Десятки компонентів для "Калібрів" поставлені в РФ з інших країн, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав світ перекрити шляхи постачання компонентів для російських ракет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні 14 червня.

"Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі – з "Калібрів". Десятки компонентів цих "Калібрів" поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору. Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи – з кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет", - зазначив президент.

За словами Зеленського, влада продовжує комунікацію з партнерами щодо російського ракетного виробництва.

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