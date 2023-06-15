Десятки компонентів для "Калібрів" поставлені в РФ з інших країн, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав світ перекрити шляхи постачання компонентів для російських ракет.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні 14 червня.
"Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі – з "Калібрів". Десятки компонентів цих "Калібрів" поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору. Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи – з кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет", - зазначив президент.
За словами Зеленського, влада продовжує комунікацію з партнерами щодо російського ракетного виробництва.
Топ коментарі
+16 Oleksandr Zabolotnyy #551965
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+13 Алексей Карпенко #519209
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на ціх геліокоптерах раша ВБИВАЛА ЧЕЧЕНЦІВ СИРІЙЦЕВ , зараз вбивае українців
2. а де тоді раша купувала двигуни, які пристосовані до російських гелікоптерів , якщо не у Мотор Січи ?
3.⁉️⁉️⁉️
Головне в справі Богуслаєва, як і коли він поставив сотні двигунів в рашку, а головне, як він отримав на це дозвіл? «Згідно з порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 року № 86, експорт такого виду товарів здійснюється суб'єктом міжнародних передач товарів за наявності в нього відповідного дозволу Держекспортконтролю.Держекспортконтролем видано ПАТ «Мотор Січ» посвідчення про реєстрацію як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів від 13.07.2020 р № 3067/72/2023».Схема контрабандних поставок була організована дуже просто і нахабно:
1.порядок передачі бойового двигуна закордон передбачає його експертизу на предмет, чи є цей двигун бойовим чи цивільним.
2.Щоб обійти цю перепону влада надала Богуслаєву законне право самому вирішувати, що є цивільним, а що бойовим двигуном. І він сам собі виписав довідку, що бойовий двигун ВК-2500-03 без агрегатів БАРК-78 та СНК-78 - цивільний двигун: « Згідно листа-роз'яснення, який є невід'ємною частиною до Посвідчення про реєстрацію ПАТ «Мотор Січ» як суб'єкта здійснення передач товарів від 13.07.2020 № 3067/72/2023»:
-авіадвигун ВК-2500-03 відноситься до Розділу(списку) IV- «товари, які за технічними характеристиками, описом, сферою використання та призначенням не відповідають товарам, визначеним у Списках товарів, що підлягають державному експортному контролю».
А далі в РФ на ці двигуни просто поставляли агрегати БАРК-78 та СНК-78 (простий лічильник)і встановили на бойові вертольоти, які потім вбивали наших військових.
Ось так просто. Все виглядає наче винен сам Богуслаєв. Але не Богуслаєв дав право Моторсічі робити такий шахер-махер. Це зробив тодішній керівник Держекспортконтролю призначений Кабміном Зеленського-Єрмака. І зараз потрібно встановити всіх осіб, які були залучені в утворені цієї схеми.
https://civildiplomat.com/en/publications/konflikt-interesov-vyzovy-dlya-ukrainy-ot-prodazhi-kitayu-zavoda-motor-sich
ось тому ЦРУ СБУ та інши мають розколупати цей продажний гадюшник і наказати винних
1.порядок передачі бойового двигуна закордон передбачає його експертизу на предмет, чи є цей двигун бойовим чи цивільним.
2.Щоб обійти цю перепону влада надала Богуслаєву законне право самому вирішувати, що є цивільним, а що бойовим двигуном. І він сам собі виписав довідку, що бойовий двигун ВК-2500-03 без агрегатів БАРК-78 та СНК-78 - цивільний двигун: « Згідно листа-роз'яснення, який є невід'ємною частиною до Посвідчення про реєстрацію ПАТ «Мотор Січ» як суб'єкта здійснення передач товарів від 13.07.2020 № 3067/72/2023»:
-авіадвигун ВК-2500-03 відноситься до Розділу(списку) IV- «товари, які за технічними характеристиками, описом, сферою використання та призначенням не відповідають товарам, визначеним у Списках товарів, що підлягають державному експортному контролю».
А далі в РФ на ці двигуни просто поставляли агрегати БАРК-78 та СНК-78 (простий лічильник)і встановили на бойові вертольоти, які потім вбивали наших військових.
3.⁉️⁉️⁉️
‼️‼️. В 2018 году СБУ арестовала 56% акций «Мотор Сич» под предлогом предотвращения незаконного вывоза оборудования в Китай.
Арахамія мене теж дратує
Може "десятки компонентів використаних у створені "калібрів".
Де ті довбані редактрори? Кажуть, що однин з писак Володимира Олександровича міжнародник.
Ви звинувачуєте союзників? Поставлені, це офіційна, законна поставка.
Та, як я розумію, мова про те, що кацапи отримують, по суті, контрабанду.
https://www.youtube.com/watch?v=mR-AC3GE7y0&t=1863s
Здесь более мрачный прогноз, но логически можно связать с первым
https://www.youtube.com/watch?v=mdoShPVHFbM
Достаточно, чтобы сделать выводы из фразы "Бред сивой кобылы"
Сирію світ проковтнув ? АЛЛЕПО ПРОКОВТНУЛИ ? Сьогодні Київ Одесса, завтра - Лондон Нью-Йорк Париж ⁉️⁉️⁉️⁉️
Їй богу це боротьба з вітряками, кацапи спокійно можуть перейти на китайські аналоги електронних компонентів, якщо їх аж дуже сильно зажмуть. Але якщо зажмуть то вони хрен Європейцям та США продадуть наприклад алюміній титан та інші метали без яких ціни взлетять до небес.
Світ не такий простий як вам здається
Іноземні компоненти е в російськоі зброї ? Е‼️ Тому нехай це показують світу . А далі це праця ЦРУ, Ми, МОССАДУ І СБУ - нехай шукают винних і карають
1 кацапи не роблять сотні тисяч калібрів, у них могли бути накопичені на складах компоненти.
2 вже були тут статті, що кацапи створюють фіктивні фірми і через них купують те що їм потрібно.
Так само як всякі захарченки та інша терористична *********** яка через офшори купляє нерухомість в Лондоні...
Ну покаже Зеля чіп який можна придбати на умовному **** і що ?
А так тільки язиком меле, замість того щоб фінансувати розробки власних ракет. Тобто блаблабла для тупого лохторату.
ЦРУ і інши- досить сильні розвідки , вони БАГАТО ЗНАЮТЬ. Комусь це не вигодно , тому будуть тормозити інфу про постачання компонентів для вбивц і відволікати українську владу від показу запчастин в ООН.
а влада мае робити свою справу - інформувати світ про вбивц
1.ТОМУ ЩО завжди можно знайти зачіпку , щоб чогось не робити . Наприклад - не демонструвати компоненти ракет , які вбивають українців і рушать їх будинки , у ООН і Брюсселі , тількі тому що дурень Зе чогось там сказав чи не сказав .
А ви знаете , що прості киприоти важать українців фанатиками і винними у війні, і що Хрущов подарував Крим ?
ЧОМУ? Дивитесь пункт 1.
тільки щоб на інших пиняти спочатку потрібно у своїй країні розібратись з компаніями які постачають кацапам продукцію для рашаоборонки.
Але зебидло схаває, воно до усрачки любить коли підор принижує тих від кого наша країна повністю залежить.