56% акций «Мотор Сич» под предлогом предотвращения незаконного вывоза оборудования в Китай.
Арахамія мене теж дратує
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15.06.2023 20:14 Відповісти
Пані, у 2018 році хтось бажав, щоб продали, але цього не було. Навіть ще у 2016 році була порушена кримінальна справа. Реально все розпочалося при новій, зеленій, не крадущій, патріотичній владі. Ще раз наголошую, по цій історії не потрібно щось видумувати, є конкретна справа і в ній кожній дії дана оцінка.
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15.06.2023 21:57 Відповісти
Спитай у безуглой, вона все знає
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15.06.2023 17:24 Відповісти
та назви хоч одну із інших країн. Бо щсь схоже на торгівлю
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15.06.2023 10:55 Відповісти
"Десятки компонентів цих "Калібрів" поставлені в Росію з інших країн. "
Може "десятки компонентів використаних у створені "калібрів".
Де ті довбані редактрори? Кажуть, що однин з писак Володимира Олександровича міжнародник.
Ви звинувачуєте союзників? Поставлені, це офіційна, законна поставка.
Та, як я розумію, мова про те, що кацапи отримують, по суті, контрабанду.
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15.06.2023 10:58 Відповісти
Очень интересная версия - почему помощь понемногу и медленно

https://www.youtube.com/watch?v=mR-AC3GE7y0&t=1863s

Здесь более мрачный прогноз, но логически можно связать с первым

https://www.youtube.com/watch?v=mdoShPVHFbM
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15.06.2023 10:58 Відповісти
Бред сивой кобылы. А продвигать здесь кремлевскую консерву Илларионова - это уже слишком даже для тупых.
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15.06.2023 11:41 Відповісти
Т.е. по первому ролику - вопросов нет
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15.06.2023 18:01 Відповісти
Бред сивой кобылы. Еще раз повторить или хватит?
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15.06.2023 19:00 Відповісти
Хватит

Достаточно, чтобы сделать выводы из фразы "Бред сивой кобылы"
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15.06.2023 19:33 Відповісти
Надо вытащить эти компоненты, задокументировать, показать серийные номера, указать производителя, поставщика, даты выпуска. Тогда они не смогут игнорировать.
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15.06.2023 11:01 Відповісти
Чому не збирайте Радбез ООН і не показуете ці запчастини з назвою виробників ?Рашу пора розтрощити, ЩОБ ЗУПИНИТИ БОМБАРДИРОВКИ МІСТ !!!

Сирію світ проковтнув ? АЛЛЕПО ПРОКОВТНУЛИ ? Сьогодні Київ Одесса, завтра - Лондон Нью-Йорк Париж ⁉️⁉️⁉️⁉️
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15.06.2023 11:03 Відповісти
от припустимо, кацап з паспортом словаччини(як Ви) створить фіктивну фірму яка закупить певну кількість товарів військового та подвійного призначення, переправить на парашу і закриє фірму, яка ваша реакція ???
Їй богу це боротьба з вітряками, кацапи спокійно можуть перейти на китайські аналоги електронних компонентів, якщо їх аж дуже сильно зажмуть. Але якщо зажмуть то вони хрен Європейцям та США продадуть наприклад алюміній титан та інші метали без яких ціни взлетять до небес.
Світ не такий простий як вам здається
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15.06.2023 11:22 Відповісти
Давайте кожен буде робити свою справу
Іноземні компоненти е в російськоі зброї ? Е‼️ Тому нехай це показують світу . А далі це праця ЦРУ, Ми, МОССАДУ І СБУ - нехай шукают винних і карають
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15.06.2023 11:26 Відповісти
Ви не слухаєте, тобто не читаєте, що я пишу.
1 кацапи не роблять сотні тисяч калібрів, у них могли бути накопичені на складах компоненти.
2 вже були тут статті, що кацапи створюють фіктивні фірми і через них купують те що їм потрібно.
Так само як всякі захарченки та інша терористична *********** яка через офшори купляє нерухомість в Лондоні...
Ну покаже Зеля чіп який можна придбати на умовному **** і що ?
А так тільки язиком меле, замість того щоб фінансувати розробки власних ракет. Тобто блаблабла для тупого лохторату.
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15.06.2023 11:36 Відповісти
А ви не читаете , що пишу я

ЦРУ і інши- досить сильні розвідки , вони БАГАТО ЗНАЮТЬ. Комусь це не вигодно , тому будуть тормозити інфу про постачання компонентів для вбивц і відволікати українську владу від показу запчастин в ООН.

а влада мае робити свою справу - інформувати світ про вбивц
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15.06.2023 11:56 Відповісти
так пан Порошенко, здається у 2015 році збирав Радбез ООН і возив туди паспорти громадян росії, які були взяті в полон на українській землі, щоб наклали на росію санкції і визнали її агресором. А пан Зеленський возив в ООН відос про напад на його друга шефіра. Не пам'ятаєте, що з тією справою? І на слова про агресію кацапів. Це так, для порівняння дій 5-го і 6-го, двох президентів на міжнародній арені.
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15.06.2023 11:35 Відповісти
А ви знаете , що прості словаки важають Україну винуватий у війні? А ЧОМУ? Тому що посли не працюють - вони даже на мітинги українців в Братиславі не їздять.

1.ТОМУ ЩО завжди можно знайти зачіпку , щоб чогось не робити . Наприклад - не демонструвати компоненти ракет , які вбивають українців і рушать їх будинки , у ООН і Брюсселі , тількі тому що дурень Зе чогось там сказав чи не сказав .

А ви знаете , що прості киприоти важать українців фанатиками і винними у війні, і що Хрущов подарував Крим ?
ЧОМУ? Дивитесь пункт 1.
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15.06.2023 12:03 Відповісти
Знаю, чому ж не знати. Зеленський і його команда також це робили під час президенства Порошенко, "шатали" владу, навіть давали концерти у Горлівці в той час, коли вороги вбивали депутата Рибака за український прапор. Слловаки живуть поруч з чехами і здається колись була одна держава Чехословакія. В Чехії живе рідна тьотя моєї дружини і ми їздили до них, спілкувалися. Там старше покоління, яке дивилося Земана, підтримувало росію, а не Україну. Скрізь бачив їх Сбербанк росії, паради військових оркетрів Цапії, купа літератури на кацапській мові і жодної на українській. А сьогодні призначеня супер посли, як Таран, що завалив оборону, чи екс генпрокурорка Венідіктова, чи дівчинка "сексологиня" з Чернівців... про яку дипломатію Ви кажете?
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15.06.2023 13:26 Відповісти
Погоджуюсь . Ермака на гиляку ‼️
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15.06.2023 16:08 Відповісти
Касап, за визначенням може зробити тільки касапчіка-імбіцила.. да й того - пальцем в дупу робе ..
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15.06.2023 11:08 Відповісти
а ти проведи ставку щоб посилити санкції!!! клоун
тільки щоб на інших пиняти спочатку потрібно у своїй країні розібратись з компаніями які постачають кацапам продукцію для рашаоборонки.
Але зебидло схаває, воно до усрачки любить коли підор принижує тих від кого наша країна повністю залежить.
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15.06.2023 11:12 Відповісти
Итог деградации западных спецслужб и правительств на лицо. Ситуация начала исправляться за последний год, но процесс идёт очень медленно.
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15.06.2023 13:52 Відповісти
 
 